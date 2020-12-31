ЦВК просить Кабмін про "належне фінансування" перевиборів у регіонах

Під час засідання 30 грудня Центральна виборча комісія звернулася до Кабінету Міністрів щодо забезпечення належного фінансування повторних місцевих виборів у територіальних громадах, де орган місцевого самоврядування за результатами волевиявлення 25 жовтня 2020 року не був обраний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, комісія зазначила, що в кількох територіальних громадах відповідними територіальними виборчими комісіями прийнято рішення про призначення повторних виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Зокрема, на 17 січня 2021 року призначено повторні вибори депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови Броварського району Київської області, виборчий процес яких розпочався 28 листопада 2020 року. На 24 січня 2021 року – депутатів Уланівської сільської ради та Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області, виборчий процес яких розпочався 5 грудня 2020 року. На 7 лютого 2021 року – депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради в багатомандатних виборчих округах № 1 – 5, 7 та Кароліно-Бугазького сільського голови Білгород-Дністровського району Одеської області, виборчий процес яких розпочався 19 грудня 2020 року.

"Відповідно до законодавства фінансування повторних виборів депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних, міських голів у відповідній територіальній громаді здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету цієї територіальної громади. Враховуючи, що на сьогодні в окремих територіальних громадах орган місцевого самоврядування – місцеву раду не обрано, рішення про місцевий бюджет таких територіальних громад не прийнято. Окрім того, відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетний період становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Тому у новостворених територіальних громадах рішення про місцеві бюджети відповідними місцевими радами можуть бути прийняті лише з 1 січня 2021 року. При цьому Комісія зауважила, що виборчий процес повторних місцевих виборів, розпочатий у 2020 році, закінчується в 2021 році, а отже охоплює два бюджетні періоди", - йдеться в повідомленні.

З огляду на зазначене, Центральна виборча комісія звернулася до Кабінету Міністрів України з метою врегулювання зазначеного питання.