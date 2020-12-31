РУС
Стоимость оформления биометрических документов вырастет с 1 января, - ГМС

С 1 января 2021 года государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков биометрических документов.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание", - указывается в сообщении.

Отмечается, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.

Лица, оплатившие административные услуги до 21 декабря 2020 года, но не подавшие заявления на оформление документов, будут иметь возможность произвести доплату за оформление документов по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Изменения в цене можно посмотреть здесь.

+26
Жахіття!!! Клятий кондитер ніяк не вгамується...
31.12.2020 13:36 Ответить
+25
Стоимость оформления биометрических документов вырастет с 1 января, - ГМС - Цензор.НЕТ 6116
31.12.2020 13:40 Ответить
+19
Стоимость оформления биометрических документов вырастет с 1 января, - ГМС - Цензор.НЕТ 4888
31.12.2020 13:41 Ответить
Сейчас веруны в теорию заговора начнут прикидывать, что дешевле - сделать биометрический паспорт, или зачиповаться с вакциной...
31.12.2020 15:11 Ответить
всеукраинская шарашкина контора ГП "Документ" который год делает по той же цене, но приплюсовывает 400 гривен за какие-то "сервисные услуги", хотя они УЖЕ включены в стоимость оформления паспорта.
вот интересно - 5+ лет (лично я получал биометрию в 2016м году) эта херня выкачивает бабло и никто не чешется - почему?
31.12.2020 19:22 Ответить
С какого хрена подорожание?
31.12.2020 20:13 Ответить
У меня есть соседка, которая вразумительно не может ответить на наводящие вопросы, отвечает просто -"Бо так!".
Это из той же оперы.
31.12.2020 20:50 Ответить
