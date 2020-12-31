Стоимость оформления биометрических документов вырастет с 1 января, - ГМС

С 1 января 2021 года государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков биометрических документов.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание", - указывается в сообщении.

Отмечается, что граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, оплатившие административные услуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.

Лица, оплатившие административные услуги до 21 декабря 2020 года, но не подавшие заявления на оформление документов, будут иметь возможность произвести доплату за оформление документов по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Изменения в цене можно посмотреть здесь.

