Вартість оформлення біометричних документів зросте з 1 січня, - ДМС
Із 1 січня 2021 року державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів.
Про це повідомила Державна міграційна служба України, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон і посвідок на тимчасове та постійне проживання", - вказується в повідомленні.
Зазначається, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які оплатили адміністративні послуги і подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, отримають документи за старою ціною.
Особи, які оплатили адміністративні послуги до 21 грудня 2020 року, але не подали заяви на оформлення документів, будуть мати можливість здійснити доплату за оформлення документів за тарифами, які будуть діяти на момент подачі відповідних заяв.
Зміни в ціні можна подивитися тут.
вот интересно - 5+ лет (лично я получал биометрию в 2016м году) эта херня выкачивает бабло и никто не чешется - почему?
Это из той же оперы.