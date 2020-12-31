УКР
Вартість оформлення біометричних документів зросте з 1 січня, - ДМС

Із 1 січня 2021 року державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів.

Про це повідомила Державна міграційна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон і посвідок на тимчасове та постійне проживання", - вказується в повідомленні.

Зазначається, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які оплатили адміністративні послуги і подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, отримають документи за старою ціною.

Також читайте: В адмінбудівлі держорганів пускатимуть за цифровим паспортами в додатку "Дія", - міністр Федоров

Особи, які оплатили адміністративні послуги до 21 грудня 2020 року, але не подали заяви на оформлення документів, будуть мати можливість здійснити доплату за оформлення документів за тарифами, які будуть діяти на момент подачі відповідних заяв.

Зміни в ціні можна подивитися тут.

біометричні паспорти (232) ДМС (64)
Топ коментарі
+26
Жахіття!!! Клятий кондитер ніяк не вгамується...
31.12.2020 13:36 Відповісти
+25
Стоимость оформления биометрических документов вырастет с 1 января, - ГМС - Цензор.НЕТ 6116
31.12.2020 13:40 Відповісти
+19
Стоимость оформления биометрических документов вырастет с 1 января, - ГМС - Цензор.НЕТ 4888
31.12.2020 13:41 Відповісти
Сейчас веруны в теорию заговора начнут прикидывать, что дешевле - сделать биометрический паспорт, или зачиповаться с вакциной...
31.12.2020 15:11 Відповісти
всеукраинская шарашкина контора ГП "Документ" который год делает по той же цене, но приплюсовывает 400 гривен за какие-то "сервисные услуги", хотя они УЖЕ включены в стоимость оформления паспорта.
вот интересно - 5+ лет (лично я получал биометрию в 2016м году) эта херня выкачивает бабло и никто не чешется - почему?
31.12.2020 19:22 Відповісти
С какого хрена подорожание?
31.12.2020 20:13 Відповісти
У меня есть соседка, которая вразумительно не может ответить на наводящие вопросы, отвечает просто -"Бо так!".
Это из той же оперы.
31.12.2020 20:50 Відповісти
