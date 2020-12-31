Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина получит вакцину от китайской компании Sinovac Biotech в кратчайшие сроки. Люди смогут получить ее только после официальной регистрации.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в официальном канале Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Это еще один факт. Просто надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды", - считает Зеленский.

Он отметил, что вакцина будет в Украине "в кратчайшие сроки".

"Люди получат ее только после официальной регистрации. Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе - поскольку большая очередь и большие надежды на их действенность. Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, совершенно реально получить вакцину уже этой зимой", - добавил президент.

По его словам, контракт подписан еще до регистрации, поскольку "так делают все страны мира и со всеми вакцинами".

"Контрактуют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставки и прививки начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять драгоценное время", - добавил Зеленский.

По его словам, в начале Украина получит 1,9 миллиона доз Sinovac.

"Это в дополнение к 8 млн доз, которые мы гарантированно получим по глобальному механизму COVAX. Также работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX к 16 млн доз. Но продолжаем переговоры и со всеми другими производителями вакцин против ковида, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная", - добавил глава государства.

