РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10269 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 746 88

Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский

Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина получит вакцину от китайской компании Sinovac Biotech в кратчайшие сроки. Люди смогут получить ее только после официальной регистрации.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в официальном канале Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Это еще один факт. Просто надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды", - считает Зеленский.

Он отметил, что вакцина будет в Украине "в кратчайшие сроки".

"Люди получат ее только после официальной регистрации. Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе - поскольку большая очередь и большие надежды на их действенность. Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, совершенно реально получить вакцину уже этой зимой", - добавил президент.

По его словам, контракт подписан еще до регистрации, поскольку "так делают все страны мира и со всеми вакцинами".

"Контрактуют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставки и прививки начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять драгоценное время", - добавил Зеленский.

По его словам, в начале Украина получит 1,9 миллиона доз Sinovac.

"Это в дополнение к 8 млн доз, которые мы гарантированно получим по глобальному механизму COVAX. Также работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX к 16 млн доз. Но продолжаем переговоры и со всеми другими производителями вакцин против ковида, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Работаем над получением вакцин против COVID-19. Главное, чтобы людей, готовых вакцинироваться, было много, - Зеленский

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (21714) карантин (16729) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3180
показать весь комментарий
31.12.2020 15:10 Ответить
+20
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4565
показать весь комментарий
31.12.2020 15:10 Ответить
+15
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 46
показать весь комментарий
31.12.2020 15:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3180
показать весь комментарий
31.12.2020 15:10 Ответить
...ай-ай-ай, и не стыдно Вам на Бубачку наговаривать?
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7018
показать весь комментарий
31.12.2020 15:12 Ответить
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream

Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світі, щоб мати кошти на справжню.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:28 Ответить
Быдло это все-равно не оценит. Быдлу телек все расскажет, какой Порох узурпатор и барыга
показать весь комментарий
31.12.2020 15:13 Ответить
А Чебоксары на связи. Алло.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:14 Ответить
більш детально про узурпатора..дяки..
показать весь комментарий
31.12.2020 15:37 Ответить
вовка шмаркля и здесь смогло обделаться..
"зимой" - это когда? в декабре 2021 года?))
в то время как:
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/25/7118019/ Европейская правда " со ссылкой на https://www.hurriyetdailynews.com/ Hurriyet Daily News. Он добавил, что Турция будет использовать этот препарат для массовой вакцинации.По словам министра, первая партия в 3 миллиона доз вакцины прибудет в Турцию 28 декабря.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:14 Ответить
Получается он нагло врет, потому что по данным самих китайцев эффективность только 79%
показать весь комментарий
31.12.2020 15:37 Ответить
Суть в том, что китайская вакцина Sinovac Biotech вообще еще https://life.liga.net/poyasnennya/news/vaktsina-sinovac-biotech-za-kotoruyu-uje-zaplatili-chto-govoryat-lyashko-stepanov-zelenskiy не прошла финальную проверку .
показать весь комментарий
31.12.2020 22:14 Ответить
Йому хтось допомагав це все носити чи він сам? всьо сам..
показать весь комментарий
31.12.2020 15:16 Ответить
Да там он нес только последнюю коробку, на другой фотке было видно что он берет последнюю из уже пустой машины.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:39 Ответить
Мабуть що все сам, бо кілька разів на рік змушений відпочивати.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:43 Ответить
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4565
показать весь комментарий
31.12.2020 15:10 Ответить
новогодний гундосик
показать весь комментарий
31.12.2020 15:13 Ответить
видосик от гундосика )))
показать весь комментарий
31.12.2020 15:31 Ответить
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 46
показать весь комментарий
31.12.2020 15:15 Ответить
Бла Бла Бла.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:10 Ответить
Всё в будущем времени...А грабят реально сейчас.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:12 Ответить
Китайская такое же говно как и кацапская. Будет очень смешно, если в нормальных цивилизованых странах не будут пропускать тех кто вакцинируется говном, а не Модерной или Файзером
показать весь комментарий
31.12.2020 15:12 Ответить
эта зима заканчивается уже сегодня. завтра уже будет зима 2021, часть первая ))
показать весь комментарий
31.12.2020 15:12 Ответить
Зима 2021 може бути і в грудні 2021 року.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:40 Ответить
есссно, как зима 2021, часть вторая ))
показать весь комментарий
31.12.2020 15:42 Ответить
https://youtu.be/5wwARjvFjhk С новым годом!
показать весь комментарий
31.12.2020 15:12 Ответить
чувак, это же не Спутник V - требуй чтобы тебе пролетарский Спутник V впердолили.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:35 Ответить
Негражданин Латвии, сколько ты будешь писать херню! Тебе уже обьянили, что это не ЕС, США должны Украине давать вакцину, это зеленский со своим цирком должен был поехать и договорится с фарм компаниями.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:36 Ответить
Да кому вы обьясяете? Он верит, что США и ЕС вложив кучю бабок, должны начать прививать не свое насиление оплатившее это, а всяких краснопузых дурачков ссущих на их странах в обычной ситуации,а во время катаклизмов бегающих с выпучиными глазами и протянутой рукой.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:03 Ответить
То есть ты сам понял, что написал? А кому они ДОЛЖНЫ, что либо? Вакцина готова, свое насилнние бесплатно обеспечено, что еще? Бесплатно расдать, а кто этот банкет оплачивать будет? Сириии и ирану на кацапские танки и ракеты денег хватает? А вакцину сраные америкосы за бесплатно давайте? В Украине бене денег на все хватает, но он поделиться не хочет, зарплаты депутатам, ОП, прокуратуре растут, а на прививки денег нет? Если не доходит через голову, дойдет через жопу. Естественый отбор мать его.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:36 Ответить
Для тебя лаптя, которому толи зеленский, толи путин в мозг насрал. Согластно чего они ДОЛЖНЫ бесплатно, что либо давать? Потому как у вас краснопузые рожи, хороши? Может они вам чем то обязаны? Может вы им че то за безплатно дали? Коли себе спутник его твои друзья ради своих имперских заманух расдают.
показать весь комментарий
31.12.2020 20:25 Ответить
А купить могут все после обеспечения своего населения достаточным количеством. Или они должны начать продавть в ущерб насыщения себя?
показать весь комментарий
31.12.2020 20:28 Ответить
...и по пианине такой - "брыньь..."
показать весь комментарий
31.12.2020 15:13 Ответить
«китайская вакцина» эта та, которая возле рАссии лежала?......
показать весь комментарий
31.12.2020 15:15 Ответить
или...с рашки через Китай проезжала (для запутывания следов и ...срыва по срокам годности)
хотя...фуфловакцин ...он без сроков годности ))))
показать весь комментарий
31.12.2020 15:35 Ответить
Как раз ЭТО я и имела ввиду......🙂
Корректировочка: на* рАссии лежала
показать весь комментарий
31.12.2020 15:47 Ответить
"с 1 января россосияне
смогут восстановиться после коронавируса на курортах ГУЛАГА. добраться туда можно, воспользовавшись
чартерной программой фсб или спецпрограммами на базе ж/д перевозок в дидовских теплушках" (С)
показать весь комментарий
31.12.2020 18:26 Ответить
Пусть сперва весь этот балаган привьется именно ЭТОЙ вакциной, а не той, которой прививают в ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:16 Ответить
колися зеля
показать весь комментарий
31.12.2020 15:17 Ответить
Что бы построить в СССР Экономику типа китайской -- нужны китайцы!

Грабли времён Перестройки...
показать весь комментарий
31.12.2020 15:17 Ответить
Или американцы,которые после 14 съезда вкпб (великий съезд индустриализации!),построили в сссры 1500 заводов. Но теперь уже этого не будет. Ни-ког-да!
показать весь комментарий
31.12.2020 15:26 Ответить
Если Дядю Беню и прочих раскулачат с двух концов -- то и на индустиализацию хватит...
...если раскулачат одного Зелю -- токо на судебные издержки...*)
показать весь комментарий
31.12.2020 15:34 Ответить
Я имел ввиду правопреемника сссры -мордор.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:58 Ответить
Пока шо, в ЕС уже порешили -- с чужой вакцинацией въезд воспрещён!
Там сертификатик будет, типа биопаспорта...
показать весь комментарий
31.12.2020 15:21 Ответить
В ОПу вколи это кетайское кафно - себе и окружению.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:21 Ответить
Вчера была одна передача на одном ТВ,где М. Санду сказала,что если бы наша овца со своим минздравом думали раньше,то сегодня,200 000 вакцин,уже были бы в Молдове!
показать весь комментарий
31.12.2020 15:22 Ответить
Китай и вам поможет.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:42 Ответить
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский, когда закончится геноцид? - https://news.obozrevatel.com/economics/fea/minimalnoj-pensii-v-ukraine-edva-hvatit-dazhe-na-edu-raschetyi-minsotspolitiki.htm В Украине реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 3170 грн (последние данные статистики), при этом только на еду нужно не меньше 1479 грн. Несмотря на расчеты, минимальная пенсия составляет всего лишь 1712 грн, что на 1458 грн меньше необходимой суммы. - чтоб олигархи, которым ты служишь, сдохли.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:22 Ответить
головне в цій новині -"может получіть". а может і нє получіт. янєлох нічого нам не обіцяв.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:25 Ответить
Україна може отримати китайську вакцину Sinovac вже цієї зими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2411
Україна може отримати китайську вакцину Sinovac вже цієї зими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5607
показать весь комментарий
31.12.2020 15:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5J2yFrhd9I0&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D а тут чомусь вже вакцини не потрібні....
показать весь комментарий
31.12.2020 15:45 Ответить
Самі коліть собі цю фігню (можете зі спутніком кацапським змішати ще)!
показать весь комментарий
31.12.2020 15:31 Ответить
Отож, вакцина не проверенная , а Зеленский уже решил что населениюибудут колоть,за его же женьги, а где же вакцина Пфайзер? Наверное только для пациэтов Феофонии, так пусть идут с гос.службы подальше на "вольные хлеба" вместе со своими вакцина, время пришло отзывать.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:50 Ответить
Такое же дерьмо как и в рашке, если не хуже, по заявленной эффективности точно хуже как и по цене. Там даже промежуточных результатов 3 этапа нет а эти уже контракты заключают.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:34 Ответить
на европейских вакцинах обратку хер получишь - вот они Спутник завуалированный и будут пердолить быдлу Украины.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:37 Ответить
сдается шо Супутник это китайская вакцина с переклеенной этикеткой
показать весь комментарий
31.12.2020 15:47 Ответить
Особливо тупим і порохофілам.у рашці немає виробничих потужностей більше як на мільйон доз. Тому турки відмовились.
показать весь комментарий
01.01.2021 14:51 Ответить
интересно...в медицинской компании жены степашки вакцина появится раньше ?
показать весь комментарий
31.12.2020 15:38 Ответить
Фуфлыжники!!!
показать весь комментарий
31.12.2020 15:38 Ответить
.
https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q&t=0s Зелень с большой дороги: почему Украина осталась без вакцины и кто ответит за деребан фондов.

.
Україна може отримати китайську вакцину Sinovac вже цієї зими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9292
показать весь комментарий
31.12.2020 15:39 Ответить
Зелена блювотина робить з українців піддослідних щурів для китайців !
показать весь комментарий
31.12.2020 15:43 Ответить
Прими кокс. Вид у тебя "не фонтан"( и это мягко сказано). Авось полегчает.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:46 Ответить
Венгрия не будет покупать у России вакцину от коронавирусной инфекции, а будет закупать ее напрямую у Китая, сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана
показать весь комментарий
31.12.2020 15:46 Ответить
Нехай собі коле китайське лайно, Шмаркля придуркувата.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:56 Ответить
Китайська вакцина це насправді рюсскій Спутнік V, тільки запакований в китайську бумажку і завезений начебто з Китаю.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:57 Ответить
Что-то Бубочка в своем высе...спиче сильно напирает на надежность и безопасность вакцины. Значит будет фуфломицин китайский или спутник под китайским брендом.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:57 Ответить
ось я теж здогадався про підміну китайськ.вакцини Спутником
показать весь комментарий
31.12.2020 17:31 Ответить
Бездоказова маячня
показать весь комментарий
01.01.2021 14:52 Ответить
щоб заробити не гребують нічим...
показать весь комментарий
31.12.2020 16:03 Ответить
тж,она уже вчера нужна
показать весь комментарий
31.12.2020 16:05 Ответить
Це диверсія та теракт світового масштабу. Які були здійсненні з використанням ЗМІ та Інтенету.
Ціль і мета цього теракту, підрив світової економіки та світового порядку, заганяння людей в стойло під соусом "благих" намірів, порушуючи всі громадянські права, а значить створювати злочини на рівні держави, змусити більше працювати за менші гроші, примусова вакцинація замість заходів по зміцнення та набування природного імунітету у молоді і регулювання населення та вплив його віковим складом.
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
показать весь комментарий
31.12.2020 16:06 Ответить
а испытывать мы ее будем на тебе нарко-Дэбил и твоем Сброде в месте с беней....
показать весь комментарий
31.12.2020 16:06 Ответить
какая пидступная зрадулька.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:39 Ответить
Заметно, Зе симпатизиоует диктаторским режимам, кремоевский, китайский, турецкмй, белоруский, оманский и пр., сказывается комуняцкое воспитание и происхрждение, советовал бы не увлекаться и более адекватно относиться к преступным режимам.
показать весь комментарий
31.12.2020 16:57 Ответить
Хто як, а я цим лайном вакцинуватись не планую. І нікому з рідних не дозволю.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:00 Ответить
Плохо дело. Приходится брать то, что дают. А дают то, что по своей эффективности не дотягивает до 80 %.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:02 Ответить
Шось в мене побоювання, що расейці домовились з киайцями втюхати Україні свій Спутник під виглядом китайськ.вакцини. Як вам багатоходовочка!?
показать весь комментарий
31.12.2020 17:18 Ответить
Вот своему Кварталу-95 хай ЗЕлупарий и колет эту китайчатину.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:20 Ответить
Мы закупаем кетайскую вакцину, потому что она не политизирована. Она разрабатывалась без геополитический амбиций. Она не закантачена спекуляциями ради политической пропаганды, а просто честная вакцина. В нее не харкнул Байден. Факт. Какой непроходимый дебил, прости Господи.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:43 Ответить
В то время когда в цивилизованеых странах демократия со всеми правами в социально-экономической жизни населения,в Украине укоренились бандиты, которых нельзя отозвать - олигархическая клептократия во главе с компрадорской враждебной властью, которая уничтожает население страны,экономическими методами, (как большевики, которые на голодомор говорят "засуха"), доводя население до нищеты, отнимая и выдуриивая у его в бюджете и карманах средства, ресурсы, теперь Зеленский взялся уже за проведение опытов над "биомассой" так называл Зеленский украинцев, которые не согласны с его "реформами" , покупая вакцину не прошедшую всех испытаний и не применяемые в США, Европе, Британии и Израиле и том же Китае,таким образом , яграя с населением страны "рускую рулетку", за его же бюджетные деньги, когда в мире уже есть безопастная вакцина та же Файзер.Ну кому вакцина Файзер, а кому и непонятно, что колоть будут, кому Феофания, а кому не профинансируемая больница, без кислорода,когда это время солдаты находятся в холодных окопах , а "талантливая и образованная"власть в теплых кабинетах ворут у народа все до крпейки, как говорится кто на что учился и нет справедливости в жизни,когда государство прватизировано, потому спасайся кто может.
показать весь комментарий
31.12.2020 19:31 Ответить
/ не може а точно.
28_67 лютого
показать весь комментарий
01.01.2021 13:02 Ответить
Этот недоумок -еврей зеленский и придурок и ворюга Стапанов, обещали два месяца назад, что закупили и заключили договора , для Украины на закупку вакцины Пфайзер, в количестве 4 млмн доз, а сегодня обещают уже Китайскую никому не нужную фуфлохерню!! Что Зеленский и Степанов, Решили наварить на народе Украины??
показать весь комментарий
01.01.2021 14:17 Ответить
 
 