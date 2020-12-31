Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина получит вакцину от китайской компании Sinovac Biotech в кратчайшие сроки. Люди смогут получить ее только после официальной регистрации.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в официальном канале Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Большой плюс этой вакцины в том, что ее разработка не была политизированной задачей. Она не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций. Это еще один факт. Просто надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды", - считает Зеленский.
Он отметил, что вакцина будет в Украине "в кратчайшие сроки".
"Люди получат ее только после официальной регистрации. Сейчас практически все вакцины проходят этап юридической легализации в родных юрисдикциях. Но контрактуют вакцины уже на этом этапе - поскольку большая очередь и большие надежды на их действенность. Регистрация возможна уже в начале января или в стране-производителе, или в одной из стран Европы или в Соединенных Штатах. Регистрация должна быть такой, чтобы не вызывала никаких сомнений. Это еще один факт. Поэтому, совершенно реально получить вакцину уже этой зимой", - добавил президент.
По его словам, контракт подписан еще до регистрации, поскольку "так делают все страны мира и со всеми вакцинами".
"Контрактуют объем, когда понятно, что будет надежный препарат, а поставки и прививки начинают сразу после завершения официальных процедур. Чтобы не терять драгоценное время", - добавил Зеленский.
По его словам, в начале Украина получит 1,9 миллиона доз Sinovac.
"Это в дополнение к 8 млн доз, которые мы гарантированно получим по глобальному механизму COVAX. Также работаем над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX к 16 млн доз. Но продолжаем переговоры и со всеми другими производителями вакцин против ковида, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світі, щоб мати кошти на справжню.
"зимой" - это когда? в декабре 2021 года?))
в то время как:
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/25/7118019/ Европейская правда " со ссылкой на https://www.hurriyetdailynews.com/ Hurriyet Daily News. Он добавил, что Турция будет использовать этот препарат для массовой вакцинации.По словам министра, первая партия в 3 миллиона доз вакцины прибудет в Турцию 28 декабря.
хотя...фуфловакцин ...он без сроков годности ))))
Корректировочка: на* рАссии лежала
смогут восстановиться после коронавируса на курортах ГУЛАГА. добраться туда можно, воспользовавшись
чартерной программой фсб или спецпрограммами на базе ж/д перевозок в дидовских теплушках" (С)
Грабли времён Перестройки...
...если раскулачат одного Зелю -- токо на судебные издержки...*)
Там сертификатик будет, типа биопаспорта...
https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q&t=0s Зелень с большой дороги: почему Украина осталась без вакцины и кто ответит за деребан фондов.
.
высе...спиче сильно напирает на надежность и безопасность вакцины. Значит будет фуфломицин китайский или спутник под китайским брендом.
Ціль і мета цього теракту, підрив світової економіки та світового порядку, заганяння людей в стойло під соусом "благих" намірів, порушуючи всі громадянські права, а значить створювати злочини на рівні держави, змусити більше працювати за менші гроші, примусова вакцинація замість заходів по зміцнення та набування природного імунітету у молоді і регулювання населення та вплив його віковим складом.
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
28_67 лютого