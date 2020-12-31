УКР
Україна може отримати китайську вакцину Sinovac вже цієї зими, - Зеленський

Україна може отримати китайську вакцину Sinovac вже цієї зими, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна отримає вакцину від китайської компанії Sinovac Biotech в найкоротші терміни. Люди зможуть отримати її тільки після офіційної реєстрації.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського в офіційному каналі Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Великий плюс цієї вакцини в тому, що її розробка не була заполітизованим завданням. Вона не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій. Це ще один факт. Просто надійна вакцина задля життя, а не політична пропаганда заради вигоди", - вважає Зеленський.

Він зазначив, що вакцина буде в Україні "в найкоротші терміни".

Також читайте: Нові договори на постачання вакцини проти COVID-19 в Україну будуть укладені найближчим часом, - Степанов

"Люди отримають її лише після офіційної реєстрації. Зараз практично всі вакцини проходять етап юридичної легалізації в рідних юрисдикціях. Але контрактують вакцини вже на цьому етапі – бо велика черга й великі сподівання на їхню дієвість. Реєстрація можлива вже на початку січня або в країні-виробнику, або в одній з країн Європи, або у Сполучених Штатах. Реєстрація повинна бути такою, щоб не викликала жодного сумніву. Це ще один факт. Тож, абсолютно реально отримати вакцину вже цієї зими", - додав президент.

За його словами, контракт підписаний ще до реєстрації, оскільки "так роблять всі країни світу і з усіма вакцинами".

"Контрактують обсяг, коли зрозуміло, що буде надійний препарат, а постачання та щеплення починають відразу після завершення офіційних процедур. Аби не гаяти дорогоцінний час", - додав Зеленський.

За його словами, спочатку Україна отримає 1,9 мільйона доз Sinovac.

Читайте: Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ

"Це на додачу до 8 мільйонів доз, які ми гарантовано одержимо через глобальний механізм COVAX. Також працюємо над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз. Але продовжуємо переговори й з усіма іншими виробниками вакцин проти ковіду, чия продукція визнана світом як ефективна та безпечна", - додав глава держави.

вакцина (4419) Зеленський Володимир (25253) карантин (18172) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+32
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3180
показати весь коментар
31.12.2020 15:10 Відповісти
+20
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4565
показати весь коментар
31.12.2020 15:10 Відповісти
+15
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 46
показати весь коментар
31.12.2020 15:15 Відповісти
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3180
показати весь коментар
31.12.2020 15:10 Відповісти
...ай-ай-ай, и не стыдно Вам на Бубачку наговаривать?
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7018
показати весь коментар
31.12.2020 15:12 Відповісти
https://mobile.twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream

Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світі, щоб мати кошти на справжню.
показати весь коментар
31.12.2020 16:28 Відповісти
Быдло это все-равно не оценит. Быдлу телек все расскажет, какой Порох узурпатор и барыга
показати весь коментар
31.12.2020 15:13 Відповісти
А Чебоксары на связи. Алло.
показати весь коментар
31.12.2020 15:14 Відповісти
більш детально про узурпатора..дяки..
показати весь коментар
31.12.2020 15:37 Відповісти
вовка шмаркля и здесь смогло обделаться..
"зимой" - это когда? в декабре 2021 года?))
в то время как:
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/25/7118019/ Европейская правда " со ссылкой на https://www.hurriyetdailynews.com/ Hurriyet Daily News. Он добавил, что Турция будет использовать этот препарат для массовой вакцинации.По словам министра, первая партия в 3 миллиона доз вакцины прибудет в Турцию 28 декабря.
показати весь коментар
31.12.2020 15:14 Відповісти
Получается он нагло врет, потому что по данным самих китайцев эффективность только 79%
показати весь коментар
31.12.2020 15:37 Відповісти
Суть в том, что китайская вакцина Sinovac Biotech вообще еще https://life.liga.net/poyasnennya/news/vaktsina-sinovac-biotech-za-kotoruyu-uje-zaplatili-chto-govoryat-lyashko-stepanov-zelenskiy не прошла финальную проверку .
показати весь коментар
31.12.2020 22:14 Відповісти
Йому хтось допомагав це все носити чи він сам? всьо сам..
показати весь коментар
31.12.2020 15:16 Відповісти
Да там он нес только последнюю коробку, на другой фотке было видно что он берет последнюю из уже пустой машины.
показати весь коментар
31.12.2020 15:39 Відповісти
Мабуть що все сам, бо кілька разів на рік змушений відпочивати.
показати весь коментар
31.12.2020 15:43 Відповісти
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4565
показати весь коментар
31.12.2020 15:10 Відповісти
новогодний гундосик
показати весь коментар
31.12.2020 15:13 Відповісти
видосик от гундосика )))
показати весь коментар
31.12.2020 15:31 Відповісти
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 46
показати весь коментар
31.12.2020 15:15 Відповісти
Бла Бла Бла.
показати весь коментар
31.12.2020 15:10 Відповісти
Всё в будущем времени...А грабят реально сейчас.
показати весь коментар
31.12.2020 15:12 Відповісти
Китайская такое же говно как и кацапская. Будет очень смешно, если в нормальных цивилизованых странах не будут пропускать тех кто вакцинируется говном, а не Модерной или Файзером
показати весь коментар
31.12.2020 15:12 Відповісти
эта зима заканчивается уже сегодня. завтра уже будет зима 2021, часть первая ))
показати весь коментар
31.12.2020 15:12 Відповісти
Зима 2021 може бути і в грудні 2021 року.
показати весь коментар
31.12.2020 15:40 Відповісти
есссно, как зима 2021, часть вторая ))
показати весь коментар
31.12.2020 15:42 Відповісти
https://youtu.be/5wwARjvFjhk С новым годом!
показати весь коментар
31.12.2020 15:12 Відповісти
чувак, это же не Спутник V - требуй чтобы тебе пролетарский Спутник V впердолили.
показати весь коментар
31.12.2020 15:35 Відповісти
Негражданин Латвии, сколько ты будешь писать херню! Тебе уже обьянили, что это не ЕС, США должны Украине давать вакцину, это зеленский со своим цирком должен был поехать и договорится с фарм компаниями.
показати весь коментар
31.12.2020 15:36 Відповісти
Да кому вы обьясяете? Он верит, что США и ЕС вложив кучю бабок, должны начать прививать не свое насиление оплатившее это, а всяких краснопузых дурачков ссущих на их странах в обычной ситуации,а во время катаклизмов бегающих с выпучиными глазами и протянутой рукой.
показати весь коментар
31.12.2020 16:03 Відповісти
То есть ты сам понял, что написал? А кому они ДОЛЖНЫ, что либо? Вакцина готова, свое насилнние бесплатно обеспечено, что еще? Бесплатно расдать, а кто этот банкет оплачивать будет? Сириии и ирану на кацапские танки и ракеты денег хватает? А вакцину сраные америкосы за бесплатно давайте? В Украине бене денег на все хватает, но он поделиться не хочет, зарплаты депутатам, ОП, прокуратуре растут, а на прививки денег нет? Если не доходит через голову, дойдет через жопу. Естественый отбор мать его.
показати весь коментар
31.12.2020 16:36 Відповісти
Для тебя лаптя, которому толи зеленский, толи путин в мозг насрал. Согластно чего они ДОЛЖНЫ бесплатно, что либо давать? Потому как у вас краснопузые рожи, хороши? Может они вам чем то обязаны? Может вы им че то за безплатно дали? Коли себе спутник его твои друзья ради своих имперских заманух расдают.
показати весь коментар
31.12.2020 20:25 Відповісти
А купить могут все после обеспечения своего населения достаточным количеством. Или они должны начать продавть в ущерб насыщения себя?
показати весь коментар
31.12.2020 20:28 Відповісти
...и по пианине такой - "брыньь..."
показати весь коментар
31.12.2020 15:13 Відповісти
«китайская вакцина» эта та, которая возле рАссии лежала?......
показати весь коментар
31.12.2020 15:15 Відповісти
или...с рашки через Китай проезжала (для запутывания следов и ...срыва по срокам годности)
хотя...фуфловакцин ...он без сроков годности ))))
показати весь коментар
31.12.2020 15:35 Відповісти
Как раз ЭТО я и имела ввиду......🙂
Корректировочка: на* рАссии лежала
показати весь коментар
31.12.2020 15:47 Відповісти
"с 1 января россосияне
смогут восстановиться после коронавируса на курортах ГУЛАГА. добраться туда можно, воспользовавшись
чартерной программой фсб или спецпрограммами на базе ж/д перевозок в дидовских теплушках" (С)
показати весь коментар
31.12.2020 18:26 Відповісти
Пусть сперва весь этот балаган привьется именно ЭТОЙ вакциной, а не той, которой прививают в ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах.
показати весь коментар
31.12.2020 15:16 Відповісти
колися зеля
показати весь коментар
31.12.2020 15:17 Відповісти
Что бы построить в СССР Экономику типа китайской -- нужны китайцы!

Грабли времён Перестройки...
показати весь коментар
31.12.2020 15:17 Відповісти
Или американцы,которые после 14 съезда вкпб (великий съезд индустриализации!),построили в сссры 1500 заводов. Но теперь уже этого не будет. Ни-ког-да!
показати весь коментар
31.12.2020 15:26 Відповісти
Если Дядю Беню и прочих раскулачат с двух концов -- то и на индустиализацию хватит...
...если раскулачат одного Зелю -- токо на судебные издержки...*)
показати весь коментар
31.12.2020 15:34 Відповісти
Я имел ввиду правопреемника сссры -мордор.
показати весь коментар
31.12.2020 15:58 Відповісти
Пока шо, в ЕС уже порешили -- с чужой вакцинацией въезд воспрещён!
Там сертификатик будет, типа биопаспорта...
показати весь коментар
31.12.2020 15:21 Відповісти
В ОПу вколи это кетайское кафно - себе и окружению.
показати весь коментар
31.12.2020 15:21 Відповісти
Вчера была одна передача на одном ТВ,где М. Санду сказала,что если бы наша овца со своим минздравом думали раньше,то сегодня,200 000 вакцин,уже были бы в Молдове!
показати весь коментар
31.12.2020 15:22 Відповісти
Китай и вам поможет.
показати весь коментар
31.12.2020 15:42 Відповісти
Украина может получить китайскую вакцину Sinovac уже этой зимой, - Зеленский, когда закончится геноцид? - https://news.obozrevatel.com/economics/fea/minimalnoj-pensii-v-ukraine-edva-hvatit-dazhe-na-edu-raschetyi-minsotspolitiki.htm В Украине реальный прожиточный минимум для пенсионера составляет 3170 грн (последние данные статистики), при этом только на еду нужно не меньше 1479 грн. Несмотря на расчеты, минимальная пенсия составляет всего лишь 1712 грн, что на 1458 грн меньше необходимой суммы. - чтоб олигархи, которым ты служишь, сдохли.
показати весь коментар
31.12.2020 15:22 Відповісти
головне в цій новині -"может получіть". а может і нє получіт. янєлох нічого нам не обіцяв.
показати весь коментар
31.12.2020 15:25 Відповісти
Україна може отримати китайську вакцину Sinovac вже цієї зими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2411
Україна може отримати китайську вакцину Sinovac вже цієї зими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5607
показати весь коментар
31.12.2020 15:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5J2yFrhd9I0&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D а тут чомусь вже вакцини не потрібні....
показати весь коментар
31.12.2020 15:45 Відповісти
Самі коліть собі цю фігню (можете зі спутніком кацапським змішати ще)!
показати весь коментар
31.12.2020 15:31 Відповісти
Отож, вакцина не проверенная , а Зеленский уже решил что населениюибудут колоть,за его же женьги, а где же вакцина Пфайзер? Наверное только для пациэтов Феофонии, так пусть идут с гос.службы подальше на "вольные хлеба" вместе со своими вакцина, время пришло отзывать.
показати весь коментар
31.12.2020 19:50 Відповісти
Такое же дерьмо как и в рашке, если не хуже, по заявленной эффективности точно хуже как и по цене. Там даже промежуточных результатов 3 этапа нет а эти уже контракты заключают.
показати весь коментар
31.12.2020 15:34 Відповісти
на европейских вакцинах обратку хер получишь - вот они Спутник завуалированный и будут пердолить быдлу Украины.
показати весь коментар
31.12.2020 15:37 Відповісти
сдается шо Супутник это китайская вакцина с переклеенной этикеткой
показати весь коментар
31.12.2020 15:47 Відповісти
Особливо тупим і порохофілам.у рашці немає виробничих потужностей більше як на мільйон доз. Тому турки відмовились.
показати весь коментар
01.01.2021 14:51 Відповісти
интересно...в медицинской компании жены степашки вакцина появится раньше ?
показати весь коментар
31.12.2020 15:38 Відповісти
Фуфлыжники!!!
показати весь коментар
31.12.2020 15:38 Відповісти
.
https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q&t=0s Зелень с большой дороги: почему Украина осталась без вакцины и кто ответит за деребан фондов.

.
Україна може отримати китайську вакцину Sinovac вже цієї зими, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9292
показати весь коментар
31.12.2020 15:39 Відповісти
Зелена блювотина робить з українців піддослідних щурів для китайців !
показати весь коментар
31.12.2020 15:43 Відповісти
Прими кокс. Вид у тебя "не фонтан"( и это мягко сказано). Авось полегчает.
показати весь коментар
31.12.2020 15:46 Відповісти
Венгрия не будет покупать у России вакцину от коронавирусной инфекции, а будет закупать ее напрямую у Китая, сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана
показати весь коментар
31.12.2020 15:46 Відповісти
Нехай собі коле китайське лайно, Шмаркля придуркувата.
показати весь коментар
31.12.2020 15:56 Відповісти
Китайська вакцина це насправді рюсскій Спутнік V, тільки запакований в китайську бумажку і завезений начебто з Китаю.
показати весь коментар
31.12.2020 15:57 Відповісти
Что-то Бубочка в своем высе...спиче сильно напирает на надежность и безопасность вакцины. Значит будет фуфломицин китайский или спутник под китайским брендом.
показати весь коментар
31.12.2020 15:57 Відповісти
ось я теж здогадався про підміну китайськ.вакцини Спутником
показати весь коментар
31.12.2020 17:31 Відповісти
Бездоказова маячня
показати весь коментар
01.01.2021 14:52 Відповісти
щоб заробити не гребують нічим...
показати весь коментар
31.12.2020 16:03 Відповісти
тж,она уже вчера нужна
показати весь коментар
31.12.2020 16:05 Відповісти
Це диверсія та теракт світового масштабу. Які були здійсненні з використанням ЗМІ та Інтенету.
Ціль і мета цього теракту, підрив світової економіки та світового порядку, заганяння людей в стойло під соусом "благих" намірів, порушуючи всі громадянські права, а значить створювати злочини на рівні держави, змусити більше працювати за менші гроші, примусова вакцинація замість заходів по зміцнення та набування природного імунітету у молоді і регулювання населення та вплив його віковим складом.
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
показати весь коментар
31.12.2020 16:06 Відповісти
а испытывать мы ее будем на тебе нарко-Дэбил и твоем Сброде в месте с беней....
показати весь коментар
31.12.2020 16:06 Відповісти
какая пидступная зрадулька.
показати весь коментар
31.12.2020 16:39 Відповісти
Заметно, Зе симпатизиоует диктаторским режимам, кремоевский, китайский, турецкмй, белоруский, оманский и пр., сказывается комуняцкое воспитание и происхрждение, советовал бы не увлекаться и более адекватно относиться к преступным режимам.
показати весь коментар
31.12.2020 16:57 Відповісти
Хто як, а я цим лайном вакцинуватись не планую. І нікому з рідних не дозволю.
показати весь коментар
31.12.2020 17:00 Відповісти
Плохо дело. Приходится брать то, что дают. А дают то, что по своей эффективности не дотягивает до 80 %.
показати весь коментар
31.12.2020 17:02 Відповісти
Шось в мене побоювання, що расейці домовились з киайцями втюхати Україні свій Спутник під виглядом китайськ.вакцини. Як вам багатоходовочка!?
показати весь коментар
31.12.2020 17:18 Відповісти
Вот своему Кварталу-95 хай ЗЕлупарий и колет эту китайчатину.
показати весь коментар
31.12.2020 17:20 Відповісти
Мы закупаем кетайскую вакцину, потому что она не политизирована. Она разрабатывалась без геополитический амбиций. Она не закантачена спекуляциями ради политической пропаганды, а просто честная вакцина. В нее не харкнул Байден. Факт. Какой непроходимый дебил, прости Господи.
показати весь коментар
31.12.2020 18:43 Відповісти
В то время когда в цивилизованеых странах демократия со всеми правами в социально-экономической жизни населения,в Украине укоренились бандиты, которых нельзя отозвать - олигархическая клептократия во главе с компрадорской враждебной властью, которая уничтожает население страны,экономическими методами, (как большевики, которые на голодомор говорят "засуха"), доводя население до нищеты, отнимая и выдуриивая у его в бюджете и карманах средства, ресурсы, теперь Зеленский взялся уже за проведение опытов над "биомассой" так называл Зеленский украинцев, которые не согласны с его "реформами" , покупая вакцину не прошедшую всех испытаний и не применяемые в США, Европе, Британии и Израиле и том же Китае,таким образом , яграя с населением страны "рускую рулетку", за его же бюджетные деньги, когда в мире уже есть безопастная вакцина та же Файзер.Ну кому вакцина Файзер, а кому и непонятно, что колоть будут, кому Феофания, а кому не профинансируемая больница, без кислорода,когда это время солдаты находятся в холодных окопах , а "талантливая и образованная"власть в теплых кабинетах ворут у народа все до крпейки, как говорится кто на что учился и нет справедливости в жизни,когда государство прватизировано, потому спасайся кто может.
показати весь коментар
31.12.2020 19:31 Відповісти
/ не може а точно.
28_67 лютого
показати весь коментар
01.01.2021 13:02 Відповісти
Этот недоумок -еврей зеленский и придурок и ворюга Стапанов, обещали два месяца назад, что закупили и заключили договора , для Украины на закупку вакцины Пфайзер, в количестве 4 млмн доз, а сегодня обещают уже Китайскую никому не нужную фуфлохерню!! Что Зеленский и Степанов, Решили наварить на народе Украины??
показати весь коментар
01.01.2021 14:17 Відповісти
 
 