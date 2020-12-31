Україна може отримати китайську вакцину Sinovac вже цієї зими, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна отримає вакцину від китайської компанії Sinovac Biotech в найкоротші терміни. Люди зможуть отримати її тільки після офіційної реєстрації.
Про це йдеться в повідомленні Зеленського в офіційному каналі Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Великий плюс цієї вакцини в тому, що її розробка не була заполітизованим завданням. Вона не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій. Це ще один факт. Просто надійна вакцина задля життя, а не політична пропаганда заради вигоди", - вважає Зеленський.
Він зазначив, що вакцина буде в Україні "в найкоротші терміни".
"Люди отримають її лише після офіційної реєстрації. Зараз практично всі вакцини проходять етап юридичної легалізації в рідних юрисдикціях. Але контрактують вакцини вже на цьому етапі – бо велика черга й великі сподівання на їхню дієвість. Реєстрація можлива вже на початку січня або в країні-виробнику, або в одній з країн Європи, або у Сполучених Штатах. Реєстрація повинна бути такою, щоб не викликала жодного сумніву. Це ще один факт. Тож, абсолютно реально отримати вакцину вже цієї зими", - додав президент.
За його словами, контракт підписаний ще до реєстрації, оскільки "так роблять всі країни світу і з усіма вакцинами".
"Контрактують обсяг, коли зрозуміло, що буде надійний препарат, а постачання та щеплення починають відразу після завершення офіційних процедур. Аби не гаяти дорогоцінний час", - додав Зеленський.
За його словами, спочатку Україна отримає 1,9 мільйона доз Sinovac.
"Це на додачу до 8 мільйонів доз, які ми гарантовано одержимо через глобальний механізм COVAX. Також працюємо над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз. Але продовжуємо переговори й з усіма іншими виробниками вакцин проти ковіду, чия продукція визнана світом як ефективна та безпечна", - додав глава держави.
Китай умовно схвалив ПЕРШУ вакцину проти COVID-19 для масового використання.
Ви будете сміятися, але це здається не Sinovac (яку схвалили для застосування в разі екстремальної потреби), а вакцина Sinopharm.
Sinovac продають янелохам по всьому світі, щоб мати кошти на справжню.
"зимой" - это когда? в декабре 2021 года?))
в то время как:
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что промежуточные результаты испытаний третьей фазы показали эффективность вакцины против COVID-19 от китайской Sinovac на 91,25%.Об этом сообщает "https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/12/25/7118019/ Европейская правда " со ссылкой на https://www.hurriyetdailynews.com/ Hurriyet Daily News. Он добавил, что Турция будет использовать этот препарат для массовой вакцинации.По словам министра, первая партия в 3 миллиона доз вакцины прибудет в Турцию 28 декабря.
хотя...фуфловакцин ...он без сроков годности ))))
Корректировочка: на* рАссии лежала
смогут восстановиться после коронавируса на курортах ГУЛАГА. добраться туда можно, воспользовавшись
чартерной программой фсб или спецпрограммами на базе ж/д перевозок в дидовских теплушках" (С)
Грабли времён Перестройки...
...если раскулачат одного Зелю -- токо на судебные издержки...*)
Там сертификатик будет, типа биопаспорта...
https://www.youtube.com/watch?v=j-5TpP0f35Q&t=0s Зелень с большой дороги: почему Украина осталась без вакцины и кто ответит за деребан фондов.
.
высе...спиче сильно напирает на надежность и безопасность вакцины. Значит будет фуфломицин китайский или спутник под китайским брендом.
Ціль і мета цього теракту, підрив світової економіки та світового порядку, заганяння людей в стойло під соусом "благих" намірів, порушуючи всі громадянські права, а значить створювати злочини на рівні держави, змусити більше працювати за менші гроші, примусова вакцинація замість заходів по зміцнення та набування природного імунітету у молоді і регулювання населення та вплив його віковим складом.
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
28_67 лютого