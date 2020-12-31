Україна може отримати китайську вакцину Sinovac вже цієї зими, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевняє, що Україна отримає вакцину від китайської компанії Sinovac Biotech в найкоротші терміни. Люди зможуть отримати її тільки після офіційної реєстрації.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського в офіційному каналі Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Великий плюс цієї вакцини в тому, що її розробка не була заполітизованим завданням. Вона не використовується для просування чиїхось геополітичних амбіцій. Це ще один факт. Просто надійна вакцина задля життя, а не політична пропаганда заради вигоди", - вважає Зеленський.

Він зазначив, що вакцина буде в Україні "в найкоротші терміни".

Також читайте: Нові договори на постачання вакцини проти COVID-19 в Україну будуть укладені найближчим часом, - Степанов

"Люди отримають її лише після офіційної реєстрації. Зараз практично всі вакцини проходять етап юридичної легалізації в рідних юрисдикціях. Але контрактують вакцини вже на цьому етапі – бо велика черга й великі сподівання на їхню дієвість. Реєстрація можлива вже на початку січня або в країні-виробнику, або в одній з країн Європи, або у Сполучених Штатах. Реєстрація повинна бути такою, щоб не викликала жодного сумніву. Це ще один факт. Тож, абсолютно реально отримати вакцину вже цієї зими", - додав президент.

За його словами, контракт підписаний ще до реєстрації, оскільки "так роблять всі країни світу і з усіма вакцинами".

"Контрактують обсяг, коли зрозуміло, що буде надійний препарат, а постачання та щеплення починають відразу після завершення офіційних процедур. Аби не гаяти дорогоцінний час", - додав Зеленський.

За його словами, спочатку Україна отримає 1,9 мільйона доз Sinovac.

Читайте: Україна в 2020 році закупила вакцину проти коронавірусу на 964 млн грн, експрес-тести на 989 ​​млн грн, - МОЗ

"Це на додачу до 8 мільйонів доз, які ми гарантовано одержимо через глобальний механізм COVAX. Також працюємо над тим, щоб збільшити постачання через COVAX до 16 мільйонів доз. Але продовжуємо переговори й з усіма іншими виробниками вакцин проти ковіду, чия продукція визнана світом як ефективна та безпечна", - додав глава держави.