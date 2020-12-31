Кабмин просит Раду запретить Нацполиции участие в проверках бизнеса

Кабинет Министров предлагает запретить Национальной полиции принимать непосредственное участие в проверках бизнеса. Соответствующий законопроект КМУ зарегистрировал в Верховной Раде под №4544.

"В связи с принятием закона "О Национальной полиции" некоторые положения Налогового кодекса требуют приведения в соответствие с ним", - указано в пояснительной записке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Национальную полицию предлагается в кодексе включить в перечень органов, которые не могут принимать непосредственное участие в проведении проверок, осуществляемых контролирующими органами, и проводить проверки субъектов предпринимательской деятельности по вопросам налогообложения.

Кроме того, органы внутренних дел исключают из перечня органов, предоставляющих контролирующим органам соответствующую информацию, в связи с их реформированием.

Следует отметить, что в своем письме НПУ выразила предостережение к законопроекту. В Кабмине отметили, что оно принято к сведению.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.