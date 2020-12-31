РУС
3 427 24

Кабмин просит Раду запретить Нацполиции участие в проверках бизнеса

Кабинет Министров предлагает запретить Национальной полиции принимать непосредственное участие в проверках бизнеса. Соответствующий законопроект КМУ зарегистрировал в Верховной Раде под №4544.

"В связи с принятием закона "О Национальной полиции" некоторые положения Налогового кодекса требуют приведения в соответствие с ним", - указано в пояснительной записке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Национальную полицию предлагается в кодексе включить в перечень органов, которые не могут принимать непосредственное участие в проведении проверок, осуществляемых контролирующими органами, и проводить проверки субъектов предпринимательской деятельности по вопросам налогообложения.

Кроме того, органы внутренних дел исключают из перечня органов, предоставляющих контролирующим органам соответствующую информацию, в связи с их реформированием.

Следует отметить, что в своем письме НПУ выразила предостережение к законопроекту. В Кабмине отметили, что оно принято к сведению.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.

бизнес (1633) ВР (29396) Кабмин (14099) Нацполиция (16714) проверка (823)
Топ комментарии
+3
А звіздьож з боку держави-завжди погано !!)))
31.12.2020 20:07 Ответить
+3
А міністр внутрішніх справ хіба комусь у цій країні підзвітний? Міняються президенти ,депутати а міністр внутрішніх справ невмирущий.
31.12.2020 20:08 Ответить
+3
31.12.2020 20:22 Ответить
А в НГ що не люди ??? Ім теж грошенята ,діткам на молоко,потрібні !!!))))
31.12.2020 20:05 Ответить
А звіздьож з боку держави-завжди погано !!)))
31.12.2020 20:07 Ответить
Тобто держслужбовці говорят правду і тількі правду ???Міністр чи прокурор,це політики чи держслужбовці ???))))))
31.12.2020 20:16 Ответить
А звиздять виключно політики при владі------------------Прокурор-це політик??)))
31.12.2020 20:32 Ответить
А що воно таке - ДЕРЖАВА? І навіщо вона взагалі потрібна?
Проблема не в державі, а в людях, які живуть в цій державі. Коли ви живете в будинку, а в нього двері перекосилися чи стіна відходить, то хіба це його вина. Це ваша проблема і ваша вина.
31.12.2020 20:22 Ответить
Вашій державі 40 років і про що у вас питають?
31.12.2020 20:12 Ответить
А с 91 года скоко лет прошло? -- я тут выпиваю трошки -- ну извини...*)
31.12.2020 20:27 Ответить
Кабмін просить Раду заборонити Нацполіції участь у перевірках бізнесу - Цензор.НЕТ 995 З новим роком москалик.
31.12.2020 20:37 Ответить
-- підтримав! *)
31.12.2020 20:46 Ответить
А міністр внутрішніх справ хіба комусь у цій країні підзвітний? Міняються президенти ,депутати а міністр внутрішніх справ невмирущий.
31.12.2020 20:08 Ответить
Некажи , таке джерело Фейсбукичу прагнуть перекрити !!)))
31.12.2020 20:10 Ответить
Фейсбукич теж харківський ,а там всі, як Гепа, невмирущі,тобто до труни від годівниці не відтягнешь !!)))
31.12.2020 20:12 Ответить
*****! -- Государству 30 лет!!!
... а оно ещё -- само у себя -- об чём-то спрашивает...*)
31.12.2020 20:09 Ответить
все уже поделено, а хотите передела? то выход один конференция -
"Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта, и они не могли извлечь из своей профессии тех выгод, которые она несомненно могла принести.
Выход из этого напряженного положения был один - конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Незнакомым передал приглашения через попадавшихся на пути внуков Маркса..."
31.12.2020 20:15 Ответить
31.12.2020 20:22 Ответить
И тогда налоговый инспектор будет ходить без свиты?
Как простой Лох?
01.01.2021 08:36 Ответить
А гаспадин Сабаков, как главмусор, согласовал?
01.01.2021 08:39 Ответить
 
 