Кабмин просит Раду запретить Нацполиции участие в проверках бизнеса
Кабинет Министров предлагает запретить Национальной полиции принимать непосредственное участие в проверках бизнеса. Соответствующий законопроект КМУ зарегистрировал в Верховной Раде под №4544.
"В связи с принятием закона "О Национальной полиции" некоторые положения Налогового кодекса требуют приведения в соответствие с ним", - указано в пояснительной записке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Национальную полицию предлагается в кодексе включить в перечень органов, которые не могут принимать непосредственное участие в проведении проверок, осуществляемых контролирующими органами, и проводить проверки субъектов предпринимательской деятельности по вопросам налогообложения.
Кроме того, органы внутренних дел исключают из перечня органов, предоставляющих контролирующим органам соответствующую информацию, в связи с их реформированием.
Следует отметить, что в своем письме НПУ выразила предостережение к законопроекту. В Кабмине отметили, что оно принято к сведению.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ направлен на уменьшение давления контролирующих органов на налогоплательщиков.
