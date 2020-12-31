Кабмін просить Раду заборонити Нацполіції участь у перевірках бізнесу
Кабінет міністрів пропонує заборонити Національній поліції брати безпосередню участь у перевірках бізнесу. Відповідний законопроєкт КМУ зареєстрував у Верховній раді під №4544.
"У зв’язку з ухваленням закону "Про Національну поліцію" деякі положення Податкового кодексу потребують приведення у відповідність до нього", - вказано у пояснювальній записці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Національну поліцію пропонується у кодексі включити до переліку органів, які не можуть брати безпосередню участь у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.
Крім того, органи внутрішніх справ виключають з переліку органів, що надають контролюючим органам відповідну інформацію, у зв’язку з їх реформуванням.
Слід зазначити, що у своєму листі НПУ висловила застереження до законопроєкту. У Кабміні зазначили, що воно взяте до відома.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №4065 про внесення змін до Податкового кодексу. Документ спрямований на зменшення тиску контролюючих органів на платників податків.
