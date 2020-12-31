УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9814 відвідувачів онлайн
Новини
3 427 24

Кабмін просить Раду заборонити Нацполіції участь у перевірках бізнесу

Кабмін просить Раду заборонити Нацполіції участь у перевірках бізнесу

Кабінет міністрів пропонує заборонити Національній поліції брати безпосередню участь у перевірках бізнесу. Відповідний законопроєкт КМУ зареєстрував у Верховній раді під №4544.

"У зв’язку з ухваленням закону "Про Національну поліцію" деякі положення Податкового кодексу потребують приведення у відповідність до нього", - вказано у пояснювальній записці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Національну поліцію пропонується у кодексі включити до переліку органів, які не можуть брати безпосередню участь у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування.

Крім того, органи внутрішніх справ виключають з переліку органів, що надають контролюючим органам відповідну інформацію, у зв’язку з їх реформуванням.

Читайте також: Американська торгова палата закликала український уряд переглянути умови локдауну в січні

Слід зазначити, що у своєму листі НПУ висловила застереження до законопроєкту. У Кабміні зазначили, що воно взяте до відома.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №4065 про внесення змін до Податкового кодексу. Документ спрямований на зменшення тиску контролюючих органів на платників податків.

Автор: 

бізнес (2081) ВР (15194) Кабмін (14322) Нацполіція (15438) перевірка (1261)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
А звіздьож з боку держави-завжди погано !!)))
показати весь коментар
31.12.2020 20:07 Відповісти
+3
А міністр внутрішніх справ хіба комусь у цій країні підзвітний? Міняються президенти ,депутати а міністр внутрішніх справ невмирущий.
показати весь коментар
31.12.2020 20:08 Відповісти
+3
Кабмін просить Раду заборонити Нацполіції участь у перевірках бізнесу - Цензор.НЕТ 7901
показати весь коментар
31.12.2020 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в НГ що не люди ??? Ім теж грошенята ,діткам на молоко,потрібні !!!))))
показати весь коментар
31.12.2020 20:05 Відповісти
А звіздьож з боку держави-завжди погано !!)))
показати весь коментар
31.12.2020 20:07 Відповісти
Тобто держслужбовці говорят правду і тількі правду ???Міністр чи прокурор,це політики чи держслужбовці ???))))))
показати весь коментар
31.12.2020 20:16 Відповісти
Кабмін просить Раду заборонити Нацполіції участь у перевірках бізнесу - Цензор.НЕТ 5678 https://censor.net/ru/user/478939
А звиздять виключно політики при владі------------------Прокурор-це політик??)))
показати весь коментар
31.12.2020 20:32 Відповісти
А що воно таке - ДЕРЖАВА? І навіщо вона взагалі потрібна?
Проблема не в державі, а в людях, які живуть в цій державі. Коли ви живете в будинку, а в нього двері перекосилися чи стіна відходить, то хіба це його вина. Це ваша проблема і ваша вина.
показати весь коментар
31.12.2020 20:22 Відповісти
Вашій державі 40 років і про що у вас питають?
показати весь коментар
31.12.2020 20:12 Відповісти
А с 91 года скоко лет прошло? -- я тут выпиваю трошки -- ну извини...*)
показати весь коментар
31.12.2020 20:27 Відповісти
Кабмін просить Раду заборонити Нацполіції участь у перевірках бізнесу - Цензор.НЕТ 995 З новим роком москалик.
показати весь коментар
31.12.2020 20:37 Відповісти
-- підтримав! *)
показати весь коментар
31.12.2020 20:46 Відповісти
А міністр внутрішніх справ хіба комусь у цій країні підзвітний? Міняються президенти ,депутати а міністр внутрішніх справ невмирущий.
показати весь коментар
31.12.2020 20:08 Відповісти
Некажи , таке джерело Фейсбукичу прагнуть перекрити !!)))
показати весь коментар
31.12.2020 20:10 Відповісти
Фейсбукич теж харківський ,а там всі, як Гепа, невмирущі,тобто до труни від годівниці не відтягнешь !!)))
показати весь коментар
31.12.2020 20:12 Відповісти
*****! -- Государству 30 лет!!!
... а оно ещё -- само у себя -- об чём-то спрашивает...*)
показати весь коментар
31.12.2020 20:09 Відповісти
все уже поделено, а хотите передела? то выход один конференция -
"Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта, и они не могли извлечь из своей профессии тех выгод, которые она несомненно могла принести.
Выход из этого напряженного положения был один - конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Незнакомым передал приглашения через попадавшихся на пути внуков Маркса..."
показати весь коментар
31.12.2020 20:15 Відповісти
Кабмін просить Раду заборонити Нацполіції участь у перевірках бізнесу - Цензор.НЕТ 7901
показати весь коментар
31.12.2020 20:22 Відповісти
И тогда налоговый инспектор будет ходить без свиты?
Как простой Лох?
показати весь коментар
01.01.2021 08:36 Відповісти
А гаспадин Сабаков, как главмусор, согласовал?
показати весь коментар
01.01.2021 08:39 Відповісти
 
 