Меркель заявила, что не будет идти в канцлеры Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель во время традиционного новогоднего обращения заявила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры страны.
Об этом она заявила в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Меркель заявила, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год. Причиной является пандемия.
"Наконец, я хотела бы сказать кое-что личное. Через девять месяцев состоятся всеобщие федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на переизбрание. Сегодня я, вероятно, в последний раз обращаюсь к вам под Новый год как федеральный канцлер", - отметила она.
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