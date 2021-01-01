Меркель заявила, что не будет идти в канцлеры Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель во время традиционного новогоднего обращения заявила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры страны.

Об этом она заявила в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Меркель заявила, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год. Причиной является пандемия.

"Наконец, я хотела бы сказать кое-что личное. Через девять месяцев состоятся всеобщие федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на переизбрание. Сегодня я, вероятно, в последний раз обращаюсь к вам под Новый год как федеральный канцлер", - отметила она.

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