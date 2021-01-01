Меркель заявила, що не йтиме в канцлери Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час традиційного новорічного звернення заявила, що більше не балотуватиметься в канцлери країни.

Про це вона заявила у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Меркель заявила, що ніколи за 15 років перебування при владі не проживала рік так важко і не покладала так багато надій на наступний рік. Причиною є пандемія.

"Нарешті, я хотіла б сказати дещо особисте. Через дев'ять місяців відбудуться загальні федеральні вибори, і я не буду балотуватися на переобрання. Сьогодні я, ймовірно, востаннє звертаюся до вас під Новий рік як федеральний канцлер", - зазначила вона.

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