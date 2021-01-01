Меркель заявила, що не йтиме в канцлери Німеччини
Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час традиційного новорічного звернення заявила, що більше не балотуватиметься в канцлери країни.
Про це вона заявила у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Меркель заявила, що ніколи за 15 років перебування при владі не проживала рік так важко і не покладала так багато надій на наступний рік. Причиною є пандемія.
"Нарешті, я хотіла б сказати дещо особисте. Через дев'ять місяців відбудуться загальні федеральні вибори, і я не буду балотуватися на переобрання. Сьогодні я, ймовірно, востаннє звертаюся до вас під Новий рік як федеральний канцлер", - зазначила вона.
Топ коментарі
+22 Афанасий Александров
показати весь коментар01.01.2021 15:16 Посилання
+20 Nestor Nen
показати весь коментар01.01.2021 16:05 Посилання
+11 Александр Иовица #470862
показати весь коментар01.01.2021 15:59 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Курва Меркель нагородила и се...алась в постель к Горбачеву.А вы тут сношайтесь...