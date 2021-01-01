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Меркель заявила, що не йтиме в канцлери Німеччини

Меркель заявила, що не йтиме в канцлери Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час традиційного новорічного звернення заявила, що більше не балотуватиметься в канцлери країни.

Про це вона заявила у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Меркель заявила, що ніколи за 15 років перебування при владі не проживала рік так важко і не покладала так багато надій на наступний рік. Причиною є пандемія.

"Нарешті, я хотіла б сказати дещо особисте. Через дев'ять місяців відбудуться загальні федеральні вибори, і я не буду балотуватися на переобрання. Сьогодні я, ймовірно, востаннє звертаюся до вас під Новий рік як федеральний канцлер", - зазначила вона.

Читайте також: Німеччина хоче хороших відносин із РФ, але пам'ятає про Україну і справу Навального, - Меркель

Автор: 

вибори (6717) Німеччина (7437) Меркель Ангела (1139)


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Топ коментарі
+22
Можно оказывается 15 лет быть первым лицом в стране, а потом спокойно уйти, не опасаясь, что тебя посадят или куда-то засунут черенок от лопаты.
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01.01.2021 15:16
+20
Меркель заявила, що не йтиме в канцлери Німеччини - Цензор.НЕТ 202

"Мы немцы",лол.
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01.01.2021 16:05
+11
Шредер уже очень старенький, скоро освободит место в Газпроме Раши. Уходить немецким канцлерам на пенсионное обеспечение Россией - давняя народная традиция Германии. Судя по тому как Меркель отстаивает Северный поток- 2, ей уже поступило соответствующее предложение.
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01.01.2021 15:59
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https://censor.net/ru/user/36799 Зараз в нас зростуть комунальні,ми точно не будемо багатіші від них.Кацапів більше.ніж 89 мільйонів.Така статистика підраховується.за споживанням хліба.В нас за нею 23 мільйони.це неправда.А ще в нас багато також подібних проблем,як в них.Демографія також катастрофічна.Кажу.що чекати на розвал москальні,це не розумно.Тому що Україна сама може розвалитися.
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02.01.2021 03:19 Відповісти
Є об'єктивні причини та фактори які від нас не залежать і немає ніякої різниці чекаємо ми на це чи не чекаємо. Це станеться. Держави помирають як і люди - від старості, від дурості (нездоровий спосіб життя) і від нещасного випадку (наприклад, ЗЕгенерат при владі).
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02.01.2021 03:33 Відповісти
https://censor.net/ru/user/36799 Це нас стосується в повній мірі.А ще на наші землі ще більше претендують,ніж на москальські.Зараз їх будуть продавати.Я сам за ринок землі,але не в цій політичній системі.Ціна нашої землі дуже маленька.Якщо її всю продати,то навіть не вистачить розрахуватися з мвф.
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02.01.2021 03:51 Відповісти
Система шкідлива, але ж не довговічна. А ми тут вже століттями. Через декілька років навіть згадок про "зелене лайно" стануть уникати.
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02.01.2021 04:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/36799 Замість зелених прийдуть інші.Або медвечуковці,або ще хтось.Допоки будуть олігархи нічого доброго не буде.
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02.01.2021 04:57 Відповісти
А хто Вас змушує на них працювати? Вони для мене просто не існують і їх всі "хотєлки" в якомусь паралельному вимірі. Ідейно саботую та мінімізую будь який вплив жадібних покидьків на своє життя.
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02.01.2021 18:13 Відповісти
Меркель заявила, що не йтиме в канцлери Німеччини - Цензор.НЕТ 9156
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01.01.2021 18:27 Відповісти
Вы читаете эту новость как новость, но это ведь не новость То, что это для Меркель последний срок известно с тех пор как она ушла с поста лидера партии, а это было аж в 2018 году. Сегодня у партии ХДС нет лидера. Вернее, есть (тоже - женщина), но она заявила об отставке и остается главой партии чисто формально до следующих внутрипартийных выборов.
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01.01.2021 18:45 Відповісти
Мне кажется что просто из сложившейся ситуации нету безболезненного выхода.Германии новому канцлеру нужно будет принять однозначное решение а его не существует,вот и опустошенное остается место канцлера Германии.
Курва Меркель нагородила и се...алась в постель к Горбачеву.А вы тут сношайтесь...
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01.01.2021 20:10 Відповісти
мельчают...
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01.01.2021 19:08 Відповісти
В Намибии есть некий африканский человек по имени Адольф Гитлер....🤔🤔🤔
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01.01.2021 19:50 Відповісти
Закінчиться ціла епоха з фрау Меркель. Будемо сподіватись, щоб після неї не було гірше. А на її місці не опинився хтось прокапський, як той Шредер.
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02.01.2021 02:22 Відповісти
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