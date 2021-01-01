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В Кременчуге мужчина стрелял в автомобиль и подрался с таксистом, - Нацполиция

В Кременчуге мужчина стрелял в автомобиль и подрался с таксистом, - Нацполиция

Полиция в Кременчуге задержала мужчина из-за конфликта с водителем такси. После отказа вести пассажиров он выстрелил в автомобиль и начал драться с таксистом.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ночь на 31 декабря таксист отказался от выполнения заказа из-за чрезмерного количества пассажиров. Между ним и группой людей возник конфликт. Когда автомобиль "Daewoo Lanos" отправился без клиентов, один из мужчин несколько раз выстрелил в его сторону, повредив авто. Потом он начал драться с водителем 1989 года рождения.

Полиция установила личность и задержала мужчину 1991 года рождения. Ему сообщено о подозрении в хулиганстве с использованием оружия. Следственные действия продолжаются.

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Автор: 

драка (2027) Кременчуг (354) Нацполиция (16543) стрельба (3266) Полтавская область (1177)


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Ну ладно бы стрелял в таксиста, но что ему автомобиль сделал?
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01.01.2021 19:32 Ответить
В водилу бы не попал по пьяне. Выбрал мишень побольше.
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01.01.2021 19:35 Ответить
"Стрелял в водителя и подрался с автомобилем" - оце був би дійсно сюр )))
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02.01.2021 03:48 Ответить
Ну це просто якесь свавільля, і розгул когупції !😆
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01.01.2021 19:34 Ответить
Топовоя новость
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01.01.2021 19:45 Ответить
Просто важко переоцінить такі новини!
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01.01.2021 19:47 Ответить
....новогодний треш (((((
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01.01.2021 19:56 Ответить
Столкнулся с аналогичной ситуацией. Избили меня, повредили машину и ограбили меня друзья руководства полиции горотдела. Закрывают уголовные дела и угрожают посадить меня.
https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
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02.01.2021 02:56 Ответить
 
 