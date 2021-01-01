В Кременчуге мужчина стрелял в автомобиль и подрался с таксистом, - Нацполиция

Полиция в Кременчуге задержала мужчина из-за конфликта с водителем такси. После отказа вести пассажиров он выстрелил в автомобиль и начал драться с таксистом.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в ночь на 31 декабря таксист отказался от выполнения заказа из-за чрезмерного количества пассажиров. Между ним и группой людей возник конфликт. Когда автомобиль "Daewoo Lanos" отправился без клиентов, один из мужчин несколько раз выстрелил в его сторону, повредив авто. Потом он начал драться с водителем 1989 года рождения.

Полиция установила личность и задержала мужчину 1991 года рождения. Ему сообщено о подозрении в хулиганстве с использованием оружия. Следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия и полиция перейдут на усиленный режим в новогоднюю ночь