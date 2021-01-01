Израиль лидирует по темпам вакцинации от коронавируса

В течение двух недель прививки от коронавируса сделали уже более миллиона граждан Израиля - более десяти процентов населения страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Израиль демонстрирует высокие темпы вакцинации населения от коронавируса. В пятницу, 1 января, прививки сделали миллионному жителю страны. Им стал один из жителей арабского поселка Умм-эль-Фахм. По случаю достижения такого числа вакцинированных в это село прибыли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прививки в Израиле проводят вакциной, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Вакцинацию начали 19 декабря 2020 года.

Нетаньяху заявил, что целью правительства во время кампании вакцинации сделать прививку не менее 5,5 млн израильтян (в стране проживает около 9,3 миллиона человек). По мнению израильского премьера, достижение этой отметки позволит остановить эпидемию COVID-19 в стране.

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