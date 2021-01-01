Израиль лидирует по темпам вакцинации от коронавируса
В течение двух недель прививки от коронавируса сделали уже более миллиона граждан Израиля - более десяти процентов населения страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
"Израиль демонстрирует высокие темпы вакцинации населения от коронавируса. В пятницу, 1 января, прививки сделали миллионному жителю страны. Им стал один из жителей арабского поселка Умм-эль-Фахм. По случаю достижения такого числа вакцинированных в это село прибыли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прививки в Израиле проводят вакциной, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Вакцинацию начали 19 декабря 2020 года.
Нетаньяху заявил, что целью правительства во время кампании вакцинации сделать прививку не менее 5,5 млн израильтян (в стране проживает около 9,3 миллиона человек). По мнению израильского премьера, достижение этой отметки позволит остановить эпидемию COVID-19 в стране.
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погодите...еще не созрели....еще отказывается властьластькультяпкамидержащая))
ибо шо они там за новичок набадяжат само ***** не ведает...
только один припадошный - от паники и ужаса раньше...а другой - сколько Бог ему отмерил...
где написано что я что-то там кликал? на себя ли или на кого-то еще????
Шото с обрезанием связано...
🤔
ми ж затим с хлопцями и стоимо - кожный за свою маму!
все гаразда, ридна /////
І так дофіга накололи, нічо не бере-трошки
аллергія дістає!!)))
І бонусні питання:
1) Чому Каліфорнія має найгіршу епідеміологічну ситуацію серед усіх штатів США при найжорсткішому локдауні серед усіх штатів?
2) Навіщо у Китаї вакцинують мільйони людей?
Більше ніде не працює, крім Китаю.
Ось подаю Вам англійською:
https://metro.co.uk/2020/12/31/wuhan-crowds-form-for-new-years-eve-one-year-after-covid-detected-13832414/
Які натовпи, бачите ? А у нас заборонені зібрання. Паралельно була новина, як сусід стукнув і приїхала поліція, бо в будинку було 6 людей. Скінчилося скандалом і арештом одного чоловіка: вони виволочували його з будинку, крик стояв, штовханина. І кожному виписали штраф - 1546 доларів. Ґатіно, під Отавою.
Ось так. Вулиці порожні. Всі по домівках.
Постріляли у нас тут вчора о 12-й ночі, але дуже скромненько.