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Новости Коронавирус и карантин
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Израиль лидирует по темпам вакцинации от коронавируса

Израиль лидирует по темпам вакцинации от коронавируса

В течение двух недель прививки от коронавируса сделали уже более миллиона граждан Израиля - более десяти процентов населения страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

"Израиль демонстрирует высокие темпы вакцинации населения от коронавируса. В пятницу, 1 января, прививки сделали миллионному жителю страны. Им стал один из жителей арабского поселка Умм-эль-Фахм. По случаю достижения такого числа вакцинированных в это село прибыли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прививки в Израиле проводят вакциной, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Вакцинацию начали 19 декабря 2020 года.

Нетаньяху заявил, что целью правительства во время кампании вакцинации сделать прививку не менее 5,5 млн израильтян (в стране проживает около 9,3 миллиона человек). По мнению израильского премьера, достижение этой отметки позволит остановить эпидемию COVID-19 в стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль вводит локдаун и ускоряет вакцинацию от коронавируса до 150 тыс. прививок в день: в феврале планируют выйти из пандемии

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вакцина (3815) Израиль (1936) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
а мне не пох...биологическое оружие от раши нашим военным и медикам и самому себе, своим детям и друзьям колоть не намерен...
ибо шо они там за новичок набадяжат само ***** не ведает...
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01.01.2021 20:10
+5
А мертвячук, кстати, привился западной вакшиной и привычно соврал про спутник-в. Можно найти в ютубе, об этом Пионтковский рассказал недавно, если не ошибаюсь, Фейгину.
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01.01.2021 20:35
+4
хай живе народ израильский
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01.01.2021 20:06
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Почему Украина не вакцинируется...?
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01.01.2021 19:57 Ответить
чем? фуфловакциной от путина?
погодите...еще не созрели....еще отказывается властьластькультяпкамидержащая))
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01.01.2021 20:03 Ответить
мне пох чей вакциной... я жить хочу...
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01.01.2021 20:05 Ответить
а мне не пох...биологическое оружие от раши нашим военным и медикам и самому себе, своим детям и друзьям колоть не намерен...
ибо шо они там за новичок набадяжат само ***** не ведает...
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01.01.2021 20:10 Ответить
бессмертный ты наш...сдохнем все...
только один припадошный - от паники и ужаса раньше...а другой - сколько Бог ему отмерил...
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01.01.2021 20:16 Ответить
Я уже много в инете видел выхлопов, подобных твоему, от известных людей... многие из них уже померли от ковида... не желаю подобного тебе... не кличь на себя беду...
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01.01.2021 20:22 Ответить
Вова. Лично тебя я бы привив бы Спутником от ***** вот только при одном условии все осложнения от неё ты лечишь за собственный счет! Согласен?
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01.01.2021 20:26 Ответить
ты совсем не в себе????
где написано что я что-то там кликал? на себя ли или на кого-то еще????
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01.01.2021 20:26 Ответить
да это вата головного мозга тут медицина безсильна а Спутником его привить надо мож подохнет!
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01.01.2021 20:29 Ответить
Заодно проверим она действует или нет! Вот что она лажа видно потому что ***** её нехочет прививаться да и прочие ************ Лукашенко и тд...
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01.01.2021 20:28 Ответить
думаю, что таким как ты прививаться не стоит ни чем... Украине от этого только лучше станет...
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01.01.2021 20:32 Ответить
Ты ду4мать умеешь? Не верю дауны лаптеногие думать не умеют. Поэтому вас ***** и прививает ветеринарной вакциной!
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01.01.2021 20:35 Ответить
Кстати в Лаптестане набирают смертничков для проверки вакцины так что можешь записаться!
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01.01.2021 20:36 Ответить
ты из канадщины пишешь...? кста, там уже привились...?ты лично чем привился Повторяю, мне пох какой вакциной, из уже опробованных, прививаться...
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01.01.2021 20:42 Ответить
В Украине прививки ещё не стартовали можно привиться за 15 000 баксов но я подожду пока цена упадет до 1-3 тысячи потом привюсь Pfizer
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01.01.2021 20:45 Ответить
Вовчик,наивный ты наш,в рашке за месяц своих холопов смогли вакцинировать только два миллиона,вакцину не успевают нарабатывать.Ты что,мертвечуковец,надеешся,что путлер лично тебе дозу оторвет от своих рабов и пришлет?Не смотри на ночь ньюсван,здоровее будешь.
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01.01.2021 20:59 Ответить
Кстати сколько холопов лаптеногих мрет от вакцины по росТВ не показывают но я специально не искал но на пикабу 10случаев уже описали!
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01.01.2021 21:08 Ответить
ни капли их не жаль. Хорошим кцапам хорошие гробы.
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02.01.2021 00:18 Ответить
А мертвячук, кстати, привился западной вакшиной и привычно соврал про спутник-в. Можно найти в ютубе, об этом Пионтковский рассказал недавно, если не ошибаюсь, Фейгину.
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01.01.2021 20:35 Ответить
если тебе пох, - то давай в окно! Новичком, - оно как-то тяжелее...
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01.01.2021 20:33 Ответить
Ага,сейчас...Американской.
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02.01.2021 07:00 Ответить
країни третього світу ще не вакцинуються.
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01.01.2021 20:05 Ответить
Украина - це Европа...!
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01.01.2021 20:06 Ответить
патамушо не Израиль...
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01.01.2021 20:17 Ответить
Что вы хотите, - у нас даже евреи с интеллектом собаки. Зеленски не даст соврать.
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01.01.2021 20:35 Ответить
Потрібно всім , брать пгиклад з усраіля !!!😈
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01.01.2021 19:59 Ответить
ты татар крымский ?
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01.01.2021 20:04 Ответить
самолайкер, ты в жизни тоже самоудовлетворяешься?
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01.01.2021 20:05 Ответить
Самолайкер, шо ты тут забыл?
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01.01.2021 20:05 Ответить
Лапоть ты касапский.
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01.01.2021 20:36 Ответить
хай живе народ израильский
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01.01.2021 20:06 Ответить
тьфу на тебя...!
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01.01.2021 20:11 Ответить
Хто зна,де видають усраільську вакцину ???😆
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01.01.2021 20:09 Ответить
Всі на випередки говорять про ванцинацію населення але ніхто так ще не сказав про її ефективність.
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01.01.2021 20:14 Ответить
Поможе як гепі кадило .😈
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01.01.2021 20:15 Ответить
Дав би Бог щоб вакцина допомогла і немає значення чія.
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01.01.2021 20:25 Ответить
Кака разніца!😆
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01.01.2021 20:27 Ответить
Спутник тебе поможет...сдохнуть. Я бы на месте Зеленского закупил для вас Спутника сразу бы убил бы двух зайцев во первых бы сдохли идиоты а во вторых бы показал коварство Лаптестана.
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01.01.2021 21:11 Ответить
Нюнюню..
Шото с обрезанием связано...
🤔
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01.01.2021 20:20 Ответить
мамо, руки помив - мамо, все гаразд,.....
ми ж затим с хлопцями и стоимо - кожный за свою маму!
все гаразда, ридна /////
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01.01.2021 20:22 Ответить
Ваше не буду!!
І так дофіга накололи, нічо не бере-трошки
аллергія дістає!!)))
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01.01.2021 20:27 Ответить
В Украине постоянная проблема-президенты . То глупы,то воры ,то ещё что-то... Начиная с данилыча, страну распродал ,гаденыш. Соседи твари ,все подгорнуть хотят и ляхой придавить. Вся надежда на бога и людей . Не сдадутся,не разбегутся и отобьются, в том числе и от вируса.
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01.01.2021 21:26 Ответить
масові щеплення, невідомо чим несуть величезні загролзи в майбутньому. А щоб було зрозуміло, як вакцина діє і які має побічні дії, треба щоб проїшло 10 - 20 років. Але людей зазомбували і будуть тепер масово щеплювати при кожній нагоді. ******* люди, в 95 відсотках, то є безправні та тупі раби
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01.01.2021 22:59 Ответить
Китай "переміг ковід" без вакцини. Риторичне питання: чому ВООЗ та її посіпаки типу Ляшка і Степанова розповідають, що тільки вакцина може зупинити "пандемію"?
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01.01.2021 23:03 Ответить
Потому что в Ухане на семью выдавали три пропуска на выход в город в неделю. И дороги из города были перекрыты бетонными блоками с пулеметными гнездами. И это долго было. А у нас ФОПы протестуют против локдауна на 2 недели после всех праздников. Тайвань поборол еще круче (до 700 случаев всего), только там въезжающие в страну железно сидели 2 недели в карантине, а у нас ходят везде, где только можно. И без маски - это ж для лохов. Можно еще продолжать перечень причин, почему китайские методы борьбы у нас не работают. И в значительной степени виноваты в этом не Ляшко и Степанов, а мы сами.
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01.01.2021 23:43 Ответить
Хіба питання було в тому, як саме Китай переміг? Питання в тому, чому брешуть про те, що тільки вакцина може врятувати світ?

І бонусні питання:
1) Чому Каліфорнія має найгіршу епідеміологічну ситуацію серед усіх штатів США при найжорсткішому локдауні серед усіх штатів?
2) Навіщо у Китаї вакцинують мільйони людей?
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01.01.2021 23:50 Ответить
Це абсолютна дурниця.
Більше ніде не працює, крім Китаю.
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01.01.2021 23:51 Ответить
Партія сказала - працює, значить працює.
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02.01.2021 01:19 Ответить
Переглядала місцеві новини: написали про святкування в Ухані Нового Року.
Ось подаю Вам англійською:
https://metro.co.uk/2020/12/31/wuhan-crowds-form-for-new-years-eve-one-year-after-covid-detected-13832414/

Які натовпи, бачите ? А у нас заборонені зібрання. Паралельно була новина, як сусід стукнув і приїхала поліція, бо в будинку було 6 людей. Скінчилося скандалом і арештом одного чоловіка: вони виволочували його з будинку, крик стояв, штовханина. І кожному виписали штраф - 1546 доларів. Ґатіно, під Отавою.
Ось так. Вулиці порожні. Всі по домівках.
Постріляли у нас тут вчора о 12-й ночі, але дуже скромненько.
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02.01.2021 07:09 Ответить
Траплялись і інші свіжі фотки звідти, там і масок майже нема.
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02.01.2021 08:38 Ответить
Ну і так на замітку: з карантину у штаті Хубей вірус вирвався вже 26 січня. В інші провінції без карантину і з населенням більше 1,3 млрд. людей.
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01.01.2021 23:52 Ответить
 
 