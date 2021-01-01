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Новости Украинские заложники в РФ
12 405 27

В российских колониях есть процедура - в кабинете начальника кидают тряпку и ты должен протереть за ним пол, это снимают на телефон, - политзаключенный Шумков

В российских колониях есть процедура - в кабинете начальника кидают тряпку и ты должен протереть за ним пол, это снимают на телефон, - политзаключенный Шумков

Украинец Александр Шумков, четыре года просидевший в российской тюрьме, рассказал, что смог выиграть суд за незаконное помещение его в штрафной изолятор.

Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков рассказал "Укринформу" о том, как в российских тюрьмах унижают заключенных, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что провел много времени в штрафном изоляторе, так как считался "особо опасным". Однажды украинец попал туда за то, что не захотел протирать пол за начальником колонии.

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"После этапирования в колонию, по прибытию, сразу по приемке я попал в штрафной изолятор. За что? Потому что в российских колониях есть такая процедура приемки, они пропускают людей через "тряпку". На вахте, в штабе колонии, в кабинете начальника бросают тряпку, и ты должен протереть за ними пол, и это снимают на мобильный телефон для своего архива", – говорит Шумков.

По его словам, это делают для того, чтобы определить тех, кто отрицает режим содержания, и тех, кто соглашается с ним.

"Тех, кто отказывается брать тряпку, сначала подвергают прессингу. Ну, не такому сильному... Немного побьют, и морально... И когда видят, что человек стоит на своем, его просто закрывают под "крышу" – в штрафной изолятор, и потом также, если дальше он отказывается выполнить эту так называемую ст. 106 правил внутреннего распорядка, это называется "общественные работы на благо колонии", – рассказал бывший политзаключенный.

Шумков отметил, что если заключенный и дальше отказывается "проходить через тряпку", то его могут держать в штрафном изоляторе весь срок.

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"Наибольшее мое достижение в колонии – я и мой адвокат подали в местный административный суд и он, в конце концов, принял решение, что меня сначала незаконно закрыли под "крышу". Все акты были аннулированы, с меня был снят статус "злостного нарушителя" и администрация колонии вынуждена была перевести меня в общий барак", – вспоминает он.

"Что мне помогло держаться? Я ни на что не надеялся: на обмен не ожидал, на первых порах вообще не ожидал, что вернусь живым. И потом мне было все равно, и тогда, когда все равно, важно до конца сохранить свое лицо, свою честь. По обмену скажу: я рад, что вернулся "по звонку", а не по обмену, я никому ничего не должен. И если бы мне предлагали, я готов был уступить место кому-либо из наших граждан", - резюмировал Шумков.

Как сообщалось, узник Кремля херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 год был приговорен в РФ к четырем годам заключения. Отбывал наказание в колонии в Тверской области. В приговоре российского суда указывалось, что он от 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена ​​против интересов России". Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него. Александр Шумков - участник Революции Достоинства, был в АТО. 24 декабря 2020 года депортирован в Украину.

Автор: 

россия (96018) политзаключенные (1624) Шумков Александр (33)


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Топ комментарии
+10
Еой , у Вас такой флажок
Анекдот по поводу
😀😀😀

-Тату, що означає наш прапор?
- Синій - небо, жовтий - пшеничне поле.
- А що означає прапор москалів?
- Білі квіти на червоному цвинтарі.
- А синiй?
- А синій вони у нас вкрали
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01.01.2021 22:45
+10
А такой ?

😀😀😀

Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 Дойч марок
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01.01.2021 22:53
+7
Когда наконец сделают визовый режим с рашей, Беларусью и другими с панами пост совка
Украине пора закрыться от фсбэшников и криминальных авторитетов
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01.01.2021 22:40
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Правила форума Совет форумчан
нех играть в игры разных збочених начальників.. касается не только ростюрьм
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01.01.2021 22:37 Ответить
Когда наконец сделают визовый режим с рашей, Беларусью и другими с панами пост совка
Украине пора закрыться от фсбэшников и криминальных авторитетов
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01.01.2021 22:40 Ответить
Еой , у Вас такой флажок
Анекдот по поводу
😀😀😀

-Тату, що означає наш прапор?
- Синій - небо, жовтий - пшеничне поле.
- А що означає прапор москалів?
- Білі квіти на червоному цвинтарі.
- А синiй?
- А синій вони у нас вкрали
показать весь комментарий
01.01.2021 22:45 Ответить
Сподіваюся наживо, а потім ще й в рило додали.
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01.01.2021 22:52 Ответить
Он просто ФАКЕРОВ насмотрелся 😀😀😀
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01.01.2021 22:54 Ответить
А такой ?

😀😀😀

Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 Дойч марок
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01.01.2021 22:53 Ответить
Російські пропагандистські анекдоти про українців-; посібників німців;.

Але мені подобається.
Мій прадід і фріців, і кацапських комуняк вішав. Ну, і половину життя в Гулагє провів...
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01.01.2021 23:07 Ответить
Украинцы с немцами имеют общую генетику. А кацапы вообще из кацапского болота 😀😀😀
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01.01.2021 23:09 Ответить
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01.01.2021 23:10 Ответить
вони і назву вкрали , називають його "триколор" вместо из конно руцким словом "трехцветник"
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01.01.2021 22:52 Ответить
До речі, чому колобок, а не кругосторон...?
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01.01.2021 22:55 Ответить
І чого "внутри" а не "внутре"?
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02.01.2021 00:51 Ответить
Почав розбиратися, в двох словах-таки правда ! Синій від Георгія Перемогоносця, який вважався покровителем Києва, Русі, Карпат, прикарпаття,ще кучі міст і сюди примазались московити, а свитка у Жори була синя, традиційно, в Україні він завжди і кругом в синьому, на синьому і не інакше. Цар сказав що нехай буде синій колір на прапорі ,бо гладіолус бо Георгій
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01.01.2021 23:04 Ответить
Кольори на прапорі московітів, то їх "філософія" -
Водка белая,
Небо синее,
Морда красная -
Жизнь прекрасная!
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02.01.2021 00:45 Ответить
ПС проти інтересів Росії діяв? Ага, українські націоналісти так і шастають по кацапії, так і шастають і ще мріють там вкоренитися...
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01.01.2021 22:43 Ответить
скажу просто - всп-шнику не 4 бы впаяли, а 24...= вот и.. думайте..
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01.01.2021 22:50 Ответить
..или просто прибили б нахх.. как наших всех простых................................
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01.01.2021 22:52 Ответить
Навіщо теорія ? Достатньо фактів.
-.Патріотичний патріот .СУМ,Майдан,Правий сектор (нібито до 2015)
- В\ч А-1604 Чорнобаївка,Херсонська обл.
- СЗЧ з з 18.01.2015 по 01.07.2015,(знайшли ще пістолет Марголіна і трохи наркоти),дрібніші правопорушення
- Періодичні відрядження в військову прокуратуру Херсонського гарнізону (юридична освіта)
Залучався до розшуку військовослужбовців-дезертирів.
- Зникнення з 20 серпня (перетин кордону 5 вересня).Дізналися про факт 20 вересня з листа до матері від слідчого з рф.
-ні в прокуратурі,ні в в\ч нічого невідомо про відрядження-завдання-розслідування Шумкова (тим більш-до міжнародного наркотрафіку )
- слідством встановлено факт перетину кордону військовослужбовцем в ПП "Бачівськ" на Сумщині в напрямку рф.
-з моменту виявлення факту зникнення в 2017 відкрито кримінальне провадження,яке закрили за пару тижнів до повернення Шумкова
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02.01.2021 01:46 Ответить
при крике : " Бандера ! " - кремлёвские петушки- вертухаи кончают друг в друга уже лет восемьдесят
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01.01.2021 22:53 Ответить
..и эти тряпки бред ссучий для офицера всу в макшанской колонии...(((- нунннах такое приплетать для левых ........
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01.01.2021 23:00 Ответить
По другому не умеют и не живут. Вся страна зона - треть сидит, треть готовится, треть охраняет.
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02.01.2021 00:52 Ответить
Молодець Українець ! І ніяка зегнида не дорікне , що по "зєобмєну" , що повинен бути вдячним уклоністу зе . Слава Україні ! Слава Героям !
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01.01.2021 23:10 Ответить
Надо всех мацкалов и дамбасов с крысчанами у нас в тюрьмах проводить через процедуру кидания палки в очко
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02.01.2021 16:17 Ответить
 
 