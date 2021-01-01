В российских колониях есть процедура - в кабинете начальника кидают тряпку и ты должен протереть за ним пол, это снимают на телефон, - политзаключенный Шумков

Украинец Александр Шумков, четыре года просидевший в российской тюрьме, рассказал, что смог выиграть суд за незаконное помещение его в штрафной изолятор.

Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков рассказал "Укринформу" о том, как в российских тюрьмах унижают заключенных, передает Цензор.НЕТ.



Он отметил, что провел много времени в штрафном изоляторе, так как считался "особо опасным". Однажды украинец попал туда за то, что не захотел протирать пол за начальником колонии.

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"После этапирования в колонию, по прибытию, сразу по приемке я попал в штрафной изолятор. За что? Потому что в российских колониях есть такая процедура приемки, они пропускают людей через "тряпку". На вахте, в штабе колонии, в кабинете начальника бросают тряпку, и ты должен протереть за ними пол, и это снимают на мобильный телефон для своего архива", – говорит Шумков.



По его словам, это делают для того, чтобы определить тех, кто отрицает режим содержания, и тех, кто соглашается с ним.



"Тех, кто отказывается брать тряпку, сначала подвергают прессингу. Ну, не такому сильному... Немного побьют, и морально... И когда видят, что человек стоит на своем, его просто закрывают под "крышу" – в штрафной изолятор, и потом также, если дальше он отказывается выполнить эту так называемую ст. 106 правил внутреннего распорядка, это называется "общественные работы на благо колонии", – рассказал бывший политзаключенный.



Шумков отметил, что если заключенный и дальше отказывается "проходить через тряпку", то его могут держать в штрафном изоляторе весь срок.

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"Наибольшее мое достижение в колонии – я и мой адвокат подали в местный административный суд и он, в конце концов, принял решение, что меня сначала незаконно закрыли под "крышу". Все акты были аннулированы, с меня был снят статус "злостного нарушителя" и администрация колонии вынуждена была перевести меня в общий барак", – вспоминает он.

"Что мне помогло держаться? Я ни на что не надеялся: на обмен не ожидал, на первых порах вообще не ожидал, что вернусь живым. И потом мне было все равно, и тогда, когда все равно, важно до конца сохранить свое лицо, свою честь. По обмену скажу: я рад, что вернулся "по звонку", а не по обмену, я никому ничего не должен. И если бы мне предлагали, я готов был уступить место кому-либо из наших граждан", - резюмировал Шумков.

Как сообщалось, узник Кремля херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 год был приговорен в РФ к четырем годам заключения. Отбывал наказание в колонии в Тверской области. В приговоре российского суда указывалось, что он от 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена ​​против интересов России". Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него. Александр Шумков - участник Революции Достоинства, был в АТО. 24 декабря 2020 года депортирован в Украину.