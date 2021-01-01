В российских колониях есть процедура - в кабинете начальника кидают тряпку и ты должен протереть за ним пол, это снимают на телефон, - политзаключенный Шумков
Украинец Александр Шумков, четыре года просидевший в российской тюрьме, рассказал, что смог выиграть суд за незаконное помещение его в штрафной изолятор.
Бывший украинский политзаключенный Александр Шумков рассказал "Укринформу" о том, как в российских тюрьмах унижают заключенных, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что провел много времени в штрафном изоляторе, так как считался "особо опасным". Однажды украинец попал туда за то, что не захотел протирать пол за начальником колонии.
"После этапирования в колонию, по прибытию, сразу по приемке я попал в штрафной изолятор. За что? Потому что в российских колониях есть такая процедура приемки, они пропускают людей через "тряпку". На вахте, в штабе колонии, в кабинете начальника бросают тряпку, и ты должен протереть за ними пол, и это снимают на мобильный телефон для своего архива", – говорит Шумков.
По его словам, это делают для того, чтобы определить тех, кто отрицает режим содержания, и тех, кто соглашается с ним.
"Тех, кто отказывается брать тряпку, сначала подвергают прессингу. Ну, не такому сильному... Немного побьют, и морально... И когда видят, что человек стоит на своем, его просто закрывают под "крышу" – в штрафной изолятор, и потом также, если дальше он отказывается выполнить эту так называемую ст. 106 правил внутреннего распорядка, это называется "общественные работы на благо колонии", – рассказал бывший политзаключенный.
Шумков отметил, что если заключенный и дальше отказывается "проходить через тряпку", то его могут держать в штрафном изоляторе весь срок.
"Наибольшее мое достижение в колонии – я и мой адвокат подали в местный административный суд и он, в конце концов, принял решение, что меня сначала незаконно закрыли под "крышу". Все акты были аннулированы, с меня был снят статус "злостного нарушителя" и администрация колонии вынуждена была перевести меня в общий барак", – вспоминает он.
"Что мне помогло держаться? Я ни на что не надеялся: на обмен не ожидал, на первых порах вообще не ожидал, что вернусь живым. И потом мне было все равно, и тогда, когда все равно, важно до конца сохранить свое лицо, свою честь. По обмену скажу: я рад, что вернулся "по звонку", а не по обмену, я никому ничего не должен. И если бы мне предлагали, я готов был уступить место кому-либо из наших граждан", - резюмировал Шумков.
Как сообщалось, узник Кремля херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 год был приговорен в РФ к четырем годам заключения. Отбывал наказание в колонии в Тверской области. В приговоре российского суда указывалось, что он от 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России". Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него. Александр Шумков - участник Революции Достоинства, был в АТО. 24 декабря 2020 года депортирован в Украину.
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Украине пора закрыться от фсбэшников и криминальных авторитетов
Анекдот по поводу
😀😀😀
-Тату, що означає наш прапор?
- Синій - небо, жовтий - пшеничне поле.
- А що означає прапор москалів?
- Білі квіти на червоному цвинтарі.
- А синiй?
- А синій вони у нас вкрали
😀😀😀
Ветеран ділиться спогадами:
- Якось під час війни я 10 кілометрів тяг пораненого командира - комуніста.
- І вас нагородили?
- А як же! Дали їсти і 150 Дойч марок
Але мені подобається.
Мій прадід і фріців, і кацапських комуняк вішав. Ну, і половину життя в Гулагє провів...
бо гладіолусбо Георгій
Водка белая,
Небо синее,
Морда красная -
Жизнь прекрасная!
-.Патріотичний патріот .СУМ,Майдан,Правий сектор (нібито до 2015)
- В\ч А-1604 Чорнобаївка,Херсонська обл.
- СЗЧ з з 18.01.2015 по 01.07.2015,(знайшли ще пістолет Марголіна і трохи наркоти),дрібніші правопорушення
- Періодичні відрядження в військову прокуратуру Херсонського гарнізону (юридична освіта)
Залучався до розшуку військовослужбовців-дезертирів.
- Зникнення з 20 серпня (перетин кордону 5 вересня).Дізналися про факт 20 вересня з листа до матері від слідчого з рф.
-ні в прокуратурі,ні в в\ч нічого невідомо про відрядження-завдання-розслідування Шумкова (тим більш-до міжнародного наркотрафіку )
- слідством встановлено факт перетину кордону військовослужбовцем в ПП "Бачівськ" на Сумщині в напрямку рф.
-з моменту виявлення факту зникнення в 2017 відкрито кримінальне провадження,яке закрили за пару тижнів до повернення Шумкова