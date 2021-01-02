В США оштрафовали компанию, предоставлявшую услуги клиентам из оккупированного Крыма
Американская компания BitGo не заблокировала доступ к услугам клиентам, которые находятся на территориях действия санкций США. Они могли создавать "цифровые кошельки" и проводить операции с цифровой валютой, сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами.
Американскую компанию BitGo, которая специализируется на операциях с криптовалютой, оштрафовали за обслуживание клиентов из оккупированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Компанию оштрафовали на $98 830 в связи с "очевидными нарушениями ею нескольких программ санкций, связанных с проведением сделок в цифровой валюте".
В ведомстве сообщили, что BitGo не заблокировала доступ к услугам клиентам, расположенным в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, хотя могла отследить расположение клиентов через IP-адрес. Пользователи на территориях, которые находятся под санкциями США, могли создавать "цифровые кошельки" на платформе BitGo и проводить операции с цифровой валютой, говорится в сообщении ведомства.
По данным управления, пользователи кошельков из этих регионов с 10 марта 2015 года по 11 декабря 2019 года провели 181 транзакцию на сумму $9127.
Компания BitGo пошла на сотрудничество с властями США после обнаружения нарушений и приняла меры по блокированию пользователей с территорий, подпадающих под санкции США, а также назначила ответственного за соблюдение режима санкций компанией, добавили в ведомстве.
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вой пожарной сирены для иностранных компаний желающих иметь дела в Крыму.
санкции благодатны !
То, что ожидалось с таким нетерпением и даже тревогой, все же закончилось удачно. 1 января Верхняя палата Конгресса США подтвердила решение Нижней палаты по преодолению вето Трампа на оборонный закон. Понятно, что это - хорошие новости для вооруженных сил США, но это еще и горькая пилюля другу Трампа - Владимиру, который поверил в то, что его американский коллега контролирует Сенат, который завалит голосование по преодолению его вето.
это голосование должно было стать прелюдией к голосованию 6 января, где он надеется отменить результаты голосования. Но как и по оборонному бюджету, Трампу просигнализировали, что надеяться там ему не на что. Тому есть как чисто юридические причины, в плане предмета обсуждения, так и политические, в плане того, что добрая часть республиканцев уже не видит Трампа в Белом доме 20 января и потому - надо исходить из уже сложившихся реалий.
Правильный ответ - никакой! Ведь детки кацапской быдлоэлиты живут в США, в Америке кремлевская верхушка хранит награбленное бабло... Вобщем, опять будут бомбить воронеж, чтобы кацапские терпилы и дальше ненавидели омерику.
США молодцы прикрыли одну из них!