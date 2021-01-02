В США оштрафовали компанию, предоставлявшую услуги клиентам из оккупированного Крыма

Американская компания BitGo не заблокировала доступ к услугам клиентам, которые находятся на территориях действия санкций США. Они могли создавать "цифровые кошельки" и проводить операции с цифровой валютой, сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами.

Американскую компанию BitGo, которая специализируется на операциях с криптовалютой, оштрафовали за обслуживание клиентов из оккупированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Компанию оштрафовали на $98 830 в связи с "очевидными нарушениями ею нескольких программ санкций, связанных с проведением сделок в цифровой валюте".

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В ведомстве сообщили, что BitGo не заблокировала доступ к услугам клиентам, расположенным в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, хотя могла отследить расположение клиентов через IP-адрес. Пользователи на территориях, которые находятся под санкциями США, могли создавать "цифровые кошельки" на платформе BitGo и проводить операции с цифровой валютой, говорится в сообщении ведомства.



По данным управления, пользователи кошельков из этих регионов с 10 марта 2015 года по 11 декабря 2019 года провели 181 транзакцию на сумму $9127.



Компания BitGo пошла на сотрудничество с властями США после обнаружения нарушений и приняла меры по блокированию пользователей с территорий, подпадающих под санкции США, а также назначила ответственного за соблюдение режима санкций компанией, добавили в ведомстве.