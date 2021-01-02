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В США оштрафовали компанию, предоставлявшую услуги клиентам из оккупированного Крыма

В США оштрафовали компанию, предоставлявшую услуги клиентам из оккупированного Крыма

Американская компания BitGo не заблокировала доступ к услугам клиентам, которые находятся на территориях действия санкций США. Они могли создавать "цифровые кошельки" и проводить операции с цифровой валютой, сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами.

Американскую компанию BitGo, которая специализируется на операциях с криптовалютой, оштрафовали за обслуживание клиентов из оккупированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Компанию оштрафовали на $98 830 в связи с "очевидными нарушениями ею нескольких программ санкций, связанных с проведением сделок в цифровой валюте".

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В ведомстве сообщили, что BitGo не заблокировала доступ к услугам клиентам, расположенным в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, хотя могла отследить расположение клиентов через IP-адрес. Пользователи на территориях, которые находятся под санкциями США, могли создавать "цифровые кошельки" на платформе BitGo и проводить операции с цифровой валютой, говорится в сообщении ведомства.

По данным управления, пользователи кошельков из этих регионов с 10 марта 2015 года по 11 декабря 2019 года провели 181 транзакцию на сумму $9127.

Компания BitGo пошла на сотрудничество с властями США после обнаружения нарушений и приняла меры по блокированию пользователей с территорий, подпадающих под санкции США, а также назначила ответственного за соблюдение режима санкций компанией, добавили в ведомстве.

Автор: 

Крым (26419) санкции (11422) США (27043) штраф (1287)


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Топ комментарии
+10
"Вой украинского МИДа по поводу санкций в Крыму" (выражение Аксенова) это
вой пожарной сирены для иностранных компаний желающих иметь дела в Крыму.

санкции благодатны !
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02.01.2021 02:28
+7
такое впечатление что в правительстве сша сидят пара правосеков или нациков. ну ****, больше сша делает для Украины, чем наше правительство.
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02.01.2021 10:50
+3
POSTED BY: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 2 СІЧНЯ, 2021
То, что ожидалось с таким нетерпением и даже тревогой, все же закончилось удачно. 1 января Верхняя палата Конгресса США подтвердила решение Нижней палаты по преодолению вето Трампа на оборонный закон. Понятно, что это - хорошие новости для вооруженных сил США, но это еще и горькая пилюля другу Трампа - Владимиру, который поверил в то, что его американский коллега контролирует Сенат, который завалит голосование по преодолению его вето.
это голосование должно было стать прелюдией к голосованию 6 января, где он надеется отменить результаты голосования. Но как и по оборонному бюджету, Трампу просигнализировали, что надеяться там ему не на что. Тому есть как чисто юридические причины, в плане предмета обсуждения, так и политические, в плане того, что добрая часть республиканцев уже не видит Трампа в Белом доме 20 января и потому - надо исходить из уже сложившихся реалий.
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02.01.2021 12:08
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Значит порядок !
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02.01.2021 02:14 Ответить
"Вой украинского МИДа по поводу санкций в Крыму" (выражение Аксенова) это
вой пожарной сирены для иностранных компаний желающих иметь дела в Крыму.

санкции благодатны !
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02.01.2021 02:28 Ответить
POSTED BY: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ ANTI-COLORADOS 2 СІЧНЯ, 2021
То, что ожидалось с таким нетерпением и даже тревогой, все же закончилось удачно. 1 января Верхняя палата Конгресса США подтвердила решение Нижней палаты по преодолению вето Трампа на оборонный закон. Понятно, что это - хорошие новости для вооруженных сил США, но это еще и горькая пилюля другу Трампа - Владимиру, который поверил в то, что его американский коллега контролирует Сенат, который завалит голосование по преодолению его вето.
это голосование должно было стать прелюдией к голосованию 6 января, где он надеется отменить результаты голосования. Но как и по оборонному бюджету, Трампу просигнализировали, что надеяться там ему не на что. Тому есть как чисто юридические причины, в плане предмета обсуждения, так и политические, в плане того, что добрая часть республиканцев уже не видит Трампа в Белом доме 20 января и потому - надо исходить из уже сложившихся реалий.
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02.01.2021 12:08 Ответить
BitGo - ИбоНехер
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02.01.2021 04:28 Ответить
А какой ответный шаг кацапов?
Правильный ответ - никакой! Ведь детки кацапской быдлоэлиты живут в США, в Америке кремлевская верхушка хранит награбленное бабло... Вобщем, опять будут бомбить воронеж, чтобы кацапские терпилы и дальше ненавидели омерику.
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02.01.2021 08:24 Ответить
можливо "отвєткой" кацапів тепер буде від імені Рогозіна взяти під свій контрольне лише Марс,але й Сатурн ,Венеру, і найбільші астероїди Сонячної Системи ))))))
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02.01.2021 12:16 Ответить
мериканцы, вам уже летит ответочка, ваши банковские карточки Мир заблокированы. На очереди карты Халва.
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02.01.2021 08:50 Ответить
просто от налогов уходили. обращение криптовалюты в РФ облагается налогом, вот и ищут лазейки.
США молодцы прикрыли одну из них!
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02.01.2021 10:12 Ответить
у даному випадку суто символічний акт.... 181 транзакція -це НУЛЬ...
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02.01.2021 12:19 Ответить
такое впечатление что в правительстве сша сидят пара правосеков или нациков. ну ****, больше сша делает для Украины, чем наше правительство.
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02.01.2021 10:50 Ответить
США - это демократия и порядок, а не хухры-мухры.
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02.01.2021 12:42 Ответить
 
 