У США оштрафували компанію, що надавала послуги клієнтам з окупованого Криму
Американська компанія BitGo не заблокувала доступ до послуг клієнтам, які перебувають на територіях, що підпадають під дію санкцій США. Вони могли створювати "цифрові гаманці" і проводити операції з цифровою валютою, повідомили в Управлінні з контролю за іноземними активами.
Американську компанію BitGo, яка спеціалізується на операціях із криптовалютою, оштрафували за обслуговування клієнтів з окупованого Криму. Про це повідомила пресслужба американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Компанію оштрафували на $98 830 з огляду на "очевидне порушеннями нею декількох програм санкцій, пов'язаних із проведенням операцій у цифровий валюті".
У відомстві повідомили, що BitGo не заблокувала доступу до послуг клієнтам, які перебувають у Криму, на Кубі, в Ірані, Судані та Сирії, хоча могла відстежити місце перебування клієнтів через IP-адресу. Користувачі на територіях, які опинилися під санкціями США, могли створювати "цифрові гаманці" на платформі BitGo і проводити операції із цифровою валютою, ідеться в повідомленні відомства.
За даними управління, користувачі гаманців із цих регіонів із 10 березня 2015 року до 11 грудня 2019 року провели 181 транзакцію на $9 127.
Компанія BitGo погодилася на співпрацю з владою США після виявлення порушень і вжила заходів щодо блокування користувачів із територій, що підпадають під санкції США, а також призначила відповідального за дотримання режиму санкцій компанією, додали у відомстві.
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вой пожарной сирены для иностранных компаний желающих иметь дела в Крыму.
санкции благодатны !
То, что ожидалось с таким нетерпением и даже тревогой, все же закончилось удачно. 1 января Верхняя палата Конгресса США подтвердила решение Нижней палаты по преодолению вето Трампа на оборонный закон. Понятно, что это - хорошие новости для вооруженных сил США, но это еще и горькая пилюля другу Трампа - Владимиру, который поверил в то, что его американский коллега контролирует Сенат, который завалит голосование по преодолению его вето.
это голосование должно было стать прелюдией к голосованию 6 января, где он надеется отменить результаты голосования. Но как и по оборонному бюджету, Трампу просигнализировали, что надеяться там ему не на что. Тому есть как чисто юридические причины, в плане предмета обсуждения, так и политические, в плане того, что добрая часть республиканцев уже не видит Трампа в Белом доме 20 января и потому - надо исходить из уже сложившихся реалий.
Правильный ответ - никакой! Ведь детки кацапской быдлоэлиты живут в США, в Америке кремлевская верхушка хранит награбленное бабло... Вобщем, опять будут бомбить воронеж, чтобы кацапские терпилы и дальше ненавидели омерику.
США молодцы прикрыли одну из них!