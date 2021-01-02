У США оштрафували компанію, що надавала послуги клієнтам з окупованого Криму

Американська компанія BitGo не заблокувала доступ до послуг клієнтам, які перебувають на територіях, що підпадають під дію санкцій США. Вони могли створювати "цифрові гаманці" і проводити операції з цифровою валютою, повідомили в Управлінні з контролю за іноземними активами.

Американську компанію BitGo, яка спеціалізується на операціях із криптовалютою, оштрафували за обслуговування клієнтів з окупованого Криму. Про це повідомила пресслужба американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Компанію оштрафували на $98 830 з огляду на "очевидне порушеннями нею декількох програм санкцій, пов'язаних із проведенням операцій у цифровий валюті".

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У відомстві повідомили, що BitGo не заблокувала доступу до послуг клієнтам, які перебувають у Криму, на Кубі, в Ірані, Судані та Сирії, хоча могла відстежити місце перебування клієнтів через IP-адресу. Користувачі на територіях, які опинилися під санкціями США, могли створювати "цифрові гаманці" на платформі BitGo і проводити операції із цифровою валютою, ідеться в повідомленні відомства.

За даними управління, користувачі гаманців із цих регіонів із 10 березня 2015 року до 11 грудня 2019 року провели 181 транзакцію на $9 127.

Компанія BitGo погодилася на співпрацю з владою США після виявлення порушень і вжила заходів щодо блокування користувачів із територій, що підпадають під санкції США, а також призначила відповідального за дотримання режиму санкцій компанією, додали у відомстві.