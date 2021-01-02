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Четверо полицейских на служебном "Рено-Дастер" попали в аварию на Сумщине

Четверо полицейских на служебном

Двое правоохранителей пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автовоза и автомобиля полиции на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, ЧП произошло на автотрассе Сумы-Киев-Юнаковка, вблизи села Сула Сумского района. В результате столкновения служебного автомобиля "Рено-Дастер" и грузовика-автовоза пострадали двое правоохранителей.

На место аварии выехали бригада "скорой помощи" и следственно-оперативная группа Сумского райотдела полиции. Установлено, что в иномарке находились четверо работников служб и подразделений полиции из другой области.

Водителя и одного из пассажиров легковушки медики доставили в больницу. Водителю грузовика медицинская помощь не понадобилась.

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Автор: 

авария (1285) Нацполиция (16546) Сумская область (3258) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+11
Посвідчення працівника поліції не надає права їздити як заманеться.
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02.01.2021 09:21
+10
обычно с места дтп по 4-5 фото + видео. но это когда обычные люди........
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02.01.2021 09:26
+7
Нажрались в дымину ...
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02.01.2021 09:24
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Посвідчення працівника поліції не надає права їздити як заманеться.
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02.01.2021 09:21 Ответить
У нас поліцаям мона.
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02.01.2021 09:39 Ответить
за рахунок платників податків в Україні можно все і всім - хто мае таку можливість...
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02.01.2021 13:57 Ответить
Нажрались в дымину ...
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02.01.2021 09:24 Ответить
обычно с места дтп по 4-5 фото + видео. но это когда обычные люди........
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02.01.2021 09:26 Ответить
Я пам'ятаю як десь у 70-ті роки на Макїївському шосе розбились менти, там стовб перебігав дорогу. Так от ту трасу перекрили від слова ЗОВСІВ.
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02.01.2021 09:46 Ответить
уже несколько лет хочу найти статистику дтп за год в %. сколько дтп на 1000 ментов и сколько на 1000 обычних водил. ПОЧЕМУ ТО никто не ведет. а смотрели бы на нее с ужасом. шесть к одному, менты выигривают
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02.01.2021 10:43 Ответить
Дорога скользкая, и Дустер не справился.
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02.01.2021 09:26 Ответить
Декстер допоможе.
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02.01.2021 09:47 Ответить
Есєствєнно. Вчора ті ж сумські поліцаї в автобус вперлися.
Четверо поліцейських на службовому автомобілі "Рено-Дастер" потрапили в аварію на Сумщині - Цензор.НЕТ 7219
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02.01.2021 10:16 Ответить
а автовоз был пустым? или переколотили что-то?
приусы закончились?
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02.01.2021 09:27 Ответить
А что делали четыре мента в одной машине?? В сауну спешили...к девочкам??
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02.01.2021 09:30 Ответить
"вблизи села Сула Сумского района."
Їхали по самогон.
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02.01.2021 09:41 Ответить
Как всегда посреди пьянки возник спор, в какой области самогон вкуснее.
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02.01.2021 10:22 Ответить
Главное что водитель автовоза не пострадал.
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02.01.2021 09:36 Ответить
автовоз решил обогнать по встречке
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02.01.2021 10:20 Ответить
Та не они на автовозе решили подьехать, что бы сэкономить бюджетные средства.
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02.01.2021 10:23 Ответить
за чий рахунок ремонт поліцейських авто ?
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02.01.2021 10:44 Ответить
За наш с Вами
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02.01.2021 10:57 Ответить
Як завжди та всюду - за рахунок страховоi кампанii
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02.01.2021 10:58 Ответить
вы в немецкой реальности, с каких делов страховая будет платить за чужие косяки
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02.01.2021 15:36 Ответить
Ну я думаю це логічно . Кожна страхова платить саме за чужі косяки, інакше в чому сенс страховки ??
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02.01.2021 15:43 Ответить
Четверо поліцейських на службовому автомобілі "Рено-Дастер" потрапили в аварію на Сумщині - Цензор.НЕТ 3540
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02.01.2021 15:47 Ответить
страхові компанії то не благодійні організації, і як казав один фінансист, страхові компанії та адвокати - найбільші у світі шахраї. Вони відшкодують, але ж якщо винні у дтп слуги народу (мєнти), то опісля відшкодування потерпілому, в порядку регресу, суму відшкодування страховики потім заявлять на МВС України, тобто як не крути але ж кінцева компенсація за ці витівки лягає на бюджет, тобто на платників податків. Мєнти, звичайно, що були "при виконанні", тож платити не будуть.
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03.01.2021 00:31 Ответить
Ну я б не сказав що страхові кампанії то шахраї , або по іншому скажу - мені ще жодного разу не доводилося вибивати гроші за збиток через суд, все справно платили - 2-3 тижні і бабло на моєму конто в банку, Одного разу правда затягнулася історія - дедушко з Австрії ніяк не хотів платити, довелося через адвоката напружувати, але все одно в результаті заплатив - півроку це все тягнулося. Хоча я звичайно чув і знаю що іноді у піплз проблеми зі страховками бувають і непрості, але до сих пір мені напевно везе)
.А то що простий люд оплачує (частково) і держ. машини та страховки так то зрозуміло і логічно, всюди так. Єдино я не знаю - у них фоллькаско чи тайлькаско?
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03.01.2021 07:05 Ответить
Ну как обычно, за средства народа, или вы думаете за ихние средства???
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02.01.2021 16:42 Ответить
Мусора не люди
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02.01.2021 11:12 Ответить
Полицейские на Рено. Это что были Le Gendarme de Saint-Tropez?
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02.01.2021 12:09 Ответить
гы рено!!а присмотришся дачия румынская благо хоть с порше не спутали!!
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02.01.2021 14:23 Ответить
У тех ситроён был
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02.01.2021 16:31 Ответить
Четверо поліцейських на службовому автомобілі "Рено-Дастер" потрапили в аварію на Сумщині - Цензор.НЕТ 8194
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02.01.2021 15:45 Ответить
 
 