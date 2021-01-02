Четверо полицейских на служебном "Рено-Дастер" попали в аварию на Сумщине

Двое правоохранителей пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автовоза и автомобиля полиции на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, ЧП произошло на автотрассе Сумы-Киев-Юнаковка, вблизи села Сула Сумского района. В результате столкновения служебного автомобиля "Рено-Дастер" и грузовика-автовоза пострадали двое правоохранителей.

На место аварии выехали бригада "скорой помощи" и следственно-оперативная группа Сумского райотдела полиции. Установлено, что в иномарке находились четверо работников служб и подразделений полиции из другой области.

Водителя и одного из пассажиров легковушки медики доставили в больницу. Водителю грузовика медицинская помощь не понадобилась.

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