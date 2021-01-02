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Четверо поліцейських на службовому автомобілі "Рено-Дастер" потрапили в аварію на Сумщині

Четверо поліцейських на службовому автомобілі

Два правоохоронці постраждали унаслідок дорожньо-транспортної пригоди з участю автовоза й автомобіля поліції на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, надзвичайна подія сталася на автотрасі Суми-Київ-Юнаківка, поблизу села Сула Сумського району. Унаслідок зіткнення службового автомобіля "Рено-Дастер" і вантажівки-автовоза постраждали два правоохоронці.

На місце аварії виїхали бригада швидкої допомоги і слідчо-оперативна група Сумського райвідділу поліції. Встановлено, що в іномарці перебувало четверо працівників служб та підрозділів поліції з іншої області.

Водія та одного з пасажирів легковика медики доставили в лікарню. Водій вантажівки медичної допомоги не потребував.

Дивіться також: Під Києвом зіткнулися 8 автомобілів, двоє людей постраждали, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

аварія (561) Нацполіція (15258) Сумська область (3807) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+11
Посвідчення працівника поліції не надає права їздити як заманеться.
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02.01.2021 09:21
+10
обычно с места дтп по 4-5 фото + видео. но это когда обычные люди........
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02.01.2021 09:26
+7
Нажрались в дымину ...
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02.01.2021 09:24
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Посвідчення працівника поліції не надає права їздити як заманеться.
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02.01.2021 09:21 Відповісти
У нас поліцаям мона.
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02.01.2021 09:39 Відповісти
за рахунок платників податків в Україні можно все і всім - хто мае таку можливість...
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02.01.2021 13:57 Відповісти
Нажрались в дымину ...
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02.01.2021 09:24 Відповісти
обычно с места дтп по 4-5 фото + видео. но это когда обычные люди........
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02.01.2021 09:26 Відповісти
Я пам'ятаю як десь у 70-ті роки на Макїївському шосе розбились менти, там стовб перебігав дорогу. Так от ту трасу перекрили від слова ЗОВСІВ.
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02.01.2021 09:46 Відповісти
уже несколько лет хочу найти статистику дтп за год в %. сколько дтп на 1000 ментов и сколько на 1000 обычних водил. ПОЧЕМУ ТО никто не ведет. а смотрели бы на нее с ужасом. шесть к одному, менты выигривают
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02.01.2021 10:43 Відповісти
Дорога скользкая, и Дустер не справился.
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02.01.2021 09:26 Відповісти
Декстер допоможе.
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02.01.2021 09:47 Відповісти
Есєствєнно. Вчора ті ж сумські поліцаї в автобус вперлися.
Четверо поліцейських на службовому автомобілі "Рено-Дастер" потрапили в аварію на Сумщині - Цензор.НЕТ 7219
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02.01.2021 10:16 Відповісти
а автовоз был пустым? или переколотили что-то?
приусы закончились?
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02.01.2021 09:27 Відповісти
А что делали четыре мента в одной машине?? В сауну спешили...к девочкам??
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02.01.2021 09:30 Відповісти
"вблизи села Сула Сумского района."
Їхали по самогон.
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02.01.2021 09:41 Відповісти
Как всегда посреди пьянки возник спор, в какой области самогон вкуснее.
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02.01.2021 10:22 Відповісти
Главное что водитель автовоза не пострадал.
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02.01.2021 09:36 Відповісти
автовоз решил обогнать по встречке
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02.01.2021 10:20 Відповісти
Та не они на автовозе решили подьехать, что бы сэкономить бюджетные средства.
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02.01.2021 10:23 Відповісти
за чий рахунок ремонт поліцейських авто ?
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02.01.2021 10:44 Відповісти
За наш с Вами
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02.01.2021 10:57 Відповісти
Як завжди та всюду - за рахунок страховоi кампанii
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02.01.2021 10:58 Відповісти
вы в немецкой реальности, с каких делов страховая будет платить за чужие косяки
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02.01.2021 15:36 Відповісти
Ну я думаю це логічно . Кожна страхова платить саме за чужі косяки, інакше в чому сенс страховки ??
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02.01.2021 15:43 Відповісти
Четверо поліцейських на службовому автомобілі "Рено-Дастер" потрапили в аварію на Сумщині - Цензор.НЕТ 3540
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02.01.2021 15:47 Відповісти
страхові компанії то не благодійні організації, і як казав один фінансист, страхові компанії та адвокати - найбільші у світі шахраї. Вони відшкодують, але ж якщо винні у дтп слуги народу (мєнти), то опісля відшкодування потерпілому, в порядку регресу, суму відшкодування страховики потім заявлять на МВС України, тобто як не крути але ж кінцева компенсація за ці витівки лягає на бюджет, тобто на платників податків. Мєнти, звичайно, що були "при виконанні", тож платити не будуть.
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03.01.2021 00:31 Відповісти
Ну я б не сказав що страхові кампанії то шахраї , або по іншому скажу - мені ще жодного разу не доводилося вибивати гроші за збиток через суд, все справно платили - 2-3 тижні і бабло на моєму конто в банку, Одного разу правда затягнулася історія - дедушко з Австрії ніяк не хотів платити, довелося через адвоката напружувати, але все одно в результаті заплатив - півроку це все тягнулося. Хоча я звичайно чув і знаю що іноді у піплз проблеми зі страховками бувають і непрості, але до сих пір мені напевно везе)
.А то що простий люд оплачує (частково) і держ. машини та страховки так то зрозуміло і логічно, всюди так. Єдино я не знаю - у них фоллькаско чи тайлькаско?
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03.01.2021 07:05 Відповісти
Ну как обычно, за средства народа, или вы думаете за ихние средства???
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02.01.2021 16:42 Відповісти
Мусора не люди
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02.01.2021 11:12 Відповісти
Полицейские на Рено. Это что были Le Gendarme de Saint-Tropez?
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02.01.2021 12:09 Відповісти
гы рено!!а присмотришся дачия румынская благо хоть с порше не спутали!!
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02.01.2021 14:23 Відповісти
У тех ситроён был
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02.01.2021 16:31 Відповісти
Четверо поліцейських на службовому автомобілі "Рено-Дастер" потрапили в аварію на Сумщині - Цензор.НЕТ 8194
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02.01.2021 15:45 Відповісти
 
 