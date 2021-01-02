Четверо поліцейських на службовому автомобілі "Рено-Дастер" потрапили в аварію на Сумщині

Два правоохоронці постраждали унаслідок дорожньо-транспортної пригоди з участю автовоза й автомобіля поліції на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, надзвичайна подія сталася на автотрасі Суми-Київ-Юнаківка, поблизу села Сула Сумського району. Унаслідок зіткнення службового автомобіля "Рено-Дастер" і вантажівки-автовоза постраждали два правоохоронці.

На місце аварії виїхали бригада швидкої допомоги і слідчо-оперативна група Сумського райвідділу поліції. Встановлено, що в іномарці перебувало четверо працівників служб та підрозділів поліції з іншої області.

Водія та одного з пасажирів легковика медики доставили в лікарню. Водій вантажівки медичної допомоги не потребував.

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