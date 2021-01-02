Пьяный житель Днепра выстрелил соседу в пах из пневматического оружия
Вчера в Днепре на проспекте Александра Поля, 80Б мужчина стрелял из пневматического оружия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Днепр Оперативный", инцидент произошел в общежитии. Во время стрельбы он попал соседу в паховую область.
По прибытию правоохранителей, стрелок вернулся в свою комнату и закрылся. Он угрожал, что продолжит стрелять, если кто-нибудь придет к нему.
В связи с этим был введен оперативный план "Гром", во время которого и задержали днепрянина. На месте инцидента были найдены: патроны, гильзы и газовый баллон. Для пострадавшего соседа вызвали скорую помощь - с мужчиной все в порядке.
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+13 Welt Schmerz
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+11 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий02.01.2021 14:10 Ссылка
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