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Пьяный житель Днепра выстрелил соседу в пах из пневматического оружия

Пьяный житель Днепра выстрелил соседу в пах из пневматического оружия

Вчера в Днепре на проспекте Александра Поля, 80Б мужчина стрелял из пневматического оружия.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Днепр Оперативный", инцидент произошел в общежитии. Во время стрельбы он попал соседу в паховую область. 

По прибытию правоохранителей, стрелок вернулся в свою комнату и закрылся. Он угрожал, что продолжит стрелять, если кто-нибудь придет к нему.

В связи с этим был введен оперативный план "Гром", во время которого и задержали днепрянина. На месте инцидента были найдены: патроны, гильзы и газовый баллон. Для пострадавшего соседа вызвали скорую помощь - с мужчиной все в порядке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пьяный турист в шапке Деда Мороза устроил стрельбу из пистолета в центре Львова

Автор: 

Днепр (4437) Новый год (934) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+13
Гільзи у пневмата- то є круто. Медичний канабіс, чи щось потужніше?
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02.01.2021 14:02
+13
Залишається додати, що Дніпро починаючи з 2014 ніколи не був "сепарським містом", у нас ця пошесть "не взлетела" з самого початку.
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02.01.2021 14:25
+11
так они развлекаются по разному...
П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 9364

П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 8425

.
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02.01.2021 14:10
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Новорічна стрілянина від Львова до Дніпра.
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02.01.2021 13:55 Ответить
так они развлекаются по разному...
П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 9364

П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 8425

.
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02.01.2021 14:10 Ответить
Не хмизди!🤬
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02.01.2021 14:12 Ответить
П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 169П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 3886П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 4076

..
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02.01.2021 14:20 Ответить
Залишається додати, що Дніпро починаючи з 2014 ніколи не був "сепарським містом", у нас ця пошесть "не взлетела" з самого початку.
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02.01.2021 14:25 Ответить
И что, этот ЛНР тоже вонял бы руSSким миром как первый ЛНР?
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02.01.2021 14:38 Ответить
Дніпро і область, більше всього втратили бійців, у війні за незалежність України.
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02.01.2021 14:26 Ответить
Засунуть это стрелку пистолет в очко и стрелять пока шарики не кончаться
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02.01.2021 13:56 Ответить
Не будет стрелять - затворная рама не сможет двигаться
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02.01.2021 14:39 Ответить
А ГИЛЬЗЫ????
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02.01.2021 15:25 Ответить
был введен оперативный план "Гром" . Прикиньте, что они введут, если у чувака была бы рогатка, или ножницы! Дебилы.
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02.01.2021 13:56 Ответить
Сам ты дебил. Если бы этому дурню с белкой надоело стрелять из пневмата, и он взяв бы топор пошел соседей рубить, ты бы первый верещал про ничего не делающих ментов.
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02.01.2021 14:30 Ответить
Ну якщо в пах, то нефік чужих бабів тарабанити. )
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02.01.2021 13:57 Ответить
Заштопай своїй.
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02.01.2021 13:57 Ответить
А баби такі не раді, такі не раді аж жуть.
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02.01.2021 13:59 Ответить
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02.01.2021 14:02 Ответить
Мо він того сусіда тарабанив,а не чужих бабів.А той приревнував
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02.01.2021 14:04 Ответить
А вот если бы у соседа был пистолет, то такому вот чмудаже в голову не пришло бы стрелять по соседу, ибо в ответ получил бы пулю в голову.
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02.01.2021 13:59 Ответить
Пришло бы, пьяным и не такое приходит в голову. Оружие за пазухой мало помогает, когда получаешь удар в пах. Да еще из оружия. Там уже не до ответки. А вот пьяной ср@ни, за такое, нужно давать +5 к тому, что он получит. Это может быть решение.
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02.01.2021 14:06 Ответить
В Америке и в других свободных странах, где рарешена самооборона с тобой категорически не согласятся. Ты рас десять обосрешься прежде чем покушаться на кого то у кого есть оружие
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02.01.2021 14:42 Ответить
Главное в этом даже не наличие оружия у потенциальной "жертвы", а осознание злоумышленником, что он играет в лотерею, в которой один из призов - это словить маслину.
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02.01.2021 15:14 Ответить
Гільзи у пневмата- то є круто. Медичний канабіс, чи щось потужніше?
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02.01.2021 14:02 Ответить
и газовый балон... "Пропан-Бутан" наверное...
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02.01.2021 14:18 Ответить
если б еще оптику нашли можно было б писать про тырариста
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02.01.2021 14:27 Ответить
дибіл!
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02.01.2021 14:02 Ответить
Какие патроны?? Какие гильзы у пневмата?? Что они несут??
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02.01.2021 14:03 Ответить
Там мабуть флобер.
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02.01.2021 14:08 Ответить
О, надімедролений флобер - крута штука. Поки не розірве барабан. Далі хоч викидай....
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02.01.2021 14:14 Ответить
Я про те, що їх згадують у парі. Пневмат, флобер.
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02.01.2021 14:23 Ответить
-- три ранних глухаря впридачу несут... *)
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02.01.2021 14:13 Ответить
.....ой дурак (((((
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02.01.2021 14:03 Ответить
"Прохожие в общежитии" це щось.)))
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02.01.2021 14:04 Ответить
"Система коридорная" (c)
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02.01.2021 14:10 Ответить
выстрелил соседу в пах
Пиф-паф! -- ой-ёй-ёй -- умирайт мой Зайка! (перевод с немецкого) *)
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02.01.2021 14:09 Ответить
Их верде шиссен.
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02.01.2021 14:46 Ответить
давно было, один румын в интервью по поводу азюля сказал, что при нелегальном переходе границы он был грэнцполицистами бешайзен ))
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02.01.2021 15:19 Ответить
Тебе и тому, кто в тексте над тобой -- бешиссен.
...неучи безграмотные...*)
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02.01.2021 15:21 Ответить
но румын и тот кто в тексте надо мной этого не знают)) а роса - тугудум ))
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02.01.2021 15:23 Ответить
Я ж и говорю про вас обоих: не зная броду -- мордой в жопу!
Йех -- наверное забанят меня скоро -- буду с почином в Новом Году... *)
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02.01.2021 15:29 Ответить
)) баня - судьба многих виртуальных мачо.
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02.01.2021 15:31 Ответить
Тебя не забанят -- ты не Мачо! -- а я реальный... *)
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02.01.2021 15:34 Ответить
Нас так в армии учили. Хальт, вер ист да? Хальт, их верде шиссен! Меня немцы понимают в разговорах. Сразу данке, данке.
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02.01.2021 15:30 Ответить
Лэк мих ам арш, тебе отвечали... ...а тебя токо данке, данке обучали...*)
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02.01.2021 15:33 Ответить
И ещё трошечки, старпэрчик: если бы твоя беларуская дача была щас под Берлином -- твой бы нвнешний пердёж благоухал... ... -- а так, ты в гнояке европейских обочин валяешься...
И скажи, шо я неправ? *)
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02.01.2021 15:43 Ответить
У тебя есть дача под Берлином? Завидую.
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02.01.2021 15:57 Ответить
Ты шо, еврей? -- вопросом на вопрос отвечать...*)
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02.01.2021 17:02 Ответить
...а дач у меня имеется -- и даже в Мюнхене -- показаний... *)

...и хатка с лавкой была -- жинке с дЕтьми оставил.
Я тебе про тебя скажу -- можно?

Человек ты пуганый и умный. (в рамках вашей действительности)
Пожилой... -- тут уже ни отнять, ни прибавить -- я почти такой же.
Уважение к Старости имею! -- ...пока она на рожон не полезет...*)
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02.01.2021 17:11 Ответить
Дача під Берліном це зазвичай маленька буда і дві сотки землі , втім і під Хамбургом і під Штуттгартом
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02.01.2021 17:14 Ответить
Знал падло, куда стрелять)
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02.01.2021 14:16 Ответить
Странно . Зачем для пневмата патроны и гильзы . А так очередная премия Дарвина жителю Днепра ..
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02.01.2021 14:21 Ответить
А где написано что гильзы и патроны для пневмата?
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02.01.2021 14:34 Ответить
С какой целью интересуешься?
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02.01.2021 17:36 Ответить
це тільки мені здалося, що, останнім часом, занадто багато стало Дніпра в негативних новинах?
якийсь заказ гнусавого проти Філатова?
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02.01.2021 14:26 Ответить
И гнусавый и Филатов из окружения Коломойского.
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02.01.2021 14:32 Ответить
це не означає, що між ними не може бути особистої зневаги
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02.01.2021 14:38 Ответить
Особиста зневага між ними це другорядне для народу.
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02.01.2021 14:47 Ответить
Ты такой вумный, наверное руцкий
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02.01.2021 14:35 Ответить
ТАК ФИЛАТОВ КОЛОМОЙСКОМУ ИЛИ КОЛОМОЙСКИЙ ФИЛАТОВУ !?)
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02.01.2021 17:08 Ответить
"..С мужчиной всё в порядке.." А с пахом? )
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03.01.2021 01:37 Ответить
Какие, блин, патроны и гильзы в случае пневматика? Если ФЛОБЕР - другое дело...
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03.01.2021 15:21 Ответить
 
 