П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї
Вчора в Дніпрі (на проспекті Олександра Поля, 80-Б) чоловік стріляв із пневматичної зброї по перехожих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дніпро Оперативний", інцидент стався в гуртожитку. Нетверезий чоловік стріляв із пневматичної зброї по перехожих і вистрілив сусідові в пахову ділянку.
Після прибуття правоохоронців стрілок повернувся у свою кімнату і зачинився. Він погрожував, що продовжить стріляти, якщо хтось прийде до нього.
У зв'язку з цим було введено оперативний план "Грім", під час якого і затримали дніпрянина. На місці інциденту було знайдено набої, гільзи і газовий балончик. Для потерпілого сусіда викликали швидку допомогу. З чоловіком все гаразд.
Топ коментарі
+13 Порохобандерівець
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+13 Welt Schmerz
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+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар02.01.2021 14:10 Посилання
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