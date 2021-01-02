П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї

Вчора в Дніпрі (на проспекті Олександра Поля, 80-Б) чоловік стріляв із пневматичної зброї по перехожих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дніпро Оперативний", інцидент стався в гуртожитку. Нетверезий чоловік стріляв із пневматичної зброї по перехожих і вистрілив сусідові в пахову ділянку.

Після прибуття правоохоронців стрілок повернувся у свою кімнату і зачинився. Він погрожував, що продовжить стріляти, якщо хтось прийде до нього.

У зв'язку з цим було введено оперативний план "Грім", під час якого і затримали дніпрянина. На місці інциденту було знайдено набої, гільзи і газовий балончик. Для потерпілого сусіда викликали швидку допомогу. З чоловіком все гаразд.

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