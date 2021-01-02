УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11931 відвідувач онлайн
Новини
7 986 68

П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї

П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї

Вчора в Дніпрі (на проспекті Олександра Поля, 80-Б) чоловік стріляв із пневматичної зброї по перехожих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дніпро Оперативний", інцидент стався в гуртожитку. Нетверезий чоловік стріляв із пневматичної зброї по перехожих і вистрілив сусідові в пахову ділянку.

Після прибуття правоохоронців стрілок повернувся у свою кімнату і зачинився. Він погрожував, що продовжить стріляти, якщо хтось прийде до нього.

У зв'язку з цим було введено оперативний план "Грім", під час якого і затримали дніпрянина. На місці інциденту було знайдено набої, гільзи і газовий балончик. Для потерпілого сусіда викликали швидку допомогу. З чоловіком все гаразд.

Читайте також: П'яний турист у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з пістолета в центрі Львова

Автор: 

Дніпро (3295) Новий рік (551) стрілянина (1793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Гільзи у пневмата- то є круто. Медичний канабіс, чи щось потужніше?
показати весь коментар
02.01.2021 14:02
+13
Залишається додати, що Дніпро починаючи з 2014 ніколи не був "сепарським містом", у нас ця пошесть "не взлетела" з самого початку.
показати весь коментар
02.01.2021 14:25
+11
так они развлекаются по разному...
П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 9364

П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 8425

.
показати весь коментар
02.01.2021 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новорічна стрілянина від Львова до Дніпра.
показати весь коментар
02.01.2021 13:55 Відповісти
так они развлекаются по разному...
П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 9364

П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 8425

.
показати весь коментар
02.01.2021 14:10 Відповісти
Не хмизди!🤬
показати весь коментар
02.01.2021 14:12 Відповісти
П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 169П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 3886П'яний житель Дніпра вистрілив сусідові в пах із пневматичної зброї - Цензор.НЕТ 4076

..
показати весь коментар
02.01.2021 14:20 Відповісти
Залишається додати, що Дніпро починаючи з 2014 ніколи не був "сепарським містом", у нас ця пошесть "не взлетела" з самого початку.
показати весь коментар
02.01.2021 14:25 Відповісти
И что, этот ЛНР тоже вонял бы руSSким миром как первый ЛНР?
показати весь коментар
02.01.2021 14:38 Відповісти
Дніпро і область, більше всього втратили бійців, у війні за незалежність України.
показати весь коментар
02.01.2021 14:26 Відповісти
Засунуть это стрелку пистолет в очко и стрелять пока шарики не кончаться
показати весь коментар
02.01.2021 13:56 Відповісти
Не будет стрелять - затворная рама не сможет двигаться
показати весь коментар
02.01.2021 14:39 Відповісти
А ГИЛЬЗЫ????
показати весь коментар
02.01.2021 15:25 Відповісти
был введен оперативный план "Гром" . Прикиньте, что они введут, если у чувака была бы рогатка, или ножницы! Дебилы.
показати весь коментар
02.01.2021 13:56 Відповісти
Сам ты дебил. Если бы этому дурню с белкой надоело стрелять из пневмата, и он взяв бы топор пошел соседей рубить, ты бы первый верещал про ничего не делающих ментов.
показати весь коментар
02.01.2021 14:30 Відповісти
Ну якщо в пах, то нефік чужих бабів тарабанити. )
показати весь коментар
02.01.2021 13:57 Відповісти
Заштопай своїй.
показати весь коментар
02.01.2021 13:57 Відповісти
А баби такі не раді, такі не раді аж жуть.
показати весь коментар
02.01.2021 13:59 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2021 14:02 Відповісти
Мо він того сусіда тарабанив,а не чужих бабів.А той приревнував
показати весь коментар
02.01.2021 14:04 Відповісти
А вот если бы у соседа был пистолет, то такому вот чмудаже в голову не пришло бы стрелять по соседу, ибо в ответ получил бы пулю в голову.
показати весь коментар
02.01.2021 13:59 Відповісти
Пришло бы, пьяным и не такое приходит в голову. Оружие за пазухой мало помогает, когда получаешь удар в пах. Да еще из оружия. Там уже не до ответки. А вот пьяной ср@ни, за такое, нужно давать +5 к тому, что он получит. Это может быть решение.
показати весь коментар
02.01.2021 14:06 Відповісти
В Америке и в других свободных странах, где рарешена самооборона с тобой категорически не согласятся. Ты рас десять обосрешься прежде чем покушаться на кого то у кого есть оружие
показати весь коментар
02.01.2021 14:42 Відповісти
Главное в этом даже не наличие оружия у потенциальной "жертвы", а осознание злоумышленником, что он играет в лотерею, в которой один из призов - это словить маслину.
показати весь коментар
02.01.2021 15:14 Відповісти
Гільзи у пневмата- то є круто. Медичний канабіс, чи щось потужніше?
показати весь коментар
02.01.2021 14:02 Відповісти
и газовый балон... "Пропан-Бутан" наверное...
показати весь коментар
02.01.2021 14:18 Відповісти
если б еще оптику нашли можно было б писать про тырариста
показати весь коментар
02.01.2021 14:27 Відповісти
дибіл!
показати весь коментар
02.01.2021 14:02 Відповісти
Какие патроны?? Какие гильзы у пневмата?? Что они несут??
показати весь коментар
02.01.2021 14:03 Відповісти
Там мабуть флобер.
показати весь коментар
02.01.2021 14:08 Відповісти
О, надімедролений флобер - крута штука. Поки не розірве барабан. Далі хоч викидай....
показати весь коментар
02.01.2021 14:14 Відповісти
Я про те, що їх згадують у парі. Пневмат, флобер.
показати весь коментар
02.01.2021 14:23 Відповісти
-- три ранних глухаря впридачу несут... *)
показати весь коментар
02.01.2021 14:13 Відповісти
.....ой дурак (((((
показати весь коментар
02.01.2021 14:03 Відповісти
"Прохожие в общежитии" це щось.)))
показати весь коментар
02.01.2021 14:04 Відповісти
"Система коридорная" (c)
показати весь коментар
02.01.2021 14:10 Відповісти
выстрелил соседу в пах
Пиф-паф! -- ой-ёй-ёй -- умирайт мой Зайка! (перевод с немецкого) *)
показати весь коментар
02.01.2021 14:09 Відповісти
Их верде шиссен.
показати весь коментар
02.01.2021 14:46 Відповісти
давно было, один румын в интервью по поводу азюля сказал, что при нелегальном переходе границы он был грэнцполицистами бешайзен ))
показати весь коментар
02.01.2021 15:19 Відповісти
Тебе и тому, кто в тексте над тобой -- бешиссен.
...неучи безграмотные...*)
показати весь коментар
02.01.2021 15:21 Відповісти
но румын и тот кто в тексте надо мной этого не знают)) а роса - тугудум ))
показати весь коментар
02.01.2021 15:23 Відповісти
Я ж и говорю про вас обоих: не зная броду -- мордой в жопу!
Йех -- наверное забанят меня скоро -- буду с почином в Новом Году... *)
показати весь коментар
02.01.2021 15:29 Відповісти
)) баня - судьба многих виртуальных мачо.
показати весь коментар
02.01.2021 15:31 Відповісти
Тебя не забанят -- ты не Мачо! -- а я реальный... *)
показати весь коментар
02.01.2021 15:34 Відповісти
Нас так в армии учили. Хальт, вер ист да? Хальт, их верде шиссен! Меня немцы понимают в разговорах. Сразу данке, данке.
показати весь коментар
02.01.2021 15:30 Відповісти
Лэк мих ам арш, тебе отвечали... ...а тебя токо данке, данке обучали...*)
показати весь коментар
02.01.2021 15:33 Відповісти
И ещё трошечки, старпэрчик: если бы твоя беларуская дача была щас под Берлином -- твой бы нвнешний пердёж благоухал... ... -- а так, ты в гнояке европейских обочин валяешься...
И скажи, шо я неправ? *)
показати весь коментар
02.01.2021 15:43 Відповісти
У тебя есть дача под Берлином? Завидую.
показати весь коментар
02.01.2021 15:57 Відповісти
Ты шо, еврей? -- вопросом на вопрос отвечать...*)
показати весь коментар
02.01.2021 17:02 Відповісти
...а дач у меня имеется -- и даже в Мюнхене -- показаний... *)

...и хатка с лавкой была -- жинке с дЕтьми оставил.
Я тебе про тебя скажу -- можно?

Человек ты пуганый и умный. (в рамках вашей действительности)
Пожилой... -- тут уже ни отнять, ни прибавить -- я почти такой же.
Уважение к Старости имею! -- ...пока она на рожон не полезет...*)
показати весь коментар
02.01.2021 17:11 Відповісти
Дача під Берліном це зазвичай маленька буда і дві сотки землі , втім і під Хамбургом і під Штуттгартом
показати весь коментар
02.01.2021 17:14 Відповісти
Знал падло, куда стрелять)
показати весь коментар
02.01.2021 14:16 Відповісти
Странно . Зачем для пневмата патроны и гильзы . А так очередная премия Дарвина жителю Днепра ..
показати весь коментар
02.01.2021 14:21 Відповісти
А где написано что гильзы и патроны для пневмата?
показати весь коментар
02.01.2021 14:34 Відповісти
С какой целью интересуешься?
показати весь коментар
02.01.2021 17:36 Відповісти
це тільки мені здалося, що, останнім часом, занадто багато стало Дніпра в негативних новинах?
якийсь заказ гнусавого проти Філатова?
показати весь коментар
02.01.2021 14:26 Відповісти
И гнусавый и Филатов из окружения Коломойского.
показати весь коментар
02.01.2021 14:32 Відповісти
це не означає, що між ними не може бути особистої зневаги
показати весь коментар
02.01.2021 14:38 Відповісти
Особиста зневага між ними це другорядне для народу.
показати весь коментар
02.01.2021 14:47 Відповісти
Ты такой вумный, наверное руцкий
показати весь коментар
02.01.2021 14:35 Відповісти
ТАК ФИЛАТОВ КОЛОМОЙСКОМУ ИЛИ КОЛОМОЙСКИЙ ФИЛАТОВУ !?)
показати весь коментар
02.01.2021 17:08 Відповісти
"..С мужчиной всё в порядке.." А с пахом? )
показати весь коментар
03.01.2021 01:37 Відповісти
Какие, блин, патроны и гильзы в случае пневматика? Если ФЛОБЕР - другое дело...
показати весь коментар
03.01.2021 15:21 Відповісти
 
 