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На Черкасщине 10-летний ребенок госпитализирован после попадания петарды в голову

На Черкасщине 10-летний ребенок госпитализирован после попадания петарды в голову

В Черкасской области во время празднования Нового года петарда попала в голову 10-летнему мальчику и серьезно его травмировала.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Несчастный случай произошел в селе Безбородьки.

Мальчика госпитализировали. У него диагностировано сотрясение головного мозга, открытая рана и ожог 1-2 степени лобной области головы.

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Автор: 

дети (6549) Новый год (934) Черниговская область (1152)


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Топ комментарии
+15
Потрібно заборонити це лайно на свята, це пекло для всіх сердечників, домашніх тварин і т.д., в мене бідний собака не знав куди йому притулитися від страху, на свята повинна бути тиша.
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02.01.2021 19:50
+14
у меня под окнами вчера альтернативно-одаренные из 73 % поставили ящик с фейерверком... маліш заинтересовался в окно смотрит - я сказал чтоб отошел - все таки дибилов много в стране.. и не ошибся - подожгли - после первого вістрела ящик повернулся в сторону убегающего поджигателя, его автомобиля и на детскую площадку где были дети. начало хаотично стрелять в том числе огромный шар разорвался и возле моего балкона... поджигателя сбило с ног и его компания полулежа расползалась по гололеду с водой ....прилично выпившие так и не поняли что произошло ибо некоторые явно ползли не в ту сторону.. обошлось - окна уцелели... машины получили незначительные пороховые ожоги, по крыше и капотам, в подьезде выбиты стекла
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02.01.2021 19:34
+14
1 января, в 00:10, в областную детскую клиническую больницу г. Днепра, на Космической доставили 10-летнюю девочку. У ребенка в руках взорвалась петарда.
Медики всю ночь оказывали малышке помощь.
Оказалось, пиротехническое изделие ребенку дали родители. При поджоге петарда взорвалась прямо в руках девочки. Ее с диагнозом - взрывная травма обоих кистей с отрывом фаланг - на скорой доставили в больницу.
Ребенка ожидает долгое лечение в ортопедическом отделении.(не родители а...долбо****!!!)
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02.01.2021 19:39
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Так пусть посмотрят что-то такое:
https://www.youtube.com/watch?v=VQTzXbi8FHw

осторожней смельчакам быть надо, а то можно не только чужого ранить, но я себя любимого
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02.01.2021 19:23 Ответить
у меня под окнами вчера альтернативно-одаренные из 73 % поставили ящик с фейерверком... маліш заинтересовался в окно смотрит - я сказал чтоб отошел - все таки дибилов много в стране.. и не ошибся - подожгли - после первого вістрела ящик повернулся в сторону убегающего поджигателя, его автомобиля и на детскую площадку где были дети. начало хаотично стрелять в том числе огромный шар разорвался и возле моего балкона... поджигателя сбило с ног и его компания полулежа расползалась по гололеду с водой ....прилично выпившие так и не поняли что произошло ибо некоторые явно ползли не в ту сторону.. обошлось - окна уцелели... машины получили незначительные пороховые ожоги, по крыше и капотам, в подьезде выбиты стекла
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02.01.2021 19:34 Ответить
І хто тепер вставлятиме нове скло ?
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02.01.2021 21:37 Ответить
Бо ті дебіли навіть інструкцію не удосужились прочитати - там пишеться про необхідність обкласти ящик камінням з 4 сторін (як варіант закопати в снігу або обсипати землею).
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02.01.2021 23:44 Ответить
Еслі мудрий нарід находіт дєньгі на піротєхніку, то нє всьо так плохо в етом королєвствє!
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02.01.2021 19:31 Ответить
Та у дурнуватого 100500 способів просрати гроші.
А от, заробиити...
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02.01.2021 19:45 Ответить
так коментатор про то і сказав, лише у іншому стилі. Ті ж яйця, лише в профіль.
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02.01.2021 22:22 Ответить
насосали..
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02.01.2021 19:45 Ответить
Наше Сало
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02.01.2021 19:50 Ответить
"Сотрясение"?! Он что китайскую HJ-12 запускал и чему там "трястить"?
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02.01.2021 19:32 Ответить
У меня Доця в Минске -- 9 лет.

Мы с ней в прошлом году -- тут с ней так пуляли! -- я пакеты из ракет связывал -- немцы разбегались...*)
-- уже год в разлуке... -- тоска.
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02.01.2021 19:39 Ответить
1 января, в 00:10, в областную детскую клиническую больницу г. Днепра, на Космической доставили 10-летнюю девочку. У ребенка в руках взорвалась петарда.
Медики всю ночь оказывали малышке помощь.
Оказалось, пиротехническое изделие ребенку дали родители. При поджоге петарда взорвалась прямо в руках девочки. Ее с диагнозом - взрывная травма обоих кистей с отрывом фаланг - на скорой доставили в больницу.
Ребенка ожидает долгое лечение в ортопедическом отделении.(не родители а...долбо****!!!)
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02.01.2021 19:39 Ответить
Дарвін прогавив її батьків...
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02.01.2021 19:47 Ответить
В Днепре медики сделали невозможное, для этой 10-летней девочки.
Взрыв петарды разорвал пальцы на правой руке (чудо, что не пострадало лицо и особенно глаза) и девочку срочно доставили в областную детскую больницу.
В ходе операции, которая длилась всю ночь, гениальным, можно сказать, хирургам (несколько бригад) удалось пришить большой палец, который держался только на коже, а также восстановить все разорванные сухожилия и сосуды.
Хирурги дают очень осторожные прогнозы, но надеются, что школьница будет иметь полноценную ручку, функции которой придется восстанавливать не один месяц, возможно потребуются еще дополнительные операции...
Сейчас же она получает специальную кислородную терапию, чтобы восстановился кровоток поврежденной кисти.
«Восстановлена целостность кисти. Палец пришит и сохранена его анатомическая целостность. Мы очень надеемся, что все будет хорошо. Сейчас состояние ребенка стабильное. Стабильное, без угрозы для жизни. Проводится терапия, направленная на сохранение всех пальцев на руке...»
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02.01.2021 22:56 Ответить
тем млядям шо продают оное гавно я бы в жопу засунул и поджог ... шоб полетали !
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02.01.2021 19:50 Ответить
это не наш метод ,где гуманизм ?
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02.01.2021 19:51 Ответить
Потрібно заборонити це лайно на свята, це пекло для всіх сердечників, домашніх тварин і т.д., в мене бідний собака не знав куди йому притулитися від страху, на свята повинна бути тиша.
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02.01.2021 19:50 Ответить
и птичек
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02.01.2021 19:51 Ответить
пока вы тут ля ля , у Меня на улице бабахкает
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02.01.2021 19:53 Ответить
В Горелово горит кафе и баня. Пожарные локализовали огонь
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02.01.2021 19:57 Ответить
Петардасы
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02.01.2021 20:05 Ответить
Фейрічєскіє...
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02.01.2021 20:35 Ответить
https://real-vin.com/v-donecke-razrushilos-koleso-obozrenija В Донецке разрушилось колесо обозрения
(Реал)
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02.01.2021 20:10 Ответить
Мєталлоіскатєлі....
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02.01.2021 20:35 Ответить
Санкции в действии: в ЕС отказались сертифицировать "Северный поток-2"
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02.01.2021 20:16 Ответить
В воскресенье будет необычно теплая погода - синоптик
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02.01.2021 20:19 Ответить
Ну это не похоже на петарду. Как она могла взорваться на лбу?

Скорее заряд из римской свечи или чего то подобного.

Ох и повезло ребёнку... У этих зарядов бывает такая мощность, что могло бы мгновенно убить.
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02.01.2021 20:22 Ответить
Когда уже будут садить на лет 5-8 тех 3,14даров что их продает. И взрослых,которые их покупает,таких имбицилов тоже хватает.
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02.01.2021 22:21 Ответить
 
 