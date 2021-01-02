На Черкасщине 10-летний ребенок госпитализирован после попадания петарды в голову
В Черкасской области во время празднования Нового года петарда попала в голову 10-летнему мальчику и серьезно его травмировала.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Несчастный случай произошел в селе Безбородьки.
Мальчика госпитализировали. У него диагностировано сотрясение головного мозга, открытая рана и ожог 1-2 степени лобной области головы.
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+15 Player New
показать весь комментарий02.01.2021 19:50 Ссылка
+14 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий02.01.2021 19:34 Ссылка
+14 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий02.01.2021 19:39 Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=VQTzXbi8FHw
осторожней смельчакам быть надо, а то можно не только чужого ранить, но я себя любимого
А от, заробиити...
Мы с ней в прошлом году -- тут с ней так пуляли! -- я пакеты из ракет связывал -- немцы разбегались...*)
-- уже год в разлуке... -- тоска.
Медики всю ночь оказывали малышке помощь.
Оказалось, пиротехническое изделие ребенку дали родители. При поджоге петарда взорвалась прямо в руках девочки. Ее с диагнозом - взрывная травма обоих кистей с отрывом фаланг - на скорой доставили в больницу.
Ребенка ожидает долгое лечение в ортопедическом отделении.(не родители а...долбо****!!!)
Взрыв петарды разорвал пальцы на правой руке (чудо, что не пострадало лицо и особенно глаза) и девочку срочно доставили в областную детскую больницу.
В ходе операции, которая длилась всю ночь, гениальным, можно сказать, хирургам (несколько бригад) удалось пришить большой палец, который держался только на коже, а также восстановить все разорванные сухожилия и сосуды.
Хирурги дают очень осторожные прогнозы, но надеются, что школьница будет иметь полноценную ручку, функции которой придется восстанавливать не один месяц, возможно потребуются еще дополнительные операции...
Сейчас же она получает специальную кислородную терапию, чтобы восстановился кровоток поврежденной кисти.
«Восстановлена целостность кисти. Палец пришит и сохранена его анатомическая целостность. Мы очень надеемся, что все будет хорошо. Сейчас состояние ребенка стабильное. Стабильное, без угрозы для жизни. Проводится терапия, направленная на сохранение всех пальцев на руке...»
(Реал)
Скорее заряд из римской свечи или чего то подобного.
Ох и повезло ребёнку... У этих зарядов бывает такая мощность, что могло бы мгновенно убить.