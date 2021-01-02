На Черкасщине 10-летний ребенок госпитализирован после попадания петарды в голову

В Черкасской области во время празднования Нового года петарда попала в голову 10-летнему мальчику и серьезно его травмировала.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Несчастный случай произошел в селе Безбородьки.

Мальчика госпитализировали. У него диагностировано сотрясение головного мозга, открытая рана и ожог 1-2 степени лобной области головы.

Также читайте: Пьяный турист в шапке Деда Мороза устроил стрельбу из пистолета в центре Львова