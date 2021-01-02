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Новини
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На Черкащині 10-річну дитину госпіталізовано після влучання петарди в голову

На Черкащині 10-річну дитину госпіталізовано після влучання петарди в голову

У Черкаській області під час святкування Нового року петарда влучила в голову 10-річному хлопчикові і серйозно його травмувала.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Нещасний випадок стався в селі Безбородьки.

Хлопчика госпіталізували. Йому діагностували струс головного мозку, відкриту рану та опік 1-2 ступеня лобової області голови.

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діти (5127) Новий рік (551) Чернігівська область (927)


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Топ коментарі
+15
Потрібно заборонити це лайно на свята, це пекло для всіх сердечників, домашніх тварин і т.д., в мене бідний собака не знав куди йому притулитися від страху, на свята повинна бути тиша.
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02.01.2021 19:50
+14
у меня под окнами вчера альтернативно-одаренные из 73 % поставили ящик с фейерверком... маліш заинтересовался в окно смотрит - я сказал чтоб отошел - все таки дибилов много в стране.. и не ошибся - подожгли - после первого вістрела ящик повернулся в сторону убегающего поджигателя, его автомобиля и на детскую площадку где были дети. начало хаотично стрелять в том числе огромный шар разорвался и возле моего балкона... поджигателя сбило с ног и его компания полулежа расползалась по гололеду с водой ....прилично выпившие так и не поняли что произошло ибо некоторые явно ползли не в ту сторону.. обошлось - окна уцелели... машины получили незначительные пороховые ожоги, по крыше и капотам, в подьезде выбиты стекла
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02.01.2021 19:34
+14
1 января, в 00:10, в областную детскую клиническую больницу г. Днепра, на Космической доставили 10-летнюю девочку. У ребенка в руках взорвалась петарда.
Медики всю ночь оказывали малышке помощь.
Оказалось, пиротехническое изделие ребенку дали родители. При поджоге петарда взорвалась прямо в руках девочки. Ее с диагнозом - взрывная травма обоих кистей с отрывом фаланг - на скорой доставили в больницу.
Ребенка ожидает долгое лечение в ортопедическом отделении.(не родители а...долбо****!!!)
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02.01.2021 19:39
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Так пусть посмотрят что-то такое:
https://www.youtube.com/watch?v=VQTzXbi8FHw

осторожней смельчакам быть надо, а то можно не только чужого ранить, но я себя любимого
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02.01.2021 19:23 Відповісти
у меня под окнами вчера альтернативно-одаренные из 73 % поставили ящик с фейерверком... маліш заинтересовался в окно смотрит - я сказал чтоб отошел - все таки дибилов много в стране.. и не ошибся - подожгли - после первого вістрела ящик повернулся в сторону убегающего поджигателя, его автомобиля и на детскую площадку где были дети. начало хаотично стрелять в том числе огромный шар разорвался и возле моего балкона... поджигателя сбило с ног и его компания полулежа расползалась по гололеду с водой ....прилично выпившие так и не поняли что произошло ибо некоторые явно ползли не в ту сторону.. обошлось - окна уцелели... машины получили незначительные пороховые ожоги, по крыше и капотам, в подьезде выбиты стекла
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02.01.2021 19:34 Відповісти
І хто тепер вставлятиме нове скло ?
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02.01.2021 21:37 Відповісти
Бо ті дебіли навіть інструкцію не удосужились прочитати - там пишеться про необхідність обкласти ящик камінням з 4 сторін (як варіант закопати в снігу або обсипати землею).
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02.01.2021 23:44 Відповісти
Еслі мудрий нарід находіт дєньгі на піротєхніку, то нє всьо так плохо в етом королєвствє!
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02.01.2021 19:31 Відповісти
Та у дурнуватого 100500 способів просрати гроші.
А от, заробиити...
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02.01.2021 19:45 Відповісти
так коментатор про то і сказав, лише у іншому стилі. Ті ж яйця, лише в профіль.
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02.01.2021 22:22 Відповісти
насосали..
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02.01.2021 19:45 Відповісти
Наше Сало
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02.01.2021 19:50 Відповісти
"Сотрясение"?! Он что китайскую HJ-12 запускал и чему там "трястить"?
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02.01.2021 19:32 Відповісти
У меня Доця в Минске -- 9 лет.

Мы с ней в прошлом году -- тут с ней так пуляли! -- я пакеты из ракет связывал -- немцы разбегались...*)
-- уже год в разлуке... -- тоска.
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02.01.2021 19:39 Відповісти
1 января, в 00:10, в областную детскую клиническую больницу г. Днепра, на Космической доставили 10-летнюю девочку. У ребенка в руках взорвалась петарда.
Медики всю ночь оказывали малышке помощь.
Оказалось, пиротехническое изделие ребенку дали родители. При поджоге петарда взорвалась прямо в руках девочки. Ее с диагнозом - взрывная травма обоих кистей с отрывом фаланг - на скорой доставили в больницу.
Ребенка ожидает долгое лечение в ортопедическом отделении.(не родители а...долбо****!!!)
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02.01.2021 19:39 Відповісти
Дарвін прогавив її батьків...
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02.01.2021 19:47 Відповісти
В Днепре медики сделали невозможное, для этой 10-летней девочки.
Взрыв петарды разорвал пальцы на правой руке (чудо, что не пострадало лицо и особенно глаза) и девочку срочно доставили в областную детскую больницу.
В ходе операции, которая длилась всю ночь, гениальным, можно сказать, хирургам (несколько бригад) удалось пришить большой палец, который держался только на коже, а также восстановить все разорванные сухожилия и сосуды.
Хирурги дают очень осторожные прогнозы, но надеются, что школьница будет иметь полноценную ручку, функции которой придется восстанавливать не один месяц, возможно потребуются еще дополнительные операции...
Сейчас же она получает специальную кислородную терапию, чтобы восстановился кровоток поврежденной кисти.
«Восстановлена целостность кисти. Палец пришит и сохранена его анатомическая целостность. Мы очень надеемся, что все будет хорошо. Сейчас состояние ребенка стабильное. Стабильное, без угрозы для жизни. Проводится терапия, направленная на сохранение всех пальцев на руке...»
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02.01.2021 22:56 Відповісти
тем млядям шо продают оное гавно я бы в жопу засунул и поджог ... шоб полетали !
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02.01.2021 19:50 Відповісти
это не наш метод ,где гуманизм ?
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02.01.2021 19:51 Відповісти
Потрібно заборонити це лайно на свята, це пекло для всіх сердечників, домашніх тварин і т.д., в мене бідний собака не знав куди йому притулитися від страху, на свята повинна бути тиша.
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02.01.2021 19:50 Відповісти
и птичек
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02.01.2021 19:51 Відповісти
пока вы тут ля ля , у Меня на улице бабахкает
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02.01.2021 19:53 Відповісти
В Горелово горит кафе и баня. Пожарные локализовали огонь
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02.01.2021 19:57 Відповісти
Петардасы
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02.01.2021 20:05 Відповісти
Фейрічєскіє...
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02.01.2021 20:35 Відповісти
https://real-vin.com/v-donecke-razrushilos-koleso-obozrenija В Донецке разрушилось колесо обозрения
(Реал)
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02.01.2021 20:10 Відповісти
Мєталлоіскатєлі....
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02.01.2021 20:35 Відповісти
Санкции в действии: в ЕС отказались сертифицировать "Северный поток-2"
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02.01.2021 20:16 Відповісти
В воскресенье будет необычно теплая погода - синоптик
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02.01.2021 20:19 Відповісти
Ну это не похоже на петарду. Как она могла взорваться на лбу?

Скорее заряд из римской свечи или чего то подобного.

Ох и повезло ребёнку... У этих зарядов бывает такая мощность, что могло бы мгновенно убить.
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02.01.2021 20:22 Відповісти
Когда уже будут садить на лет 5-8 тех 3,14даров что их продает. И взрослых,которые их покупает,таких имбицилов тоже хватает.
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02.01.2021 22:21 Відповісти
 
 