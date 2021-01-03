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Новости Коронавирус и карантин
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Израиль лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 - уже привито 10% населения

Израиль лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 - уже привито 10% населения

Израиль стал лидером в мире по темпам вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

За менее чем две недели в Израиле успели вакцинировать более миллиона человек., что составляет более 10% населения страны.

Прививки делают препаратом от компании Pfizer/BioNTech. В первой волне — медработники, и люди из зоны риска — пожилые и с хроническими заболеваниями. Благодаря таким действиям израильское правительство планирует победить пандемию уже в феврале. 

Вслед за Израилем по количеству вакцинированного населения лидируют Бахрейн и Великобритания. США занимают четвертое место в мире. Несмотря на то, что они вакцинировали более 3 млн человек — это составляет менее 1% населения.

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В Евросоюзе же дела с прививкой идут гораздо медленнее — поскольку препарат для вакцинации одобрили лишь недавно. К примеру, в Германии дозу вакцины получили пока только 150 тысяч человек.

Автор: 

вакцина (3815) Израиль (1936) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Невежество вещь забористая и не подлежит никакому объяснению ...

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03.01.2021 03:54
+5
фиг там....исключительно на себя
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03.01.2021 07:53
+5
Евреи - живут на своей родине в израиле. В Украине - жиды. Первые стоят свое государство, а вторые - наживаются на лохах, которые любят приколы.
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03.01.2021 08:03
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Евреи - живут на своей родине в израиле. В Украине - жиды. Первые стоят свое государство, а вторые - наживаются на лохах, которые любят приколы.
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03.01.2021 08:03 Ответить
Як сказали ізраїльські родичі: "Вас має те, що ви вибрали".
Їх ще 31 запросили на вакцинування. Вакцина американська.
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03.01.2021 11:11 Ответить
Зачем? Почему евреи в других странах работают на ту страну, гражданами которой они являются?
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03.01.2021 07:09 Ответить
еврей знает чем колотся
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03.01.2021 07:10 Ответить
Я уколов не боюсь,если нада уколюсь ............Пфайзером
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03.01.2021 07:52 Ответить
Антиковідники в екстазі. Ізраїль їх таки сдєлал.
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03.01.2021 07:56 Ответить
Со временем ковид мутируя станет не таким смертельно опасным и эта тема заглохнет сама собой, но сколько времени пройдет никто не знает.
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03.01.2021 08:04 Ответить
Ізраїль лідирує за темпами вакцинації проти COVID-19 - вже щеплено 10% населення - Цензор.НЕТ 8935
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03.01.2021 08:12 Ответить
который раз уже постишь эту хрень?
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03.01.2021 08:18 Ответить
Шо, вся фракция ЖОПАблока? С мертветчуком во главе... "бюро ритуальных услуг".
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03.01.2021 14:07 Ответить
правильно, этоглавное на планете земля
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03.01.2021 09:09 Ответить
Весь Третий мир не получив вакцину у Запада, берет её у кремля и китайских коммунистов.
Covid19 - это война! Это нападение китайских коммунистов!
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03.01.2021 16:20 Ответить
Насєлєніє нє чапать... Начінаєм с ОП, ВР, КМ всєх іх члєнов вакциніровать і на опщєє абарзєніє.
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03.01.2021 20:35 Ответить
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