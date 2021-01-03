Израиль лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 - уже привито 10% населения

Израиль стал лидером в мире по темпам вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

За менее чем две недели в Израиле успели вакцинировать более миллиона человек., что составляет более 10% населения страны.

Прививки делают препаратом от компании Pfizer/BioNTech. В первой волне — медработники, и люди из зоны риска — пожилые и с хроническими заболеваниями. Благодаря таким действиям израильское правительство планирует победить пандемию уже в феврале.

Вслед за Израилем по количеству вакцинированного населения лидируют Бахрейн и Великобритания. США занимают четвертое место в мире. Несмотря на то, что они вакцинировали более 3 млн человек — это составляет менее 1% населения.

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В Евросоюзе же дела с прививкой идут гораздо медленнее — поскольку препарат для вакцинации одобрили лишь недавно. К примеру, в Германии дозу вакцины получили пока только 150 тысяч человек.