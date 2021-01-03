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Новини Коронавірус і карантин
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Ізраїль лідирує за темпами вакцинації проти COVID-19 - вже щеплено 10% населення

Ізраїль лідирує за темпами вакцинації проти COVID-19 - вже щеплено 10% населення

Ізраїль став лідером у світі за темпами вакцинації населення проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За менше, ніж два тижні, в Ізраїлі встигли вакцинувати понад мільйон осіб, що становить більше 10% населення країни.

Щеплення роблять препаратом від компанії Pfizer/BioNTech. У першій хвилі - медпрацівники, і люди із зони ризику (літні люди та з хронічними захворюваннями). Завдяки таким діям ізраїльський уряд планує перемогти пандемію вже в лютому.

Слідом за Ізраїлем за кількістю вакцинованого населення лідирують Бахрейн і Велика Британія. США посідають четверте місце у світі. Попри те, що вони вакцинували понад 3 млн осіб, це становить менше 1% населення.

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У Євросоюзі ж справи з щепленням просуваються набагато повільніше, оскільки препарат для вакцинації схвалили лише недавно. Наприклад, у Німеччині дозу вакцини отримали наразі лише 150 тисяч осіб.

Автор: 

вакцина (4419) Ізраїль (1654) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Невежество вещь забористая и не подлежит никакому объяснению ...

Желаете за 3 секунды получить полный курс общей биологии и за пять минут изучить институтский курс общей физики ?!
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03.01.2021 03:54
+5
фиг там....исключительно на себя
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03.01.2021 07:53
+5
Евреи - живут на своей родине в израиле. В Украине - жиды. Первые стоят свое государство, а вторые - наживаются на лохах, которые любят приколы.
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03.01.2021 08:03
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Евреи - живут на своей родине в израиле. В Украине - жиды. Первые стоят свое государство, а вторые - наживаются на лохах, которые любят приколы.
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03.01.2021 08:03 Відповісти
Як сказали ізраїльські родичі: "Вас має те, що ви вибрали".
Їх ще 31 запросили на вакцинування. Вакцина американська.
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03.01.2021 11:11 Відповісти
Зачем? Почему евреи в других странах работают на ту страну, гражданами которой они являются?
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03.01.2021 07:09 Відповісти
еврей знает чем колотся
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03.01.2021 07:10 Відповісти
Я уколов не боюсь,если нада уколюсь ............Пфайзером
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03.01.2021 07:52 Відповісти
Антиковідники в екстазі. Ізраїль їх таки сдєлал.
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03.01.2021 07:56 Відповісти
Со временем ковид мутируя станет не таким смертельно опасным и эта тема заглохнет сама собой, но сколько времени пройдет никто не знает.
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03.01.2021 08:04 Відповісти
Ізраїль лідирує за темпами вакцинації проти COVID-19 - вже щеплено 10% населення - Цензор.НЕТ 8935
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03.01.2021 08:12 Відповісти
который раз уже постишь эту хрень?
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03.01.2021 08:18 Відповісти
Шо, вся фракция ЖОПАблока? С мертветчуком во главе... "бюро ритуальных услуг".
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03.01.2021 14:07 Відповісти
правильно, этоглавное на планете земля
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03.01.2021 09:09 Відповісти
Весь Третий мир не получив вакцину у Запада, берет её у кремля и китайских коммунистов.
Covid19 - это война! Это нападение китайских коммунистов!
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03.01.2021 16:20 Відповісти
Насєлєніє нє чапать... Начінаєм с ОП, ВР, КМ всєх іх члєнов вакциніровать і на опщєє абарзєніє.
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03.01.2021 20:35 Відповісти
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