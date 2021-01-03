Ізраїль лідирує за темпами вакцинації проти COVID-19 - вже щеплено 10% населення

Ізраїль став лідером у світі за темпами вакцинації населення проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За менше, ніж два тижні, в Ізраїлі встигли вакцинувати понад мільйон осіб, що становить більше 10% населення країни.

Щеплення роблять препаратом від компанії Pfizer/BioNTech. У першій хвилі - медпрацівники, і люди із зони ризику (літні люди та з хронічними захворюваннями). Завдяки таким діям ізраїльський уряд планує перемогти пандемію вже в лютому.

Слідом за Ізраїлем за кількістю вакцинованого населення лідирують Бахрейн і Велика Британія. США посідають четверте місце у світі. Попри те, що вони вакцинували понад 3 млн осіб, це становить менше 1% населення.

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У Євросоюзі ж справи з щепленням просуваються набагато повільніше, оскільки препарат для вакцинації схвалили лише недавно. Наприклад, у Німеччині дозу вакцини отримали наразі лише 150 тисяч осіб.