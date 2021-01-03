На Харьковщине угарным газом в частном доме отравилось трое людей
В селе Спартасы Харьковской области в частном доме спасатели обнаружили тела трех погибших: двух мужчин и женщины
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области, спасатели проинформировали о чрезвычайном происшествии полицию. Следственная оперативная группа устанавливает обстоятельства случившегося.
"В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было. По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения, в частности угарным газом", - сообщают сотрудники ГСЧС.
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(моя бабуничка называли - куфайка))) вместо фуфайка)))
Жаль людей, вони навіть не зрозуміли загрози.