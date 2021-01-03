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На Харьковщине угарным газом в частном доме отравилось трое людей

На Харьковщине угарным газом в частном доме отравилось трое людей

В селе Спартасы Харьковской области в частном доме спасатели обнаружили тела трех погибших: двух мужчин и женщины

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области, спасатели проинформировали о чрезвычайном происшествии полицию. Следственная оперативная группа устанавливает обстоятельства случившегося.

"В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было. По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения, в частности угарным газом", - сообщают сотрудники ГСЧС.

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Автор: 

пожар (5968) Харьковщина (5577)


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Оковитої менше сьорбати треба було і не закривати трубу, доки дрова не прогоріли...
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03.01.2021 11:37 Ответить
Написано шо пол прогорел ,и фуфвйка. сгорела. Наверно . от курения. А фуфайка может тлеть и час и два, и три. Зависит от ветра.
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03.01.2021 11:45 Ответить
первые жертвы газа по 12грн. Сколько еще народу должно угореть, пока всё это кодло уйдет на корм рыбам?
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03.01.2021 11:45 Ответить
правильно ватник, а не телогрейка ))
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03.01.2021 11:49 Ответить
3 ватника (возможно) от 1 телогрейки...
(моя бабуничка называли - куфайка))) вместо фуфайка)))
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03.01.2021 12:49 Ответить
то шо ватники, то однозначно )) моє дитинство теж - "ти шо поразіт малий того бідного кота тягаеш як свиня куфайку!" (десь в такому контексті) )))))
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03.01.2021 12:54 Ответить
Местная алкашня "отпраздновала".
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03.01.2021 11:51 Ответить
R.I.P.
Жаль людей, вони навіть не зрозуміли загрози.
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03.01.2021 12:15 Ответить
 
 