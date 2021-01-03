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На Харківщині чадним газом у приватному будинку отруїлося троє людей

На Харківщині чадним газом у приватному будинку отруїлося троє людей

У селі Спартаси Харківської області в приватному будинку рятувальники виявили тіла трьох загиблих - двох чоловіків і жінки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області, рятувальники поінформували про надзвичайну подію поліцію. Слідча оперативна група встановлює обставини того, що сталося.

"В одній із кімнат було знайдено сліди горіння: прогар у дерев'яній підлозі і обвуглені рештки тілогрійки. Самого горіння і навіть диму на той час уже не було. За попередніми даними, до трагічних наслідків призвело отруєння продуктами горіння, зокрема чадним газом", - повідомляють співробітники ДСНС.

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Автор: 

пожежа (4350) Харківщина (6054)


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Оковитої менше сьорбати треба було і не закривати трубу, доки дрова не прогоріли...
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03.01.2021 11:37 Відповісти
Написано шо пол прогорел ,и фуфвйка. сгорела. Наверно . от курения. А фуфайка может тлеть и час и два, и три. Зависит от ветра.
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03.01.2021 11:45 Відповісти
первые жертвы газа по 12грн. Сколько еще народу должно угореть, пока всё это кодло уйдет на корм рыбам?
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03.01.2021 11:45 Відповісти
правильно ватник, а не телогрейка ))
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03.01.2021 11:49 Відповісти
3 ватника (возможно) от 1 телогрейки...
(моя бабуничка называли - куфайка))) вместо фуфайка)))
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03.01.2021 12:49 Відповісти
то шо ватники, то однозначно )) моє дитинство теж - "ти шо поразіт малий того бідного кота тягаеш як свиня куфайку!" (десь в такому контексті) )))))
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03.01.2021 12:54 Відповісти
Местная алкашня "отпраздновала".
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03.01.2021 11:51 Відповісти
R.I.P.
Жаль людей, вони навіть не зрозуміли загрози.
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03.01.2021 12:15 Відповісти
 
 