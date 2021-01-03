На Харківщині чадним газом у приватному будинку отруїлося троє людей
У селі Спартаси Харківської області в приватному будинку рятувальники виявили тіла трьох загиблих - двох чоловіків і жінки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області, рятувальники поінформували про надзвичайну подію поліцію. Слідча оперативна група встановлює обставини того, що сталося.
"В одній із кімнат було знайдено сліди горіння: прогар у дерев'яній підлозі і обвуглені рештки тілогрійки. Самого горіння і навіть диму на той час уже не було. За попередніми даними, до трагічних наслідків призвело отруєння продуктами горіння, зокрема чадним газом", - повідомляють співробітники ДСНС.
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(моя бабуничка называли - куфайка))) вместо фуфайка)))
Жаль людей, вони навіть не зрозуміли загрози.