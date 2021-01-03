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В Киеве за прошедшие сутки зафиксировано 370 новых случаев COVID-19, - Кличко

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировано 370 новых случаев COVID-19, - Кличко

В столице за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 370 киевлян, умер от осложнений болезни 21 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своем телегамм-канале написал Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Еще 370 больных коронавирусом выявили в столице за прошедшие сутки. Умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 1963 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 11319", - отметил он.

По словам Кличко, за минувшие сутки COVID-19 заболели 11 детей и 50 медиков, а в больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 181 человек.

Всего коронавирус преодолели 40234 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком (110), Днепровском (52) и Деснянском (46) районах.

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Автор: 

Кличко Виталий (4649) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Якби тиждень були світа, то жодного випадку б не зафіксували Covidу,

бо ніхто у вихідні дні ті тести не робить та не перевіряє - всі "відпочивають".
Це не статистика - це профанація бездіяльності.
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03.01.2021 12:45
+1
В Европе все закрыто на локдаун .
Из дома можно только за продуктами
Идёт полным ходом тестирование бесплатное , а следом бесплатная вакцинация
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03.01.2021 12:49
+1
А в нас можна "рибу ловити" та по карманах більше тирити, коли люди мруть.
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03.01.2021 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Якби тиждень були світа, то жодного випадку б не зафіксували Covidу,

бо ніхто у вихідні дні ті тести не робить та не перевіряє - всі "відпочивають".
Це не статистика - це профанація бездіяльності.
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03.01.2021 12:45 Ответить
Вчера вечером еду по Б.Житомирской вечером
От ТПП машин запарковано немеряно ПО ВСЕЙ УЛИЦЕ
Народу с детьми - немеряно
ВСЕ БЕЗ МАСОК .
Оказывается елка на Софиевской площади
Можно готовиться к ВАЛУ больных
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03.01.2021 12:46 Ответить
В Европе все закрыто на локдаун .
Из дома можно только за продуктами
Идёт полным ходом тестирование бесплатное , а следом бесплатная вакцинация
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03.01.2021 12:49 Ответить
А в нас можна "рибу ловити" та по карманах більше тирити, коли люди мруть.
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03.01.2021 12:55 Ответить
Кстати больница на Подвысоцкого - все этажи под ковидными больными ( а там этажей вроде не менее 8 )
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03.01.2021 12:51 Ответить
На вднг покруче був бардак(((
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03.01.2021 13:26 Ответить
Виталя, шо-то не боец стал... -- хоть и покрылся сединой.
А Киев, надо бы было, на глухой карантин закрыть -- ещё гораздо раньше.
Но -- изобретаем украинский велосипед...
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03.01.2021 13:23 Ответить
Школы закрыли , вот и снижение пошло сразу же. Нужно школы и оставить в он лайн до следующего учебного года, а локдаун для работающих отменить. Зачем он нужен тот локлаун сейчас, еле-еле отошли от первого
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03.01.2021 13:26 Ответить
"Сегодняшний провал нашей глобальной элиты: Министру финансов Онтарио (Канада) пришлось уйти в отставку после того, как он опубликовал видео, изображающее, что находится дома в условиях изоляции, когда тайно отдыхал на карибском острове Сен-Бартс".
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03.01.2021 13:27 Ответить
У Києві за минулу добу зафіксовано 370 нових випадків COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 4595
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03.01.2021 13:58 Ответить
А как в Киеве фиксируют заболевших? Нет, мне просто интересно. Мы с женой в Одессе переболели и кроме совета врача в первый день не паниковать и сбивать температуру никаких движений от медицины не было. Кого они считают заболевшим и на основании чего? Статистика минздрава это чистая придумка. Их цифры нужно умножать на три.
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03.01.2021 15:04 Ответить
Просили врача сделать анализ на ПЦР, нас записали, но никто не приехал и не позвонил.
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03.01.2021 15:06 Ответить
 
 