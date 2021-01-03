В Киеве за прошедшие сутки зафиксировано 370 новых случаев COVID-19, - Кличко
В столице за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 370 киевлян, умер от осложнений болезни 21 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своем телегамм-канале написал Киевский городской голова Виталий Кличко.
"Еще 370 больных коронавирусом выявили в столице за прошедшие сутки. Умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 1963 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 11319", - отметил он.
По словам Кличко, за минувшие сутки COVID-19 заболели 11 детей и 50 медиков, а в больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 181 человек.
Всего коронавирус преодолели 40234 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком (110), Днепровском (52) и Деснянском (46) районах.
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бо ніхто у вихідні дні ті тести не робить та не перевіряє - всі "відпочивають".
Це не статистика - це профанація бездіяльності.
От ТПП машин запарковано немеряно ПО ВСЕЙ УЛИЦЕ
Народу с детьми - немеряно
ВСЕ БЕЗ МАСОК .
Оказывается елка на Софиевской площади
Можно готовиться к ВАЛУ больных
Из дома можно только за продуктами
Идёт полным ходом тестирование бесплатное , а следом бесплатная вакцинация
А Киев, надо бы было, на глухой карантин закрыть -- ещё гораздо раньше.
Но -- изобретаем украинский велосипед...