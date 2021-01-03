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Новини
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У Києві за минулу добу зафіксовано 370 нових випадків COVID-19, - Кличко

У Києві за минулу добу зафіксовано 370 нових випадків COVID-19, - Кличко

У столиці за минулу добу коронавірус виявили ще у 370 киян, від ускладнень хвороби померла 21 особа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму телегам-каналі написав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ще 370 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 21 особа. Загалом коронавірус забрав життя 1963 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 сьогодні в Києві вже 11319", - зазначив він.

За словами Кличка, за минулу добу на COVID-19 захворіли 11 дітей і 50 медиків, а до лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. За минулу добу одужала 181 особа.

Загалом коронавірус подолали 40234 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому (110), Дніпровському (52) і Деснянському (46) районах.

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Автор: 

Кличко Віталій (3524) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Якби тиждень були світа, то жодного випадку б не зафіксували Covidу,

бо ніхто у вихідні дні ті тести не робить та не перевіряє - всі "відпочивають".
Це не статистика - це профанація бездіяльності.
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03.01.2021 12:45
+1
В Европе все закрыто на локдаун .
Из дома можно только за продуктами
Идёт полным ходом тестирование бесплатное , а следом бесплатная вакцинация
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03.01.2021 12:49
+1
А в нас можна "рибу ловити" та по карманах більше тирити, коли люди мруть.
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03.01.2021 12:55
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Якби тиждень були світа, то жодного випадку б не зафіксували Covidу,

бо ніхто у вихідні дні ті тести не робить та не перевіряє - всі "відпочивають".
Це не статистика - це профанація бездіяльності.
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03.01.2021 12:45 Відповісти
Вчера вечером еду по Б.Житомирской вечером
От ТПП машин запарковано немеряно ПО ВСЕЙ УЛИЦЕ
Народу с детьми - немеряно
ВСЕ БЕЗ МАСОК .
Оказывается елка на Софиевской площади
Можно готовиться к ВАЛУ больных
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03.01.2021 12:46 Відповісти
В Европе все закрыто на локдаун .
Из дома можно только за продуктами
Идёт полным ходом тестирование бесплатное , а следом бесплатная вакцинация
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03.01.2021 12:49 Відповісти
А в нас можна "рибу ловити" та по карманах більше тирити, коли люди мруть.
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03.01.2021 12:55 Відповісти
Кстати больница на Подвысоцкого - все этажи под ковидными больными ( а там этажей вроде не менее 8 )
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03.01.2021 12:51 Відповісти
На вднг покруче був бардак(((
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03.01.2021 13:26 Відповісти
Виталя, шо-то не боец стал... -- хоть и покрылся сединой.
А Киев, надо бы было, на глухой карантин закрыть -- ещё гораздо раньше.
Но -- изобретаем украинский велосипед...
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03.01.2021 13:23 Відповісти
Школы закрыли , вот и снижение пошло сразу же. Нужно школы и оставить в он лайн до следующего учебного года, а локдаун для работающих отменить. Зачем он нужен тот локлаун сейчас, еле-еле отошли от первого
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03.01.2021 13:26 Відповісти
"Сегодняшний провал нашей глобальной элиты: Министру финансов Онтарио (Канада) пришлось уйти в отставку после того, как он опубликовал видео, изображающее, что находится дома в условиях изоляции, когда тайно отдыхал на карибском острове Сен-Бартс".
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03.01.2021 13:27 Відповісти
У Києві за минулу добу зафіксовано 370 нових випадків COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 4595
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03.01.2021 13:58 Відповісти
А как в Киеве фиксируют заболевших? Нет, мне просто интересно. Мы с женой в Одессе переболели и кроме совета врача в первый день не паниковать и сбивать температуру никаких движений от медицины не было. Кого они считают заболевшим и на основании чего? Статистика минздрава это чистая придумка. Их цифры нужно умножать на три.
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03.01.2021 15:04 Відповісти
Просили врача сделать анализ на ПЦР, нас записали, но никто не приехал и не позвонил.
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03.01.2021 15:06 Відповісти
 
 