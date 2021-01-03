У Києві за минулу добу зафіксовано 370 нових випадків COVID-19, - Кличко
У столиці за минулу добу коронавірус виявили ще у 370 киян, від ускладнень хвороби померла 21 особа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму телегам-каналі написав Київський міський голова Віталій Кличко.
"Ще 370 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 21 особа. Загалом коронавірус забрав життя 1963 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 сьогодні в Києві вже 11319", - зазначив він.
За словами Кличка, за минулу добу на COVID-19 захворіли 11 дітей і 50 медиків, а до лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. За минулу добу одужала 181 особа.
Загалом коронавірус подолали 40234 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому (110), Дніпровському (52) і Деснянському (46) районах.
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бо ніхто у вихідні дні ті тести не робить та не перевіряє - всі "відпочивають".
Це не статистика - це профанація бездіяльності.
От ТПП машин запарковано немеряно ПО ВСЕЙ УЛИЦЕ
Народу с детьми - немеряно
ВСЕ БЕЗ МАСОК .
Оказывается елка на Софиевской площади
Можно готовиться к ВАЛУ больных
Из дома можно только за продуктами
Идёт полным ходом тестирование бесплатное , а следом бесплатная вакцинация
А Киев, надо бы было, на глухой карантин закрыть -- ещё гораздо раньше.
Но -- изобретаем украинский велосипед...