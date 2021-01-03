У Києві за минулу добу зафіксовано 370 нових випадків COVID-19, - Кличко

У столиці за минулу добу коронавірус виявили ще у 370 киян, від ускладнень хвороби померла 21 особа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму телегам-каналі написав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ще 370 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померла 21 особа. Загалом коронавірус забрав життя 1963 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 сьогодні в Києві вже 11319", - зазначив він.

За словами Кличка, за минулу добу на COVID-19 захворіли 11 дітей і 50 медиків, а до лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. За минулу добу одужала 181 особа.

Загалом коронавірус подолали 40234 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому (110), Дніпровському (52) і Деснянському (46) районах.

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