УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7471 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
23 668 249

Росіяни заявили про готовність випробовувати вакцину проти COVID-19 в Україні

Росіяни заявили про готовність випробовувати вакцину проти COVID-19 в Україні

Розробник російської вакцини готовий почати випробування її комбінації з препаратом Astrazeneca в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК, Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), створений урядом РФ, готовий почати спільні клінічні випробування комбінації вакцини "Супутник V" і препарату англо-шведської компанії Astrazeneca на території України.

"Ми готові повністю передавати наші технології для виробництва в Україні. Ми також готові навіть почати клінічні випробування в Україні спільної вакцини AstraZeneca і "Супутник V", - сказав глава фонду Кирило Дмитрієв в ефірі телеканалу "Росія-1".

Він зазначив, що в РФПІ дотримуються позиції, що вакцини мають залишатися поза політичним полем.

Читайте також: Харківську фармкомпанію "Біолік", що належить росіянам, використовують в інформаційній кампанії на підтримку вакцини "Супутник V" в Україні, - Ходза

Нагадаємо, ВООЗ не внесла зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (65829) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+95
Чё, расейский скот не хочет колоться этим говном?
показати весь коментар
03.01.2021 12:11
+70
Українці і не підуть колотися цими помиями. А малоросів не шкода.
показати весь коментар
03.01.2021 12:13
+57
****, ты их в дверь - они в окно. И почему я ненавижу кацапов?
показати весь коментар
03.01.2021 12:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Десятки компаний разработали вакцину от "Ковида 19", как то обойдемся без русской, скорее всего самой низкокачественной из всех.
показати весь коментар
03.01.2021 14:31 Відповісти
Росіяни заявили про готовність випробовувати вакцину проти COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 185
показати весь коментар
03.01.2021 14:31 Відповісти
Рабиновичу с Кивой и Мертвечуком вколите, а мы понаблюдаем.
показати весь коментар
03.01.2021 14:34 Відповісти
Похоже, шо Киве давно уже вкололи.
показати весь коментар
03.01.2021 19:33 Відповісти
кцп пнх, ваша 'помощь' всегда пропаганда, которая выходит нам боком очередным руцьким миром и отжимом территории
показати весь коментар
03.01.2021 14:34 Відповісти
Откуда там технологии для нормальной вакцины, скорее всего какую то бодягу по советским лекалам склепали.
показати весь коментар
03.01.2021 14:36 Відповісти
На падлюке Мертвичуке испытывайте, собаки мацковские.
показати весь коментар
03.01.2021 14:40 Відповісти
Росіяни заявили про готовність випробовувати вакцину проти COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 3294
показати весь коментар
03.01.2021 14:43 Відповісти
поправочка - старичка-муйлишки... а далее по тексту, АМИНЬ !!!
показати весь коментар
03.01.2021 14:55 Відповісти
Так адекватні русскіє, ті шо не кацапи, мають надію на те що ***** в 2021 ґиґне...
показати весь коментар
03.01.2021 17:28 Відповісти
лаптеунты, та нафиг вы нам обломились со своим испытанием своей отраво-вакцины от ящура... там без испытаний известно о наличии вредных металлов. На своих ягелеядных кышь испытывать, а точней геноцидить.
показати весь коментар
03.01.2021 14:54 Відповісти
Починайте з медведчука рабіновича зеленського і т.д.
показати весь коментар
03.01.2021 14:56 Відповісти
Предлагаю начать испытание с тех, кто Спутник продвигает в Украину. А именно депутатов ОПЗЖ. Если увижу, что они, во главе Медведчуком и Рабиновичем вкупе с их семьями, остались живы и здоровы, вот тогда и.....
показати весь коментар
03.01.2021 15:24 Відповісти
РОГА у них начнут расти, а НОСЫ в РЫЛА превращаться только через 2 ГОДА - что будешь рисковать????
показати весь коментар
03.01.2021 16:20 Відповісти
А х.. в жо.. вони не хочуть випробувати?
показати весь коментар
03.01.2021 15:26 Відповісти
Починайте з медведчука рабіновича зеленського і т.д.
показати весь коментар
03.01.2021 15:27 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/01/02/rosijska-vakczyna-tyagne-za-soboyu-velyki-ryzyky-petro-poroshenko/ Російська вакцина тягне за собою великі ризики - Петро Порошенко
Застосування російської вакцини від коронавірусу в Україні неприпустиме і створює значні ризики. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв'ю «5 каналу».
Він наголосив, що влада має у найближчі місяці забезпечити масове щеплення для українців вакцинами перевірених світових виробників.
«У кожного представника влади не має бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він має їздити по всьому світу, до всіх якісних виробників вакцини - крім російських. Оскільки застосування російської вакцини навпаки буде тягнути за собою ризики», - переконаний Порошенко.
Він наголосив, що протягом 2021 року має бути щеплене від коронавірусу все населення України.
«Навесні закінчується період, коли полегшується розповсюдження ковіду. Природній спад цієї інфекції починається з травня. Тому до квітня ми зобов'язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Протягом всього року до 1 січня ми маємо провакцинувати всіх», - наголосив Петро Порошенко
показати весь коментар
03.01.2021 15:32 Відповісти
Ты что считаешь люди это в ленте новостей Цензора не видели?
показати весь коментар
03.01.2021 16:25 Відповісти
це я не побачив
показати весь коментар
03.01.2021 17:00 Відповісти
Хай вата колеться))
показати весь коментар
03.01.2021 15:47 Відповісти
Всем ватным полудуркам в Украине принудительнр вколоть эту гадость.
показати весь коментар
03.01.2021 15:48 Відповісти
Всем ватным полудуркам в Украине принудительнр вколоть эту гадость.
показати весь коментар
03.01.2021 15:48 Відповісти
ідіть нах, кацапи)
показати весь коментар
03.01.2021 16:06 Відповісти
опс!
а дасть дозвіл на експерименти на людях ?
ЗЕбеня, стопятидесяте діло тобі світить !
показати весь коментар
03.01.2021 16:11 Відповісти
Готов испытать свою вакцину на мокшанах.
показати весь коментар
03.01.2021 16:12 Відповісти
пусть начинают с леночки и собственных детей,опзжопники с семьями,73% хохляцких оленей и совкодрочерв,их не жалко,главное чтобы люди не пострадали.
показати весь коментар
03.01.2021 16:18 Відповісти
але ж курвота москальська
показати весь коментар
03.01.2021 16:18 Відповісти
На "зажопниках" і "шаріятівцях" - в обов'язковому порядку!
показати весь коментар
03.01.2021 16:18 Відповісти
В Крыму и Лугандоне- испытывайте. Можно даже лошадиными дозами!
показати весь коментар
03.01.2021 16:28 Відповісти
Это если бы во время Второй Мировой врач Менгеле сказал что будет колоть американцев вакциной и добавил вакцина вне политики. Американцы были бы в шоке от такой наглости. Но у малоросов нет человеческих чувств.
показати весь коментар
03.01.2021 17:00 Відповісти
испытывать в Украине? а че, в расее крысы закончились?
показати весь коментар
03.01.2021 17:14 Відповісти
Там в паРаше винторого скота 140 миллионов...испытывайте... хоть до последнего из них...
показати весь коментар
03.01.2021 17:16 Відповісти
Це гут (корьошо ) ! От з мертвечука і почнемо !...
показати весь коментар
03.01.2021 17:23 Відповісти
Добра новина. Сщепити усіх кацапів в країні,щоб потім було від них меньше проблем. В землі вони не заважатимуть.
показати весь коментар
03.01.2021 17:25 Відповісти
И русофашизды имеют сенс - около 20% украинских граждан ОПЗЖопного прихода таки годны к прохождению таких опытов совершенно добровольно.
показати весь коментар
03.01.2021 17:53 Відповісти
То есть нелегитимная террррестическая херня воюющая в Украине и все такое и которая вирус помиру распространило и убило 80000000 человек с барского плеча одолжение сделала а не фига ли себе ....
показати весь коментар
03.01.2021 18:35 Відповісти
Як можна довіряти вбивці і грабіжнику?
показати весь коментар
03.01.2021 18:36 Відповісти
Шесть какцапы "испытывают" в Украине свои "Грады", "Буки", РЭБы, беспилотники, пулеметы, гранатометы, .... теперь очередь и до "Спутник-в" дошла?
показати весь коментар
03.01.2021 19:30 Відповісти
Рюскіє можуть добре зробити лише отруту, мухомора їм в ухо...
Щось в них купляти, а тим паче, для внутрішнього вживання - собі дорожче...
показати весь коментар
03.01.2021 19:34 Відповісти
ОНИ ГОТОВЫ ИЗ МОЕГО ХЯ ВАКЦИНУ ВЫСАСЫВАТЬ )))
показати весь коментар
03.01.2021 19:48 Відповісти
Последние новости. За период начала поставки рашенфуфловакцины в родной город Путинило, Питер в количестве аж 25 тысяч доз на 5,5 миллионный город по два укола потребность 11 миллионов доз. Местные эскулапы смогли привить только 5 тысяч доз ( при чем некоторых по принудиловке), 20 тысяч лежат на месте складирования не востребованные ( сообщает "Эхо Москвы") А они пад-ы хотят Украине это дерьмо всучить через су-у Медведчука эту гадость. Еще раз предлагаю Раше сначала вакцинировать свои 145 миллионов граждан, часть союзного государство Беларусь , оккупированные Абхазию, Юж. Осетию, Крым, ЛНОДНРии, Приднестровье, Карабах. И страны придурков с кем уже заключили контракты Венесуэла, Никарагуа и т.д. А потом рассказывать сказки о своей фуфловакцине на основе "новичка" и " подмененной мочи олимпийцев", а для граждан Украины еще с добавкой мышьяка и яда рашен шовинистов.
показати весь коментар
03.01.2021 19:51 Відповісти
русская вакцина--самая правильная...потаму шо рассиюшка имеет стоко концлагерей..и кроликов двуногих и членонеглагольных шо ее можна пить ведрами..уррра
показати весь коментар
03.01.2021 23:55 Відповісти
https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158175843324580 Генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов у facebook заявив, що для закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" немає раціональних підстав .
Перш за все Жумаділов дає розуміння про вакцини: хто, що і як розробляє, на якій стадії, хто як контрактує поставки. І - взагалі, які типи вакцин існують в теорії та на практиці. Це - важливо для розуміння того, хто що отримує, і чим людство вакцинується в ці дні.
По-друге, гендиректор ДП МЗУ пояснює, чому покладатись на державну російську організацію в умовах збройної агресії РФ проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво. Але й без цього, російська вакцина програє конкуренцію на ринку.
"У сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією. Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - такий висновок зробив А.Жумаділов.
показати весь коментар
03.01.2021 19:54 Відповісти
випробовувати? а хіба випробування не пройшли на скрипалях, навальному...?
показати весь коментар
03.01.2021 21:16 Відповісти
"заявили про готовність"- На собі випробовуйте.
показати весь коментар
04.01.2021 03:05 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 