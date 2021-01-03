Росіяни заявили про готовність випробовувати вакцину проти COVID-19 в Україні

Розробник російської вакцини готовий почати випробування її комбінації з препаратом Astrazeneca в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК, Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), створений урядом РФ, готовий почати спільні клінічні випробування комбінації вакцини "Супутник V" і препарату англо-шведської компанії Astrazeneca на території України.

"Ми готові повністю передавати наші технології для виробництва в Україні. Ми також готові навіть почати клінічні випробування в Україні спільної вакцини AstraZeneca і "Супутник V", - сказав глава фонду Кирило Дмитрієв в ефірі телеканалу "Росія-1".

Він зазначив, що в РФПІ дотримуються позиції, що вакцини мають залишатися поза політичним полем.

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Нагадаємо, ВООЗ не внесла зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.