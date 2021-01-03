Росіяни заявили про готовність випробовувати вакцину проти COVID-19 в Україні
Розробник російської вакцини готовий почати випробування її комбінації з препаратом Astrazeneca в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання РБК, Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), створений урядом РФ, готовий почати спільні клінічні випробування комбінації вакцини "Супутник V" і препарату англо-шведської компанії Astrazeneca на території України.
"Ми готові повністю передавати наші технології для виробництва в Україні. Ми також готові навіть почати клінічні випробування в Україні спільної вакцини AstraZeneca і "Супутник V", - сказав глава фонду Кирило Дмитрієв в ефірі телеканалу "Росія-1".
Він зазначив, що в РФПІ дотримуються позиції, що вакцини мають залишатися поза політичним полем.
Нагадаємо, ВООЗ не внесла зареєстровану Росією вакцину проти коронавірусу до переліку тих, які перебувають на завершальному етапі випробувань.
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Застосування російської вакцини від коронавірусу в Україні неприпустиме і створює значні ризики. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв'ю «5 каналу».
Він наголосив, що влада має у найближчі місяці забезпечити масове щеплення для українців вакцинами перевірених світових виробників.
«У кожного представника влади не має бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він має їздити по всьому світу, до всіх якісних виробників вакцини - крім російських. Оскільки застосування російської вакцини навпаки буде тягнути за собою ризики», - переконаний Порошенко.
Він наголосив, що протягом 2021 року має бути щеплене від коронавірусу все населення України.
«Навесні закінчується період, коли полегшується розповсюдження ковіду. Природній спад цієї інфекції починається з травня. Тому до квітня ми зобов'язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Протягом всього року до 1 січня ми маємо провакцинувати всіх», - наголосив Петро Порошенко
а дасть дозвіл на експерименти на людях ?
ЗЕбеня, стопятидесяте діло тобі світить !
Щось в них купляти, а тим паче, для внутрішнього вживання - собі дорожче...
Перш за все Жумаділов дає розуміння про вакцини: хто, що і як розробляє, на якій стадії, хто як контрактує поставки. І - взагалі, які типи вакцин існують в теорії та на практиці. Це - важливо для розуміння того, хто що отримує, і чим людство вакцинується в ці дні.
По-друге, гендиректор ДП МЗУ пояснює, чому покладатись на державну російську організацію в умовах збройної агресії РФ проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво. Але й без цього, російська вакцина програє конкуренцію на ринку.
"У сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією. Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - такий висновок зробив А.Жумаділов.