Россияне заявили о готовности испытывать вакцину от COVID-19 в Украине

Разработчик российской вакцины готов начать испытания ее комбинации с препаратом Astrazeneca в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), созданный правительством РФ, готов начать совместные клинические испытания комбинации вакцины "Спутник V" и препарата англо-шведской компании Astrazeneca на территории Украины.

"Мы готовы полностью передавать наши технологии для производства в Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания в Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V", - сказал глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что в РФПИ придерживаются позиции, что вакцины должны оставаться вне политического поля.

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Напомним, ВОЗ не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.