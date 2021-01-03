Россияне заявили о готовности испытывать вакцину от COVID-19 в Украине
Разработчик российской вакцины готов начать испытания ее комбинации с препаратом Astrazeneca в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), созданный правительством РФ, готов начать совместные клинические испытания комбинации вакцины "Спутник V" и препарата англо-шведской компании Astrazeneca на территории Украины.
"Мы готовы полностью передавать наши технологии для производства в Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания в Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V", - сказал глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что в РФПИ придерживаются позиции, что вакцины должны оставаться вне политического поля.
Напомним, ВОЗ не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.
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Застосування російської вакцини від коронавірусу в Україні неприпустиме і створює значні ризики. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв'ю «5 каналу».
Він наголосив, що влада має у найближчі місяці забезпечити масове щеплення для українців вакцинами перевірених світових виробників.
«У кожного представника влади не має бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він має їздити по всьому світу, до всіх якісних виробників вакцини - крім російських. Оскільки застосування російської вакцини навпаки буде тягнути за собою ризики», - переконаний Порошенко.
Він наголосив, що протягом 2021 року має бути щеплене від коронавірусу все населення України.
«Навесні закінчується період, коли полегшується розповсюдження ковіду. Природній спад цієї інфекції починається з травня. Тому до квітня ми зобов'язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Протягом всього року до 1 січня ми маємо провакцинувати всіх», - наголосив Петро Порошенко
а дасть дозвіл на експерименти на людях ?
ЗЕбеня, стопятидесяте діло тобі світить !
Щось в них купляти, а тим паче, для внутрішнього вживання - собі дорожче...
Перш за все Жумаділов дає розуміння про вакцини: хто, що і як розробляє, на якій стадії, хто як контрактує поставки. І - взагалі, які типи вакцин існують в теорії та на практиці. Це - важливо для розуміння того, хто що отримує, і чим людство вакцинується в ці дні.
По-друге, гендиректор ДП МЗУ пояснює, чому покладатись на державну російську організацію в умовах збройної агресії РФ проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво. Але й без цього, російська вакцина програє конкуренцію на ринку.
"У сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією. Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - такий висновок зробив А.Жумаділов.