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Новости Коронавирус и карантин
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Россияне заявили о готовности испытывать вакцину от COVID-19 в Украине

Россияне заявили о готовности испытывать вакцину от COVID-19 в Украине

Разработчик российской вакцины готов начать испытания ее комбинации с препаратом Astrazeneca в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РБК, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), созданный правительством РФ, готов начать совместные клинические испытания комбинации вакцины "Спутник V" и препарата англо-шведской компании Astrazeneca на территории Украины.

"Мы готовы полностью передавать наши технологии для производства в Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания в Украине совместной вакцины AstraZeneca и "Спутник V", - сказал глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что в РФПИ придерживаются позиции, что вакцины должны оставаться вне политического поля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принадлежащую россиянам харьковскую фармкомпанию "Биолек" используют в информационной кампании в поддержку вакцины "Спутник V" в Украине, - Ходза

Напомним, ВОЗ не включила зарегистрированную Россией вакцину от коронавируса в перечень тех, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

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вакцина (3815) карантин (16729) россия (96001) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+95
Чё, расейский скот не хочет колоться этим говном?
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03.01.2021 12:11
+70
Українці і не підуть колотися цими помиями. А малоросів не шкода.
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03.01.2021 12:13
+57
****, ты их в дверь - они в окно. И почему я ненавижу кацапов?
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03.01.2021 12:15
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Страница 3 из 3
Десятки компаний разработали вакцину от "Ковида 19", как то обойдемся без русской, скорее всего самой низкокачественной из всех.
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03.01.2021 14:31 Ответить
Росіяни заявили про готовність випробовувати вакцину проти COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 185
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03.01.2021 14:31 Ответить
Рабиновичу с Кивой и Мертвечуком вколите, а мы понаблюдаем.
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03.01.2021 14:34 Ответить
Похоже, шо Киве давно уже вкололи.
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03.01.2021 19:33 Ответить
кцп пнх, ваша 'помощь' всегда пропаганда, которая выходит нам боком очередным руцьким миром и отжимом территории
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03.01.2021 14:34 Ответить
Откуда там технологии для нормальной вакцины, скорее всего какую то бодягу по советским лекалам склепали.
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03.01.2021 14:36 Ответить
На падлюке Мертвичуке испытывайте, собаки мацковские.
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03.01.2021 14:40 Ответить
Росіяни заявили про готовність випробовувати вакцину проти COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 3294
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03.01.2021 14:43 Ответить
поправочка - старичка-муйлишки... а далее по тексту, АМИНЬ !!!
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03.01.2021 14:55 Ответить
Так адекватні русскіє, ті шо не кацапи, мають надію на те що ***** в 2021 ґиґне...
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03.01.2021 17:28 Ответить
лаптеунты, та нафиг вы нам обломились со своим испытанием своей отраво-вакцины от ящура... там без испытаний известно о наличии вредных металлов. На своих ягелеядных кышь испытывать, а точней геноцидить.
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03.01.2021 14:54 Ответить
Починайте з медведчука рабіновича зеленського і т.д.
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03.01.2021 14:56 Ответить
Предлагаю начать испытание с тех, кто Спутник продвигает в Украину. А именно депутатов ОПЗЖ. Если увижу, что они, во главе Медведчуком и Рабиновичем вкупе с их семьями, остались живы и здоровы, вот тогда и.....
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03.01.2021 15:24 Ответить
РОГА у них начнут расти, а НОСЫ в РЫЛА превращаться только через 2 ГОДА - что будешь рисковать????
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03.01.2021 16:20 Ответить
А х.. в жо.. вони не хочуть випробувати?
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03.01.2021 15:26 Ответить
Починайте з медведчука рабіновича зеленського і т.д.
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03.01.2021 15:27 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/01/02/rosijska-vakczyna-tyagne-za-soboyu-velyki-ryzyky-petro-poroshenko/ Російська вакцина тягне за собою великі ризики - Петро Порошенко
Застосування російської вакцини від коронавірусу в Україні неприпустиме і створює значні ризики. Про це заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв'ю «5 каналу».
Він наголосив, що влада має у найближчі місяці забезпечити масове щеплення для українців вакцинами перевірених світових виробників.
«У кожного представника влади не має бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він має їздити по всьому світу, до всіх якісних виробників вакцини - крім російських. Оскільки застосування російської вакцини навпаки буде тягнути за собою ризики», - переконаний Порошенко.
Він наголосив, що протягом 2021 року має бути щеплене від коронавірусу все населення України.
«Навесні закінчується період, коли полегшується розповсюдження ковіду. Природній спад цієї інфекції починається з травня. Тому до квітня ми зобов'язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Протягом всього року до 1 січня ми маємо провакцинувати всіх», - наголосив Петро Порошенко
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03.01.2021 15:32 Ответить
Ты что считаешь люди это в ленте новостей Цензора не видели?
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03.01.2021 16:25 Ответить
це я не побачив
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03.01.2021 17:00 Ответить
Хай вата колеться))
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03.01.2021 15:47 Ответить
Всем ватным полудуркам в Украине принудительнр вколоть эту гадость.
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03.01.2021 15:48 Ответить
Всем ватным полудуркам в Украине принудительнр вколоть эту гадость.
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03.01.2021 15:48 Ответить
ідіть нах, кацапи)
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03.01.2021 16:06 Ответить
опс!
а дасть дозвіл на експерименти на людях ?
ЗЕбеня, стопятидесяте діло тобі світить !
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03.01.2021 16:11 Ответить
Готов испытать свою вакцину на мокшанах.
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03.01.2021 16:12 Ответить
пусть начинают с леночки и собственных детей,опзжопники с семьями,73% хохляцких оленей и совкодрочерв,их не жалко,главное чтобы люди не пострадали.
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03.01.2021 16:18 Ответить
але ж курвота москальська
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03.01.2021 16:18 Ответить
На "зажопниках" і "шаріятівцях" - в обов'язковому порядку!
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03.01.2021 16:18 Ответить
В Крыму и Лугандоне- испытывайте. Можно даже лошадиными дозами!
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03.01.2021 16:28 Ответить
Это если бы во время Второй Мировой врач Менгеле сказал что будет колоть американцев вакциной и добавил вакцина вне политики. Американцы были бы в шоке от такой наглости. Но у малоросов нет человеческих чувств.
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03.01.2021 17:00 Ответить
испытывать в Украине? а че, в расее крысы закончились?
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03.01.2021 17:14 Ответить
Там в паРаше винторого скота 140 миллионов...испытывайте... хоть до последнего из них...
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03.01.2021 17:16 Ответить
Це гут (корьошо ) ! От з мертвечука і почнемо !...
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03.01.2021 17:23 Ответить
Добра новина. Сщепити усіх кацапів в країні,щоб потім було від них меньше проблем. В землі вони не заважатимуть.
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03.01.2021 17:25 Ответить
И русофашизды имеют сенс - около 20% украинских граждан ОПЗЖопного прихода таки годны к прохождению таких опытов совершенно добровольно.
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03.01.2021 17:53 Ответить
То есть нелегитимная террррестическая херня воюющая в Украине и все такое и которая вирус помиру распространило и убило 80000000 человек с барского плеча одолжение сделала а не фига ли себе ....
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03.01.2021 18:35 Ответить
Як можна довіряти вбивці і грабіжнику?
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03.01.2021 18:36 Ответить
Шесть какцапы "испытывают" в Украине свои "Грады", "Буки", РЭБы, беспилотники, пулеметы, гранатометы, .... теперь очередь и до "Спутник-в" дошла?
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03.01.2021 19:30 Ответить
Рюскіє можуть добре зробити лише отруту, мухомора їм в ухо...
Щось в них купляти, а тим паче, для внутрішнього вживання - собі дорожче...
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03.01.2021 19:34 Ответить
ОНИ ГОТОВЫ ИЗ МОЕГО ХЯ ВАКЦИНУ ВЫСАСЫВАТЬ )))
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03.01.2021 19:48 Ответить
Последние новости. За период начала поставки рашенфуфловакцины в родной город Путинило, Питер в количестве аж 25 тысяч доз на 5,5 миллионный город по два укола потребность 11 миллионов доз. Местные эскулапы смогли привить только 5 тысяч доз ( при чем некоторых по принудиловке), 20 тысяч лежат на месте складирования не востребованные ( сообщает "Эхо Москвы") А они пад-ы хотят Украине это дерьмо всучить через су-у Медведчука эту гадость. Еще раз предлагаю Раше сначала вакцинировать свои 145 миллионов граждан, часть союзного государство Беларусь , оккупированные Абхазию, Юж. Осетию, Крым, ЛНОДНРии, Приднестровье, Карабах. И страны придурков с кем уже заключили контракты Венесуэла, Никарагуа и т.д. А потом рассказывать сказки о своей фуфловакцине на основе "новичка" и " подмененной мочи олимпийцев", а для граждан Украины еще с добавкой мышьяка и яда рашен шовинистов.
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03.01.2021 19:51 Ответить
русская вакцина--самая правильная...потаму шо рассиюшка имеет стоко концлагерей..и кроликов двуногих и членонеглагольных шо ее можна пить ведрами..уррра
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03.01.2021 23:55 Ответить
https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158175843324580 Генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов у facebook заявив, що для закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" немає раціональних підстав .
Перш за все Жумаділов дає розуміння про вакцини: хто, що і як розробляє, на якій стадії, хто як контрактує поставки. І - взагалі, які типи вакцин існують в теорії та на практиці. Це - важливо для розуміння того, хто що отримує, і чим людство вакцинується в ці дні.
По-друге, гендиректор ДП МЗУ пояснює, чому покладатись на державну російську організацію в умовах збройної агресії РФ проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво. Але й без цього, російська вакцина програє конкуренцію на ринку.
"У сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією. Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - такий висновок зробив А.Жумаділов.
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03.01.2021 19:54 Ответить
випробовувати? а хіба випробування не пройшли на скрипалях, навальному...?
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03.01.2021 21:16 Ответить
"заявили про готовність"- На собі випробовуйте.
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04.01.2021 03:05 Ответить
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