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Новости Коронавирус и карантин
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Принадлежащую россиянам харьковскую фармкомпанию "Биолек" используют в информационной кампании в поддержку вакцины "Спутник V" в Украине, - Ходза

Принадлежащую россиянам харьковскую фармкомпанию

Кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.

Как пишет в Facebook Антон Ходза, это может быть правдой, "ведь еще 8 декабря 2020 года тот же Медведчук (кум Путина) заявлял, что компания уже начала производство вакцины в Украине", передает Цензор.НЕТ.

"Тогда представители компании эту информацию опровергли и сказали, что сначала должны получить регистрацию. Судя по всему, на регистрацию они подались. Теперь все готово для продолжения информационной кампании. Регистрация медпрепаратов продолжается в Украине пару месяцев. То есть до весны будет мышиная возня под лозунгом "Украинская преступная власть не дает зарегистрировать чудодейственную вакцину, которая должна всех спасти". На этой теме пророссийская шобла Медведчука будет ездить минимум до весны", - отмечает автор.

По его словам, основной элемент этой информационной диверсии - харьковская компания "Биолек", которая занимается вакцинами уже более ста лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2020 году закупила вакцину от коронавируса на 964 млн грн, экспресс-тесты на 989 млн грн, - Минздрав

"Теперь это частная компания - акционерное общество. До 2013 года частью компании владела семья Богатыревой. Поэтому у "Биолека" всегда были выгодные государственные заказы. Но после скандала с некачественными вакцинами сын Богатыревой из компании вышел. "Биолек" впоследствии выкупил российский миллиардер Виктор Харитонин. Его компания "Фармстандарт" - один из производителей российской бормотухи "Спутник V". В 2018 году, чтобы не попасть под санкции, Харитонин формально продал свою часть акций кипрской прокладке которой формально владеет его немецкий партнер - Виктор Мартин. Но конечно же все понимают, что это фарс", - пишет Ходза.

Он подчеркивает, что харьковскую компанию контролируют россияне, которые сделали ее частью информационной операции против Украины.

Ходза призвал обратить внимание на "экспертов", дающих СМИ комментарии в контексте российского нарратива, в частности директора ГУ "Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова НАМНУ" Валерия Минухина.

Также читайте: ВОЗ одобрила первую COVID-вакцину - это Pfizer/BioNTech

Принадлежащую россиянам харьковскую фармкомпанию Биолек используют в информационной кампании в поддержку вакцины Спутник V в Украине, - Ходза 01

Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

Читайте также: Данилов: Компания "Биолек" была связана с Богатыревой, оборудования для производства вакцины от COVID-19 там нет

Автор: 

вакцина (3815) информационная война (680) карантин (16729) Медведчук Виктор (1790) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+47
В Україні відсутній президент, ось різна наволоч, що хоче те й робить.
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02.01.2021 15:33
+28
Принадлежащую россиянам харьковскую фармкомпанию "Биолек" используют в информационной кампании в поддержку вакцины "Спутник V" в Украине, - Ходза - Цензор.НЕТ 7461
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02.01.2021 15:53
+25
так
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02.01.2021 15:37
Комментировать
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Страница 2 из 2
пропагандоны уже написали что мы хотим их спутник https://lenta.ru/news/2021/01/02/sputnik/ а еще что в украинском сегменте youtube в тренде у нас кацапские шоу попса конченная голубой огонек их и даже )(уйло на 12 месте под заголовком https://lenta.ru/news/2021/01/02/ogonek/ "Украинцы променяли обращение Зеленского на «Голубой огонек» и Моргенштерна" думаю проверю посмотрел точно https://www.youtube.com/feed/trending -это какой то позор столько ватного населения живет в Украине и тут кацапам нечего сказать насильно их смотреть не заставляли
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02.01.2021 15:52 Ответить
Аудиторию запоребрекового шлака в Украине нужно делить минимум на 5, потому что 80% просмотров на Ютубе дают сами кацапы, плюс постсовок типа белорашки,казахстана итд.
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02.01.2021 16:18 Ответить
оно подсчитано с територии Украины youtube ua то что чс Беларуси и Росии отличается похоже и местами разные если б наши не смотрели в большинстве это дерьмо огонька и рос шоу не было в тренде у нас вообще
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02.01.2021 16:28 Ответить
Алгоритмы Ютуба на постсовке в основном заточены под кацапский контент.Вначале русня набивает количество просмотров потом его кидают в рекомендации в Украину,белорашку итд.
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02.01.2021 17:50 Ответить
Я уверен, если реально узнать, что у нас принадлежит россиянцам....
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02.01.2021 15:53 Ответить
Около половины облгазов, например...
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02.01.2021 19:59 Ответить
И облэнерго также
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02.01.2021 20:00 Ответить
ОПЗЖ и всех руськомирцев,-пусть вакцинируют своей отравой...
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02.01.2021 15:59 Ответить
Т.е. Мертветчук с Пукиным решили вариант С. Принудительное биологическое вакцино - программирование......
Хмммм...а когда Биолек проходил проверку МОЗа..., а санэпидемстанции, а экологической инспекции, а соблюдения пожарных правил, а Госохрантруда....комплексно??
А одновременно всех и...через день раздельно? А почему до сих пор не попробовали????
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02.01.2021 15:59 Ответить
По ящику скажут колоться этой отравой, нарид побежит колоться...
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02.01.2021 16:08 Ответить
Скорее всего насвание поменяют и черес китайскую прокладку продадут и все будут колоться и радоваться
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02.01.2021 16:18 Ответить
не пойму, из-за чего переживать? те, кто побежит колоться этой "вакциной", думают максимум спинным мозгом и мысли их исключительно о любви к паРаше. пусть колются на здоровье, таких не жалко.
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02.01.2021 18:42 Ответить
Первого надо привить киву. Этому рукоборцу уже ничего не грозит. Все худшее уже свершилось при его зачатии
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02.01.2021 16:11 Ответить
Блохєр мамкин.Сенсація в чому ???
Поки інші країни шукали,домовлялись,замовляли вакцину у виробників,у всіх на очах зелена банда уклала угоду з посередником.Причому з того ж богатирьовського клану.
А про те,що будуть купувати у цього посередника,було відомо ще в липні !!!
https://thepage.ua/ua/interview/intervyu-z-golovoyu-pravlinnya-grupi-lekhim-valeriyem-pechayevim «Вакцина проти COVID з'явиться в Україні у лютому». Глава великої фармкомпанії про те, що чекає на країну взимку

Про суми відкатів можемо здогадуватись.
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02.01.2021 16:14 Ответить
А хоть что то в Украине не принадлежит нашему врагу?
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02.01.2021 16:17 Ответить
вашому ворогу - тобто, українцям?
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02.01.2021 16:22 Ответить
мобілізували б тебе - пішов би з піднятим забралом на ворога в першу і останню атаку ?
скажи - який толк від того положення ?
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02.01.2021 16:54 Ответить
Какой толк от военного положения? Кацапы бы не смогли бы на дамбас автобусами и поесдами есдить на дамбас а даунбаситы не смогли бы нашим военным перекрывать дороги и ставить всрывчатки на дорогах. Военное положение ето первое правило войны. Ах. 3абыл, для Петьки же ето не война а гибридный мир или гибридная торговля.
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02.01.2021 16:57 Ответить
Не смішіть.
Хто б його мав впроваджувати ? Зрадливі мєнти, сбушники та інші перебізчики ?
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02.01.2021 17:04 Ответить
Донбас був захоплений задовго до Петіного президенства навіть. Як і Крим.
Бо в нас не було армії, інших силових структур.
Реалізувати ваші хотєлки ніхто б не зміг.
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02.01.2021 17:17 Ответить
Було багато спроб захопити Крим силою.
Та й Тузлу згадайте.
Фатальним був прихід урки Януковича.
Він здав ***** все.
Міністерство оборони (міністри оборони України, Саламатін і Лєбєдєв були громадянами россіі (!!!!!!), СБУ, розвідку, МВС....
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02.01.2021 17:26 Ответить
чи не годі вже те гімно називати вакциною?
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02.01.2021 16:21 Ответить
це гівно вакциноподібне..))
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02.01.2021 17:51 Ответить
і знайдуться же істерички, які будуть вимагати вколоти їм ту бормотуху )
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02.01.2021 16:27 Ответить
мені (і Вам) дуже б хотілось щоби їм таки вкололи ту фуфловакцину...
я навіть десь писав - якщо Україна якось відіб"ється від фуфловакцини *****-мервечука...то для істеричок і пофігістів а також для пошановувачів руцького миру нехай десь у руцькому посольстві (а краще на якомусь КПВВ на кордоні у наметі ))) зроблять медпункт для вакцинації саме руцькомирською фуфловакциною (але під підпис, що вони попереджені і самі вимагали)
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02.01.2021 16:36 Ответить
Так её уже вкололи минимум 100 000 человек (на конец 20 года, вроде как должно было быть готово до 500 000 доз, у меня в провинции - примерно неделю назад заявляли о том что сделали прививку четырём тысячам жителей края). Пока что сведений о каких то побочных эффектах - не поступало.
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02.01.2021 16:49 Ответить
та можете переколотись хоч по 10 разів.
але нам це дєрьмо не підсовуйте.
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02.01.2021 16:52 Ответить
*********,срань лапотная,иди в жопу со своим фуфлом. Будет сертификация от ВОЗ, будет успешная вакцинация этим говном в нормальных странах, а не на паРаше, тогда и стучись с предложениями. Всосал, вОнюшка?
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02.01.2021 18:20 Ответить
Ага, тільки от уже відмічені випадки, коли уколоті хворіли на ковід... Як кореспондент пєрвого анала Півоваров чи депутат госдури Гартунг...
То кому треба це фуфло неефективне?
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02.01.2021 18:21 Ответить
Так у Китайской вообще заявлена эффективность - 70 - 80% (что примерно как у первого компонента Российской, без применения второго). На 100 000 прививок, даже при 99% эффективности, заражения всё равно будут.
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02.01.2021 19:12 Ответить
Ну так і колись собі, а я почекаю і подивлюся... Може потім Pfizer куплю, вони більші авторитети - придумали віагру і ще купу проривних ліків А що придумали крутого автори спутніка???
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02.01.2021 20:18 Ответить
...правда чтоб транспортировать до вас их вакцину - нужна специальная машина, поскольку её надо замораживать до - 80С (российскую - до - 18, а её вариант для труднодоступных мест - вообще хранится при выше нуля).

Вакцины от большинства опасных вирусов (для нужд армии)

Так укололся бы (при том предпочёл бы её Китайской и Американской). Да только на меня её не скоро выделят. Я ближе к концу очереди.
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02.01.2021 20:33 Ответить
Вот и колли ее себе, мокшанская тварь, нам не суньте ее.
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02.01.2021 22:21 Ответить
З такою приватизацією, як в Україні, любого інвестора можна сміливо садити, з конфіскацією, а москаля з рострілом.
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02.01.2021 16:32 Ответить
К Новому году в стране нет снега, власти, денег и вакцины. (с)

И потерян здравый смысл - это от себя...

https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html?fbclid=IwAR3upwGgdUd5lDEIdABjEVpIJjNtBZnwcW4tjCLbwH_vnwjLe3iTyp_3yRk https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html
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02.01.2021 16:34 Ответить
Этого гопника в первую очередь надо изколоть этим спутником все время с Мертвечуком и Рбиновичем жопу рвет за эту кацапскую вакцину и называет это геноцидом что отказываемся покупать на говноканале Рабиновича Newsone https://www.youtube.com/watch?v=_2EHmqYqO-g Сегодняшняя власть причастна к геноциду и хаосу, которые убивают нашу страну
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02.01.2021 16:36 Ответить
поверить в такое не могу... надеюсь такое николи не случится...
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02.01.2021 16:43 Ответить
Вывод: нужно очень быстро разобраться с сертификацией Спутника, а не жевать сопли 2 месяца. Если вакцина годящая, то начать понемногу производить, в результате США свою раньше и больше сюда завезут
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02.01.2021 17:14 Ответить
https://youtu.be/-e00TPb9HmI купи говно .
Слепаков.)
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02.01.2021 17:37 Ответить
у них тесты свои, и в Новосибирске база, где возможно это и разработали. Без антидота никак. Плюс потыряли инфу. Миллион вакцин можно, больше опасно.
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02.01.2021 17:41 Ответить
Венгрия отказалась от закупок российской вакцины против COVID-19
В Будапеште заявили, что Венгрия была рада поучаствовать в испытаниях препарата «Спутник V», но масштабные закупки вакцины будут осуществляться либо из Китая, либо через механизм Евросоюза

Венгрия не будет покупать у России вакцину от коронавирусной инфекции из-за «недостаточных мощностей производства», сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергея Гуляша.

---------------------
Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса
Глава Минздрава Турции отметил, что «Спутник V» не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики, поэтому не может получить лицензию в стране
)
Анкара пока не будет приобретать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает газета Haberturk.
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02.01.2021 17:47 Ответить
НЕ ПРОСТО РОССИЯНАМ А РОССИЙСКОМУ КРИМИНАЛИТЕТУ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!! АВАКОВ ЧТО СЛЕПОЙ !!!???
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02.01.2021 17:16 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4312708-liashko-rehystratsyy-COVID-vaktsyny-yz-rf-ne-budet Ляшко: Регистрации COVID-вакцины из РФ не будет !
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02.01.2021 17:21 Ответить
у кого есть другой выбор, напишите. Вы китаёзам которые занизили всё кратно верите?
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02.01.2021 17:42 Ответить
и которых кинули с мотор сичью. без меня точно, я на месяц лучше смотаюсь в Европу, вакцинироваться
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02.01.2021 17:43 Ответить
китайці проводили третю фазу випробувань, в тому числі в Бразилії.
китайцям вірю куди більше ніж москалям..
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02.01.2021 17:50 Ответить
мы же здравомыслящие люди, вопрос в том что кто выберет себе! Переболело процентов 30, они вряд ли будут вакцинироваться. Китай можно вколоть через полгода. В Раше вакцинировалось 800 тысяч, полёт нормальный. У меня человек 10 точно уже это сделало. Будет работать сарафанное радио. Не статистика от этого дебилыша Степанова, который всё рисует....
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02.01.2021 18:46 Ответить
0.8 млн вакцинованих в місяць у раші.

7,5 років будуть вакцинувати половину населення

а (поки що) імунітет 9 місяців максимум...
ТОБТО ЗА РІК.."НАША ПЄСНЯ ХОРОША,НАЧИНАЙ СНАЧАЛА"
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02.01.2021 18:55 Ответить
Кремль: промедление Путина с вакцинацией отражается на доверии к "Спутнику V"
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02.01.2021 17:42 Ответить
почитаешь коменты про вакцины на цензоре, там масса ыкспертов, топят за спутник. совпадение?! поэтому в словах Антона есть здравый смысл
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02.01.2021 17:45 Ответить
пора припиняти розмови про російські вакцини "на експорт"..Їм для себе не вистачає...

500..2500 доз на ростовську область в грудні..МАСШТАБИ НА ПІ..ЄЦ...))
зараз кацапи прбують розмістити масове виробництво в Індії,Китаї..
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02.01.2021 17:55 Ответить
а я лично не против, чтобы ватники обкололись ветеринарной вакциной и окончательно оскотинились


опять же, после вакцинации ватников русской вакциной порохоботам достанется приличная вакцина
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02.01.2021 17:55 Ответить
В цьому таки є раціональний сенс. Нехай прокацаплені покидьки отруяться і повиздихають власним коштом. Чим більше таких вакцинується тим менше вішати...
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02.01.2021 18:23 Ответить
є й придурки,що думають,що навіть "оригінальна",але куплена "на руках" або в інтернеті вакцина залишається вакциною...)
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02.01.2021 18:49 Ответить
Кажуть "жадібний платить двічі". В випадку епідемії другого разу просто не буде.
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02.01.2021 19:33 Ответить
одна странная деталь. 4 декабря, анонсируя массовую вакцинацию, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова https://www.vesti.ru/article/2494224 упомянула , что среди волонтеров, испытывающих "Спутник", вирусом заразилось уже более 270 участников. Это в три с лишним раза больше, чем "третья контрольная точка", о которой говорилось в последнем пресс-релизе, - однако на этот раз никаких новых заявлений РФПИ или разработчики почему-то не сделали.

https://www.bbc.com/russian/features-55183978
"Вообще не только для "Спутника", но и для других вакцин (той же AstraZeneca) степень неопределенности по-прежнему слишком высока", - подытоживает Буччи.
"Но в случае с российской вакциной мы так и не увидели данных даже второй фазы испытаний, - напоминает он, - А к ним есть серьезные вопросы и у других ученых, независимо от нас. В том числе и у российских коллег, которые поддержали наши замечания и даже изложили их более подробно".
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02.01.2021 18:00 Ответить
После Иловайского котла и Дебальцевого все российские компании с их акционерами. в том числе меведчука, занести в список Миротворца и запретить деятельность в Украине!
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02.01.2021 18:11 Ответить
Діяльність будь яких компаній з кацапським капіталом має бути зупинена і майно конфісковане в рахунок репарацій за Донбас. Крапка. Мені не зрозуміло чому досі в обмінниках міняють ржублі на гривню. Будь які операції з фантиками ********** мають бути заборонені, а тих тварюк які цим займаються садити до буцегарні як посібників *****.
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02.01.2021 18:39 Ответить
Сейчас не очень время для того чтобы ёрзничать. Люди должны решить сами что им колоть, главное чтобы было что. 10 тысяч излишних смертей в ноябре, 30 процентов переболевших знакомых. Русскую надо делать и пробовать
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02.01.2021 18:52 Ответить
Россия там. Ехай и пробуй.
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02.01.2021 20:04 Ответить
Ты как паразит за кацапофуфел топишь, ты сайтом ошибся , ватную вакцину только вата себе вколит, это как газель против Спринтера или нива против Вранглера,в анал к своему деду иди и вакцинируйся спутником прямо в мозг, хахахаха
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02.01.2021 20:04 Ответить
есть альтернатива до мая? у меня соседи круто болеют, под 40 температура, и врачи, которые уже не одну сотню вытащили. А эти падлы им тест запрещают сделать. Чтобы 10 тысяч гривен не получили. Шо не жданчик, не 12 косарей как на Линкедин искали в Италию врачей. Кем ты работаешь в Италии? Шо такой умный
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02.01.2021 22:27 Ответить
Твоим соседям никакая вакцина уже не поможет. Это для начала. Потому что иммунитет даже от настоящей вакцины образуется в течение месяца после вакцинации. Но это если вколоть именно вакцину. А что там втюхивают кацапы - никому не известно. Фуфломицин, как обычно. Как арбидол, который парят кацапам как антивирусное средство.
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02.01.2021 22:43 Ответить
Ты мне за кроновирус у соседей не рассказывай, я о нём с марта не по рассказам знаю и не смотря на это колотся вакциной и не собираюсь, переболел и живи.
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02.01.2021 22:47 Ответить
А что там пробовать то, если это фуфломицин? Ты серьезно веришь в то, что кацапской вакцине есть хоть что-то, кроме консервантов, стабилизаторов и физраствора? Это же Раша, страна, в которой ценность человеческой жизни ровно ноль.
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02.01.2021 22:38 Ответить
Вводіть собі, дорогеньки, разом з білками плазми перехворівших заразою кацапчиків кріпацькі гєни потомствєних алкашів, гєни вбивць ваших дідів, гєни з інформацією від мокшанських андрофагів. Тільки ідійоти на кшталт мертвячука на таке здатні. Навіть рабіновіч поїхав спасати свою шкіру до Ізраїлю, де вакцина Пфайзер )))
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02.01.2021 18:59 Ответить
Блть, а если Харьков вообще обколоть и облучить ещё в добавок, может этот гадюшник ватный вообще вымрет как Ракун Сити нахер и можно будет его перезаселить по нормальному?
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02.01.2021 20:08 Ответить
если для тебя Харьков гадюшник, то ты падло со всеми вытекающими. Мягко говорей гей
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02.01.2021 22:29 Ответить
Если я гей то твоя жопа мой гараж для уя, Ватный Харьков это город плевок, хоть выздохните все там , чище воздух меньше ваты.
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02.01.2021 22:44 Ответить
Якщо це в Харькові здійсниться на рахунок російської вакцини. Тоя особисто готовий неждать коли з Европи чи з США прийде вакцина буду одним із пеших добровільних людей які зможуть цю вакцину Російську отримати. Бо я бачу поки ми буде ждать від Европи та Сша вакцину то українців уже залишиться скільки що і вакцина непотрібна буде. Звертаюсь до фармокомпанії =Біолек+ що я готовий добровільно отримати Россйську вакцину Спутнік V як тільки вона появиться в Україні З повагою пенсіонер/
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02.01.2021 20:38 Ответить
То ты медведчуку пиши, на цензоре твоих однодумцев нету и не будет, троль-пынсионер.
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02.01.2021 22:42 Ответить
Если у тебя есть в запасе пару тысяч гривен лишних, что ты готов за них купить кацапский фуфломицин, лучше просто накупить на эти деньги водки. Это в любом случае будет полезнее для твоего здоровья.
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02.01.2021 22:47 Ответить
Откуда там технологии для нормальной вакцины, скорее всего какую то бодягу по совецким лекалам склепали.
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02.01.2021 23:51 Ответить
А куда МОЗ смотрит ?
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02.01.2021 21:11 Ответить
Вот так, запросто и за копейки продали Биолек кацапам. Но он сейчас в таком состоянии, что может только разливать и ампулировать препараты. Технологический процесс изготовления поломан полностью.
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02.01.2021 21:29 Ответить
Ого, як Антон Ходза цього разу "запалив"!
"Фармстандарт" є одним з виробників російської бормотухи - Спутнік V. ©

Ну і про "суп із семи..." (чогось там) врізав.
Та ще й наприкінці про те, як із Зе-команди... е-е-м-м-м... знущаються, а вони цього не помічають.

Лише в одному я категорично не згоден з Антоном. Насправді хіба може Зе-ОПа "сконцентруватись на російській агентурі всередині країні", якщо вона разом з Мертвечуком і є тією агентурою?
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02.01.2021 21:36 Ответить
Паспорт вакцинированым какапчикам "Спутником-5"Харківську фармкомпанію "Біолік", що належить росіянам, використовують в інформаційній кампанії на підтримку вакцини "Супутник V" в Україні, - Ходза - Цензор.НЕТ 5795
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02.01.2021 23:47 Ответить
Фотка не полная: не хватает пятачка и рогов 😂
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03.01.2021 01:50 Ответить
хай прихильників рюзького міру вакцинують кацапо-вакциною.. Підчистимо генофонд України нарешті !!!
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03.01.2021 01:35 Ответить
лёгким уколом шприца ватные малороссы превращаются, превращаются в.... Свинособак 😂
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03.01.2021 01:52 Ответить
тю... Що означає "прєвращаются в свінособак"?? Ця генетична вада в цих зайд від народження..
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03.01.2021 19:53 Ответить
Теперь понятно почему Эти пророссийские гандоны Рабиновичи и медведчуки, кацманы и Погребинские, бондаренки и шуфричи и другие жопализы путина так сильно рвут свои задницы и голосовые связки , на всех каналах ТВ, за эту российсую медкомпанию "Биолек"". Ничуть не удивлюсь если вышеперечисленные лица имеют долю бизнеса в этой компании "БИолек". Ведь цена вопроса 2-4 миллиарда долларов!! Не надо даже иметь нефтяные компании !! Доход в год от продажи фуфловакцины "СПУТНИК" будет намного больше, чем от продажи нефти и газа .Ну а качество?? Да когда таких вышеперечисленных воров останавливало плохое качество товара!! И будет этот путинский ворюга Медведчук , проводить третьи клинические испытания этой фуфловакцины"СПУТНИК" на нас и наших детях Украины!! Мы будем с ВАМИ подопытными животными , вместо обезъян!!
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03.01.2021 11:29 Ответить
Колективу Цензора лайк та подяка за підсвічування в інформаційному просторі цієї політично-ковідної теми з семимісячним Спутнік Ві і Харківським ковідним фармакологічним підприємством.
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15.01.2021 13:37 Ответить
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