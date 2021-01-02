Принадлежащую россиянам харьковскую фармкомпанию "Биолек" используют в информационной кампании в поддержку вакцины "Спутник V" в Украине, - Ходза

Кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.

Как пишет в Facebook Антон Ходза, это может быть правдой, "ведь еще 8 декабря 2020 года тот же Медведчук (кум Путина) заявлял, что компания уже начала производство вакцины в Украине", передает Цензор.НЕТ.

"Тогда представители компании эту информацию опровергли и сказали, что сначала должны получить регистрацию. Судя по всему, на регистрацию они подались. Теперь все готово для продолжения информационной кампании. Регистрация медпрепаратов продолжается в Украине пару месяцев. То есть до весны будет мышиная возня под лозунгом "Украинская преступная власть не дает зарегистрировать чудодейственную вакцину, которая должна всех спасти". На этой теме пророссийская шобла Медведчука будет ездить минимум до весны", - отмечает автор.

По его словам, основной элемент этой информационной диверсии - харьковская компания "Биолек", которая занимается вакцинами уже более ста лет.

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"Теперь это частная компания - акционерное общество. До 2013 года частью компании владела семья Богатыревой. Поэтому у "Биолека" всегда были выгодные государственные заказы. Но после скандала с некачественными вакцинами сын Богатыревой из компании вышел. "Биолек" впоследствии выкупил российский миллиардер Виктор Харитонин. Его компания "Фармстандарт" - один из производителей российской бормотухи "Спутник V". В 2018 году, чтобы не попасть под санкции, Харитонин формально продал свою часть акций кипрской прокладке которой формально владеет его немецкий партнер - Виктор Мартин. Но конечно же все понимают, что это фарс", - пишет Ходза.

Он подчеркивает, что харьковскую компанию контролируют россияне, которые сделали ее частью информационной операции против Украины.

Ходза призвал обратить внимание на "экспертов", дающих СМИ комментарии в контексте российского нарратива, в частности директора ГУ "Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова НАМНУ" Валерия Минухина.

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Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.

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