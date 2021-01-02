Принадлежащую россиянам харьковскую фармкомпанию "Биолек" используют в информационной кампании в поддержку вакцины "Спутник V" в Украине, - Ходза
Кум Путина Виктор Медведчук заявил, что харьковская фармкомпания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины в Украине.
Как пишет в Facebook Антон Ходза, это может быть правдой, "ведь еще 8 декабря 2020 года тот же Медведчук (кум Путина) заявлял, что компания уже начала производство вакцины в Украине", передает Цензор.НЕТ.
"Тогда представители компании эту информацию опровергли и сказали, что сначала должны получить регистрацию. Судя по всему, на регистрацию они подались. Теперь все готово для продолжения информационной кампании. Регистрация медпрепаратов продолжается в Украине пару месяцев. То есть до весны будет мышиная возня под лозунгом "Украинская преступная власть не дает зарегистрировать чудодейственную вакцину, которая должна всех спасти". На этой теме пророссийская шобла Медведчука будет ездить минимум до весны", - отмечает автор.
По его словам, основной элемент этой информационной диверсии - харьковская компания "Биолек", которая занимается вакцинами уже более ста лет.
"Теперь это частная компания - акционерное общество. До 2013 года частью компании владела семья Богатыревой. Поэтому у "Биолека" всегда были выгодные государственные заказы. Но после скандала с некачественными вакцинами сын Богатыревой из компании вышел. "Биолек" впоследствии выкупил российский миллиардер Виктор Харитонин. Его компания "Фармстандарт" - один из производителей российской бормотухи "Спутник V". В 2018 году, чтобы не попасть под санкции, Харитонин формально продал свою часть акций кипрской прокладке которой формально владеет его немецкий партнер - Виктор Мартин. Но конечно же все понимают, что это фарс", - пишет Ходза.
Он подчеркивает, что харьковскую компанию контролируют россияне, которые сделали ее частью информационной операции против Украины.
Ходза призвал обратить внимание на "экспертов", дающих СМИ комментарии в контексте российского нарратива, в частности директора ГУ "Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова НАМНУ" Валерия Минухина.
Напомним, 8 декабря директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".
Позднее "Биолек" опроверг это заявление. "На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса", - заявили в компании.
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Хмммм...а когда Биолек проходил проверку МОЗа..., а санэпидемстанции, а экологической инспекции, а соблюдения пожарных правил, а Госохрантруда....комплексно??
А одновременно всех и...через день раздельно? А почему до сих пор не попробовали????
Поки інші країни шукали,домовлялись,замовляли вакцину у виробників,у всіх на очах зелена банда уклала угоду з посередником.Причому з того ж богатирьовського клану.
А про те,що будуть купувати у цього посередника,було відомо ще в липні !!!
https://thepage.ua/ua/interview/intervyu-z-golovoyu-pravlinnya-grupi-lekhim-valeriyem-pechayevim «Вакцина проти COVID з'явиться в Україні у лютому». Глава великої фармкомпанії про те, що чекає на країну взимку
Про суми відкатів можемо здогадуватись.
скажи - який толк від того положення ?
Хто б його мав впроваджувати ? Зрадливі мєнти, сбушники та інші перебізчики ?
Бо в нас не було армії, інших силових структур.
Реалізувати ваші хотєлки ніхто б не зміг.
Та й Тузлу згадайте.
Фатальним був прихід урки Януковича.
Він здав ***** все.
Міністерство оборони (міністри оборони України, Саламатін і Лєбєдєв були громадянами россіі (!!!!!!), СБУ, розвідку, МВС....
я навіть десь писав - якщо Україна якось відіб"ється від фуфловакцини *****-мервечука...то для істеричок і пофігістів а також для пошановувачів руцького миру нехай десь у руцькому посольстві (а краще на якомусь КПВВ на кордоні у наметі ))) зроблять медпункт для вакцинації саме руцькомирською фуфловакциною (але під підпис, що вони попереджені і самі вимагали)
але нам це дєрьмо не підсовуйте.
То кому треба це фуфло неефективне?
Вакцины от большинства опасных вирусов (для нужд армии)
Так укололся бы (при том предпочёл бы её Китайской и Американской). Да только на меня её не скоро выделят. Я ближе к концу очереди.
И потерян здравый смысл - это от себя...
https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html?fbclid=IwAR3upwGgdUd5lDEIdABjEVpIJjNtBZnwcW4tjCLbwH_vnwjLe3iTyp_3yRk https://zn.ua/internal/my-spravimsja-so-stadom-problem.html
Слепаков.)
В Будапеште заявили, что Венгрия была рада поучаствовать в испытаниях препарата «Спутник V», но масштабные закупки вакцины будут осуществляться либо из Китая, либо через механизм Евросоюза
Венгрия не будет покупать у России вакцину от коронавирусной инфекции из-за «недостаточных мощностей производства», сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергея Гуляша.
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Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса
Глава Минздрава Турции отметил, что «Спутник V» не соответствует нормам надлежащей лабораторной практики, поэтому не может получить лицензию в стране
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Анкара пока не будет приобретать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает газета Haberturk.
китайцям вірю куди більше ніж москалям..
7,5 років будуть вакцинувати половину населення
а (поки що) імунітет 9 місяців максимум...
ТОБТО ЗА РІК.."НАША ПЄСНЯ ХОРОША,НАЧИНАЙ СНАЧАЛА"
500..2500 доз на ростовську область в грудні..МАСШТАБИ НА ПІ..ЄЦ...))
зараз кацапи прбують розмістити масове виробництво в Індії,Китаї..
опять же, после вакцинации ватников русской вакциной порохоботам достанется приличная вакцина
https://www.bbc.com/russian/features-55183978
"Вообще не только для "Спутника", но и для других вакцин (той же AstraZeneca) степень неопределенности по-прежнему слишком высока", - подытоживает Буччи.
"Но в случае с российской вакциной мы так и не увидели данных даже второй фазы испытаний, - напоминает он, - А к ним есть серьезные вопросы и у других ученых, независимо от нас. В том числе и у российских коллег, которые поддержали наши замечания и даже изложили их более подробно".
"Фармстандарт" є одним з виробників російської бормотухи - Спутнік V. ©
Ну і про "суп із семи..." (чогось там) врізав.
Та ще й наприкінці про те, як із Зе-команди... е-е-м-м-м... знущаються, а вони цього не помічають.
Лише в одному я категорично не згоден з Антоном. Насправді хіба може Зе-ОПа "сконцентруватись на російській агентурі всередині країні", якщо вона разом з Мертвечуком і є тією агентурою?