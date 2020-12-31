ВОЗ одобрила первую COVID-вакцину - это Pfizer/BioNTech
Вакцина от коронавируса COVID-19 получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение, сообщает в четверг эта организация.
"Сегодня Pfizer/BioNTech от COVID-19... стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование", - говорится в заявлении ВОЗ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В ВОЗ пришли к выводу, что эта вакцина отвечает всем критериям, необходимым для одобрения.
"Мы определили, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от неё в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски", - отмечается в заявлении.
Экстренное разрешение на применение выдаётся в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьёзных эпидемий, а с другой - ещё доступны не все результаты испытаний.
В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.
Вакцина разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она уже применяется в США и ряде других стран.
все говорит о том что препарат недопроверенный
А *********, например, фактически отказалась вообще проводить 3ю стадию клинических исследований ДО массового применения своего фуфломицина - и впаривает разным "банановым республикам" эту хрень в политических целях, даже не выполнив вакцинацию групп риска в своей стране. А также отказалась публиковать достоверные и точные данные о проведении 1 и 2го этапов клинических испытаний.
... а за бесплатно -- надо в Украину ехать...
Помирать -- так с музыкой! -- рискну разок ... *)
Это тоже учтите.
Лично для себя, а я уже раз переболел (как я думаю) -- прививаться не поспешаю... -- пожуём -- побачым...*)