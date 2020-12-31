РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9863 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 241 26

ВОЗ одобрила первую COVID-вакцину - это Pfizer/BioNTech

ВОЗ одобрила первую COVID-вакцину - это Pfizer/BioNTech

Вакцина от коронавируса COVID-19 получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение, сообщает в четверг эта организация.

"Сегодня Pfizer/BioNTech от COVID-19... стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование", - говорится в заявлении ВОЗ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ВОЗ пришли к выводу, что эта вакцина отвечает всем критериям, необходимым для одобрения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине вернут деньги, если COVID-вакцина Sinovac не пройдет клинические испытания, - Ляшко

"Мы определили, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от неё в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски", - отмечается в заявлении.

Экстренное разрешение на применение выдаётся в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьёзных эпидемий, а с другой - ещё доступны не все результаты испытаний.

В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.

Вакцина разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она уже применяется в США и ряде других стран.

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (781) карантин (16729) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Ни одна вакцина не прошла 3 этап. Для этого необходимо еще 1,5 года.
показать весь комментарий
01.01.2021 00:41 Ответить
+3
а ВОЗ выдало разрешение только на экстренное использование,

все говорит о том что препарат недопроверенный
показать весь комментарий
31.12.2020 23:56 Ответить
+3
После пфайзера в Израиле уже двое умерли, в Швейцарии один. И это только то, что прошло в прессу.
показать весь комментарий
01.01.2021 01:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pfizer da tut vraci a niom govorit tolko xoroso.
показать весь комментарий
31.12.2020 23:48 Ответить
а ВОЗ выдало разрешение только на экстренное использование,

все говорит о том что препарат недопроверенный
показать весь комментарий
31.12.2020 23:56 Ответить
Iz 300000 byli tolko 3 slucaja sto otbrosilo ix tak govoria.Alergiji nezafiksirovano na nix
показать весь комментарий
01.01.2021 00:06 Ответить
Чтобы вакцина была исследованна на 100% нужно 6 лет испытаний. За менее чем 1 год исследований ее не испытали даже на животных. Поэтому и пишут - для экстренного применения. Только вакцина экстренно не применяется, она делается для профилактики и начинает действовать минимум через месяц после ее введения. А учитывая ее побочные действия и вред,который она может нанести здоровью и жизни, ее применять вообще нет смысла. От коронавируса выздоравливает 99,8% заболевших, а от прививок возникают осложнения у 20% привитых. Такая математика.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:30 Ответить
Ни одна вакцина не прошла 3 этап. Для этого необходимо еще 1,5 года.
показать весь комментарий
01.01.2021 00:41 Ответить
Не несите бреда. Пфайзер и Модерна - прошли 3й этап клинических исследований. Причем в самой строгой с этой точки зрения стране - США (там требуют самые большие статистические выборки, а также самые проверяемые данные о пациентах). FDA после скандала с фуфломицином "тамифлю" (польза от которого оказалась нулевой, а побочные явления - далеки не призрачные) зверствует на этот счет очень сильно.

А *********, например, фактически отказалась вообще проводить 3ю стадию клинических исследований ДО массового применения своего фуфломицина - и впаривает разным "банановым республикам" эту хрень в политических целях, даже не выполнив вакцинацию групп риска в своей стране. А также отказалась публиковать достоверные и точные данные о проведении 1 и 2го этапов клинических испытаний.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:18 Ответить
Интересно ,тебе пфайзер оплатила твою лживую пропаганду вакцины?
показать весь комментарий
01.01.2021 12:32 Ответить
бред, вакцину тестируют годами, чтоб все побочки выявить,а короновирусу всего год, когда было время чтоб изобрести и три испытания сделать.
показать весь комментарий
04.01.2021 00:24 Ответить
Шесть лет нужно для полного испытания вакцины. Поэтому то, что предлагают - это не вакцина однозначно.
показать весь комментарий
01.01.2021 12:31 Ответить
Геббельйесус адабряет!
показать весь комментарий
01.01.2021 00:59 Ответить
После пфайзера в Израиле уже двое умерли, в Швейцарии один. И это только то, что прошло в прессу.
показать весь комментарий
01.01.2021 01:55 Ответить
https://mignews.com/news/health/311220_112904_76699.html Число вакцинированных в Израиле превысит миллион
показать весь комментарий
01.01.2021 02:04 Ответить
та кому это интересно, ВОЗ, ВАДА и тд одна контора, главное центр управления. Хотя это не секрет
показать весь комментарий
01.01.2021 02:25 Ответить
Моз израиля уже давно опроверг твой говновброс.
показать весь комментарий
02.01.2021 07:32 Ответить
противники вакцинації переходять від слів, до "діла". факт саботажу: https://www.politico.com/news/2020/12/31/police-investigate-vaccine-spoiling-453005 Поліція розслідує навмисне псування 500 доз вакцин
показать весь комментарий
01.01.2021 02:24 Ответить
Ну шо? -- ширнусь надосуге -- зря я, что ли, уже 25 лет в мед. страховку отстёгиваю -- по 196 евриков в месяц?
... а за бесплатно -- надо в Украину ехать...
Помирать -- так с музыкой! -- рискну разок ... *)
показать весь комментарий
01.01.2021 03:27 Ответить
Ви ж нас так не лякайте!
показать весь комментарий
01.01.2021 03:28 Ответить
Ирэн... -- привиться -- дело добровольное. А чего ж -- самого себя бояться? *)
показать весь комментарий
01.01.2021 03:31 Ответить
Та якось стрьомно робити щеплення вакциною, яка ще не пройшла останню стадію випробування. Хоча Ви ще той мандрівник, може дійсно для такої роботи це необхідно.
показать весь комментарий
01.01.2021 03:48 Ответить
Я тоже так думаю... -- пока здоровье позволяет -- почекаем трошки -- шо люди скажут?
показать весь комментарий
01.01.2021 03:51 Ответить
Но я не сильно часто контактный по жизни и работе! ...мне легче...
Это тоже учтите.
показать весь комментарий
01.01.2021 03:55 Ответить
Будєм пасматрєть, не треба квапитись. Хоча мені сьогодні розповіли про двох померлих знайомих від ковіду, чоловік та жінка.
показать весь комментарий
01.01.2021 04:03 Ответить
Я тут Вам без советов -- боже упаси!
Лично для себя, а я уже раз переболел (как я думаю) -- прививаться не поспешаю... -- пожуём -- побачым...*)
показать весь комментарий
01.01.2021 04:09 Ответить
"Бабушки, которые живут на антресолях и жгут керосин, потому что не верят в электричество"(с), всполошились. Если их слушаться, то Пастера (Мечникова, как его ученика, тоже) надо выкопать из могилы и сжечь на костре, а за ним всех создателей вакцин от чумы, холеры, дифтерии, оспы, полиомелита ... А памятник мальчику, которому английский доктор Дженнер сделал прививку от оспы, должен быть разрушен с особой злобой вплоть до атомов.
показать весь комментарий
01.01.2021 08:23 Ответить
зато украинцы будут вакцинироваться китайским ДЕРЬМОМ
показать весь комментарий
01.01.2021 12:19 Ответить
Не украинцы, а зебилы будут вакцинироваться китайской вакциной. Спутник вмажут сторонникам гусского мира. А украинцы будут вакцинироваться натовской вакциной.
показать весь комментарий
02.01.2021 07:35 Ответить
 
 