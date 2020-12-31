Украине вернут деньги, если COVID-вакцина Sinovac не пройдет клинические испытания, - Ляшко

В случае не прохождения финальной стадии клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech, на поставку которой Украина заключила контракт, государству вернут средства в полном объеме, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Украина законтрактовала, имеет возможность получить эту вакцину. Это то же самое, что происходит и в других странах. Например, Pfizer i Moderna также находились на третьей стадии клинических исследований, когда большинство стран заключали контракты на их поставки. Контракт происходит под банковские гарантии. То есть, Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину", - сказал Ляшко в эфире "Громадского радио", передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что поставки состоится исключительно после регистрации вакцины и завершения исследований.

"В случае если она не будет завершена до времени, который определен в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Все риски нивелировано", - добавил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первые 700 тысяч доз вакцины от китайской Sinovac Украина получит ориентировочно в конце февраля, - главный санврач Ляшко

Он сообщил, что за первую партию на 1,9 млн доз Украина оплатила за счет 2020 года, а дальше ведутся переговоры по бюджету 2021 года.

"Переговоры ведутся со многими производителями вакцин, в частности, речь идет о поставках вакцины Astra Zeneca", - добавил главный санврач.

Также Ляшко отметил, что люди, которые не входят в группу первой очереди прививки от COVID-19, не смогут пока приобрести вакцину.

"Вакцина будет для людей бесплатной, но когда она появится в свободном доступе на рынке - я не могу сказать. Сейчас приоритетом производителей вакцин является правительства стран, которые скупают вакцину, чтобы обеспечить людей из группы риска бесплатно", - сказал он.

По словам Ляшко вакцинация является единственной возможностью защититься от COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Moderna опубликовала данные испытаний своей COVID-вакцины: 94% эффективности

"Когда мы говорим о целесообразности и необходимости проведения прививок, то другого варианта защититься просто не существует. Мы должны избавиться от этих средневековых принципов, когда коллективный иммунитет приобретался после того, как переболеет почти 90% населения. При формировании такого коллективного иммунитета 50% населения умирало, формировался естественный отбор, выживал сильнейший. Сегодня мы живем в совершенно другой социальной среде, поэтому нужно делать все возможное, чтобы защитить лиц из группы риска. Если мы будем прививаться, мы не позволим вирусу иметь благоприятную среду, чтобы распространяться и выискивать слабых в нашем окружении", - подчеркнул санитарный врач.