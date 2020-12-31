РУС
Украине вернут деньги, если COVID-вакцина Sinovac не пройдет клинические испытания, - Ляшко

Украине вернут деньги, если COVID-вакцина Sinovac не пройдет клинические испытания, - Ляшко

В случае не прохождения финальной стадии клинических испытаний китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech, на поставку которой Украина заключила контракт, государству вернут средства в полном объеме, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Украина законтрактовала, имеет возможность получить эту вакцину. Это то же самое, что происходит и в других странах. Например, Pfizer i Moderna также находились на третьей стадии клинических исследований, когда большинство стран заключали контракты на их поставки. Контракт происходит под банковские гарантии. То есть, Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину", - сказал Ляшко в эфире "Громадского радио", передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что поставки состоится исключительно после регистрации вакцины и завершения исследований.

"В случае если она не будет завершена до времени, который определен в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Все риски нивелировано", - добавил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первые 700 тысяч доз вакцины от китайской Sinovac Украина получит ориентировочно в конце февраля, - главный санврач Ляшко

Он сообщил, что за первую партию на 1,9 млн доз Украина оплатила за счет 2020 года, а дальше ведутся переговоры по бюджету 2021 года.

"Переговоры ведутся со многими производителями вакцин, в частности, речь идет о поставках вакцины Astra Zeneca", - добавил главный санврач.

Также Ляшко отметил, что люди, которые не входят в группу первой очереди прививки от COVID-19, не смогут пока приобрести вакцину.

"Вакцина будет для людей бесплатной, но когда она появится в свободном доступе на рынке - я не могу сказать. Сейчас приоритетом производителей вакцин является правительства стран, которые скупают вакцину, чтобы обеспечить людей из группы риска бесплатно", - сказал он.

По словам Ляшко вакцинация является единственной возможностью защититься от COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Moderna опубликовала данные испытаний своей COVID-вакцины: 94% эффективности

"Когда мы говорим о целесообразности и необходимости проведения прививок, то другого варианта защититься просто не существует. Мы должны избавиться от этих средневековых принципов, когда коллективный иммунитет приобретался после того, как переболеет почти 90% населения. При формировании такого коллективного иммунитета 50% населения умирало, формировался естественный отбор, выживал сильнейший. Сегодня мы живем в совершенно другой социальной среде, поэтому нужно делать все возможное, чтобы защитить лиц из группы риска. Если мы будем прививаться, мы не позволим вирусу иметь благоприятную среду, чтобы распространяться и выискивать слабых в нашем окружении", - подчеркнул санитарный врач.

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
-- мне с Китая уже третий месяц 24 еврика возвращают... -- с Али Экспресс.

Надежды юношей питают... -- и юных дев воспламеняют... *)
31.12.2020 22:23 Ответить
+8
зелибобы, будете подопытными кроликами! Если сдохнете, то вам вернут ваши $20
31.12.2020 22:25 Ответить
+6
А котиків за шо?
31.12.2020 22:29 Ответить
https://internetua.com/v-kitae-uzakonili-ekspress-dostavku-tovarov-vozdushnymi-dronami Китай узаконил экспресс-доставку товаров воздушными дронами i
31.12.2020 22:44 Ответить
В них там шось незрозуміле коїться: деякі почали просто морозитись від заказу без пояснення.
31.12.2020 22:55 Ответить
Цікаво, хто здоров'я, а подекуди і життя повертатме.
01.01.2021 00:11 Ответить
На АлиЭкспресс вакцину закупили?
31.12.2020 22:28 Ответить
Пусть Ляшко на котиках испытывает эту вакцину.
31.12.2020 22:28 Ответить
Котики повинні знати, в якій країні вони живуть
31.12.2020 22:33 Ответить
Котикі довбоЗЕбиків не обирали. Тому китайську вакцину ми будемо випробовувати на ЗЕбіках, а не на котиках.
31.12.2020 22:35 Ответить
Ну, очевидно, що якщо росія випробовує вакцину на білорусах, то Китай має право звернутися до сусідньої країни, преЗЕдент якої, так люб'язно, надав своє населення для тестування вакцини.
31.12.2020 22:41 Ответить
Верим, молимся, бьем челами, спасители вы наши зеленым небом посланные
31.12.2020 22:29 Ответить
...за гроші українців вузькоокі комуняки поставлять досліди ...зазвичай платять піддослідним а не піддослідні ... пейсорилі влаштували українцям Бухенвальд а у ролі Менгеле це людиноподібне лайно Ляшко ...
31.12.2020 22:30 Ответить
а гиц ин параход нє знаєт задній ход
31.12.2020 22:31 Ответить
Ексгумація, only...
31.12.2020 22:42 Ответить
когда этих шимпанЗе уже уберут нахер... пипец - хоть бы кто то хотя бы что то смог проблеять - нет - одни высеры...

хотя - для быдла сойдёт.
31.12.2020 22:47 Ответить
Спокуха! Від неякісної вакцини потерпить нарід, а філкі повернуть ЗЄлікам!
31.12.2020 22:50 Ответить
Треба запам'ятати, шо нам сказали: ми - країна третього світу і ви, хто чекає на вакцину просто маєте облизуватись на західні її версії, підбурюючи людей то цього ж. Ну, облизуйтесь.
31.12.2020 23:10 Ответить
У них если не в говно то в понос. Если не кацапская бормотуха , то обязательно китайская. Ну если есть желающий рисковать своей жизнью и здоровьем от применения этой хрени , то не вижу препятствий . Но я эту хрень точно применять не буду.
31.12.2020 23:26 Ответить
Чому тре працювати з країною підробок???
Чому не почали розмову з американськими та європейськими розробниками ще навесні, влітку??? Бо тре було пиляти гроші на асфальті та піарити зеленого папугу???
31.12.2020 23:28 Ответить
Nenado vrat pfizer uze priznano ES,Moderna poka net
31.12.2020 23:43 Ответить
шобы китайцы и вернули деньги?

я вас умоляю
31.12.2020 23:57 Ответить
Китайці вимутили передплату за ще не перевірений товар. Добре, що хоч під БГ. Але БГ випадково не від Bank of China? Цікаво було б побачити контракт. Щось я відчуваю, що розвели наших стєпашок, як котят, як казав один стрибунець з 17 поверху. Хвахівці, чого ж там.
01.01.2021 00:32 Ответить
А хто верне можливі втрачені життя після щеплення цією вакциною???
01.01.2021 07:47 Ответить
Закупаем китайскую вакцину, и хотим добровольно отвакцинировать 30 млн.населения?
Нет в Украине столько дебилов.
01.01.2021 08:34 Ответить
ціна $17,8 за дозу.... Ляшко, АО "Лекхим"? Це відповідь на питання: чому не сертифікована ніде, інактивна Sinovac? Тобі ж вистачає нахабства порівнювати її з mRNA вакцинами. Скільки китайці запропонували бонуса? ...бакса три з дози?
01.01.2021 09:19 Ответить
ага... чим далі в ліс тим товщі партизани..там виявляється в Sinovac яскрава корупційна історія https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-vaccine-china-bribery-sinovac/2020/12/04/7*******-28c6-11**-9c21-3cc501d0981f_story.html?fbclid=IwAR3x-e4NUy_j_7HrmvLG4MSiJ02TjMV4t_BpOhDRSFmA_kALdqLgJfcNJec As China nears a coronavirus vaccine, bribery cloud hangs over drugmaker Sinovac
01.01.2021 10:15 Ответить
Вангу.ю. Всі "клінічні випробування" це третьосортне китайське лайно, яке ви назвали вакциною, і яким, як завжди, нагодують українців, пройдуть з успіхом, можете не сумніватися. А ще хтось, теж як завжди, добре на цьому нагріє руки. Правда, пане Ляшко і пане Стєпанов?
02.01.2021 14:33 Ответить
 
 