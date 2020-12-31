УКР
Новини Коронавірус і карантин
Україні повернуть гроші, якщо COVID-вакцина Sinovac не пройде клінічні випробування, - Ляшко

У разі, якщо китайська вакцина компанії Sinovac Biotech, на постачання якої Україна уклала контракт, не пройде фінальну стадію клінічних випробувань, кошти державі повернуть у повному обсязі, повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

"Україна законтрактувала, має можливість отримати цю вакцину. Це те ж саме, що відбувається і в інших країнах. Наприклад, Pfizer i Moderna також перебували на третійй стадії клінічних досліджень, коли більшість країн укладали контракти на їхні поставки. Контракт відбувається під банківські гарантії. Тобто, Україна перерахувала гроші, але це не значить, що ми вже зараз будемо отримувати цю вакцину", - сказав Ляшко в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що поставки відбудуться виключно після реєстрації вакцини і завершення досліджень.

"У разі якщо вона не буде завершена до часу, який визначений в умовах контракту, то гроші повернуться в Україну на рахунки держпідприємства "Медичні закупівлі України". Всі ризики нівельовано", - додав Ляшко.

Він повідомив, що за першу партію на 1,9 млн доз Україна проплатила за кошти 2020 року, а далі ведуться перемовини за бюджетом 2021 року.

Читайте також: Перші 700 тисяч доз вакцини від китайської Sinovac Україна отримає орієнтовно наприкінці лютого, - головний санлікар Ляшко

"Перемовини ведуться з багатьма виробниками вакцин, зокрема, мова йде про поставки вакцини Astra Zeneca", - додав головний санлікар.

Також Ляшко зазначив, що люди, які не входять до групи першої черги щеплення від COVID-19, не зможуть поки що придбати вакцину.

"Вакцина буде для людей безоплатною, але коли вона заявиться у вільному доступі на ринку – я не можу сказати. Наразі пріоритетом виробників вакцин є уряди країн, які скуповують вакцину, щоб забезпечити людей з групи ризику безоплатно", - сказав він.

За словами Ляшка вакцинація – це єдина можливість захиститися від COVID-19.

"Коли ми говоримо про доцільність і необхідність проведення щеплень, то іншого варіанту захиститись просто не існує. Ми повинні позбутися цих середньовічних принципів, коли колективний імунітет здобувався після того, як перехворіє майже 90% населення. Під час формування такого колективного імунітету 50% населення помирало, формувався природний добір, виживав найсильніший. Сьогодні ми живемо в зовсім іншому соціальному середовищі, тому потрібно робити все можливе, щоб захистити осіб з групи ризику. Якщо ми будемо вакцинуватись, ми не дозволимо вірусу мати сприятливе середовище, щоб поширюватись і вишукувати найслабших в нашому оточенні", - підкреслив санітарний лікар.

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
+11
-- мне с Китая уже третий месяц 24 еврика возвращают... -- с Али Экспресс.

Надежды юношей питают... -- и юных дев воспламеняют... *)
31.12.2020 22:23 Відповісти
+8
зелибобы, будете подопытными кроликами! Если сдохнете, то вам вернут ваши $20
31.12.2020 22:25 Відповісти
+6
А котиків за шо?
31.12.2020 22:29 Відповісти
https://internetua.com/v-kitae-uzakonili-ekspress-dostavku-tovarov-vozdushnymi-dronami Китай узаконил экспресс-доставку товаров воздушными дронами i
31.12.2020 22:44 Відповісти
В них там шось незрозуміле коїться: деякі почали просто морозитись від заказу без пояснення.
31.12.2020 22:55 Відповісти
Цікаво, хто здоров'я, а подекуди і життя повертатме.
01.01.2021 00:11 Відповісти
зелибобы, будете подопытными кроликами! Если сдохнете, то вам вернут ваши $20
31.12.2020 22:25 Відповісти
На АлиЭкспресс вакцину закупили?
31.12.2020 22:28 Відповісти
Пусть Ляшко на котиках испытывает эту вакцину.
31.12.2020 22:28 Відповісти
А котиків за шо?
31.12.2020 22:29 Відповісти
Котики повинні знати, в якій країні вони живуть
31.12.2020 22:33 Відповісти
Котикі довбоЗЕбиків не обирали. Тому китайську вакцину ми будемо випробовувати на ЗЕбіках, а не на котиках.
31.12.2020 22:35 Відповісти
Ну, очевидно, що якщо росія випробовує вакцину на білорусах, то Китай має право звернутися до сусідньої країни, преЗЕдент якої, так люб'язно, надав своє населення для тестування вакцини.
31.12.2020 22:41 Відповісти
Верим, молимся, бьем челами, спасители вы наши зеленым небом посланные
31.12.2020 22:29 Відповісти
...за гроші українців вузькоокі комуняки поставлять досліди ...зазвичай платять піддослідним а не піддослідні ... пейсорилі влаштували українцям Бухенвальд а у ролі Менгеле це людиноподібне лайно Ляшко ...
31.12.2020 22:30 Відповісти
а гиц ин параход нє знаєт задній ход
31.12.2020 22:31 Відповісти
Ексгумація, only...
31.12.2020 22:42 Відповісти
когда этих шимпанЗе уже уберут нахер... пипец - хоть бы кто то хотя бы что то смог проблеять - нет - одни высеры...

хотя - для быдла сойдёт.
31.12.2020 22:47 Відповісти
Спокуха! Від неякісної вакцини потерпить нарід, а філкі повернуть ЗЄлікам!
31.12.2020 22:50 Відповісти
Треба запам'ятати, шо нам сказали: ми - країна третього світу і ви, хто чекає на вакцину просто маєте облизуватись на західні її версії, підбурюючи людей то цього ж. Ну, облизуйтесь.
31.12.2020 23:10 Відповісти
У них если не в говно то в понос. Если не кацапская бормотуха , то обязательно китайская. Ну если есть желающий рисковать своей жизнью и здоровьем от применения этой хрени , то не вижу препятствий . Но я эту хрень точно применять не буду.
31.12.2020 23:26 Відповісти
Чому тре працювати з країною підробок???
Чому не почали розмову з американськими та європейськими розробниками ще навесні, влітку??? Бо тре було пиляти гроші на асфальті та піарити зеленого папугу???
31.12.2020 23:28 Відповісти
Nenado vrat pfizer uze priznano ES,Moderna poka net
31.12.2020 23:43 Відповісти
шобы китайцы и вернули деньги?

я вас умоляю
31.12.2020 23:57 Відповісти
Китайці вимутили передплату за ще не перевірений товар. Добре, що хоч під БГ. Але БГ випадково не від Bank of China? Цікаво було б побачити контракт. Щось я відчуваю, що розвели наших стєпашок, як котят, як казав один стрибунець з 17 поверху. Хвахівці, чого ж там.
01.01.2021 00:32 Відповісти
А хто верне можливі втрачені життя після щеплення цією вакциною???
01.01.2021 07:47 Відповісти
Закупаем китайскую вакцину, и хотим добровольно отвакцинировать 30 млн.населения?
Нет в Украине столько дебилов.
01.01.2021 08:34 Відповісти
ціна $17,8 за дозу.... Ляшко, АО "Лекхим"? Це відповідь на питання: чому не сертифікована ніде, інактивна Sinovac? Тобі ж вистачає нахабства порівнювати її з mRNA вакцинами. Скільки китайці запропонували бонуса? ...бакса три з дози?
01.01.2021 09:19 Відповісти
ага... чим далі в ліс тим товщі партизани..там виявляється в Sinovac яскрава корупційна історія https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-vaccine-china-bribery-sinovac/2020/12/04/7*******-28c6-11**-9c21-3cc501d0981f_story.html?fbclid=IwAR3x-e4NUy_j_7HrmvLG4MSiJ02TjMV4t_BpOhDRSFmA_kALdqLgJfcNJec As China nears a coronavirus vaccine, bribery cloud hangs over drugmaker Sinovac
01.01.2021 10:15 Відповісти
Вангу.ю. Всі "клінічні випробування" це третьосортне китайське лайно, яке ви назвали вакциною, і яким, як завжди, нагодують українців, пройдуть з успіхом, можете не сумніватися. А ще хтось, теж як завжди, добре на цьому нагріє руки. Правда, пане Ляшко і пане Стєпанов?
02.01.2021 14:33 Відповісти
 
 