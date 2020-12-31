Україні повернуть гроші, якщо COVID-вакцина Sinovac не пройде клінічні випробування, - Ляшко

У разі, якщо китайська вакцина компанії Sinovac Biotech, на постачання якої Україна уклала контракт, не пройде фінальну стадію клінічних випробувань, кошти державі повернуть у повному обсязі, повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

"Україна законтрактувала, має можливість отримати цю вакцину. Це те ж саме, що відбувається і в інших країнах. Наприклад, Pfizer i Moderna також перебували на третійй стадії клінічних досліджень, коли більшість країн укладали контракти на їхні поставки. Контракт відбувається під банківські гарантії. Тобто, Україна перерахувала гроші, але це не значить, що ми вже зараз будемо отримувати цю вакцину", - сказав Ляшко в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що поставки відбудуться виключно після реєстрації вакцини і завершення досліджень.

"У разі якщо вона не буде завершена до часу, який визначений в умовах контракту, то гроші повернуться в Україну на рахунки держпідприємства "Медичні закупівлі України". Всі ризики нівельовано", - додав Ляшко.

Він повідомив, що за першу партію на 1,9 млн доз Україна проплатила за кошти 2020 року, а далі ведуться перемовини за бюджетом 2021 року.

"Перемовини ведуться з багатьма виробниками вакцин, зокрема, мова йде про поставки вакцини Astra Zeneca", - додав головний санлікар.

Також Ляшко зазначив, що люди, які не входять до групи першої черги щеплення від COVID-19, не зможуть поки що придбати вакцину.

"Вакцина буде для людей безоплатною, але коли вона заявиться у вільному доступі на ринку – я не можу сказати. Наразі пріоритетом виробників вакцин є уряди країн, які скуповують вакцину, щоб забезпечити людей з групи ризику безоплатно", - сказав він.

За словами Ляшка вакцинація – це єдина можливість захиститися від COVID-19.

"Коли ми говоримо про доцільність і необхідність проведення щеплень, то іншого варіанту захиститись просто не існує. Ми повинні позбутися цих середньовічних принципів, коли колективний імунітет здобувався після того, як перехворіє майже 90% населення. Під час формування такого колективного імунітету 50% населення помирало, формувався природний добір, виживав найсильніший. Сьогодні ми живемо в зовсім іншому соціальному середовищі, тому потрібно робити все можливе, щоб захистити осіб з групи ризику. Якщо ми будемо вакцинуватись, ми не дозволимо вірусу мати сприятливе середовище, щоб поширюватись і вишукувати найслабших в нашому оточенні", - підкреслив санітарний лікар.