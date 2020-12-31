Moderna опубликовала данные испытаний своей COVID-вакцины: 94% эффективности

Moderna обнародовала результаты анализа своей вакцины, согласно которым препарат продемонстрировал 94,1% эффективности в предотвращении симптоматической коронавирусной инфекции.

Результаты анализа исследования COVE, в рамках которого оценивалась эффективность вакцины, опубликованные в The New England Journal of Medicine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В исследовании приняли участие более 30 тысяч участников. В группе, которая получила вакцину от COVID-19, симптомы коронавирусной болезни зафиксированы у 11 человек. В группе, получавшей плацебо, заболели 185 участников исследования, продемонстрировало 94,1%-ную эффективность вакцины в предотвращении коронавирусной инфекции.

Тяжелые формы течения COVID-19 наблюдались только у добровольцев, получавших плацебо.

В целом же реакция на иммунизацию была умеренной - около 50% реципиентов чувствовали усталость, боли в мышцах, суставах и головные боли, особенно после второй дозы. В большинстве случаев эти эффекты начинались примерно через 15 часов после вакцинации и исчезали через два дня без последствий.

"Важно, что данные испытаний показали защиту от тяжелых форм, указав на то, что вакцина может оказать влияние на предотвращение госпитализаций и смертей, по крайней мере, в первые несколько месяцев после вакцинации", – отметил Линдси Баден, доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям Brigham and Women's Hospital, где проводилось тестирование.