Moderna опубликовала данные испытаний своей COVID-вакцины: 94% эффективности

Moderna обнародовала результаты анализа своей вакцины, согласно которым препарат продемонстрировал 94,1% эффективности в предотвращении симптоматической коронавирусной инфекции.

Результаты анализа исследования COVE, в рамках которого оценивалась эффективность вакцины, опубликованные в The New England Journal of Medicine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В исследовании приняли участие более 30 тысяч участников. В группе, которая получила вакцину от COVID-19, симптомы коронавирусной болезни зафиксированы у 11 человек. В группе, получавшей плацебо, заболели 185 участников исследования, продемонстрировало 94,1%-ную эффективность вакцины в предотвращении коронавирусной инфекции.

Тяжелые формы течения COVID-19 наблюдались только у добровольцев, получавших плацебо.

В целом же реакция на иммунизацию была умеренной - около 50% реципиентов чувствовали усталость, боли в мышцах, суставах и головные боли, особенно после второй дозы. В большинстве случаев эти эффекты начинались примерно через 15 часов после вакцинации и исчезали через два дня без последствий.

"Важно, что данные испытаний показали защиту от тяжелых форм, указав на то, что вакцина может оказать влияние на предотвращение госпитализаций и смертей, по крайней мере, в первые несколько месяцев после вакцинации", – отметил Линдси Баден, доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям Brigham and Women's Hospital, где проводилось тестирование.

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+11
Шановні Порохоботи! Зі святом вас! Щастя та здоров'я! Бажаю Вам ДРУЗІ та Вашим родинам всього найкращого Вакцинуваться всі в магазини Рошен.
31.12.2020 21:25 Ответить
+5
В странах ЕС вакцинация - бесплатна. Почему в Украине за вакцину нужно будет платить - это вопросы к тем кто сходил на выборы по-приколу
31.12.2020 21:41 Ответить
+4
Так зачем нам китайская паленка с эффективностью 70%?
31.12.2020 21:28 Ответить
по крайней мере, в первые несколько месяцев после вакцинации", - отметил Линдси Баден

Так это что теперь работать только на вакцину? Каждые пару месяцев на прививку всей семьёй. А сколько же она стоит?
31.12.2020 21:16 Ответить
Есть еще вариант - переболеть, и иммунитет на 3-5 месяцев (у выживших). Выбирай.
31.12.2020 21:19 Ответить
но в таком случае надо тратиться на лекарства во время болезни. И выходит дороже
31.12.2020 21:28 Ответить
Лекарства, похороны - всё дорого.
31.12.2020 21:31 Ответить
$15
31.12.2020 21:25 Ответить
Самая дорогая на данный момент вакцина корпорации Moderna будет стоить заказывающим ее правительствам в зависимости от объема от 25 до 37 долларов США за дозу, так что цена двукратной прививки составит от 50 до 74 долларов.
31.12.2020 21:45 Ответить
В странах ЕС вакцинация - бесплатна. Почему в Украине за вакцину нужно будет платить - это вопросы к тем кто сходил на выборы по-приколу
31.12.2020 21:41 Ответить
За какую вакцину вам предлагают платить?
31.12.2020 21:44 Ответить
за любую, главное слово "платить".
31.12.2020 22:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/371397 "А сколько же она стоит?"

Главное, что она прошла проверку и ею вся Европа уже вакцинируется, но это уже абсолютно не важно сколько она стоит , потому что те кто сейчас у руля в Украине, вместо нее... короче - уже подписали контракт на поставку китайской вакцины от компании Sinovac Biotechот: https://biz.censor.net/n3239875
31.12.2020 21:59 Ответить
Покажите хоть одного производителя чего либо , который скажет плохое о своем продукте....
31.12.2020 21:21 Ответить
Так-то да. Но суть "одобрения" вакцины к использованию - успешное прохождение 3й стадии клиничеких испытаний вакцины на людях. 15000 человек её получили и живут с ней более нескольких месяцев... Побочные явления "краткого периода" - уже извесны. Данные запротоколированы, задокументированы и перепроверяемы кем угодно - потому отчеты о прохождении этой стадии вакцинами Пфайзер и Модерна - берут к публикации в медицинских журналах.

А вот, например, фуфломицины от ********* и китая - надлежащим образом НЕ прошли испытания, данные о них - НЕ задокументированы надлежащим образом. Даные о побочных эффектах или эффективности - просто взяты с потолка как раз в том стиле, о котором вы говорите. Ну, примерно как о фуфломицине с названием "тамиффлю".

И пока эти препараты не пройдут клинические испытания в ЕС/США - ни одни человек в здравом уме добровольно не поставит знак равенства между вакцинами Модерна и фуфломицинами из ********* и кетая. Потому и просто игнорируют призывы кетайцев "взаимно признать результаты вакцинирования". Ибо - да пошли они нахер со свими фуфломицинами, ещё колоть их своим гражданам...

Так что придётся кетайцам и ************, желающим въехать в ЕС/США, прививаться настоящими вакцинами, а не фуфломицином...
01.01.2021 11:52 Ответить
Шановні Порохоботи! Зі святом вас! Щастя та здоров'я! Бажаю Вам ДРУЗІ та Вашим родинам всього найкращого Вакцинуваться всі в магазини Рошен.
31.12.2020 21:25 Ответить
Взаємно !

Он через дві з половиною години вже підніматимемо келихи.
Мені передали цукерочок з України: якраз Рошен І трошки Світоча.
31.12.2020 21:29 Ответить
https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub

Mikhail Golub

@golub

·https://twitter.com/golub/status/1344698319482859520 1 ч

Зелёная власть власть решила испытать китайскую вакцину на украинцах за наши же деньги

Moderna опублікувала дані випробувань своєї COVID-вакцини: 94% ефективності - Цензор.НЕТ 6280
31.12.2020 21:26 Ответить
Як не Ляшко,то лайно,пороблено чи що ??)))
31.12.2020 21:44 Ответить
Так зачем нам китайская паленка с эффективностью 70%?
31.12.2020 21:28 Ответить
Потомучто у Бубочкиных предвыборных обицянок-цяцянок была примерно такая же эффективность...
31.12.2020 21:51 Ответить
Da no ix cena predelax 20-30 evro eto samyje dorogyje ,primerno dva raza doroze cem pfizer.Pfizer jest samoje krutoje po mojemu
31.12.2020 21:49 Ответить
Коефіцієнт виживання від ковіда без всяких ваксцин 99.98%
31.12.2020 22:03 Ответить
Da u nas toze tak dumali a teper 1 mesto v ES
31.12.2020 22:18 Ответить
1 мєсто в тєлєвізорі зараз не складно зробити.
31.12.2020 22:51 Ответить
Net u nas eto realno polucilos.Dumali vsio xoroso uvi zdelali osibki
31.12.2020 23:09 Ответить
Vot vam sto imejem u glavnoj jiolki teperModerna опублікувала дані випробувань своєї COVID-вакцини: 94% ефективності - Цензор.НЕТ 1060
31.12.2020 23:36 Ответить
31.12.2020 23:53 Ответить
А доходность 940%
31.12.2020 22:08 Ответить
а я провів ЩЕ БІЛЬШЕ дослідження.
Загалом на сьогодні у світі захворіло (офіційно) 84 млн., що складає десь 1,1% від населення планети, то що тепер можна казати, що ВІДСУТНІСТЬ ВАКЦИНИ МАЄ 98,9% ефективність??? Ну бо ж 98,9% НЕ захворіло на вірус взагалі при ВІДСУТНОСТІ вакцини.
01.01.2021 05:01 Ответить
Вот если бы не закрыли границы и не запретили массовые мистерии и прочие обнимашки с незнакомыми людьми, то мы бы сейчас имели почти реальную статистику смертности. Но тут вмешались факторы искусственного отбора и вирус коснулся всего-то 1-5% населения планеты в первый год, а не 97%, как было бы при отсутствии ограничений.

НО! клинические испытания вакцины проводятся не для определения смертности, а для проверки эффективности вакци, в уже, условно, статичной популяции, с достаточной статистической выборкой - все наличествующие внешние и внутренние факторы влияют на эти условные 30`000 подопытных - одинаково. И, чисто статистически, доказывается, что к вакцинированным вирус цепляется гораздо хуже, чем к получившим плацебо. Также, естественно, пытаются выявить корелляции с фенотипом - раса/пол/возраст/соц.состояние и т.д. Но для этих целей выборки требуются по каждому принаку сравнимые с обсуждаемыми. Т.е. чтобы разобраться, кого лучше защищает, китайцев-рикш или белых молодых студенток - нужно вакцинировать по 15000 тех и других, а также выбрать контрольные группы по 15000 и т.д.
01.01.2021 12:05 Ответить
Ваші вакцини запхніть 17 олігархам і пряму кишку. Виродки!
01.01.2021 10:19 Ответить
 
 