Moderna опубликовала данные испытаний своей COVID-вакцины: 94% эффективности
Moderna обнародовала результаты анализа своей вакцины, согласно которым препарат продемонстрировал 94,1% эффективности в предотвращении симптоматической коронавирусной инфекции.
Результаты анализа исследования COVE, в рамках которого оценивалась эффективность вакцины, опубликованные в The New England Journal of Medicine, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В исследовании приняли участие более 30 тысяч участников. В группе, которая получила вакцину от COVID-19, симптомы коронавирусной болезни зафиксированы у 11 человек. В группе, получавшей плацебо, заболели 185 участников исследования, продемонстрировало 94,1%-ную эффективность вакцины в предотвращении коронавирусной инфекции.
Тяжелые формы течения COVID-19 наблюдались только у добровольцев, получавших плацебо.
В целом же реакция на иммунизацию была умеренной - около 50% реципиентов чувствовали усталость, боли в мышцах, суставах и головные боли, особенно после второй дозы. В большинстве случаев эти эффекты начинались примерно через 15 часов после вакцинации и исчезали через два дня без последствий.
"Важно, что данные испытаний показали защиту от тяжелых форм, указав на то, что вакцина может оказать влияние на предотвращение госпитализаций и смертей, по крайней мере, в первые несколько месяцев после вакцинации", – отметил Линдси Баден, доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям Brigham and Women's Hospital, где проводилось тестирование.
Так это что теперь работать только на вакцину? Каждые пару месяцев на прививку всей семьёй. А сколько же она стоит?
Главное, что она прошла проверку и ею вся Европа уже вакцинируется, но это уже абсолютно не важно сколько она стоит , потому что те кто сейчас у руля в Украине, вместо нее... короче - уже подписали контракт на поставку китайской вакцины от компании Sinovac Biotechот: https://biz.censor.net/n3239875
А вот, например, фуфломицины от ********* и китая - надлежащим образом НЕ прошли испытания, данные о них - НЕ задокументированы надлежащим образом. Даные о побочных эффектах или эффективности - просто взяты с потолка как раз в том стиле, о котором вы говорите. Ну, примерно как о фуфломицине с названием "тамиффлю".
И пока эти препараты не пройдут клинические испытания в ЕС/США - ни одни человек в здравом уме добровольно не поставит знак равенства между вакцинами Модерна и фуфломицинами из ********* и кетая. Потому и просто игнорируют призывы кетайцев "взаимно признать результаты вакцинирования". Ибо - да пошли они нахер со свими фуфломицинами, ещё колоть их своим гражданам...
Так что придётся кетайцам и ************, желающим въехать в ЕС/США, прививаться настоящими вакцинами, а не фуфломицином...
Зелёная власть власть решила испытать китайскую вакцину на украинцах за наши же деньги
Загалом на сьогодні у світі захворіло (офіційно) 84 млн., що складає десь 1,1% від населення планети, то що тепер можна казати, що ВІДСУТНІСТЬ ВАКЦИНИ МАЄ 98,9% ефективність??? Ну бо ж 98,9% НЕ захворіло на вірус взагалі при ВІДСУТНОСТІ вакцини.
НО! клинические испытания вакцины проводятся не для определения смертности, а для проверки эффективности вакци, в уже, условно, статичной популяции, с достаточной статистической выборкой - все наличествующие внешние и внутренние факторы влияют на эти условные 30`000 подопытных - одинаково. И, чисто статистически, доказывается, что к вакцинированным вирус цепляется гораздо хуже, чем к получившим плацебо. Также, естественно, пытаются выявить корелляции с фенотипом - раса/пол/возраст/соц.состояние и т.д. Но для этих целей выборки требуются по каждому принаку сравнимые с обсуждаемыми. Т.е. чтобы разобраться, кого лучше защищает, китайцев-рикш или белых молодых студенток - нужно вакцинировать по 15000 тех и других, а также выбрать контрольные группы по 15000 и т.д.