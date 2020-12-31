Moderna опублікувала дані випробувань своєї COVID-вакцини: 94% ефективності
Moderna оприлюднила результати аналізу своєї вакцини, відповідно до яких препарат продемонстрував 94,1% ефективності у запобіганні симптоматичної коронавірусної інфекції.
Результати аналізу дослідження COVE, в рамках якого оцінювалася ефективність вакцини, опубліковані в The New England Journal of Medicine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У дослідженні взяли участь більш як 30 тисяч учасників. У групі, яка отримала вакцину від COVID-19, симптоми коронавірусної хвороби зафіксовано у 11 людей. У групі, яка отримувала плацебо, захворіли 185 учасників дослідження, що продемонструвало 94,1% ефективність вакцини у запобіганні коронавірусній інфекції.
Тяжкі форми перебігу COVID-19 спостерігалися тільки у добровольців, які отримували плацебо.
Загалом же реакція на імунізацію була помірною – близько 50% реципієнтів відчували втому, болі в м'язах, суглобах і головні болі, особливо після другої дози. У більшості випадків ці ефекти починалися приблизно через 15 годин після вакцинації та зникали через два дні без наслідків.
"Важливо, що дані випробувань продемонстрували захист від тяжких форм, вказавши на те, що вакцина може вплинути на запобігання госпіталізаціям і смертям, принаймні в перші кілька місяців після вакцинації", – зазначив Ліндсі Баден, доктор медичних наук, фахівець з інфекційних захворювань Brigham and Women's Hospital, де проводили тестування.
Так это что теперь работать только на вакцину? Каждые пару месяцев на прививку всей семьёй. А сколько же она стоит?
Главное, что она прошла проверку и ею вся Европа уже вакцинируется, но это уже абсолютно не важно сколько она стоит , потому что те кто сейчас у руля в Украине, вместо нее... короче - уже подписали контракт на поставку китайской вакцины от компании Sinovac Biotechот: https://biz.censor.net/n3239875
А вот, например, фуфломицины от ********* и китая - надлежащим образом НЕ прошли испытания, данные о них - НЕ задокументированы надлежащим образом. Даные о побочных эффектах или эффективности - просто взяты с потолка как раз в том стиле, о котором вы говорите. Ну, примерно как о фуфломицине с названием "тамиффлю".
И пока эти препараты не пройдут клинические испытания в ЕС/США - ни одни человек в здравом уме добровольно не поставит знак равенства между вакцинами Модерна и фуфломицинами из ********* и кетая. Потому и просто игнорируют призывы кетайцев "взаимно признать результаты вакцинирования". Ибо - да пошли они нахер со свими фуфломицинами, ещё колоть их своим гражданам...
Так что придётся кетайцам и ************, желающим въехать в ЕС/США, прививаться настоящими вакцинами, а не фуфломицином...
Он через дві з половиною години вже підніматимемо келихи.
Мені передали цукерочок з України: якраз Рошен І трошки Світоча.
https://twitter.com/golub
Mikhail Golub
@golub
·https://twitter.com/golub/status/1344698319482859520 1 ч
Зелёная власть власть решила испытать китайскую вакцину на украинцах за наши же деньги
Загалом на сьогодні у світі захворіло (офіційно) 84 млн., що складає десь 1,1% від населення планети, то що тепер можна казати, що ВІДСУТНІСТЬ ВАКЦИНИ МАЄ 98,9% ефективність??? Ну бо ж 98,9% НЕ захворіло на вірус взагалі при ВІДСУТНОСТІ вакцини.
НО! клинические испытания вакцины проводятся не для определения смертности, а для проверки эффективности вакци, в уже, условно, статичной популяции, с достаточной статистической выборкой - все наличествующие внешние и внутренние факторы влияют на эти условные 30`000 подопытных - одинаково. И, чисто статистически, доказывается, что к вакцинированным вирус цепляется гораздо хуже, чем к получившим плацебо. Также, естественно, пытаются выявить корелляции с фенотипом - раса/пол/возраст/соц.состояние и т.д. Но для этих целей выборки требуются по каждому принаку сравнимые с обсуждаемыми. Т.е. чтобы разобраться, кого лучше защищает, китайцев-рикш или белых молодых студенток - нужно вакцинировать по 15000 тех и других, а также выбрать контрольные группы по 15000 и т.д.