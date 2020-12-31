УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10218 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 779 29

Moderna опублікувала дані випробувань своєї COVID-вакцини: 94% ефективності

Moderna опублікувала дані випробувань своєї COVID-вакцини: 94% ефективності

Moderna оприлюднила результати аналізу своєї вакцини, відповідно до яких препарат продемонстрував 94,1% ефективності у запобіганні симптоматичної коронавірусної інфекції.

Результати аналізу дослідження COVE, в рамках якого оцінювалася ефективність вакцини, опубліковані в The New England Journal of Medicine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У дослідженні взяли участь більш як 30 тисяч учасників. У групі, яка отримала вакцину від COVID-19, симптоми коронавірусної хвороби зафіксовано у 11 людей. У групі, яка отримувала плацебо, захворіли 185 учасників дослідження, що продемонструвало 94,1% ефективність вакцини у запобіганні коронавірусній інфекції.

Тяжкі форми перебігу COVID-19 спостерігалися тільки у добровольців, які отримували плацебо.

Читайте також: Перші 700 тисяч доз вакцини від китайської Sinovac Україна отримає орієнтовно наприкінці лютого, - головний санлікар Ляшко

Загалом же реакція на імунізацію була помірною – близько 50% реципієнтів відчували втому, болі в м'язах, суглобах і головні болі, особливо після другої дози. У більшості випадків ці ефекти починалися приблизно через 15 годин після вакцинації та зникали через два дні без наслідків.

"Важливо, що дані випробувань продемонстрували захист від тяжких форм, вказавши на те, що вакцина може вплинути на запобігання госпіталізаціям і смертям, принаймні в перші кілька місяців після вакцинації", – зазначив Ліндсі Баден, доктор медичних наук, фахівець з інфекційних захворювань Brigham and Women's Hospital, де проводили тестування.

Також читайте: Нові договори на постачання вакцини проти COVID-19 в Україну будуть укладені найближчим часом, - Степанов

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Шановні Порохоботи! Зі святом вас! Щастя та здоров'я! Бажаю Вам ДРУЗІ та Вашим родинам всього найкращого Вакцинуваться всі в магазини Рошен.
показати весь коментар
31.12.2020 21:25 Відповісти
+5
В странах ЕС вакцинация - бесплатна. Почему в Украине за вакцину нужно будет платить - это вопросы к тем кто сходил на выборы по-приколу
показати весь коментар
31.12.2020 21:41 Відповісти
+4
Так зачем нам китайская паленка с эффективностью 70%?
показати весь коментар
31.12.2020 21:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по крайней мере, в первые несколько месяцев после вакцинации", - отметил Линдси Баден

Так это что теперь работать только на вакцину? Каждые пару месяцев на прививку всей семьёй. А сколько же она стоит?
показати весь коментар
31.12.2020 21:16 Відповісти
Есть еще вариант - переболеть, и иммунитет на 3-5 месяцев (у выживших). Выбирай.
показати весь коментар
31.12.2020 21:19 Відповісти
но в таком случае надо тратиться на лекарства во время болезни. И выходит дороже
показати весь коментар
31.12.2020 21:28 Відповісти
Лекарства, похороны - всё дорого.
показати весь коментар
31.12.2020 21:31 Відповісти
$15
показати весь коментар
31.12.2020 21:25 Відповісти
Самая дорогая на данный момент вакцина корпорации Moderna будет стоить заказывающим ее правительствам в зависимости от объема от 25 до 37 долларов США за дозу, так что цена двукратной прививки составит от 50 до 74 долларов.
показати весь коментар
31.12.2020 21:45 Відповісти
В странах ЕС вакцинация - бесплатна. Почему в Украине за вакцину нужно будет платить - это вопросы к тем кто сходил на выборы по-приколу
показати весь коментар
31.12.2020 21:41 Відповісти
За какую вакцину вам предлагают платить?
показати весь коментар
31.12.2020 21:44 Відповісти
за любую, главное слово "платить".
показати весь коментар
31.12.2020 22:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/371397 "А сколько же она стоит?"

Главное, что она прошла проверку и ею вся Европа уже вакцинируется, но это уже абсолютно не важно сколько она стоит , потому что те кто сейчас у руля в Украине, вместо нее... короче - уже подписали контракт на поставку китайской вакцины от компании Sinovac Biotechот: https://biz.censor.net/n3239875
показати весь коментар
31.12.2020 21:59 Відповісти
Покажите хоть одного производителя чего либо , который скажет плохое о своем продукте....
показати весь коментар
31.12.2020 21:21 Відповісти
Так-то да. Но суть "одобрения" вакцины к использованию - успешное прохождение 3й стадии клиничеких испытаний вакцины на людях. 15000 человек её получили и живут с ней более нескольких месяцев... Побочные явления "краткого периода" - уже извесны. Данные запротоколированы, задокументированы и перепроверяемы кем угодно - потому отчеты о прохождении этой стадии вакцинами Пфайзер и Модерна - берут к публикации в медицинских журналах.

А вот, например, фуфломицины от ********* и китая - надлежащим образом НЕ прошли испытания, данные о них - НЕ задокументированы надлежащим образом. Даные о побочных эффектах или эффективности - просто взяты с потолка как раз в том стиле, о котором вы говорите. Ну, примерно как о фуфломицине с названием "тамиффлю".

И пока эти препараты не пройдут клинические испытания в ЕС/США - ни одни человек в здравом уме добровольно не поставит знак равенства между вакцинами Модерна и фуфломицинами из ********* и кетая. Потому и просто игнорируют призывы кетайцев "взаимно признать результаты вакцинирования". Ибо - да пошли они нахер со свими фуфломицинами, ещё колоть их своим гражданам...

Так что придётся кетайцам и ************, желающим въехать в ЕС/США, прививаться настоящими вакцинами, а не фуфломицином...
показати весь коментар
01.01.2021 11:52 Відповісти
Шановні Порохоботи! Зі святом вас! Щастя та здоров'я! Бажаю Вам ДРУЗІ та Вашим родинам всього найкращого Вакцинуваться всі в магазини Рошен.
показати весь коментар
31.12.2020 21:25 Відповісти
Взаємно !

Он через дві з половиною години вже підніматимемо келихи.
Мені передали цукерочок з України: якраз Рошен І трошки Світоча.
показати весь коментар
31.12.2020 21:29 Відповісти
https://twitter.com/golub
https://twitter.com/golub

Mikhail Golub

@golub

·https://twitter.com/golub/status/1344698319482859520 1 ч

Зелёная власть власть решила испытать китайскую вакцину на украинцах за наши же деньги

Moderna опублікувала дані випробувань своєї COVID-вакцини: 94% ефективності - Цензор.НЕТ 6280
показати весь коментар
31.12.2020 21:26 Відповісти
Як не Ляшко,то лайно,пороблено чи що ??)))
показати весь коментар
31.12.2020 21:44 Відповісти
Так зачем нам китайская паленка с эффективностью 70%?
показати весь коментар
31.12.2020 21:28 Відповісти
Потомучто у Бубочкиных предвыборных обицянок-цяцянок была примерно такая же эффективность...
показати весь коментар
31.12.2020 21:51 Відповісти
Da no ix cena predelax 20-30 evro eto samyje dorogyje ,primerno dva raza doroze cem pfizer.Pfizer jest samoje krutoje po mojemu
показати весь коментар
31.12.2020 21:49 Відповісти
Коефіцієнт виживання від ковіда без всяких ваксцин 99.98%
показати весь коментар
31.12.2020 22:03 Відповісти
Da u nas toze tak dumali a teper 1 mesto v ES
показати весь коментар
31.12.2020 22:18 Відповісти
1 мєсто в тєлєвізорі зараз не складно зробити.
показати весь коментар
31.12.2020 22:51 Відповісти
Net u nas eto realno polucilos.Dumali vsio xoroso uvi zdelali osibki
показати весь коментар
31.12.2020 23:09 Відповісти
Vot vam sto imejem u glavnoj jiolki teperModerna опублікувала дані випробувань своєї COVID-вакцини: 94% ефективності - Цензор.НЕТ 1060
показати весь коментар
31.12.2020 23:36 Відповісти
показати весь коментар
31.12.2020 23:53 Відповісти
А доходность 940%
показати весь коментар
31.12.2020 22:08 Відповісти
а я провів ЩЕ БІЛЬШЕ дослідження.
Загалом на сьогодні у світі захворіло (офіційно) 84 млн., що складає десь 1,1% від населення планети, то що тепер можна казати, що ВІДСУТНІСТЬ ВАКЦИНИ МАЄ 98,9% ефективність??? Ну бо ж 98,9% НЕ захворіло на вірус взагалі при ВІДСУТНОСТІ вакцини.
показати весь коментар
01.01.2021 05:01 Відповісти
Вот если бы не закрыли границы и не запретили массовые мистерии и прочие обнимашки с незнакомыми людьми, то мы бы сейчас имели почти реальную статистику смертности. Но тут вмешались факторы искусственного отбора и вирус коснулся всего-то 1-5% населения планеты в первый год, а не 97%, как было бы при отсутствии ограничений.

НО! клинические испытания вакцины проводятся не для определения смертности, а для проверки эффективности вакци, в уже, условно, статичной популяции, с достаточной статистической выборкой - все наличествующие внешние и внутренние факторы влияют на эти условные 30`000 подопытных - одинаково. И, чисто статистически, доказывается, что к вакцинированным вирус цепляется гораздо хуже, чем к получившим плацебо. Также, естественно, пытаются выявить корелляции с фенотипом - раса/пол/возраст/соц.состояние и т.д. Но для этих целей выборки требуются по каждому принаку сравнимые с обсуждаемыми. Т.е. чтобы разобраться, кого лучше защищает, китайцев-рикш или белых молодых студенток - нужно вакцинировать по 15000 тех и других, а также выбрать контрольные группы по 15000 и т.д.
показати весь коментар
01.01.2021 12:05 Відповісти
Ваші вакцини запхніть 17 олігархам і пряму кишку. Виродки!
показати весь коментар
01.01.2021 10:19 Відповісти
 
 