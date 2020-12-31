Moderna опублікувала дані випробувань своєї COVID-вакцини: 94% ефективності

Moderna оприлюднила результати аналізу своєї вакцини, відповідно до яких препарат продемонстрував 94,1% ефективності у запобіганні симптоматичної коронавірусної інфекції.

Результати аналізу дослідження COVE, в рамках якого оцінювалася ефективність вакцини, опубліковані в The New England Journal of Medicine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У дослідженні взяли участь більш як 30 тисяч учасників. У групі, яка отримала вакцину від COVID-19, симптоми коронавірусної хвороби зафіксовано у 11 людей. У групі, яка отримувала плацебо, захворіли 185 учасників дослідження, що продемонструвало 94,1% ефективність вакцини у запобіганні коронавірусній інфекції.

Тяжкі форми перебігу COVID-19 спостерігалися тільки у добровольців, які отримували плацебо.

Загалом же реакція на імунізацію була помірною – близько 50% реципієнтів відчували втому, болі в м'язах, суглобах і головні болі, особливо після другої дози. У більшості випадків ці ефекти починалися приблизно через 15 годин після вакцинації та зникали через два дні без наслідків.

"Важливо, що дані випробувань продемонстрували захист від тяжких форм, вказавши на те, що вакцина може вплинути на запобігання госпіталізаціям і смертям, принаймні в перші кілька місяців після вакцинації", – зазначив Ліндсі Баден, доктор медичних наук, фахівець з інфекційних захворювань Brigham and Women's Hospital, де проводили тестування.

