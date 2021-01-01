ВООЗ схвалила першу COVID-вакцину - це Pfizer/BioNTech

Вакцина проти коронавірусу COVID-19 отримала від ВООЗ дозвіл на екстрене застосування, повідомляє в четвер ця організація.

"Сьогодні Pfizer/BioNTech проти COVID-19 ... стала першим таким препаратом, який отримав від ВООЗ дозвіл на екстрене використання", - сказано в заяві ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ВООЗ дійшли висновку, що ця вакцина відповідає всім критеріям, необхідним для схвалення.

"Ми визначили, що вакцина відповідає всім обов'язковим параметрам безпечності та ефективності. Користь від неї в рамках боротьби проти COVID-19 перевершує потенційні ризики", - наголошується в заяві.

Екстрений дозвіл на застосування видається у випадках, коли з одного боку препарат необхідний для боротьби проти серйозних епідемій, а з іншого - ще доступні не всі результати випробувань.

Надалі ВООЗ після вивчення додаткової інформації може видати вже не екстрений, а постійний дозвіл на застосування.

Вакцина розроблена американською компанією Pfizer і німецької BioNTech. Вона вже застосовується в США і низці інших країн.

