Цензор.НЕТ
ВООЗ схвалила першу COVID-вакцину - це Pfizer/BioNTech

ВООЗ схвалила першу COVID-вакцину - це Pfizer/BioNTech

Вакцина проти коронавірусу COVID-19 отримала від ВООЗ дозвіл на екстрене застосування, повідомляє в четвер ця організація.

"Сьогодні Pfizer/BioNTech проти COVID-19 ... стала першим таким препаратом, який отримав від ВООЗ дозвіл на екстрене використання", - сказано в заяві ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ВООЗ дійшли висновку, що ця вакцина відповідає всім критеріям, необхідним для схвалення.

"Ми визначили, що вакцина відповідає всім обов'язковим параметрам безпечності та ефективності. Користь від неї в рамках боротьби проти COVID-19 перевершує потенційні ризики", - наголошується в заяві.

Екстрений дозвіл на застосування видається у випадках, коли з одного боку препарат необхідний для боротьби проти серйозних епідемій, а з іншого - ще доступні не всі результати випробувань.

Надалі ВООЗ після вивчення додаткової інформації може видати вже не екстрений, а постійний дозвіл на застосування.

Вакцина розроблена американською компанією Pfizer і німецької BioNTech. Вона вже застосовується в США і низці інших країн.

Pfizer da tut vraci a niom govorit tolko xoroso.
показати весь коментар
31.12.2020 23:48 Відповісти
а ВОЗ выдало разрешение только на экстренное использование,

все говорит о том что препарат недопроверенный
показати весь коментар
31.12.2020 23:56 Відповісти
Iz 300000 byli tolko 3 slucaja sto otbrosilo ix tak govoria.Alergiji nezafiksirovano na nix
показати весь коментар
01.01.2021 00:06 Відповісти
Чтобы вакцина была исследованна на 100% нужно 6 лет испытаний. За менее чем 1 год исследований ее не испытали даже на животных. Поэтому и пишут - для экстренного применения. Только вакцина экстренно не применяется, она делается для профилактики и начинает действовать минимум через месяц после ее введения. А учитывая ее побочные действия и вред,который она может нанести здоровью и жизни, ее применять вообще нет смысла. От коронавируса выздоравливает 99,8% заболевших, а от прививок возникают осложнения у 20% привитых. Такая математика.
показати весь коментар
01.01.2021 12:30 Відповісти
Ни одна вакцина не прошла 3 этап. Для этого необходимо еще 1,5 года.
показати весь коментар
01.01.2021 00:41 Відповісти
Не несите бреда. Пфайзер и Модерна - прошли 3й этап клинических исследований. Причем в самой строгой с этой точки зрения стране - США (там требуют самые большие статистические выборки, а также самые проверяемые данные о пациентах). FDA после скандала с фуфломицином "тамифлю" (польза от которого оказалась нулевой, а побочные явления - далеки не призрачные) зверствует на этот счет очень сильно.

А *********, например, фактически отказалась вообще проводить 3ю стадию клинических исследований ДО массового применения своего фуфломицина - и впаривает разным "банановым республикам" эту хрень в политических целях, даже не выполнив вакцинацию групп риска в своей стране. А также отказалась публиковать достоверные и точные данные о проведении 1 и 2го этапов клинических испытаний.
показати весь коментар
01.01.2021 12:18 Відповісти
Интересно ,тебе пфайзер оплатила твою лживую пропаганду вакцины?
показати весь коментар
01.01.2021 12:32 Відповісти
бред, вакцину тестируют годами, чтоб все побочки выявить,а короновирусу всего год, когда было время чтоб изобрести и три испытания сделать.
показати весь коментар
04.01.2021 00:24 Відповісти
Шесть лет нужно для полного испытания вакцины. Поэтому то, что предлагают - это не вакцина однозначно.
показати весь коментар
01.01.2021 12:31 Відповісти
Геббельйесус адабряет!
показати весь коментар
01.01.2021 00:59 Відповісти
После пфайзера в Израиле уже двое умерли, в Швейцарии один. И это только то, что прошло в прессу.
показати весь коментар
01.01.2021 01:55 Відповісти
https://mignews.com/news/health/311220_112904_76699.html Число вакцинированных в Израиле превысит миллион
показати весь коментар
01.01.2021 02:04 Відповісти
та кому это интересно, ВОЗ, ВАДА и тд одна контора, главное центр управления. Хотя это не секрет
показати весь коментар
01.01.2021 02:25 Відповісти
Моз израиля уже давно опроверг твой говновброс.
показати весь коментар
02.01.2021 07:32 Відповісти
противники вакцинації переходять від слів, до "діла". факт саботажу: https://www.politico.com/news/2020/12/31/police-investigate-vaccine-spoiling-453005 Поліція розслідує навмисне псування 500 доз вакцин
показати весь коментар
01.01.2021 02:24 Відповісти
Ну шо? -- ширнусь надосуге -- зря я, что ли, уже 25 лет в мед. страховку отстёгиваю -- по 196 евриков в месяц?
... а за бесплатно -- надо в Украину ехать...
Помирать -- так с музыкой! -- рискну разок ... *)
показати весь коментар
01.01.2021 03:27 Відповісти
Ви ж нас так не лякайте!
показати весь коментар
01.01.2021 03:28 Відповісти
Ирэн... -- привиться -- дело добровольное. А чего ж -- самого себя бояться? *)
показати весь коментар
01.01.2021 03:31 Відповісти
Та якось стрьомно робити щеплення вакциною, яка ще не пройшла останню стадію випробування. Хоча Ви ще той мандрівник, може дійсно для такої роботи це необхідно.
показати весь коментар
01.01.2021 03:48 Відповісти
Я тоже так думаю... -- пока здоровье позволяет -- почекаем трошки -- шо люди скажут?
показати весь коментар
01.01.2021 03:51 Відповісти
Но я не сильно часто контактный по жизни и работе! ...мне легче...
Это тоже учтите.
показати весь коментар
01.01.2021 03:55 Відповісти
Будєм пасматрєть, не треба квапитись. Хоча мені сьогодні розповіли про двох померлих знайомих від ковіду, чоловік та жінка.
показати весь коментар
01.01.2021 04:03 Відповісти
Я тут Вам без советов -- боже упаси!
Лично для себя, а я уже раз переболел (как я думаю) -- прививаться не поспешаю... -- пожуём -- побачым...*)
показати весь коментар
01.01.2021 04:09 Відповісти
"Бабушки, которые живут на антресолях и жгут керосин, потому что не верят в электричество"(с), всполошились. Если их слушаться, то Пастера (Мечникова, как его ученика, тоже) надо выкопать из могилы и сжечь на костре, а за ним всех создателей вакцин от чумы, холеры, дифтерии, оспы, полиомелита ... А памятник мальчику, которому английский доктор Дженнер сделал прививку от оспы, должен быть разрушен с особой злобой вплоть до атомов.
показати весь коментар
01.01.2021 08:23 Відповісти
зато украинцы будут вакцинироваться китайским ДЕРЬМОМ
показати весь коментар
01.01.2021 12:19 Відповісти
Не украинцы, а зебилы будут вакцинироваться китайской вакциной. Спутник вмажут сторонникам гусского мира. А украинцы будут вакцинироваться натовской вакциной.
показати весь коментар
02.01.2021 07:35 Відповісти
 
 