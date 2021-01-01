ВООЗ схвалила першу COVID-вакцину - це Pfizer/BioNTech
Вакцина проти коронавірусу COVID-19 отримала від ВООЗ дозвіл на екстрене застосування, повідомляє в четвер ця організація.
"Сьогодні Pfizer/BioNTech проти COVID-19 ... стала першим таким препаратом, який отримав від ВООЗ дозвіл на екстрене використання", - сказано в заяві ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У ВООЗ дійшли висновку, що ця вакцина відповідає всім критеріям, необхідним для схвалення.
"Ми визначили, що вакцина відповідає всім обов'язковим параметрам безпечності та ефективності. Користь від неї в рамках боротьби проти COVID-19 перевершує потенційні ризики", - наголошується в заяві.
Екстрений дозвіл на застосування видається у випадках, коли з одного боку препарат необхідний для боротьби проти серйозних епідемій, а з іншого - ще доступні не всі результати випробувань.
Надалі ВООЗ після вивчення додаткової інформації може видати вже не екстрений, а постійний дозвіл на застосування.
Вакцина розроблена американською компанією Pfizer і німецької BioNTech. Вона вже застосовується в США і низці інших країн.
все говорит о том что препарат недопроверенный
А *********, например, фактически отказалась вообще проводить 3ю стадию клинических исследований ДО массового применения своего фуфломицина - и впаривает разным "банановым республикам" эту хрень в политических целях, даже не выполнив вакцинацию групп риска в своей стране. А также отказалась публиковать достоверные и точные данные о проведении 1 и 2го этапов клинических испытаний.
... а за бесплатно -- надо в Украину ехать...
Помирать -- так с музыкой! -- рискну разок ... *)
Это тоже учтите.
Лично для себя, а я уже раз переболел (как я думаю) -- прививаться не поспешаю... -- пожуём -- побачым...*)