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В Мукачевском районе на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,8 балла

В Мукачевском районе на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,8 балла

В ночь на 3 января в Мукачевском районе на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,8 балла.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, по данным дежурного сеймостанции "Львов" землетрясение произошло на глубине 3,7 километра.

"По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины: координаты эпицентра: широта 48,35 гр., долгота 22.76 гр. Магнитуда по длине записи МD=1.8, класс К=7.3", – говорится в сообщении департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

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Автор: 

землетрясение (659) Закарпатская область (2602)


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Топ комментарии
+7
У Буковелі Новий рік зустрічає, там недалеко
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03.01.2021 13:08
+4
Бідося там був?
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03.01.2021 13:06
+3
Як у літаку: один за "штурвалом", але всіх трясе.
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03.01.2021 13:13
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начинается...
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03.01.2021 12:57 Ответить
-- уже давно началось -- в Хорватии катастрофа с жертвами... ...а сюдой токо дошло.
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03.01.2021 13:00 Ответить
так я за нас и говорю...вокруг уже трясет...и до нас долетело...
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03.01.2021 13:08 Ответить
-- дай бог, шоб пронесло по-лёгкому... -- а то на асфальт Коронных денег не хватит...
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03.01.2021 13:18 Ответить
Это возмутительный враждебный выпад стихии! Тварь!
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03.01.2021 12:59 Ответить
Бідося там був?
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03.01.2021 13:06 Ответить
У Буковелі Новий рік зустрічає, там недалеко
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03.01.2021 13:08 Ответить
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03.01.2021 13:09 Ответить
Як у літаку: один за "штурвалом", але всіх трясе.
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03.01.2021 13:13 Ответить
Такие землетрясения в год по несколько раз
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03.01.2021 13:09 Ответить
Вот, как раз не таких... -- щас всё очень серьёзно.
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03.01.2021 13:17 Ответить
Когда в Крыму уже?
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03.01.2021 13:31 Ответить
У Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала - Цензор.НЕТ 6257
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03.01.2021 13:48 Ответить
Прикольная новость. Мы ощущаем землетрясения от 3,5 баллов. До этой цифры фиксируют только приборы и такие землетрясения происходят везде и постоянно. В Украине, скорее всего, ежедневно.
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03.01.2021 13:52 Ответить
Більша частина України перебуває на тектонічному щиті, тому ні... А в Карпатах часто, да.
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03.01.2021 13:53 Ответить
1.8 это воообще ничто, зачем эта информация?
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03.01.2021 14:05 Ответить
Мені цікаво було, де був епіцентр. Виявилось, що місцевий, не з зони Вранча в Румунії прийшло..Там такі інтенсивні бувають зелетруси, що відчуваються і на Українському щиті і ще й далі на північний схід.
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03.01.2021 21:17 Ответить
землетрясение магнитудой 1.8

Магнитуда это шкала Рихтера. а в ней нет баллов.. сколько можно одну и туже ошибку допускать.
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03.01.2021 23:57 Ответить
 
 