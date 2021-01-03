В Мукачевском районе на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,8 балла
В ночь на 3 января в Мукачевском районе на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,8 балла.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, по данным дежурного сеймостанции "Львов" землетрясение произошло на глубине 3,7 километра.
"По данным обработки сети сейсмических станций отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины: координаты эпицентра: широта 48,35 гр., долгота 22.76 гр. Магнитуда по длине записи МD=1.8, класс К=7.3", – говорится в сообщении департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
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показать весь комментарий03.01.2021 13:13 Ссылка
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Магнитуда это шкала Рихтера. а в ней нет баллов.. сколько можно одну и туже ошибку допускать.