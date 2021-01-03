УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7583 відвідувача онлайн
Новини
3 660 19

У Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала

У Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала

У ніч на 3 січня в Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за даними чергової сеймостанції "Львів", землетрус стався на глибині 3,7 кілометра.

"За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, координати епіцентру наступні: широта - 48,35 гр., довгота - 22.76 гр. Магнітуда за довжиною запису МD=1.8, клас К=7.3", - йдеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Читайте також: Українці не постраждали під час землетрусу в Хорватії

Автор: 

землетрус (179) Закарпатська область (2069)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
У Буковелі Новий рік зустрічає, там недалеко
показати весь коментар
03.01.2021 13:08
+4
Бідося там був?
показати весь коментар
03.01.2021 13:06
+3
Як у літаку: один за "штурвалом", але всіх трясе.
показати весь коментар
03.01.2021 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
начинается...
показати весь коментар
03.01.2021 12:57 Відповісти
-- уже давно началось -- в Хорватии катастрофа с жертвами... ...а сюдой токо дошло.
показати весь коментар
03.01.2021 13:00 Відповісти
так я за нас и говорю...вокруг уже трясет...и до нас долетело...
показати весь коментар
03.01.2021 13:08 Відповісти
-- дай бог, шоб пронесло по-лёгкому... -- а то на асфальт Коронных денег не хватит...
показати весь коментар
03.01.2021 13:18 Відповісти
Это возмутительный враждебный выпад стихии! Тварь!
показати весь коментар
03.01.2021 12:59 Відповісти
Бідося там був?
показати весь коментар
03.01.2021 13:06 Відповісти
У Буковелі Новий рік зустрічає, там недалеко
показати весь коментар
03.01.2021 13:08 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2021 13:09 Відповісти
Як у літаку: один за "штурвалом", але всіх трясе.
показати весь коментар
03.01.2021 13:13 Відповісти
Такие землетрясения в год по несколько раз
показати весь коментар
03.01.2021 13:09 Відповісти
Вот, как раз не таких... -- щас всё очень серьёзно.
показати весь коментар
03.01.2021 13:17 Відповісти
Когда в Крыму уже?
показати весь коментар
03.01.2021 13:31 Відповісти
У Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала - Цензор.НЕТ 6257
показати весь коментар
03.01.2021 13:48 Відповісти
Прикольная новость. Мы ощущаем землетрясения от 3,5 баллов. До этой цифры фиксируют только приборы и такие землетрясения происходят везде и постоянно. В Украине, скорее всего, ежедневно.
показати весь коментар
03.01.2021 13:52 Відповісти
Більша частина України перебуває на тектонічному щиті, тому ні... А в Карпатах часто, да.
показати весь коментар
03.01.2021 13:53 Відповісти
1.8 это воообще ничто, зачем эта информация?
показати весь коментар
03.01.2021 14:05 Відповісти
Мені цікаво було, де був епіцентр. Виявилось, що місцевий, не з зони Вранча в Румунії прийшло..Там такі інтенсивні бувають зелетруси, що відчуваються і на Українському щиті і ще й далі на північний схід.
показати весь коментар
03.01.2021 21:17 Відповісти
землетрясение магнитудой 1.8

Магнитуда это шкала Рихтера. а в ней нет баллов.. сколько можно одну и туже ошибку допускать.
показати весь коментар
03.01.2021 23:57 Відповісти
 
 