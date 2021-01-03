У Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала

У ніч на 3 січня в Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за даними чергової сеймостанції "Львів", землетрус стався на глибині 3,7 кілометра.

"За даними обробки мережі сейсмічних станцій відділу сейсмічності Карпатського регіону ІГФ НАН України, координати епіцентру наступні: широта - 48,35 гр., довгота - 22.76 гр. Магнітуда за довжиною запису МD=1.8, клас К=7.3", - йдеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

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