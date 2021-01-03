Применение российской вакцины - это большой риск, - Порошенко

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что применение российской антикоронавирусной вакцины для вакцинации украинцев недопустимо.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", Порошенко считает, что власть обязана в ближайшие месяцы обеспечить массовую вакцинацию украинцев вакцинами проверенных мировых производителей.

"У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, ко всем качественным производителям вакцины - кроме российских. Поскольку применение российской вакцины, наоборот, будет тянуть за собой большие риски", - сказал он.

Политик отметил, что в течение 2021 года от коронавируса необходимо вакцинировать все население Украины.

"Весной заканчивается период, благоприятный для распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы должны провакцинировать всех", - отметил Порошенко.

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