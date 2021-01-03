РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9328 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
16 739 391

Применение российской вакцины - это большой риск, - Порошенко

Применение российской вакцины - это большой риск, - Порошенко

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что применение российской антикоронавирусной вакцины для вакцинации украинцев недопустимо.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", Порошенко считает, что власть обязана в ближайшие месяцы обеспечить массовую вакцинацию украинцев вакцинами проверенных мировых производителей.

"У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, ко всем качественным производителям вакцины - кроме российских. Поскольку применение российской вакцины, наоборот, будет тянуть за собой большие риски", - сказал он.

Политик отметил, что в течение 2021 года от коронавируса необходимо вакцинировать все население Украины.

"Весной заканчивается период, благоприятный для распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы должны провакцинировать всех", - отметил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили о готовности испытывать вакцину от COVID-19 в Украине

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Порошенко Петр (19615) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+72
Это даже не вакцина. Это бормотуха для крупного рогатого скота.
показать весь комментарий
03.01.2021 15:02
+48
Будь Порошенко сейчас у власти, он со своим дипломатическим опытом и международными связями смог бы обеспечить украинцам вакцинацию если не в числе первых, то очень скоро. А с дурачком Зеленским никто не хочет иметь дел...
показать весь комментарий
03.01.2021 15:08
+31
Я так понимаю, ты уже после вакцины. Бредишь.
показать весь комментарий
03.01.2021 15:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Это для нормальных людей риск, а для 73% олигофренов качественная вакцина противопоказана. У них от нее аллергия!! Поэтому только новичок 5!
показать весь комментарий
03.01.2021 16:50 Ответить
Для всех сподвижников Великого Пороха! Новая вакцина! Практически бесплатно ! Голландская! Nobivac Rabies! Спешите, всем не хватит!
показать весь комментарий
03.01.2021 16:51 Ответить
А чому треба завадити людям, що захочуть вакцинуватися російським експериментом? Це ж глядачі Медведчука, я так розумію...
показать весь комментарий
03.01.2021 16:52 Ответить
на Борщагівці, на стіні імені царя Валтасара чудодійно проявився мурал із символом 2021 р.

на муралі зображено потужного Бика на ім'я Петро із величезними сталевими яйцями


фото Бика зкинули Мендель для відповідних висновків.....
показать весь комментарий
03.01.2021 17:00 Ответить
А можна тут фото муралу того викласти або посилання на нього?
показать весь комментарий
03.01.2021 17:10 Ответить
забий в гуглі "рівноапостольний" і побачиш майбутнього Гетьмана Кривавої Хунти
показать весь комментарий
03.01.2021 17:18 Ответить
ну. добре. ось тут
https://bigkyiv.com.ua/na-borshhagivtsi-z-yavyvsya-mural-z-symvolom-2021-roku/
показать весь комментарий
03.01.2021 17:19 Ответить
Короче Сивочолий Бик, почав мєдлєнно-мєдлєнно сходити згори до зєСтада.
показать весь комментарий
03.01.2021 17:40 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2021 17:48 Ответить
Мендель мабуть вельми зацікавлена.
Ви так смачно описали речі, які вона не бачить в ОП.
показать весь комментарий
03.01.2021 17:37 Ответить
один хрен - нивжизнь за Пороха не проголосую

усеруся, а рошенку все одно не з'їм


діти, діти.....
показать весь комментарий
03.01.2021 17:04 Ответить
..Так головне.... ПРопіаритись !
показать весь комментарий
03.01.2021 16:58 Ответить
а чом би і ні ?

на дурнях гріх не попіаритись !
показать весь комментарий
03.01.2021 17:01 Ответить
Підняття тарифів теж заперчували , але українці вже отримали новорічний подарунок !!! Наступним подарунком буде росєйський фуфломіцин на 8-ме березня !!!)))
показать весь комментарий
03.01.2021 17:00 Ответить
Дозвіл можна купити, чи отримати за допомогою маніпуляції та підтасовки.
Саме для цього Спутнік ************ в Україну в комбінації з Астрою. Фактично - Астра стане прикриттям для Спутніка, його експортним варіантом
показать весь комментарий
03.01.2021 17:01 Ответить
тоді Астра - дура
показать весь комментарий
03.01.2021 17:02 Ответить
Гроші вирішують все. Не отримавши сертифікацію в ЄС та США, власники Астрт хочуть вийти на ринок країн екс-СРСР
показать весь комментарий
03.01.2021 17:06 Ответить
тоді хай гуляють, але без мене...

утром сертифікат,
ввечері гроші за вакцину
показать весь комментарий
03.01.2021 17:13 Ответить
щодо спутніка-v, турки повели себе по мудрому/хитрому - каци і їм пропонували, ті взяли... на преклінічні тестування... ну і далі повний курс тестувань... щоправда вони не в стані війни з кацапами.
ps Аргентина також "вакцинує", а по суті це 3 фаза тестувань спутніка, отримали 300тис. зроблено щеплень 35тис. наразі 1% побічних (після першої ін'єкції) та й почали 29.12.2020 ... ранувато для висновків...
показать весь комментарий
03.01.2021 17:19 Ответить
https://zakarpattya.net.ua/News/208505-Uhorshchyna-otrymala-6-tysiach-doz-rosiiskoi-vaktsyny-iaku-Kuleba-nazvav-hibrydnoiu-zbroieiu-proty-Ukrainy Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини, яку Кулеба назвав гібридною зброєю проти України @ Закарпаття онлайн
показать весь комментарий
03.01.2021 17:30 Ответить
Угорщині вона "тапєріча без надобності". Хто ж сі схоче тепер колоти якийсь спутнік, коли є пфайзер пропіарили і хвате. уплочєно
показать весь комментарий
03.01.2021 17:52 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/12/29/***************************************************************************************************** "Гібридна зброя проти України": Кулеба про російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" - новини Еспресо TV | Україна
показать весь комментарий
03.01.2021 17:01 Ответить
Кулеба - наша людина в тилу ворога.
Жодного антиукраїнського інтерв'ю я від нього не чув.
Не дарма, на сайті президентських петицій ватники чи зелеботи вже ставлять петиції за звільнення Кулеби
показать весь комментарий
03.01.2021 17:04 Ответить
Та Кулеба уже привився...Может и спутником...) А вы , лохи, ждите...)
показать весь комментарий
03.01.2021 17:42 Ответить
добра спроба...
показать весь комментарий
03.01.2021 17:54 Ответить
https://censor.net/ua/news/3239594/**********************************************************************
показать весь комментарий
03.01.2021 17:04 Ответить
Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2792
показать весь комментарий
03.01.2021 17:09 Ответить
Да Пётралексеич с Семочко сварилбы отменную вакцину.
показать весь комментарий
03.01.2021 17:10 Ответить
Жительница Гатчины Ленинградской области, пенсионерка https://lenta.ru/tags/persons/kozhevnikova-galina/ Галина Кожевникова рассказала изданию https://lenta.ru/tags/organizations/47news-ru/ 47news , что в декабре купила в местном соборе Святого апостола Павла макароны, которые ей продали под видом 30 свечей.
Россиянка обнаружила подмену 31 декабря, когда в ее доме отключилось электричество. «Начала поджигать - не горит. Вторую - не горит. Третью - то же самое», - вспоминает Кожевникова. Позднее она показала «свечи» своей внучке Ксении, которая надкусила одну из них и поняла, что на самом деле это макароны.
https://lenta.ru/news/2021/01/03/makaroshki/

чим більше українці спостерігають за Мордором, тим менше в бажання вживати щось мордованське, а тим більше колотись ВЕТИРИНАРНОЮ вакциною
показать весь комментарий
03.01.2021 17:16 Ответить
я сгустил краски
все что длинное и белое на Московщине называют свече-макароны, по местному лапша

их можно совать хоть в рот, хоть в задницу. хоть на шах развешивать, а при случае и Господу поставить

показать весь комментарий
03.01.2021 18:28 Ответить
«Начала поджигать - не горит. Вторую - не горит. Третью - то же самое»

----------------------------------------
Макарони горять. Як і Мівінаю То бабушка погано розжигала
показать весь комментарий
03.01.2021 20:27 Ответить
Нашрайбаю крамольну річ (з точки зору фанклюбу Петра). Про всяк випадок, приношу вибачення, якщо пораню чиїсь почуття.
Думаю, якби Петро не перехворів на короночку, і (Боже збав) лишався би Президентом, то на всіх телеканалах гнівно таврував би москалів вкупі з їх ширкою. А сам тихцем закупив би це паскудство зі знижкою через фірму-прокладку, в якої потім перекупив би цю гидоту за бюджетні кошти за ціною пфайзерівської вакцини.
показать весь комментарий
03.01.2021 17:18 Ответить
єжелі да каби то во рту рослі б гріби
показать весь комментарий
03.01.2021 19:09 Ответить
Комусь і сої достатньо...
показать весь комментарий
03.01.2021 20:15 Ответить
Дурак ти дядя...
показать весь комментарий
03.01.2021 19:18 Ответить
ні, зебіл воно. Чи дебіл... "акакаяразніца?"
показать весь комментарий
03.01.2021 19:34 Ответить
Зебілам я і сам ******** відпустити копен-дупен - благо, приводів вистачає. Так само, як і упоротим любителям чоколяди. Тут дійсно нема різниці: одні й другі - модифікації "черновецьких бабушок" .
показать весь комментарий
03.01.2021 19:58 Ответить
А ти вумний?
показать весь комментарий
03.01.2021 19:54 Ответить
свинособаки,ваша срана бормотуха підходить лише для свиней, для вас та ригоАнальної швалі, а людям,зокрема українцям, Ні, абсолютно ні,ніяк, тому йдіть в дупу з вашим фуфлом.
показать весь комментарий
03.01.2021 17:18 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


Дратути.

Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9270
показать весь комментарий
03.01.2021 17:21 Ответить
..Інфа від *братчика * Корчинського !?
показать весь комментарий
03.01.2021 17:28 Ответить
путинк-V" (берёзовый сок на спирту) - фсё чё нуно знать а касапскай "ваксине"
показать весь комментарий
03.01.2021 17:30 Ответить
спирт их тоже говно,из опилок,з тирси.
показать весь комментарий
03.01.2021 17:35 Ответить
Всю дорогу вони не могли вигнати ні горілки ні спирту, бо з нетерплячки все випивалося на рівні браги.
показать весь комментарий
03.01.2021 18:30 Ответить
Аргєнтіна падтвєрділа пачємута расійскім йазиком. Рота ширше відкрий, рашконещастя.
показать весь комментарий
03.01.2021 18:31 Ответить
и сколько за ето Аргентина получила отката от *****?
показать весь комментарий
03.01.2021 18:32 Ответить
Ніхто там не підтверджував. Все що російською мовою навіть не слухай. Не витрачай часу.
показать весь комментарий
03.01.2021 18:37 Ответить
Враховуючи вміст бояри, спирту, бормотухи в комментах, можна тільки здогадувась, чи то форумчани хочуть дуже похмелитися чи то вже занадто добре
показать весь комментарий
03.01.2021 17:42 Ответить
На заре своей трудовой деятельности довелось мне поработать ветврачем. Так вот при массовых вакцинациях как плановых так и внеплановых у стада никто не спрашивал какой вакциной хотите прививаться. Вакцина должна быть доступной, эффективной, с минимумом противопоказаний и осложнений. На рынок Украины зайдет вакцина при реализации которой "вакцинаторы" получат максимальную прибыль. Это в первую очередь бизнес и ничего личного. Газ из России не вызывает такого патриотического отторжения как вакцина, особенно в отопительный сезон.
показать весь комментарий
03.01.2021 18:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/446358, вылезай из погреба: Украина уже 3 года не покупает российский газ!
показать весь комментарий
03.01.2021 18:35 Ответить
точніше: не купує газ в касапів, не їм сплачує. І не три, а 6 років.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:37 Ответить
"Швидко підняте не вважається впавшим"?
показать весь комментарий
03.01.2021 20:31 Ответить
не рівняй мокре з холодним.
Хоча, у вас, подлякових ботів це - за правило.
показать весь комментарий
03.01.2021 22:06 Ответить
а чий?
показать весь комментарий
03.01.2021 20:29 Ответить
"...Он должен ездить по всему миру..." ОТ КУРВА !
А ФІНАНСУВАТИ УКРАЇНСЬКУ МЕДИЦИНУ І НАУКУ он ні должен ??
показать весь комментарий
03.01.2021 18:31 Ответить
А яким боком рашка до "проізводітєлєй" вакцін"?
показать весь комментарий
03.01.2021 18:39 Ответить
"Весной заканчивается период, благоприятный для распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Источник: https://censor.net/ru/n3240285

-------------------------------------------------
Даєш проффесіанала міністром охорони здоров*я!
показать весь комментарий
03.01.2021 19:00 Ответить
Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5362
показать весь комментарий
03.01.2021 19:04 Ответить
Тех,кто её будет вводить-не жалко.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:25 Ответить
Спутник-уколол и на орбиту.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:26 Ответить
с-ПУТИНик-5
показать весь комментарий
03.01.2021 19:48 Ответить
https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158175843324580 Генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов у facebook заявив, що для закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" немає раціональних підстав .

Перш за все Жумаділов дає розуміння про вакцини: хто, що і як розробляє, на якій стадії, хто як контрактує поставки. І - взагалі, які типи вакцин існують в теорії та на практиці. Це - важливо для розуміння того, хто що отримує, і чим людство вакцинується в ці дні.

По-друге, гендиректор ДП МЗУ пояснює, чому покладатись на державну російську організацію в умовах збройної агресії РФ проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво. Але й без цього, російська вакцина програє конкуренцію на ринку.
"У сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією. Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - такий висновок зробив А.Жумаділов.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:51 Ответить
14 січня ВРУ планує розглянути питання примусової вакцинації. Я голосував проти Пороха. Але, якщо Порошенко відкриє фронт боротьби проти примусової вакцинації, то я піду за ним хоч на Майдан. Але якщо ні ... На жаль боротьбу з корупцією в ОП Зеленського він не проводить, на жаль, а привід хоча б попіаритися дуже гарний є. Боюся, що Порошенко нічим не кращий за ЗЕ.
показать весь комментарий
03.01.2021 19:58 Ответить
ти не стільки не голосував за Пороха, як Порох тобі в штани насрав.
ЗІ: на пороховому каналі https://www.5.ua/tag/2853/ кожну суботу виходить передача-проєкт журналістських розслідувань "Спостерігач"
Так що не бреши.
Я можу тобі навести інші приклади розслідувань корупції на телеканалах "Еспресо" і "Прямий".
показать весь комментарий
03.01.2021 20:17 Ответить
Ти нічого не переплутало? До чого тут його канали? А сам Порох що каже з цього приводу? А нічого, бо потім треба буде в суді відповідати, а з журналістів нічого взяти. Воно ссикливе прикривається журналістами? Це питання.
показать весь комментарий
03.01.2021 20:59 Ответить
дебіл, іншими словами, ти хочеш, щоб Порох особисто розпитував свідків злочинів... Так от: в кожного своя робота. Порох навіть далеко не кожен запит до органів підписує з приводу того чи іншого злочину: для цього в штаті партії ЄС є адвокати; а у фракції ЄС - інші нардепи.
До речі: розпочни вчитися, хоча би з ЦПШ.
показать весь комментарий
03.01.2021 21:56 Ответить
завуалированный новичок, не иначе
показать весь комментарий
03.01.2021 20:05 Ответить
Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3929
показать весь комментарий
03.01.2021 20:53 Ответить
Відкрию тобі велику таємницю. В світі є тільки 2 компанії, що розробили вакцину: Астразенека і Інтел. Перша ще й виробляє її а друга віддала виробництво Файзеру. Не плутати розробників і виробників. Так ось, російська вакцина - це Астразенека, яку в РФії випробували в обмін на право виробництва.
показать весь комментарий
03.01.2021 21:02 Ответить
чомусь я більше довіряю Жумаділову, ніж тобі. брехливий 73/43%зебіл. А Арсен в своєму пості дає ясно зрозуміти, що AstraZeneca і "Sputnik V" - суть конкуренти, а не одна фірма.
показать весь комментарий
03.01.2021 22:04 Ответить
Найбільша загроза для України вірус під іменем "парашенко". Вірус"парашенко" своїми реформами і безвізом обезлюдив більше Україну, ніж ковід-19.
показать весь комментарий
03.01.2021 23:21 Ответить
Страница 4 из 4
 
 