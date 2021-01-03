Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко

П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив, що застосування російської антикоронавірусної вакцини для вакцинації українців неприпустиме.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", Порошенко вважає, що влада зобов'язана найближчими місяцями забезпечити масову вакцинацію українців вакцинами перевірених світових виробників.

"У кожного представника влади не має бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він має їздити усім світом, до всіх якісних виробників вакцини, крім російських. Оскільки застосування російської вакцини, навпаки, тягнутиме за собою ризики", - сказав він.

Політик зазначив, що упродовж 2021 року від коронавірусу необхідно вакцинувати все населення України.

"Навесні закінчується період, сприятливий для поширення коронавірусу. Природний спад цієї інфекції починається з травня. Тому до квітня ми зобов'язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Упродовж всього року до 1 січня ми маємо вакцинувати всіх", - зазначив Порошенко.

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