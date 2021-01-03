Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко
П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив, що застосування російської антикоронавірусної вакцини для вакцинації українців неприпустиме.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", Порошенко вважає, що влада зобов'язана найближчими місяцями забезпечити масову вакцинацію українців вакцинами перевірених світових виробників.
"У кожного представника влади не має бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він має їздити усім світом, до всіх якісних виробників вакцини, крім російських. Оскільки застосування російської вакцини, навпаки, тягнутиме за собою ризики", - сказав він.
Політик зазначив, що упродовж 2021 року від коронавірусу необхідно вакцинувати все населення України.
"Навесні закінчується період, сприятливий для поширення коронавірусу. Природний спад цієї інфекції починається з травня. Тому до квітня ми зобов'язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Упродовж всього року до 1 січня ми маємо вакцинувати всіх", - зазначив Порошенко.
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на муралі зображено потужного Бика на ім'я Петро із величезними сталевими яйцями
фото Бика зкинули Мендель для відповідних висновків.....
https://bigkyiv.com.ua/na-borshhagivtsi-z-yavyvsya-mural-z-symvolom-2021-roku/
Ви так смачно описали речі, які вона не бачить в ОП.
усеруся, а рошенку все одно не з'їм
діти, діти.....
на дурнях гріх не попіаритись !
Саме для цього Спутнік ************ в Україну в комбінації з Астрою. Фактично - Астра стане прикриттям для Спутніка, його експортним варіантом
утром сертифікат,
ввечері гроші за вакцину
ps Аргентина також "вакцинує", а по суті це 3 фаза тестувань спутніка, отримали 300тис. зроблено щеплень 35тис. наразі 1% побічних (після першої ін'єкції) та й почали 29.12.2020 ... ранувато для висновків...
Жодного антиукраїнського інтерв'ю я від нього не чув.
Не дарма, на сайті президентських петицій ватники чи зелеботи вже ставлять петиції за звільнення Кулеби
Россиянка обнаружила подмену 31 декабря, когда в ее доме отключилось электричество. «Начала поджигать - не горит. Вторую - не горит. Третью - то же самое», - вспоминает Кожевникова. Позднее она показала «свечи» своей внучке Ксении, которая надкусила одну из них и поняла, что на самом деле это макароны.
https://lenta.ru/news/2021/01/03/makaroshki/
чим більше українці спостерігають за Мордором, тим менше в бажання вживати щось мордованське, а тим більше колотись ВЕТИРИНАРНОЮ вакциною
все что длинное и белое на Московщине называют свече-макароны, по местному лапша
их можно совать хоть в рот, хоть в задницу. хоть на шах развешивать, а при случае и Господу поставить
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Макарони горять. Як і Мівінаю То бабушка погано розжигала
Думаю, якби Петро не перехворів на короночку, і (Боже збав) лишався би Президентом, то на всіх телеканалах гнівно таврував би москалів вкупі з їх ширкою. А сам тихцем закупив би це паскудство зі знижкою через фірму-прокладку, в якої потім перекупив би цю гидоту за бюджетні кошти за ціною пфайзерівської вакцини.
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
Дратути.
Хоча, у вас, подлякових ботів це - за правило.
А ФІНАНСУВАТИ УКРАЇНСЬКУ МЕДИЦИНУ І НАУКУ он ні должен ??
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Даєш проффесіанала міністром охорони здоров*я!
Перш за все Жумаділов дає розуміння про вакцини: хто, що і як розробляє, на якій стадії, хто як контрактує поставки. І - взагалі, які типи вакцин існують в теорії та на практиці. Це - важливо для розуміння того, хто що отримує, і чим людство вакцинується в ці дні.
По-друге, гендиректор ДП МЗУ пояснює, чому покладатись на державну російську організацію в умовах збройної агресії РФ проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво. Але й без цього, російська вакцина програє конкуренцію на ринку.
"У сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією. Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - такий висновок зробив А.Жумаділов.
ЗІ: на пороховому каналі https://www.5.ua/tag/2853/ кожну суботу виходить передача-проєкт журналістських розслідувань "Спостерігач"
Так що не бреши.
Я можу тобі навести інші приклади розслідувань корупції на телеканалах "Еспресо" і "Прямий".
До речі: розпочни вчитися, хоча би з ЦПШ.