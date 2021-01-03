УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5222 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
16 739 391

Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко

Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко

П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко заявив, що застосування російської антикоронавірусної вакцини для вакцинації українців неприпустиме.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", Порошенко вважає, що влада зобов'язана найближчими місяцями забезпечити масову вакцинацію українців вакцинами перевірених світових виробників.

"У кожного представника влади не має бути ні днів, ні ночей, ні перерви. Він має їздити усім світом, до всіх якісних виробників вакцини, крім російських. Оскільки застосування російської вакцини, навпаки, тягнутиме за собою ризики", - сказав він.

Політик зазначив, що упродовж 2021 року від коронавірусу необхідно вакцинувати все населення України.

"Навесні закінчується період, сприятливий для поширення коронавірусу. Природний спад цієї інфекції починається з травня. Тому до квітня ми зобов'язані забезпечити мінімум 22 мільйони доз вакцини. Упродовж всього року до 1 січня ми маємо вакцинувати всіх", - зазначив Порошенко.

Читайте також: Росіяни заявили про готовність випробовувати вакцину проти COVID-19 в Україні

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Порошенко Петро (15190) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+72
Это даже не вакцина. Это бормотуха для крупного рогатого скота.
показати весь коментар
03.01.2021 15:02
+48
Будь Порошенко сейчас у власти, он со своим дипломатическим опытом и международными связями смог бы обеспечить украинцам вакцинацию если не в числе первых, то очень скоро. А с дурачком Зеленским никто не хочет иметь дел...
показати весь коментар
03.01.2021 15:08
+31
Я так понимаю, ты уже после вакцины. Бредишь.
показати весь коментар
03.01.2021 15:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Это для нормальных людей риск, а для 73% олигофренов качественная вакцина противопоказана. У них от нее аллергия!! Поэтому только новичок 5!
показати весь коментар
03.01.2021 16:50 Відповісти
Для всех сподвижников Великого Пороха! Новая вакцина! Практически бесплатно ! Голландская! Nobivac Rabies! Спешите, всем не хватит!
показати весь коментар
03.01.2021 16:51 Відповісти
А чому треба завадити людям, що захочуть вакцинуватися російським експериментом? Це ж глядачі Медведчука, я так розумію...
показати весь коментар
03.01.2021 16:52 Відповісти
на Борщагівці, на стіні імені царя Валтасара чудодійно проявився мурал із символом 2021 р.

на муралі зображено потужного Бика на ім'я Петро із величезними сталевими яйцями


фото Бика зкинули Мендель для відповідних висновків.....
показати весь коментар
03.01.2021 17:00 Відповісти
А можна тут фото муралу того викласти або посилання на нього?
показати весь коментар
03.01.2021 17:10 Відповісти
забий в гуглі "рівноапостольний" і побачиш майбутнього Гетьмана Кривавої Хунти
показати весь коментар
03.01.2021 17:18 Відповісти
ну. добре. ось тут
https://bigkyiv.com.ua/na-borshhagivtsi-z-yavyvsya-mural-z-symvolom-2021-roku/
показати весь коментар
03.01.2021 17:19 Відповісти
Короче Сивочолий Бик, почав мєдлєнно-мєдлєнно сходити згори до зєСтада.
показати весь коментар
03.01.2021 17:40 Відповісти
показати весь коментар
03.01.2021 17:48 Відповісти
Мендель мабуть вельми зацікавлена.
Ви так смачно описали речі, які вона не бачить в ОП.
показати весь коментар
03.01.2021 17:37 Відповісти
один хрен - нивжизнь за Пороха не проголосую

усеруся, а рошенку все одно не з'їм


діти, діти.....
показати весь коментар
03.01.2021 17:04 Відповісти
..Так головне.... ПРопіаритись !
показати весь коментар
03.01.2021 16:58 Відповісти
а чом би і ні ?

на дурнях гріх не попіаритись !
показати весь коментар
03.01.2021 17:01 Відповісти
Підняття тарифів теж заперчували , але українці вже отримали новорічний подарунок !!! Наступним подарунком буде росєйський фуфломіцин на 8-ме березня !!!)))
показати весь коментар
03.01.2021 17:00 Відповісти
Дозвіл можна купити, чи отримати за допомогою маніпуляції та підтасовки.
Саме для цього Спутнік ************ в Україну в комбінації з Астрою. Фактично - Астра стане прикриттям для Спутніка, його експортним варіантом
показати весь коментар
03.01.2021 17:01 Відповісти
тоді Астра - дура
показати весь коментар
03.01.2021 17:02 Відповісти
Гроші вирішують все. Не отримавши сертифікацію в ЄС та США, власники Астрт хочуть вийти на ринок країн екс-СРСР
показати весь коментар
03.01.2021 17:06 Відповісти
тоді хай гуляють, але без мене...

утром сертифікат,
ввечері гроші за вакцину
показати весь коментар
03.01.2021 17:13 Відповісти
щодо спутніка-v, турки повели себе по мудрому/хитрому - каци і їм пропонували, ті взяли... на преклінічні тестування... ну і далі повний курс тестувань... щоправда вони не в стані війни з кацапами.
ps Аргентина також "вакцинує", а по суті це 3 фаза тестувань спутніка, отримали 300тис. зроблено щеплень 35тис. наразі 1% побічних (після першої ін'єкції) та й почали 29.12.2020 ... ранувато для висновків...
показати весь коментар
03.01.2021 17:19 Відповісти
https://zakarpattya.net.ua/News/208505-Uhorshchyna-otrymala-6-tysiach-doz-rosiiskoi-vaktsyny-iaku-Kuleba-nazvav-hibrydnoiu-zbroieiu-proty-Ukrainy Угорщина отримала 6 тисяч доз російської вакцини, яку Кулеба назвав гібридною зброєю проти України @ Закарпаття онлайн
показати весь коментар
03.01.2021 17:30 Відповісти
Угорщині вона "тапєріча без надобності". Хто ж сі схоче тепер колоти якийсь спутнік, коли є пфайзер пропіарили і хвате. уплочєно
показати весь коментар
03.01.2021 17:52 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/12/29/***************************************************************************************************** "Гібридна зброя проти України": Кулеба про російську вакцину від коронавірусу "Спутник V" - новини Еспресо TV | Україна
показати весь коментар
03.01.2021 17:01 Відповісти
Кулеба - наша людина в тилу ворога.
Жодного антиукраїнського інтерв'ю я від нього не чув.
Не дарма, на сайті президентських петицій ватники чи зелеботи вже ставлять петиції за звільнення Кулеби
показати весь коментар
03.01.2021 17:04 Відповісти
Та Кулеба уже привився...Может и спутником...) А вы , лохи, ждите...)
показати весь коментар
03.01.2021 17:42 Відповісти
добра спроба...
показати весь коментар
03.01.2021 17:54 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3239594/**********************************************************************
показати весь коментар
03.01.2021 17:04 Відповісти
Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2792
показати весь коментар
03.01.2021 17:09 Відповісти
Да Пётралексеич с Семочко сварилбы отменную вакцину.
показати весь коментар
03.01.2021 17:10 Відповісти
Жительница Гатчины Ленинградской области, пенсионерка https://lenta.ru/tags/persons/kozhevnikova-galina/ Галина Кожевникова рассказала изданию https://lenta.ru/tags/organizations/47news-ru/ 47news , что в декабре купила в местном соборе Святого апостола Павла макароны, которые ей продали под видом 30 свечей.
Россиянка обнаружила подмену 31 декабря, когда в ее доме отключилось электричество. «Начала поджигать - не горит. Вторую - не горит. Третью - то же самое», - вспоминает Кожевникова. Позднее она показала «свечи» своей внучке Ксении, которая надкусила одну из них и поняла, что на самом деле это макароны.
https://lenta.ru/news/2021/01/03/makaroshki/

чим більше українці спостерігають за Мордором, тим менше в бажання вживати щось мордованське, а тим більше колотись ВЕТИРИНАРНОЮ вакциною
показати весь коментар
03.01.2021 17:16 Відповісти
я сгустил краски
все что длинное и белое на Московщине называют свече-макароны, по местному лапша

их можно совать хоть в рот, хоть в задницу. хоть на шах развешивать, а при случае и Господу поставить

показати весь коментар
03.01.2021 18:28 Відповісти
«Начала поджигать - не горит. Вторую - не горит. Третью - то же самое»

----------------------------------------
Макарони горять. Як і Мівінаю То бабушка погано розжигала
показати весь коментар
03.01.2021 20:27 Відповісти
Нашрайбаю крамольну річ (з точки зору фанклюбу Петра). Про всяк випадок, приношу вибачення, якщо пораню чиїсь почуття.
Думаю, якби Петро не перехворів на короночку, і (Боже збав) лишався би Президентом, то на всіх телеканалах гнівно таврував би москалів вкупі з їх ширкою. А сам тихцем закупив би це паскудство зі знижкою через фірму-прокладку, в якої потім перекупив би цю гидоту за бюджетні кошти за ціною пфайзерівської вакцини.
показати весь коментар
03.01.2021 17:18 Відповісти
єжелі да каби то во рту рослі б гріби
показати весь коментар
03.01.2021 19:09 Відповісти
Комусь і сої достатньо...
показати весь коментар
03.01.2021 20:15 Відповісти
Дурак ти дядя...
показати весь коментар
03.01.2021 19:18 Відповісти
ні, зебіл воно. Чи дебіл... "акакаяразніца?"
показати весь коментар
03.01.2021 19:34 Відповісти
Зебілам я і сам ******** відпустити копен-дупен - благо, приводів вистачає. Так само, як і упоротим любителям чоколяди. Тут дійсно нема різниці: одні й другі - модифікації "черновецьких бабушок" .
показати весь коментар
03.01.2021 19:58 Відповісти
А ти вумний?
показати весь коментар
03.01.2021 19:54 Відповісти
свинособаки,ваша срана бормотуха підходить лише для свиней, для вас та ригоАнальної швалі, а людям,зокрема українцям, Ні, абсолютно ні,ніяк, тому йдіть в дупу з вашим фуфлом.
показати весь коментар
03.01.2021 17:18 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


Дратути.

Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9270
показати весь коментар
03.01.2021 17:21 Відповісти
..Інфа від *братчика * Корчинського !?
показати весь коментар
03.01.2021 17:28 Відповісти
путинк-V" (берёзовый сок на спирту) - фсё чё нуно знать а касапскай "ваксине"
показати весь коментар
03.01.2021 17:30 Відповісти
спирт их тоже говно,из опилок,з тирси.
показати весь коментар
03.01.2021 17:35 Відповісти
Всю дорогу вони не могли вигнати ні горілки ні спирту, бо з нетерплячки все випивалося на рівні браги.
показати весь коментар
03.01.2021 18:30 Відповісти
Аргєнтіна падтвєрділа пачємута расійскім йазиком. Рота ширше відкрий, рашконещастя.
показати весь коментар
03.01.2021 18:31 Відповісти
и сколько за ето Аргентина получила отката от *****?
показати весь коментар
03.01.2021 18:32 Відповісти
Ніхто там не підтверджував. Все що російською мовою навіть не слухай. Не витрачай часу.
показати весь коментар
03.01.2021 18:37 Відповісти
Враховуючи вміст бояри, спирту, бормотухи в комментах, можна тільки здогадувась, чи то форумчани хочуть дуже похмелитися чи то вже занадто добре
показати весь коментар
03.01.2021 17:42 Відповісти
На заре своей трудовой деятельности довелось мне поработать ветврачем. Так вот при массовых вакцинациях как плановых так и внеплановых у стада никто не спрашивал какой вакциной хотите прививаться. Вакцина должна быть доступной, эффективной, с минимумом противопоказаний и осложнений. На рынок Украины зайдет вакцина при реализации которой "вакцинаторы" получат максимальную прибыль. Это в первую очередь бизнес и ничего личного. Газ из России не вызывает такого патриотического отторжения как вакцина, особенно в отопительный сезон.
показати весь коментар
03.01.2021 18:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/446358, вылезай из погреба: Украина уже 3 года не покупает российский газ!
показати весь коментар
03.01.2021 18:35 Відповісти
точніше: не купує газ в касапів, не їм сплачує. І не три, а 6 років.
показати весь коментар
03.01.2021 19:37 Відповісти
"Швидко підняте не вважається впавшим"?
показати весь коментар
03.01.2021 20:31 Відповісти
не рівняй мокре з холодним.
Хоча, у вас, подлякових ботів це - за правило.
показати весь коментар
03.01.2021 22:06 Відповісти
а чий?
показати весь коментар
03.01.2021 20:29 Відповісти
"...Он должен ездить по всему миру..." ОТ КУРВА !
А ФІНАНСУВАТИ УКРАЇНСЬКУ МЕДИЦИНУ І НАУКУ он ні должен ??
показати весь коментар
03.01.2021 18:31 Відповісти
А яким боком рашка до "проізводітєлєй" вакцін"?
показати весь коментар
03.01.2021 18:39 Відповісти
"Весной заканчивается период, благоприятный для распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Источник: https://censor.net/ru/n3240285

-------------------------------------------------
Даєш проффесіанала міністром охорони здоров*я!
показати весь коментар
03.01.2021 19:00 Відповісти
Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5362
показати весь коментар
03.01.2021 19:04 Відповісти
Тех,кто её будет вводить-не жалко.
показати весь коментар
03.01.2021 19:25 Відповісти
Спутник-уколол и на орбиту.
показати весь коментар
03.01.2021 19:26 Відповісти
с-ПУТИНик-5
показати весь коментар
03.01.2021 19:48 Відповісти
https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158175843324580 Генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов у facebook заявив, що для закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" немає раціональних підстав .

Перш за все Жумаділов дає розуміння про вакцини: хто, що і як розробляє, на якій стадії, хто як контрактує поставки. І - взагалі, які типи вакцин існують в теорії та на практиці. Це - важливо для розуміння того, хто що отримує, і чим людство вакцинується в ці дні.

По-друге, гендиректор ДП МЗУ пояснює, чому покладатись на державну російську організацію в умовах збройної агресії РФ проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво. Але й без цього, російська вакцина програє конкуренцію на ринку.
"У сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією. Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - такий висновок зробив А.Жумаділов.
показати весь коментар
03.01.2021 19:51 Відповісти
14 січня ВРУ планує розглянути питання примусової вакцинації. Я голосував проти Пороха. Але, якщо Порошенко відкриє фронт боротьби проти примусової вакцинації, то я піду за ним хоч на Майдан. Але якщо ні ... На жаль боротьбу з корупцією в ОП Зеленського він не проводить, на жаль, а привід хоча б попіаритися дуже гарний є. Боюся, що Порошенко нічим не кращий за ЗЕ.
показати весь коментар
03.01.2021 19:58 Відповісти
ти не стільки не голосував за Пороха, як Порох тобі в штани насрав.
ЗІ: на пороховому каналі https://www.5.ua/tag/2853/ кожну суботу виходить передача-проєкт журналістських розслідувань "Спостерігач"
Так що не бреши.
Я можу тобі навести інші приклади розслідувань корупції на телеканалах "Еспресо" і "Прямий".
показати весь коментар
03.01.2021 20:17 Відповісти
Ти нічого не переплутало? До чого тут його канали? А сам Порох що каже з цього приводу? А нічого, бо потім треба буде в суді відповідати, а з журналістів нічого взяти. Воно ссикливе прикривається журналістами? Це питання.
показати весь коментар
03.01.2021 20:59 Відповісти
дебіл, іншими словами, ти хочеш, щоб Порох особисто розпитував свідків злочинів... Так от: в кожного своя робота. Порох навіть далеко не кожен запит до органів підписує з приводу того чи іншого злочину: для цього в штаті партії ЄС є адвокати; а у фракції ЄС - інші нардепи.
До речі: розпочни вчитися, хоча би з ЦПШ.
показати весь коментар
03.01.2021 21:56 Відповісти
завуалированный новичок, не иначе
показати весь коментар
03.01.2021 20:05 Відповісти
Застосування російської вакцини - це великий ризик, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3929
показати весь коментар
03.01.2021 20:53 Відповісти
Відкрию тобі велику таємницю. В світі є тільки 2 компанії, що розробили вакцину: Астразенека і Інтел. Перша ще й виробляє її а друга віддала виробництво Файзеру. Не плутати розробників і виробників. Так ось, російська вакцина - це Астразенека, яку в РФії випробували в обмін на право виробництва.
показати весь коментар
03.01.2021 21:02 Відповісти
чомусь я більше довіряю Жумаділову, ніж тобі. брехливий 73/43%зебіл. А Арсен в своєму пості дає ясно зрозуміти, що AstraZeneca і "Sputnik V" - суть конкуренти, а не одна фірма.
показати весь коментар
03.01.2021 22:04 Відповісти
Найбільша загроза для України вірус під іменем "парашенко". Вірус"парашенко" своїми реформами і безвізом обезлюдив більше Україну, ніж ковід-19.
показати весь коментар
03.01.2021 23:21 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 