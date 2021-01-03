В Карпатах на мужчину упало дерево, он погиб, - Ивано-Франковская ОГА

В лесу вблизи села Дора на Ивано-Франковщине упало дерево и убило человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Трагедия произошла второго января. Погибший жил в Яремче. Ему было 34 года.

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