РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9283 посетителя онлайн
Новости
7 087 10

В Карпатах на мужчину упало дерево, он погиб, - Ивано-Франковская ОГА

В Карпатах на мужчину упало дерево, он погиб, - Ивано-Франковская ОГА

В лесу вблизи села Дора на Ивано-Франковщине упало дерево и убило человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Трагедия произошла второго января. Погибший жил в Яремче. Ему было 34 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Яремче Ивано-Франковской области спасатели нашли заблудившуюся в горах туристку

Автор: 

Карпаты (306) лес (632) несчастный_случай (314) ОГА (2393) смерть (9245)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
-- ще була, мабудь, мотопила "Дружба" ...
показать весь комментарий
03.01.2021 15:59
+4
Було одне дерево і один мужчина. Нарешті вони зустрілися!
показать весь комментарий
03.01.2021 15:52
+3
Дивно, в Карпатах виявляється ще є дерева.
показать весь комментарий
03.01.2021 15:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивно, в Карпатах виявляється ще є дерева.
показать весь комментарий
03.01.2021 15:49 Ответить
Було одне дерево і один мужчина. Нарешті вони зустрілися!
показать весь комментарий
03.01.2021 15:52 Ответить
-- ще була, мабудь, мотопила "Дружба" ...
показать весь комментарий
03.01.2021 15:59 Ответить
и дерево раз в жизни стреляе..
показать весь комментарий
03.01.2021 15:57 Ответить
У Карпатах на чоловіка впало дерево, він загинув, - Івано-Франківська ОДА - Цензор.НЕТ 3879
показать весь комментарий
03.01.2021 16:01 Ответить
Цензору дякувати чи третім силам, тема про Карпати- це ж перекличка "друзів" України, котрих западенцями, залякано ще у череві самки-бібізяни, що мандрувала у "нову оселю" після "добровільної"смерті за 3 колоски?
показать весь комментарий
03.01.2021 16:22 Ответить
Браконьєри полюють за деревами... деевам. щоб вижити, потрібно полювати на браконьєрів... - класика виживання...
показать весь комментарий
03.01.2021 18:03 Ответить
Тобто, впало? Прийшло до нього додому, почекало поки він вийде з хати і впало? Це не смішно, але при яких обставинах це сталося?
показать весь комментарий
03.01.2021 18:15 Ответить
Зпилював вночі...
показать весь комментарий
03.01.2021 22:49 Ответить
 
 