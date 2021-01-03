У Карпатах на чоловіка впало дерево, він загинув, - Івано-Франківська ОДА
У лісі поблизу села Дора на Івано-Франківщині впало дерево і вбило людину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Трагедія сталася другого січня. Загиблий жив у місті Яремче. Йому було 34 роки.
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