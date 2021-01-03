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У Карпатах на чоловіка впало дерево, він загинув, - Івано-Франківська ОДА

У Карпатах на чоловіка впало дерево, він загинув, - Івано-Франківська ОДА

У лісі поблизу села Дора на Івано-Франківщині впало дерево і вбило людину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Трагедія сталася другого січня. Загиблий жив у місті Яремче. Йому було 34 роки.

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Автор: 

Карпати (264) ліс (770) нещасний випадок (274) ОДА (1630) смерть (6772)


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Топ коментарі
+8
-- ще була, мабудь, мотопила "Дружба" ...
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03.01.2021 15:59
+4
Було одне дерево і один мужчина. Нарешті вони зустрілися!
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03.01.2021 15:52
+3
Дивно, в Карпатах виявляється ще є дерева.
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03.01.2021 15:49
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Дивно, в Карпатах виявляється ще є дерева.
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03.01.2021 15:49 Відповісти
Було одне дерево і один мужчина. Нарешті вони зустрілися!
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03.01.2021 15:52 Відповісти
-- ще була, мабудь, мотопила "Дружба" ...
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03.01.2021 15:59 Відповісти
и дерево раз в жизни стреляе..
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03.01.2021 15:57 Відповісти
У Карпатах на чоловіка впало дерево, він загинув, - Івано-Франківська ОДА - Цензор.НЕТ 3879
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03.01.2021 16:01 Відповісти
Цензору дякувати чи третім силам, тема про Карпати- це ж перекличка "друзів" України, котрих западенцями, залякано ще у череві самки-бібізяни, що мандрувала у "нову оселю" після "добровільної"смерті за 3 колоски?
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03.01.2021 16:22 Відповісти
Браконьєри полюють за деревами... деевам. щоб вижити, потрібно полювати на браконьєрів... - класика виживання...
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03.01.2021 18:03 Відповісти
Тобто, впало? Прийшло до нього додому, почекало поки він вийде з хати і впало? Це не смішно, але при яких обставинах це сталося?
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03.01.2021 18:15 Відповісти
Зпилював вночі...
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03.01.2021 22:49 Відповісти
 
 