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Под туристами из Украины проломился лед на озере в польских Татрах

Под туристами из Украины проломился лед на озере в польских Татрах

Туристы из Украины вышли на лед на озере Морское Око в Татрах на юге Польши.

Как рассказала Паулина Колодзейская из Татранского национального парка (TPN), туристы часто выходят на поверхность замерзшего озера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Группа украинцев вышла на озеро 2 января, лед проломился, когда они были примерно в 10 метрах от берега. Людям удалось самостоятельно выбраться на берег, никто не пострадал.

Лед на Морское Око слишком тонкой, чтобы выходить на него. Руководство Татранского национального парка уже долгое время призывает не выходить на поверхность замерзших озер. Знаки, размещенные на берегах, также сообщают об опасности. Есть в парке охрана, но это не останавливает туристов - по льду стараются сократить путь к озеру у горы Рысы.

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Автор: 

несчастный_случай (314) Польша (8497) туристы (99)


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Топ комментарии
+18
Туристов из Мордора поляки затолкали бы обратно под лёд.
До весны.
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03.01.2021 18:46
+13
ничего нового - дебилы... были таблички не ходить - пошли....
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03.01.2021 18:44
+11
А чому ви вважаєте, що то можуть бути тільки гастрабайтери? Тут в Польщі багато українців які мають фірми. І називаючи навіть 1-го українця такими брудними словами ви цитуєте москальску машину пропаганди. Чому не написати "трудові мігранти" наприклад? Може ви троль москальский, або дрисло хохлядске звичайне, якому заздрість грезе одне місце, або щось затиска? Також люди їдуть туди щоб не стикатися з такими як ви людьми(гнилими всередині)!
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03.01.2021 19:22
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ничего нового - дебилы... были таблички не ходить - пошли....
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03.01.2021 18:44 Ответить
https://censor.net/ru/user/371210 - то шо ты лугандонец-маряк это уже все знают
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03.01.2021 19:02 Ответить
под туристами из мордора не проломился бы
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03.01.2021 18:45 Ответить
Туристов из Мордора поляки затолкали бы обратно под лёд.
До весны.
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03.01.2021 18:46 Ответить
"Руководство Татранского национального парка уже долгое время призывает не выходить на поверхность замерзших озер."

Ключевое и фатальное здесь "призывает". Кого это когда останавливало в Украине!? Нужно было писать крупными буквами "запрещено млять! Штраф такой то - такой то" (большой в смысле).
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03.01.2021 18:48 Ответить
цікаво як ці "туристи з України" опинилися в Польщі?
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03.01.2021 18:51 Ответить
они там работают
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03.01.2021 18:53 Ответить
так і треба було писати - "гастрабайтери з України, які знаходилися у відпустці"
а то вводять в оману своїми "туристами", при тому що майже всі кордони для туризму зачинені
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03.01.2021 18:58 Ответить
А почему не ЭКСПАТЫ?
слово «гастарбайтеры»применяет только раша
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03.01.2021 19:14 Ответить
я про те що у будь якому выпадку "туристами з України", за існуючих обставин, називати не зовсім корректно!
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03.01.2021 19:28 Ответить
экспат- натурализуется...
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04.01.2021 03:31 Ответить
Бред . Экспат ездит по всему миру и работает .
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04.01.2021 08:31 Ответить
А чому ви вважаєте, що то можуть бути тільки гастрабайтери? Тут в Польщі багато українців які мають фірми. І називаючи навіть 1-го українця такими брудними словами ви цитуєте москальску машину пропаганди. Чому не написати "трудові мігранти" наприклад? Може ви троль москальский, або дрисло хохлядске звичайне, якому заздрість грезе одне місце, або щось затиска? Також люди їдуть туди щоб не стикатися з такими як ви людьми(гнилими всередині)!
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03.01.2021 19:22 Ответить
100 баллов
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03.01.2021 19:25 Ответить
Неважливо, що вони роблять в Польщі. Важливо те, що громадяни України показують свою тупість і бидляцтво, тобто продовжують робити в чужій державі те, що робили в себе вдома. І від того, що я їх назву "трудові мігранти", нічого не поміняється.

"Załamał się lód na Morskim Oku. Turyści z Ukrainy wpadli do wody, sami zdołali wyjść" - в цьому заголовку ключове слово "...z Ukrainy..."
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03.01.2021 22:47 Ответить
На самом деле руководство парка не "призывает", а рекомендует.
Не быть мудаками, если это возможно.
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03.01.2021 18:51 Ответить
А наші завжди порушують заборони.
Я б їх і не рятувала. Дурні бо...
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03.01.2021 19:00 Ответить
Та никто и не пытался, похоже...
"Людям удалось самостоятельно выбраться на берег, никто не пострадал."
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03.01.2021 19:04 Ответить
Пусть едут в Китай на Байкал.
Під туристами з України проломилася крига на озері в польських Татрах - Цензор.НЕТ 2184
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03.01.2021 19:01 Ответить
да Во-Во - не ваш теперь Байкал...)))
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03.01.2021 19:41 Ответить
скоро китайцы всю воду из Байкала все равно выкачают - там у них по берегам целлюлозно-бумажные комбинаты делают туалетную бумагу для Америки
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03.01.2021 20:18 Ответить
этот кацап радуется так...)
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03.01.2021 20:30 Ответить
Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!
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03.01.2021 19:01 Ответить
вы там карманы проверьте. там осетров полные запазухи. зря что-ли на лёд пёрлись?
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03.01.2021 19:02 Ответить
А Татры разве не грузовики?
Під туристами з України проломилася крига на озері в польських Татрах - Цензор.НЕТ 2267
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03.01.2021 19:07 Ответить
А Байкал это Китай??
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03.01.2021 19:08 Ответить
Здрасссььь.. а шо это? Караганда???
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03.01.2021 19:22 Ответить
Там тоже будет Китай...Казахи и давно под ними лежат
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03.01.2021 20:43 Ответить
и даже не польские,а чешские (один из не многих с воздушным охлаждением)
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03.01.2021 19:27 Ответить
Есть легковая "Татра-613" - таким бы стал Запорожец, если бы не Кучма и Васадзе.
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03.01.2021 21:25 Ответить
ну новость -30 на улице и тут на тебе.....
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03.01.2021 19:10 Ответить
Зеленский не оказал помощь НАШИМ ГРАЖДАНАМ? Самолёт не выслал? Деньгами не помог? Оно же так любит помогать ненуждающимся....
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03.01.2021 19:17 Ответить
На озеро треба було відправити підводного човна.
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04.01.2021 10:23 Ответить
З того озера до парковки не меньше ніж 10 кілометрів.
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03.01.2021 19:19 Ответить
Чего бы не проломить лед по периметру каким-то катер-ледоколом?
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03.01.2021 19:23 Ответить
Их нельзя оправдывать, там были запрещающие знаки, но совок обычно не обращает внимание на это, совок везде совок.
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03.01.2021 20:00 Ответить
на лёд могут выходить только любители зимней рыбалки, и то очень осторожно. Хотя и этих топится предостаточно.
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03.01.2021 20:59 Ответить
 
 