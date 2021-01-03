Под туристами из Украины проломился лед на озере в польских Татрах

Туристы из Украины вышли на лед на озере Морское Око в Татрах на юге Польши.

Как рассказала Паулина Колодзейская из Татранского национального парка (TPN), туристы часто выходят на поверхность замерзшего озера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Группа украинцев вышла на озеро 2 января, лед проломился, когда они были примерно в 10 метрах от берега. Людям удалось самостоятельно выбраться на берег, никто не пострадал.

Лед на Морское Око слишком тонкой, чтобы выходить на него. Руководство Татранского национального парка уже долгое время призывает не выходить на поверхность замерзших озер. Знаки, размещенные на берегах, также сообщают об опасности. Есть в парке охрана, но это не останавливает туристов - по льду стараются сократить путь к озеру у горы Рысы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Карпатах на мужчину упало дерево, он погиб, - Ивано-Франковская ОГА