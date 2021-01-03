Под туристами из Украины проломился лед на озере в польских Татрах
Туристы из Украины вышли на лед на озере Морское Око в Татрах на юге Польши.
Как рассказала Паулина Колодзейская из Татранского национального парка (TPN), туристы часто выходят на поверхность замерзшего озера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
Группа украинцев вышла на озеро 2 января, лед проломился, когда они были примерно в 10 метрах от берега. Людям удалось самостоятельно выбраться на берег, никто не пострадал.
Лед на Морское Око слишком тонкой, чтобы выходить на него. Руководство Татранского национального парка уже долгое время призывает не выходить на поверхность замерзших озер. Знаки, размещенные на берегах, также сообщают об опасности. Есть в парке охрана, но это не останавливает туристов - по льду стараются сократить путь к озеру у горы Рысы.
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До весны.
Ключевое и фатальное здесь "призывает". Кого это когда останавливало в Украине!? Нужно было писать крупными буквами "запрещено млять! Штраф такой то - такой то" (большой в смысле).
а то вводять в оману своїми "туристами", при тому що майже всі кордони для туризму зачинені
слово «гастарбайтеры»применяет только раша
"Załamał się lód na Morskim Oku. Turyści z Ukrainy wpadli do wody, sami zdołali wyjść" - в цьому заголовку ключове слово "...z Ukrainy..."
Не быть мудаками, если это возможно.
Я б їх і не рятувала. Дурні бо...
"Людям удалось самостоятельно выбраться на берег, никто не пострадал."