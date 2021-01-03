Під туристами з України проломилася крига на озері в польських Татрах
Туристи з України вийшли на лід на озері Морське Око в Татрах на півдні Польщі.
Як розповіла Пауліна Колодзеєйська з Татранського національного парку (TPN), туристи часто виходять на поверхню замерзлого озера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Крига проломилася за приблизно 10 метрів від берега. Туристам з України вдалося самостійно вийти на берег, ніхто не постраждав.
Крига на Морському Оці є надто тонкою, аби виходити на неї. Влада Татранського національного парку вже тривалий час закликає не виходили на поверхню замерзлих озер Татар. Знаки, розміщені на берегах, також повідомляють про небезпеку. Над Морським Оком є також вартові парку, але попри їхні застереження, туристи виходять на замерзле озеро.
Взимку, коли лід досить товстий, туристи поверхнею Морського Ока протоптують скорочений шлях у напрямку до Чорного Ставу під Рисами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До весны.
Ключевое и фатальное здесь "призывает". Кого это когда останавливало в Украине!? Нужно было писать крупными буквами "запрещено млять! Штраф такой то - такой то" (большой в смысле).
а то вводять в оману своїми "туристами", при тому що майже всі кордони для туризму зачинені
слово «гастарбайтеры»применяет только раша
"Załamał się lód na Morskim Oku. Turyści z Ukrainy wpadli do wody, sami zdołali wyjść" - в цьому заголовку ключове слово "...z Ukrainy..."
Не быть мудаками, если это возможно.
Я б їх і не рятувала. Дурні бо...
"Людям удалось самостоятельно выбраться на берег, никто не пострадал."