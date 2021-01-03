УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8350 відвідувачів онлайн
Новини
9 357 44

Під туристами з України проломилася крига на озері в польських Татрах

Під туристами з України проломилася крига на озері в польських Татрах

Туристи з України вийшли на лід на озері Морське Око в Татрах на півдні Польщі.

Як розповіла Пауліна Колодзеєйська з Татранського національного парку (TPN), туристи часто виходять на поверхню замерзлого озера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Крига проломилася за приблизно 10 метрів від берега. Туристам з України вдалося самостійно вийти на берег, ніхто не постраждав.

Крига на Морському Оці є надто тонкою, аби виходити на неї. Влада Татранського національного парку вже тривалий час закликає не виходили на поверхню замерзлих озер Татар. Знаки, розміщені на берегах, також повідомляють про небезпеку. Над Морським Оком є також вартові парку, але попри їхні застереження, туристи виходять на замерзле озеро.

Взимку, коли лід досить товстий, туристи поверхнею Морського Ока протоптують скорочений шлях у напрямку до Чорного Ставу під Рисами.

Також читайте: Дитина загинула на Харківщині, катаючись на санчатах

нещасний випадок (274) Польща (8612) туристи (276)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Туристов из Мордора поляки затолкали бы обратно под лёд.
До весны.
показати весь коментар
03.01.2021 18:46
+13
ничего нового - дебилы... были таблички не ходить - пошли....
показати весь коментар
03.01.2021 18:44
+11
А чому ви вважаєте, що то можуть бути тільки гастрабайтери? Тут в Польщі багато українців які мають фірми. І називаючи навіть 1-го українця такими брудними словами ви цитуєте москальску машину пропаганди. Чому не написати "трудові мігранти" наприклад? Може ви троль москальский, або дрисло хохлядске звичайне, якому заздрість грезе одне місце, або щось затиска? Також люди їдуть туди щоб не стикатися з такими як ви людьми(гнилими всередині)!
показати весь коментар
03.01.2021 19:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ничего нового - дебилы... были таблички не ходить - пошли....
показати весь коментар
03.01.2021 18:44 Відповісти
https://censor.net/ru/user/371210 - то шо ты лугандонец-маряк это уже все знают
показати весь коментар
03.01.2021 19:02 Відповісти
под туристами из мордора не проломился бы
показати весь коментар
03.01.2021 18:45 Відповісти
Туристов из Мордора поляки затолкали бы обратно под лёд.
До весны.
показати весь коментар
03.01.2021 18:46 Відповісти
"Руководство Татранского национального парка уже долгое время призывает не выходить на поверхность замерзших озер."

Ключевое и фатальное здесь "призывает". Кого это когда останавливало в Украине!? Нужно было писать крупными буквами "запрещено млять! Штраф такой то - такой то" (большой в смысле).
показати весь коментар
03.01.2021 18:48 Відповісти
цікаво як ці "туристи з України" опинилися в Польщі?
показати весь коментар
03.01.2021 18:51 Відповісти
они там работают
показати весь коментар
03.01.2021 18:53 Відповісти
так і треба було писати - "гастрабайтери з України, які знаходилися у відпустці"
а то вводять в оману своїми "туристами", при тому що майже всі кордони для туризму зачинені
показати весь коментар
03.01.2021 18:58 Відповісти
А почему не ЭКСПАТЫ?
слово «гастарбайтеры»применяет только раша
показати весь коментар
03.01.2021 19:14 Відповісти
я про те що у будь якому выпадку "туристами з України", за існуючих обставин, називати не зовсім корректно!
показати весь коментар
03.01.2021 19:28 Відповісти
экспат- натурализуется...
показати весь коментар
04.01.2021 03:31 Відповісти
Бред . Экспат ездит по всему миру и работает .
показати весь коментар
04.01.2021 08:31 Відповісти
А чому ви вважаєте, що то можуть бути тільки гастрабайтери? Тут в Польщі багато українців які мають фірми. І називаючи навіть 1-го українця такими брудними словами ви цитуєте москальску машину пропаганди. Чому не написати "трудові мігранти" наприклад? Може ви троль москальский, або дрисло хохлядске звичайне, якому заздрість грезе одне місце, або щось затиска? Також люди їдуть туди щоб не стикатися з такими як ви людьми(гнилими всередині)!
показати весь коментар
03.01.2021 19:22 Відповісти
100 баллов
показати весь коментар
03.01.2021 19:25 Відповісти
Неважливо, що вони роблять в Польщі. Важливо те, що громадяни України показують свою тупість і бидляцтво, тобто продовжують робити в чужій державі те, що робили в себе вдома. І від того, що я їх назву "трудові мігранти", нічого не поміняється.

"Załamał się lód na Morskim Oku. Turyści z Ukrainy wpadli do wody, sami zdołali wyjść" - в цьому заголовку ключове слово "...z Ukrainy..."
показати весь коментар
03.01.2021 22:47 Відповісти
На самом деле руководство парка не "призывает", а рекомендует.
Не быть мудаками, если это возможно.
показати весь коментар
03.01.2021 18:51 Відповісти
А наші завжди порушують заборони.
Я б їх і не рятувала. Дурні бо...
показати весь коментар
03.01.2021 19:00 Відповісти
Та никто и не пытался, похоже...
"Людям удалось самостоятельно выбраться на берег, никто не пострадал."
показати весь коментар
03.01.2021 19:04 Відповісти
Пусть едут в Китай на Байкал.
Під туристами з України проломилася крига на озері в польських Татрах - Цензор.НЕТ 2184
показати весь коментар
03.01.2021 19:01 Відповісти
да Во-Во - не ваш теперь Байкал...)))
показати весь коментар
03.01.2021 19:41 Відповісти
скоро китайцы всю воду из Байкала все равно выкачают - там у них по берегам целлюлозно-бумажные комбинаты делают туалетную бумагу для Америки
показати весь коментар
03.01.2021 20:18 Відповісти
этот кацап радуется так...)
показати весь коментар
03.01.2021 20:30 Відповісти
Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!
показати весь коментар
03.01.2021 19:01 Відповісти
вы там карманы проверьте. там осетров полные запазухи. зря что-ли на лёд пёрлись?
показати весь коментар
03.01.2021 19:02 Відповісти
А Татры разве не грузовики?
Під туристами з України проломилася крига на озері в польських Татрах - Цензор.НЕТ 2267
показати весь коментар
03.01.2021 19:07 Відповісти
А Байкал это Китай??
показати весь коментар
03.01.2021 19:08 Відповісти
Здрасссььь.. а шо это? Караганда???
показати весь коментар
03.01.2021 19:22 Відповісти
Там тоже будет Китай...Казахи и давно под ними лежат
показати весь коментар
03.01.2021 20:43 Відповісти
и даже не польские,а чешские (один из не многих с воздушным охлаждением)
показати весь коментар
03.01.2021 19:27 Відповісти
Есть легковая "Татра-613" - таким бы стал Запорожец, если бы не Кучма и Васадзе.
показати весь коментар
03.01.2021 21:25 Відповісти
ну новость -30 на улице и тут на тебе.....
показати весь коментар
03.01.2021 19:10 Відповісти
Зеленский не оказал помощь НАШИМ ГРАЖДАНАМ? Самолёт не выслал? Деньгами не помог? Оно же так любит помогать ненуждающимся....
показати весь коментар
03.01.2021 19:17 Відповісти
На озеро треба було відправити підводного човна.
показати весь коментар
04.01.2021 10:23 Відповісти
З того озера до парковки не меньше ніж 10 кілометрів.
показати весь коментар
03.01.2021 19:19 Відповісти
Чего бы не проломить лед по периметру каким-то катер-ледоколом?
показати весь коментар
03.01.2021 19:23 Відповісти
Их нельзя оправдывать, там были запрещающие знаки, но совок обычно не обращает внимание на это, совок везде совок.
показати весь коментар
03.01.2021 20:00 Відповісти
на лёд могут выходить только любители зимней рыбалки, и то очень осторожно. Хотя и этих топится предостаточно.
показати весь коментар
03.01.2021 20:59 Відповісти
 
 