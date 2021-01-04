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Новости Оборона
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Украинские экипажи "Айлендов" пройдут в США 10-недельную подготовку, - Минобороны

Украинские экипажи

Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров класса "Айленд" вскоре отправляются для проведения дальнейшего обучения в г.Балтимор, штат Мэриленд, США, где под руководством американских инструкторов пройдут 10-недельный курс обучения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявило информационное агентство Министерства обороны Украины "АрмияИнформ".

Как отмечается в сообщении, украинские экипажи будут работать непосредственно на катерах во время выходов в акватории, научатся самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы, на практике проверят работы бортовых систем, средств навигации, связи и другого катерного оборудования и технических средств американского производства.

"Будущие экипажи катеров класса "Айленд" уже прошли усиленную подготовку в Украине. Прежде всего, курс по углубленному изучению английского языка… Моряки совершенствовали штурманскую подготовку, подготовку в вопросах по борьбе за живучесть, тренировались на современных учебно-тренажерных комплексах и подробно изучали материальную часть катеров класса "Айленд", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в текущем году США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности и обороны передадут дополнительно еще три катера этого проекта.

"Это катера Береговой охраны США, которые в дальнейшем увеличат боевые способности ВМС Украины во время выполнения задач в операционных зонах Азово-Черноморского региона. Сейчас эти катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение. Ожидается, что три "Айленда" поступят в Украину морским путем до конца первого полугодия этого года. Эти катера передадут нашему флоту уже с боевыми модулями и установленными на борту корабельными системами американского производства", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса "Айленд", которые получили названия "Старобельск" и "Славянск" и уже выполняют задачи в бассейне Черного моря.

В ведомстве также анонсировали создание в составе ВМС Украины до конца текущего года полноценного дивизиона патрульных катеров класса "Айленд".

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ВМС (1479) корабль (2045) оборона (5229) США (27082) подготовка (233)


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Топ комментарии
+2
Красиве місто Балтімор, і пиво хлопцям сподоба !)
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04.01.2021 11:02
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Красиве місто Балтімор, і пиво хлопцям сподоба !)
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04.01.2021 11:02 Ответить
А який нам потрібен?
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04.01.2021 11:17 Ответить
Ну хоть ребята отдохнут.
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04.01.2021 11:13 Ответить
...это шанс!) сначала 14 карантина ххерятче, а потом к примеру в далеких 80х офицер хоккеист могильный чухнул. религиозный политический расовый....с мотивом подскажут и там)
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04.01.2021 11:18 Ответить
Міністр оборони пропонує не стріляти.
Міністр внутрішніх справ лізе в зовнішні справи.
Міністр освіти - плагіатор.
Генеральний прокурор порушує закон.
Служба безпеки охороняє сама себе.
Гарант Конституції плює на Конституцію.
Здається, на посадах зараз лише ті, хто вміє діяти прямо протилежно своїм задачам. Анти-влада. Анти-Украіна. Світ чорного дзеркала падає в чорну діру.
Це не скінчиться добре
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04.01.2021 11:24 Ответить
Що, таки в новині зрадозрадна зрада?
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04.01.2021 11:26 Ответить
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04.01.2021 11:29 Ответить
Вам мордве уже ничего не поможет
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04.01.2021 11:57 Ответить
Якщо для берегової охорони - то це контробанда, або допомога на акваторії. Протистояти кому і чим вони будуть у нас. У ворога інший клас бойової техніки.
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04.01.2021 11:59 Ответить
Так эти Айленды передают или продают? По сколько им десятков лет уже?
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04.01.2021 13:05 Ответить
 
 