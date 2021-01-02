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Новости Агрессия России против Украины
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В районе Очакова будет построена главная база ВМС Украины, - Неижпапа

В районе Очакова будет построена главная база ВМС Украины, - Неижпапа

Для ВМС Украины будут построены новые базы в Очакове, Бердянске и порту "Южный".

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ.

В 2020 году ВМСУ от других государственных структур получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для строительства военно-морских баз вблизи Очакова и в Бердянске.

"Первый шаг, связанный с передачей земельных участков и гидротехнических сооружений Министерству обороны, наиболее сложный и длительный. Он уже сделан, двигаемся дальше. Пока могу сказать, что в районе Очакова будет главная база. В Бердянске на Азовском море уже проведены некоторые работы по расчистке и подготовке территории под строительство.

Благодаря кредиту от Великобритании, о котором договорились руководители наших двух государств, можно будет, в частности, развивать береговую инфраструктуру будущей базы "Восток" и главной базы", - рассказал Неижпапа. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Моряки ВМС США провели капремонт главного военно-морского причала для ВМС Украины в Очакове. ФОТО

Также ВМС получили для своих нужд причал в морском порту "Южный".

"В этом порту со времен его основания военных вообще никогда не было. Сотрудничество с администрацией как порта, так и расположенного неподалеку Одесского припортового завода налажено, взаимопонимание достигнуто. Для нас это станет возможностью разместить в порту "Южный" дивизион патрульных катеров типа "Айленд", - пояснил контр-адмирал.

В "Южном" разместится построенный в 2020 году по заказу Министерства обороны плавучий причал - сооружение из сверхпрочного бетона на воде длиной 57 метров.

Также смотрите: ВМС Украины получили плавучий причал для катеров, - Минобороны. ВИДЕО

"Рассчитываем на еще один такой причал в 2021 году (его стоимость - 23 млн грн). Таким образом полностью удастся обеспечить стоянку будущего дивизиона", отметил Неижпапа.

Автор: 

Бердянск (443) ВМС (1478) оборона (5225) Неижпапа Алексей (79) Очаков (90)


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Топ комментарии
+26
А була б там база НАТО, то не було б русскіх тварєй.
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02.01.2021 21:47
+23
Украинцы понимают, что не Украина зашла на территорию московии защищать украинцев, а кремлевская орда пришла на нашу землю защищать русских и навязывать нам свой, ордынский мир, и нам не оставили выбора, идти снова в рабство к туземцам, либо взять в руки оружие и убивать оккупантов.
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02.01.2021 21:52
+21
Предлагаю базу в Очакове отдать в аренду ВМС США лет на 20-ть......
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02.01.2021 21:52
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Якби ж ще повибивати ватні мізки тамтешнього населення... Вони ж кожен крок військових зливатимуть "куда нада"...
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03.01.2021 16:09 Ответить
ДОБРА НОВИНА ТА ЩЕ ВІД ЛЮДИНИ З ТАКИМ КОЗАЦЬКИМ ПРІЗВИЩЕМ !)
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03.01.2021 19:31 Ответить
А что об этом думает дедушка Фокин?
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03.01.2021 19:43 Ответить
У КНР підготували до спуску на воду третій універсальний десантний корабель класу «Type 075».
Інформаційне агенство Naval News.
Нині третій китайський універсальний десантний корабель класу «Type 075» знаходиться на просунутій стадії будівництва і найближчим часом буде готовий до спуску на воду.У районі Очакова побудують головну базу ВМС України, - Неїжпапа - Цензор.НЕТ 8165

Россия оказалась в клещах.
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03.01.2021 20:46 Ответить
"Россия оказалась в клещах"

Россия?
А не Тайвань и не Австралия, мать вашу?
Чему радуетесь то?
Закаким хреном Китаю десантные корабли?
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04.01.2021 07:35 Ответить
Вот именно, учитывая, что у Китая с рашкой тысячи километров сухопутной границы - УДК им вовсе ни к чему.
А если копнуть еще глубже - зачем Китаю вообще менять границу и официально захватывать территорию Сибири? Когда можно просто "взять в аренду" их на долгий срок, выкачивая ресурсы и при этом ни за что не отвечая?
А вот для южных и восточных соседей Китая усиление его военной мощи опасно
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04.01.2021 13:20 Ответить
Именно!
По мосту через реку танки китайские проедут - и вот уже и на новой родине, в Сибири!
А десантные корабли нужны для высадки на побережье, так что Тайвань идет первой целью, а мы, в Австралии, следующими будем.
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04.01.2021 14:22 Ответить
а не задалеко ви від Китаю щоб боятись?
Це ж яке логістичне плечо треба, щоб на вас нападати?
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04.01.2021 22:00 Ответить
А расскажи о военной базе Китая на островах Спратли, ты ж грамотный?
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05.01.2021 02:25 Ответить
між островами Спратлі та Австралією, здається 3тис км?
Чи ця база якось вам загрожує?
До речі скільки там китайців?
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06.01.2021 13:24 Ответить
крім того на гугл мпасі щось не бачу там жодного військового корабля
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06.01.2021 13:26 Ответить
7 років одне і то теж, ... буде та буде ... а на ділі Бла Бла Бла
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03.01.2021 23:08 Ответить
Для ВМС Украины будут построены новые базы в Очакове, Бердянске и порту "Южный". Источник: https://censor.net/ru/n3240246

Кацапи від страху всі ляхи пообсирали, скобєєва і солов йов з колєгамі на своєму ТБ вже всі пердаки собі порвали
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04.01.2021 01:11 Ответить
в Очакові вже строїться. Стаття написана, щоб зелених похвалить?
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04.01.2021 09:44 Ответить
Ні, для того щоб кацапи зі страху всралися
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04.01.2021 15:52 Ответить
очаків почали строїти за пороха, а видадуть як зелене досягнення
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04.01.2021 16:04 Ответить
Це всі знають і те що Зе влада видала Московії вагнерівців теж
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04.01.2021 21:08 Ответить
якщо то ти знаєш, ще не значить, що всі. наприклад вчилки, вони ж огранічєнні, лише на своїй хвилі.
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04.01.2021 22:16 Ответить
Ти їм розповісиш ...
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05.01.2021 00:11 Ответить
як матиму бажання. то ще ті задротки у педкороні.
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05.01.2021 00:47 Ответить
может лучше Диснейленд построить?
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04.01.2021 09:39 Ответить
ну так в кінці і буде.
Починають як військову базу, а закінчать як Диснейленд.
Ковідний фонд не дасть збрехати
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04.01.2021 22:01 Ответить
та ні. спочатку базу, в гризло, на бутилку, а вже потім диснейленди.
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04.01.2021 15:52 Ответить
ПОКА В УКРАИНЕ ЕСТЬ ОЛИГАРХИ !!! БУДЕТ И КОРРУПЦИЯ И ХАУС И ВСЕ НЕПРИЯТНОСТИ ЧТО УЖЕ ЕСТЬ !!! ОНИ РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ УКРАИНЫ !!
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04.01.2021 17:30 Ответить
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