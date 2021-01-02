В районе Очакова будет построена главная база ВМС Украины, - Неижпапа
Для ВМС Украины будут построены новые базы в Очакове, Бердянске и порту "Южный".
Об этом в интервью Радио Свобода рассказал командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ.
В 2020 году ВМСУ от других государственных структур получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для строительства военно-морских баз вблизи Очакова и в Бердянске.
"Первый шаг, связанный с передачей земельных участков и гидротехнических сооружений Министерству обороны, наиболее сложный и длительный. Он уже сделан, двигаемся дальше. Пока могу сказать, что в районе Очакова будет главная база. В Бердянске на Азовском море уже проведены некоторые работы по расчистке и подготовке территории под строительство.
Благодаря кредиту от Великобритании, о котором договорились руководители наших двух государств, можно будет, в частности, развивать береговую инфраструктуру будущей базы "Восток" и главной базы", - рассказал Неижпапа.
Также ВМС получили для своих нужд причал в морском порту "Южный".
"В этом порту со времен его основания военных вообще никогда не было. Сотрудничество с администрацией как порта, так и расположенного неподалеку Одесского припортового завода налажено, взаимопонимание достигнуто. Для нас это станет возможностью разместить в порту "Южный" дивизион патрульных катеров типа "Айленд", - пояснил контр-адмирал.
В "Южном" разместится построенный в 2020 году по заказу Министерства обороны плавучий причал - сооружение из сверхпрочного бетона на воде длиной 57 метров.
"Рассчитываем на еще один такой причал в 2021 году (его стоимость - 23 млн грн). Таким образом полностью удастся обеспечить стоянку будущего дивизиона", отметил Неижпапа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інформаційне агенство Naval News.
Нині третій китайський універсальний десантний корабель класу «Type 075» знаходиться на просунутій стадії будівництва і найближчим часом буде готовий до спуску на воду.
Россия оказалась в клещах.
Россия?
А не Тайвань и не Австралия, мать вашу?
Чему радуетесь то?
Закаким хреном Китаю десантные корабли?
А если копнуть еще глубже - зачем Китаю вообще менять границу и официально захватывать территорию Сибири? Когда можно просто "взять в аренду" их на долгий срок, выкачивая ресурсы и при этом ни за что не отвечая?
А вот для южных и восточных соседей Китая усиление его военной мощи опасно
По мосту через реку танки китайские проедут - и вот уже и на новой родине, в Сибири!
А десантные корабли нужны для высадки на побережье, так что Тайвань идет первой целью, а мы, в Австралии, следующими будем.
Це ж яке логістичне плечо треба, щоб на вас нападати?
Чи ця база якось вам загрожує?
До речі скільки там китайців?
Кацапи від страху всі ляхи пообсирали, скобєєва і солов йов з колєгамі на своєму ТБ вже всі пердаки собі порвали
Починають як військову базу, а закінчать як Диснейленд.
Ковідний фонд не дасть збрехати