В районе Очакова будет построена главная база ВМС Украины, - Неижпапа

Для ВМС Украины будут построены новые базы в Очакове, Бердянске и порту "Южный".

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ.

В 2020 году ВМСУ от других государственных структур получили гидротехнические сооружения и землю на побережье для строительства военно-морских баз вблизи Очакова и в Бердянске.

"Первый шаг, связанный с передачей земельных участков и гидротехнических сооружений Министерству обороны, наиболее сложный и длительный. Он уже сделан, двигаемся дальше. Пока могу сказать, что в районе Очакова будет главная база. В Бердянске на Азовском море уже проведены некоторые работы по расчистке и подготовке территории под строительство.

Благодаря кредиту от Великобритании, о котором договорились руководители наших двух государств, можно будет, в частности, развивать береговую инфраструктуру будущей базы "Восток" и главной базы", - рассказал Неижпапа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Моряки ВМС США провели капремонт главного военно-морского причала для ВМС Украины в Очакове. ФОТО

Также ВМС получили для своих нужд причал в морском порту "Южный".

"В этом порту со времен его основания военных вообще никогда не было. Сотрудничество с администрацией как порта, так и расположенного неподалеку Одесского припортового завода налажено, взаимопонимание достигнуто. Для нас это станет возможностью разместить в порту "Южный" дивизион патрульных катеров типа "Айленд", - пояснил контр-адмирал.

В "Южном" разместится построенный в 2020 году по заказу Министерства обороны плавучий причал - сооружение из сверхпрочного бетона на воде длиной 57 метров.

Также смотрите: ВМС Украины получили плавучий причал для катеров, - Минобороны. ВИДЕО

"Рассчитываем на еще один такой причал в 2021 году (его стоимость - 23 млн грн). Таким образом полностью удастся обеспечить стоянку будущего дивизиона", отметил Неижпапа.