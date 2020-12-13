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ВМС Украины получили плавучий причал для катеров, - Минобороны. ВИДЕО

Херсонский государственный завод "Паллада" построил плавучий причал для катеров ВМС Украины, он отправился в порт "Южный" (город Южный, Одесская обл.).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Facebook.

"Плавучий причал для катеров ВМС Украины направляется в порт "Южный"! Минобороны заказало – завод "Паллада" построил", - сказано в сообщении.

Сумма контракта от Минобороны - 23,5 млн грн. Длина причала из сверхпрочного бетона - 57 метров.

Заказ Минобороны для завода "Паллада" – первый за годы независимости Украины, указали в оборонном ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 году инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании примут участие в подготовке подразделений ВМС Украины

Автор: 

ВМС (1471) Минобороны (9357)


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Топ комментарии
+7
В комментариях под новостью про вооружение Украины что-то не видно Igor L. Но он есть ... 😉
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13.12.2020 19:53
+5
Я не обсуждаю тактико-технические характеристики Гюрз. Я говорю, что вы солгали о их стоимости примерно 4 - 4,5 раза. И вот как-то на 95% я уверен, что сделали это умышленно.
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13.12.2020 21:49
+4
23,5 млн грн. Длина причала из сверхпрочного бетона - 57 метров, со стразами и изумрудами!
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13.12.2020 19:01
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13.12.2020 18:57 Ответить
23,5 млн грн. Длина причала из сверхпрочного бетона - 57 метров, со стразами и изумрудами!
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13.12.2020 19:01 Ответить
и не говори .. на шару сделали..
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13.12.2020 19:11 Ответить
нуу!! не совсем!!скажем так!!судя по цене они себя обеспечили на несколько лет безбедного существования (не факт что и на пятилетку)так что ,,пока в заказах не нуждаемся"
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13.12.2020 19:13 Ответить
Не кажи дурниць. 23,5 млн грн. це копійки. Он петро по $27-35 млн «Гюрза» будував. Так там взагалі ********, які півметрової хвилі бояться.
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13.12.2020 19:47 Ответить
не буду!!(казати дурниць)я плохо разбираюсь в гривнях а миллион (даже в монгольских тугриках для меня много)я живу в дойчланде и малёх туповат!!эт у вас миллионы ,.карманнные деньги"здесь малёх иначе к деньгам относятся.(так как они отфильтрованы и как правило заработаны если не честно то как минимум относительно честно)словом если обидел то извени что ,.переоценил"гривну(бывает)
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13.12.2020 20:06 Ответить
Що для заводу "Паллада" ті 23,5 млн грн. Що слону дробина. А ось те ща в Херсоні будували та будують різні "плавучі" штукенції. То є дійсно правда. Раніше навіть унікальні плавучі доки будували. Навіть для підводних човнів, атомних. Здоровенні такі штукенції, величь яких пропливаючи біля них дух перехоплювала.
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13.12.2020 21:42 Ответить
В 2017 г. на ПАО «Завод «Кузня на Рыбальском» закуплено 4 малых бронированных артиллерийских катера проекта 58155 (шифр «Гюрза-М»), вместо 7 запланированных. Сроки поставки еще 2 единиц перенесены на 2018 г. Срок поставки 1 единицы определен на 2018 г.
Средняя стоимость одного МБАК - 171,685 млн. грн. (6,238 млн. долл.), что на 46,705 млн. грн. (1,674 млн. долл.) выше плановой.
Средний курс гривны к доллару в 2017 г.-27,52 грн./долл.
https://diana-mihailova.livejournal.com/1668246.html
А Дианочка знатная прокацапка. Так что вы, господин соврамши.
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13.12.2020 21:03 Ответить
катера проекта «Гюрза» обладают только лёгкой броневой защитой, способной защитить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6 экипаж лишь от пуль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80 калибра 7,62 мм. По сути, это что-то вроде плавающего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80 бронетранспортёра , для которого опасность представляет даже выстрел из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93 РПГ . Говорить о его реальном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 боестолкновении с настоящим боевым кораблём как-то неловко. Плавуча ********.
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13.12.2020 21:38 Ответить
Я не обсуждаю тактико-технические характеристики Гюрз. Я говорю, что вы солгали о их стоимости примерно 4 - 4,5 раза. И вот как-то на 95% я уверен, что сделали это умышленно.
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13.12.2020 21:49 Ответить
Интересно бы узнать о цене и вообще о корабле ВМСУ, пригодном для реального боестолкновения с настоящим боевым кораблем противника в 2017-18 году
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13.12.2020 21:54 Ответить
Последний корабль поступивший на вооружение ВМСУ - корвет Тернополь в 2006 году. Стоимость строительства не менее 100 млн. дол. Но точно сложно сказать, строился 11 лет за которые сменилось 3 валюты.
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13.12.2020 22:33 Ответить
Для оценки украинских катеров вы воспользовались кацапской версией Википедии?))
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14.12.2020 13:34 Ответить
плавуча ******** це ваш димоход Кузя, і всі решта
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14.12.2020 18:09 Ответить
Учитывая что на мировом рынке цена боевого дистанционного модуля калибром 30 мм стартует от одного миллиона долларов ,а турки читал продали за 3 млн.то при наличии у Гюрзы их ДВА плюс птуры то цена можно сказать дармовая.
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13.12.2020 22:29 Ответить
Да нет. Пишет же человек, что это ********. Видимо, бронированный катер должен стоить как БТР, или МРАП.
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13.12.2020 22:46 Ответить
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13.12.2020 20:41 Ответить
То м.Південне,чи Южне?? Порт Південний ,чи Южний ???)))))
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13.12.2020 19:15 Ответить
Очень много городов не переводят в Николаевской области до сих пор Первомайськ та Южноураїнськ
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13.12.2020 19:21 Ответить
Топоніми не перекладаються ,а пишуться транскрипцією !!! Україно-російський переклад ,це феномен, це проти загальновідомих правил !!)))
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13.12.2020 19:24 Ответить
Це стасується імен людей,назв вулиць,назв "заводов,газет ,пароходов" !!))
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13.12.2020 19:26 Ответить
То, шо называется - "имена собственные"
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13.12.2020 21:19 Ответить
А атомна станція- Південноукраїнська!)))
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03.01.2021 16:45 Ответить
Перед тим як залишати свої викиди в інтернеті - хіба важко набрати пошук?
https://www.sunpp.mk.ua/ https://www.sunpp.mk.ua/uk Южно-Українська АЕС
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06.01.2021 21:19 Ответить
часто езжу мимо указателя на село "Надєждівка"
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13.12.2020 20:18 Ответить
Хорошая новость.

После того, как Украина рассталась с ядерным потенциалом, взамен на протекторат , который оказался липовым, нужно самим строить свою армию и военный флот, это самое прагматичное решение. Но основная стратегическая цель-плотное взаимодействие с НАТО, с вступлением в альянс
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13.12.2020 19:37 Ответить
Кацап, тебе слово не давали. Брысь к параше, ублюдок!
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13.12.2020 21:59 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/425807-u_shtaba_suhoputnyh_vojsk_otkryli_pamjatnik._v_seti_zapodozrili_chto_na_nem_izobrahen_zelenskij У штаба Сухопутных войск открыли памятник. В Сети заподозрили, что на нем изображен Зеленский. Один из военных, изображенных на памятнике, поразительно похож на президента Зеленского, а другой на командующего Сухопутными войсками генерала Сирского. Также утверждается, что такую композицию придумал генерал Голоднюк, который является замом командующих Сухопутными войсками на протяжении последних 15 лет.

ВМС України отримали плавучий причал для катерів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1529
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13.12.2020 19:45 Ответить
цікаво інше - те як солдат ліворуч, тримає на пріцілі яйця зеленського
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13.12.2020 22:26 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/pozitiv-nedeli-blagodarya-novoy-kolchuge-rossiya-budet-kak-na-ladoni-12122020-409053 Благодаря новой "Кольчуге" пол-России будет как на ладони. "Кольчуга RDF-360" способна с высокой точностью определять местоположение наземных, надводных и воздушных целей. При использовании трех станций мы получаем точные географические координаты, а при использовании четырех - еще и высоту полета воздушного объекта. "Кольчуга RDF-360" может собирать данные о расположении командных пунктов, центров связи, отслеживать перемещения подразделений, то есть "слышать" все происходящее в армии России от Пскова до Волги и Кавказа, а также в акватории морей, не говоря уже о Донбассе и Крыме.
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13.12.2020 19:47 Ответить
В комментариях под новостью про вооружение Украины что-то не видно Igor L. Но он есть ... 😉
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13.12.2020 19:53 Ответить
Десь ховрашок заникався !!))
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13.12.2020 20:01 Ответить
КАТАСТРОФА В КРЫМУ , СКОРО БУДЕМ БРОСАТЬ ДОМА, ПУТИН ПОМОГИ !!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=B5T96Rwb4Dc
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13.12.2020 20:11 Ответить
бачив якось інтервью одніє кримської шалави - директора зоопарку, який у 2014 активно просував крим москалям, потім москалі його майно націоналізували, а він сам вирішив поперти в європу, про яку волав, що там гєї і підараси... ні в улюблену московію, а в європу... ось така падла
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13.12.2020 22:32 Ответить
Це все супер! А от собачку жалко, по залізній палубі без обувки...
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13.12.2020 20:34 Ответить
Кто к кому будет причаливать - причал к катерам. или наоборот ?
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13.12.2020 21:01 Ответить
Крутяк! Возрождается судостроение страны! Скоро сделаем рашку в этой отрасли как детей.
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13.12.2020 21:18 Ответить
И музыка мощная, такая у американцев при спуске авианосцев.
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13.12.2020 21:35 Ответить
Напевно є або буде.
Ви так не хвилюйтесь. Не за один рік все надбається.
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13.12.2020 21:29 Ответить
Вам лучше этого не знать. Катер "Богдан" (гюрза морей).
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13.12.2020 21:49 Ответить
Такую штуковину моряки называют "дебаркадером", т.е. плавучей пристанью. Насколько видно на видео на обычной удлиненной несамоходной барже нет никаких причальных и разгрузочно-погрузочных устройств, кроме кнехтов для швартовых и бетонных якорей для позиционирования самой баржи. Короче, обычная пустышка, позволяющая не подходить низкоосадным суднам типа катер впритык к береговому срезу. Это можно сделать при помощи отсыпа скальной породы и получить вечную пристань. Но, 23 с половиной миллиона гривен за 50 метров пристани по которой нельзя ничего транспортировать - это вершина ЗЕнаглости. У меня простой вопрос: "Как по этой хрени погрузить боекомплект хотя на второй от края катер?". Короче, кто-то "правильно пристроил" бюджетные деньги.
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14.12.2020 11:05 Ответить
Хозяину - деньги, а собачке - радость.
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14.12.2020 11:10 Ответить
 
 