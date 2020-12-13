ВМС Украины получили плавучий причал для катеров, - Минобороны. ВИДЕО
Херсонский государственный завод "Паллада" построил плавучий причал для катеров ВМС Украины, он отправился в порт "Южный" (город Южный, Одесская обл.).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Facebook.
"Плавучий причал для катеров ВМС Украины направляется в порт "Южный"! Минобороны заказало – завод "Паллада" построил", - сказано в сообщении.
Сумма контракта от Минобороны - 23,5 млн грн. Длина причала из сверхпрочного бетона - 57 метров.
Заказ Минобороны для завода "Паллада" – первый за годы независимости Украины, указали в оборонном ведомстве.
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+7 Димитрий CrimeaBandera
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Средняя стоимость одного МБАК - 171,685 млн. грн. (6,238 млн. долл.), что на 46,705 млн. грн. (1,674 млн. долл.) выше плановой.
Средний курс гривны к доллару в 2017 г.-27,52 грн./долл.
https://diana-mihailova.livejournal.com/1668246.html
А Дианочка знатная прокацапка. Так что вы, господин соврамши.
https://www.sunpp.mk.ua/ https://www.sunpp.mk.ua/uk Южно-Українська АЕС
После того, как Украина рассталась с ядерным потенциалом, взамен на протекторат , который оказался липовым, нужно самим строить свою армию и военный флот, это самое прагматичное решение. Но основная стратегическая цель-плотное взаимодействие с НАТО, с вступлением в альянс
https://www.youtube.com/watch?v=B5T96Rwb4Dc
Ви так не хвилюйтесь. Не за один рік все надбається.