ВМС України отримали плавучий причал для катерів, - Міноборони. ВIДЕО

Херсонський державний завод "Паллада" побудував плавучий причал для катерів ВМС України, він відправився в порт "Південний" (місто Южне, Одеська обл.).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України у фейсбуці.

"Плавучий причал для катерів ВМС України прямує у порт "Південний"! Міноборони замовило - завод "Паллада" побудував", - сказано в повідомленні.

Розмір контракту від Міноборони - 23,5 млн грн. Довжина причалу з надміцного бетону - 57 метрів.

Замовлення Міноборони для заводу "Паллада" є першим за роки незалежності України, зазначили в оборонному відомстві.

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