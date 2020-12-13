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ВМС України отримали плавучий причал для катерів, - Міноборони. ВIДЕО
Херсонський державний завод "Паллада" побудував плавучий причал для катерів ВМС України, він відправився в порт "Південний" (місто Южне, Одеська обл.).
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України у фейсбуці.
"Плавучий причал для катерів ВМС України прямує у порт "Південний"! Міноборони замовило - завод "Паллада" побудував", - сказано в повідомленні.
Розмір контракту від Міноборони - 23,5 млн грн. Довжина причалу з надміцного бетону - 57 метрів.
Замовлення Міноборони для заводу "Паллада" є першим за роки незалежності України, зазначили в оборонному відомстві.
Топ коментарі
+7 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар13.12.2020 19:53
+5 Койот Восточноукраинский
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+4 igor mandiur
показати весь коментар13.12.2020 19:01
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Средняя стоимость одного МБАК - 171,685 млн. грн. (6,238 млн. долл.), что на 46,705 млн. грн. (1,674 млн. долл.) выше плановой.
Средний курс гривны к доллару в 2017 г.-27,52 грн./долл.
https://diana-mihailova.livejournal.com/1668246.html
А Дианочка знатная прокацапка. Так что вы, господин соврамши.
https://www.sunpp.mk.ua/ https://www.sunpp.mk.ua/uk Южно-Українська АЕС
После того, как Украина рассталась с ядерным потенциалом, взамен на протекторат , который оказался липовым, нужно самим строить свою армию и военный флот, это самое прагматичное решение. Но основная стратегическая цель-плотное взаимодействие с НАТО, с вступлением в альянс
https://www.youtube.com/watch?v=B5T96Rwb4Dc
Ви так не хвилюйтесь. Не за один рік все надбається.