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Великобритания (4277) ВМС (1321) военные учения (3276)

В 2021 году инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании примут участие в подготовке подразделений ВМС Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В 2021 году инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании примут участие в подготовке подразделений ВМС Украины

В Одессе представители Командования ВМС ВС Украины обсудили с представителями штаба британской тренировочной миссии "Орбитал" совместные мероприятия по подготовке личного состава и подразделений национального военного флота в 2021 с привлечением иностранных инструкторов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Ожидается, что в следующем году к проведению курсов подготовки личного состава и подразделений ВМС ВС Украины приобщатся такие государства-партнеры Украины, как Великобритания, США, Канада, Швеция и Дания.

Сейчас для украинского флота приоритетом является подготовка корабельно-катерного состава, подразделений морской пехоты и оперативная подготовка штабных офицеров. При этом планируется, что значительное внимание будет уделяться подготовке инструкторов ВМС Украины по разным направлениям. Главная идея проведения курсов подготовки с привлечением иностранных инструкторов заключается в повышении боевых и оперативных возможностей национального флота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году США предоставят современное оборудование и снаряжение для водолазных подразделений, - ВМС Украины

В 2021 году для личного состава флотилии и Морского командования ВМС Украины планируется провести курсы по подготовке вахтенных офицеров, вопросам освещения надводной обстановки, логистического и оперативного планирования, а также ожидается менторская помощь по вопросам борьбы за живучесть корабля.

Для морской пехоты запланированы курсы по подготовке снайперов, контрснайперской борьбе, амфибийных операциям и практическим действиям в урбанизированной местности и в условиях плохой видимости. Кроме того, ожидается, что будут курсы подготовки для морской авиации и инструкторов водолазные школы.

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Автор: Володимир Янченко
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В 2021 году инструкторы из Великобритании, США, Канады, Швеции и Дании примут участие в подготовке подразделений ВМС Украины - Цензор.НЕТ 5047
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09.12.2020 21:54 Ответить
Постоянные учения и расширение стран-участниц, Швеция и Дания респект, это конечно хорошо, но по снайперской войне на 7-м году войны мы уже сами кому хочешь должны преподавать, просто необходимо активнее обмениваться опытом внутри ВСУ и других наших ведомств. А по поводу войны в городе, так это все пехотные подразделения должны не вылазить из этих актуальных учений, а то нас тут Хомчак пугал густо населёнными агломерациями и стрельбой в спину от благодарных получателей наших пенсий, субсидий, регрессов. Так вот чтобы потом по кустам не сидеть, надо трениться и это вам без всяких стандартов НАТО У 2021 році інструктори з Великої Британії, США, Канади, Швеції та Данії візьмуть участь у підготовці підрозділів ВМС України - Цензор.НЕТ 4734
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09.12.2020 22:08 Ответить
о где наши братья
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09.12.2020 22:11 Ответить
Адиннарот!А может даже и один салун.
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09.12.2020 22:48 Ответить
 
 