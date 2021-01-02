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Новини Агресія Росії проти України
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У районі Очакова побудують головну базу ВМС України, - Неїжпапа

У районі Очакова побудують головну базу ВМС України, - Неїжпапа

Для ВМС України будуть побудовані нові бази в Очакові, Бердянську та порту "Південний".

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

У 2020 році ВМСУ від інших державних структур отримали гідротехнічні споруди і землю на узбережжі для будівництва військово-морських баз поблизу Очакова і в Бердянську.

"Перший крок, що пов'язаний з передачею земельних ділянок й гідротехнічних споруд Міністерству оборони, найбільш складний та тривалий. Його вже зроблено, рухаємось далі. Поки можу сказати, що в районі Очакова буде головна база. У Бердянську на Азовському морі вже проведено деякі роботи з розчищення й підготовки території під будівництво.

Завдяки кредиту від Великої Британії, про який домовилися керівники наших двох держав, можна буде, зокрема, розвивати берегову інфраструктуру майбутньої бази "Восток" і головної бази", - розповів Неїжпапа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від США 3 патрульні катери класу Island з озброєнням у 1 півріччі 2021 року, - Неїжпапа

Також ВМС отримали для своїх потреб причал в морському порту "Південний".

"У цьому порту з часів його заснування військових взагалі ніколи не було. Співпраця з адміністрацією як порту, так і розташованого неподалік Одеського припортового заводу налагоджено, взаєморозуміння досягнуто. Для нас це стане можливістю розмістити в порту "Південний" дивізіон патрульних катерів типу "Айленд" , - пояснив контрадмірал.

В "Південному" розміститься побудований в 2020 році на замовлення Міністерства оборони плавучий причал - споруда з надміцного бетону на воді довжиною 57 метрів.

Також читайте: У січні відбудеться конференція зі створення Територіальної оборони України, - Бутусов

"Рассчитываем на еще один такой причал в 2021 году (его стоимость - 23 млн грн). Таким образом полностью удастся обеспечить стоянку будущего дивизиона", отметил Неижпапа.

Бердянськ (470) ВМС (1396) оборона (4812) Неїжпапа Олексій (86) Очаків (206)


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Топ коментарі
+26
А була б там база НАТО, то не було б русскіх тварєй.
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02.01.2021 21:47
+23
Украинцы понимают, что не Украина зашла на территорию московии защищать украинцев, а кремлевская орда пришла на нашу землю защищать русских и навязывать нам свой, ордынский мир, и нам не оставили выбора, идти снова в рабство к туземцам, либо взять в руки оружие и убивать оккупантов.
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02.01.2021 21:52
+21
Предлагаю базу в Очакове отдать в аренду ВМС США лет на 20-ть......
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02.01.2021 21:52
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Якби ж ще повибивати ватні мізки тамтешнього населення... Вони ж кожен крок військових зливатимуть "куда нада"...
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03.01.2021 16:09 Відповісти
ДОБРА НОВИНА ТА ЩЕ ВІД ЛЮДИНИ З ТАКИМ КОЗАЦЬКИМ ПРІЗВИЩЕМ !)
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03.01.2021 19:31 Відповісти
А что об этом думает дедушка Фокин?
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03.01.2021 19:43 Відповісти
У КНР підготували до спуску на воду третій універсальний десантний корабель класу «Type 075».
Інформаційне агенство Naval News.
Нині третій китайський універсальний десантний корабель класу «Type 075» знаходиться на просунутій стадії будівництва і найближчим часом буде готовий до спуску на воду.У районі Очакова побудують головну базу ВМС України, - Неїжпапа - Цензор.НЕТ 8165

Россия оказалась в клещах.
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03.01.2021 20:46 Відповісти
"Россия оказалась в клещах"

Россия?
А не Тайвань и не Австралия, мать вашу?
Чему радуетесь то?
Закаким хреном Китаю десантные корабли?
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04.01.2021 07:35 Відповісти
Вот именно, учитывая, что у Китая с рашкой тысячи километров сухопутной границы - УДК им вовсе ни к чему.
А если копнуть еще глубже - зачем Китаю вообще менять границу и официально захватывать территорию Сибири? Когда можно просто "взять в аренду" их на долгий срок, выкачивая ресурсы и при этом ни за что не отвечая?
А вот для южных и восточных соседей Китая усиление его военной мощи опасно
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04.01.2021 13:20 Відповісти
Именно!
По мосту через реку танки китайские проедут - и вот уже и на новой родине, в Сибири!
А десантные корабли нужны для высадки на побережье, так что Тайвань идет первой целью, а мы, в Австралии, следующими будем.
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04.01.2021 14:22 Відповісти
а не задалеко ви від Китаю щоб боятись?
Це ж яке логістичне плечо треба, щоб на вас нападати?
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04.01.2021 22:00 Відповісти
А расскажи о военной базе Китая на островах Спратли, ты ж грамотный?
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05.01.2021 02:25 Відповісти
між островами Спратлі та Австралією, здається 3тис км?
Чи ця база якось вам загрожує?
До речі скільки там китайців?
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06.01.2021 13:24 Відповісти
крім того на гугл мпасі щось не бачу там жодного військового корабля
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06.01.2021 13:26 Відповісти
7 років одне і то теж, ... буде та буде ... а на ділі Бла Бла Бла
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03.01.2021 23:08 Відповісти
Для ВМС Украины будут построены новые базы в Очакове, Бердянске и порту "Южный". Источник: https://censor.net/ru/n3240246

Кацапи від страху всі ляхи пообсирали, скобєєва і солов йов з колєгамі на своєму ТБ вже всі пердаки собі порвали
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04.01.2021 01:11 Відповісти
в Очакові вже строїться. Стаття написана, щоб зелених похвалить?
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04.01.2021 09:44 Відповісти
Ні, для того щоб кацапи зі страху всралися
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04.01.2021 15:52 Відповісти
очаків почали строїти за пороха, а видадуть як зелене досягнення
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04.01.2021 16:04 Відповісти
Це всі знають і те що Зе влада видала Московії вагнерівців теж
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04.01.2021 21:08 Відповісти
якщо то ти знаєш, ще не значить, що всі. наприклад вчилки, вони ж огранічєнні, лише на своїй хвилі.
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04.01.2021 22:16 Відповісти
Ти їм розповісиш ...
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05.01.2021 00:11 Відповісти
як матиму бажання. то ще ті задротки у педкороні.
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05.01.2021 00:47 Відповісти
может лучше Диснейленд построить?
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04.01.2021 09:39 Відповісти
ну так в кінці і буде.
Починають як військову базу, а закінчать як Диснейленд.
Ковідний фонд не дасть збрехати
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04.01.2021 22:01 Відповісти
та ні. спочатку базу, в гризло, на бутилку, а вже потім диснейленди.
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04.01.2021 15:52 Відповісти
ПОКА В УКРАИНЕ ЕСТЬ ОЛИГАРХИ !!! БУДЕТ И КОРРУПЦИЯ И ХАУС И ВСЕ НЕПРИЯТНОСТИ ЧТО УЖЕ ЕСТЬ !!! ОНИ РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ УКРАИНЫ !!
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04.01.2021 17:30 Відповісти
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