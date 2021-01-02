У районі Очакова побудують головну базу ВМС України, - Неїжпапа
Для ВМС України будуть побудовані нові бази в Очакові, Бердянську та порту "Південний".
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.
У 2020 році ВМСУ від інших державних структур отримали гідротехнічні споруди і землю на узбережжі для будівництва військово-морських баз поблизу Очакова і в Бердянську.
"Перший крок, що пов'язаний з передачею земельних ділянок й гідротехнічних споруд Міністерству оборони, найбільш складний та тривалий. Його вже зроблено, рухаємось далі. Поки можу сказати, що в районі Очакова буде головна база. У Бердянську на Азовському морі вже проведено деякі роботи з розчищення й підготовки території під будівництво.
Завдяки кредиту від Великої Британії, про який домовилися керівники наших двох держав, можна буде, зокрема, розвивати берегову інфраструктуру майбутньої бази "Восток" і головної бази", - розповів Неїжпапа.
Також ВМС отримали для своїх потреб причал в морському порту "Південний".
"У цьому порту з часів його заснування військових взагалі ніколи не було. Співпраця з адміністрацією як порту, так і розташованого неподалік Одеського припортового заводу налагоджено, взаєморозуміння досягнуто. Для нас це стане можливістю розмістити в порту "Південний" дивізіон патрульних катерів типу "Айленд" , - пояснив контрадмірал.
В "Південному" розміститься побудований в 2020 році на замовлення Міністерства оборони плавучий причал - споруда з надміцного бетону на воді довжиною 57 метрів.
"Рассчитываем на еще один такой причал в 2021 году (его стоимость - 23 млн грн). Таким образом полностью удастся обеспечить стоянку будущего дивизиона", отметил Неижпапа.
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Інформаційне агенство Naval News.
Нині третій китайський універсальний десантний корабель класу «Type 075» знаходиться на просунутій стадії будівництва і найближчим часом буде готовий до спуску на воду.
Россия оказалась в клещах.
Россия?
А не Тайвань и не Австралия, мать вашу?
Чему радуетесь то?
Закаким хреном Китаю десантные корабли?
А если копнуть еще глубже - зачем Китаю вообще менять границу и официально захватывать территорию Сибири? Когда можно просто "взять в аренду" их на долгий срок, выкачивая ресурсы и при этом ни за что не отвечая?
А вот для южных и восточных соседей Китая усиление его военной мощи опасно
По мосту через реку танки китайские проедут - и вот уже и на новой родине, в Сибири!
А десантные корабли нужны для высадки на побережье, так что Тайвань идет первой целью, а мы, в Австралии, следующими будем.
Це ж яке логістичне плечо треба, щоб на вас нападати?
Чи ця база якось вам загрожує?
До речі скільки там китайців?
Кацапи від страху всі ляхи пообсирали, скобєєва і солов йов з колєгамі на своєму ТБ вже всі пердаки собі порвали
Починають як військову базу, а закінчать як Диснейленд.
Ковідний фонд не дасть збрехати