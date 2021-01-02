У районі Очакова побудують головну базу ВМС України, - Неїжпапа

Для ВМС України будуть побудовані нові бази в Очакові, Бердянську та порту "Південний".

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа, інформує Цензор.НЕТ.

У 2020 році ВМСУ від інших державних структур отримали гідротехнічні споруди і землю на узбережжі для будівництва військово-морських баз поблизу Очакова і в Бердянську.

"Перший крок, що пов'язаний з передачею земельних ділянок й гідротехнічних споруд Міністерству оборони, найбільш складний та тривалий. Його вже зроблено, рухаємось далі. Поки можу сказати, що в районі Очакова буде головна база. У Бердянську на Азовському морі вже проведено деякі роботи з розчищення й підготовки території під будівництво.

Завдяки кредиту від Великої Британії, про який домовилися керівники наших двох держав, можна буде, зокрема, розвивати берегову інфраструктуру майбутньої бази "Восток" і головної бази", - розповів Неїжпапа.

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Також ВМС отримали для своїх потреб причал в морському порту "Південний".

"У цьому порту з часів його заснування військових взагалі ніколи не було. Співпраця з адміністрацією як порту, так і розташованого неподалік Одеського припортового заводу налагоджено, взаєморозуміння досягнуто. Для нас це стане можливістю розмістити в порту "Південний" дивізіон патрульних катерів типу "Айленд" , - пояснив контрадмірал.

В "Південному" розміститься побудований в 2020 році на замовлення Міністерства оборони плавучий причал - споруда з надміцного бетону на воді довжиною 57 метрів.

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"Рассчитываем на еще один такой причал в 2021 году (его стоимость - 23 млн грн). Таким образом полностью удастся обеспечить стоянку будущего дивизиона", отметил Неижпапа.