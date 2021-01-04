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Новини Оборона
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Українські екіпажі "Айлендів" пройдуть у США 10-тижневу підготовку - Міноборони

Українські екіпажі

Українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу "Айленд" незабаром вирушать для проведення подальшого навчання в Балтіморі, штат Меріленд, США, де під керівництвом американських інструкторів пройдуть 10-тижневий курс навчання

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявило інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяІнформ".

Як зазначається в повідомленні, українські екіпажі працюватимуть безпосередньо на катерах під час виходів у акваторії, навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори й допоміжні системи. На практиці перевірять роботи бортових систем, засобів навігації, зв’язку й іншого катерного обладнання й технічних засобів американського виробництва.

"Майбутні екіпажі катерів класу "Айленд" вже пройшли посилену підготовку в Україні. Передусім курс із поглибленого вивчення англійської мови. Моряки вдосконалювали штурманську підготовку, підготовку в питаннях боротьби за живучість, тренувалися на сучасних навчально-тренажерних комплексах і детально вивчали матеріальну частину катерів класу "Айленд", - розповіли в Міноборони.

У відомстві уточнили, що поточного року США в межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще три катери цього проєкту.

"Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать бойові спроможності ВМС України під час виконання завдань в операційних зонах Азово-Чорноморського регіону. Нині ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння. Очікується, що три "Айленди" надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року. Ці катери передадуть нашому флоту вже з бойовими модулями та встановленими на борту корабельними системами американського виробництва", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони нагадали, що в листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ ввійшли перші два патрульні катери класу "Айленд", які отримали назви "Старобельск" і "Слов'янськ" і вже виконують завдання у басейні Чорного моря.

У відомстві також анонсували створення у складі ВМС України до кінця поточного року повноцінного дивізіону патрульних катерів класу "Айленд".

Також читайте: У районі Очакова побудують головну базу ВМС України, - Неїжпапа

Автор: 

ВМС (1397) корабель (1616) оборона (4818) США (23335) підготовка (188)


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Топ коментарі
+2
Красиве місто Балтімор, і пиво хлопцям сподоба !)
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04.01.2021 11:02
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Красиве місто Балтімор, і пиво хлопцям сподоба !)
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04.01.2021 11:02 Відповісти
А який нам потрібен?
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04.01.2021 11:17 Відповісти
Ну хоть ребята отдохнут.
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04.01.2021 11:13 Відповісти
...это шанс!) сначала 14 карантина ххерятче, а потом к примеру в далеких 80х офицер хоккеист могильный чухнул. религиозный политический расовый....с мотивом подскажут и там)
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04.01.2021 11:18 Відповісти
Міністр оборони пропонує не стріляти.
Міністр внутрішніх справ лізе в зовнішні справи.
Міністр освіти - плагіатор.
Генеральний прокурор порушує закон.
Служба безпеки охороняє сама себе.
Гарант Конституції плює на Конституцію.
Здається, на посадах зараз лише ті, хто вміє діяти прямо протилежно своїм задачам. Анти-влада. Анти-Украіна. Світ чорного дзеркала падає в чорну діру.
Це не скінчиться добре
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04.01.2021 11:24 Відповісти
Що, таки в новині зрадозрадна зрада?
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04.01.2021 11:26 Відповісти
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04.01.2021 11:29 Відповісти
Вам мордве уже ничего не поможет
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04.01.2021 11:57 Відповісти
Якщо для берегової охорони - то це контробанда, або допомога на акваторії. Протистояти кому і чим вони будуть у нас. У ворога інший клас бойової техніки.
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04.01.2021 11:59 Відповісти
Так эти Айленды передают или продают? По сколько им десятков лет уже?
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04.01.2021 13:05 Відповісти
 
 