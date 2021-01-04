Українські екіпажі "Айлендів" пройдуть у США 10-тижневу підготовку - Міноборони
Українські військові моряки зі складу екіпажів патрульних катерів класу "Айленд" незабаром вирушать для проведення подальшого навчання в Балтіморі, штат Меріленд, США, де під керівництвом американських інструкторів пройдуть 10-тижневий курс навчання
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявило інформаційне агентство Міністерства оборони України "АрміяІнформ".
Як зазначається в повідомленні, українські екіпажі працюватимуть безпосередньо на катерах під час виходів у акваторії, навчаться самостійно експлуатувати головні двигуни, дизель-генератори й допоміжні системи. На практиці перевірять роботи бортових систем, засобів навігації, зв’язку й іншого катерного обладнання й технічних засобів американського виробництва.
"Майбутні екіпажі катерів класу "Айленд" вже пройшли посилену підготовку в Україні. Передусім курс із поглибленого вивчення англійської мови. Моряки вдосконалювали штурманську підготовку, підготовку в питаннях боротьби за живучість, тренувалися на сучасних навчально-тренажерних комплексах і детально вивчали матеріальну частину катерів класу "Айленд", - розповіли в Міноборони.
У відомстві уточнили, що поточного року США в межах підтримки України у сфері безпеки та оборони передадуть додатково ще три катери цього проєкту.
"Це катери Берегової охорони США, які в подальшому збільшать бойові спроможності ВМС України під час виконання завдань в операційних зонах Азово-Чорноморського регіону. Нині ці катери проходять у США відповідне технічне обслуговування й доозброєння. Очікується, що три "Айленди" надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя цього року. Ці катери передадуть нашому флоту вже з бойовими модулями та встановленими на борту корабельними системами американського виробництва", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони нагадали, що в листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ ввійшли перші два патрульні катери класу "Айленд", які отримали назви "Старобельск" і "Слов'янськ" і вже виконують завдання у басейні Чорного моря.
У відомстві також анонсували створення у складі ВМС України до кінця поточного року повноцінного дивізіону патрульних катерів класу "Айленд".
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